Druk nr 3003. Rządowy projekt ustawy o środkach ograniczających. Oto pełna treść uzasadnienia

Celem projektowanego aktu normatywnego jest uregulowanie w sposób kompleksowy systemu związanego z wdrażaniem i stosowaniem w Rzeczypospolitej Polskiej środków ograniczających Unii Europejskiej (dalej: UE) oraz krajowych środków ograniczających, zwanych potocznie sankcjami. Ustawa określa w szczególności rodzaje i zakres zastosowania środków ograniczających, podział kompetencji między organami właściwymi, a także zasady odpowiedzialności związane z nieprzestrzeganiem nałożonych ograniczeń. Należy podkreślić, że przewidziane ustawą środki ograniczające oraz sposób ich zastosowania pozostaną w zgodzie z prawem międzynarodowym, a ich wdrażanie na gruncie krajowym w żadnym stopniu nie wpłynie na przestrzeganie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, w szczególności, norm międzynarodowego prawa humanitarnego.

Do tej pory rozwiązania w zakresie środków ograniczających były regulowane fragmentarycznie, w różnych aktach prawnych, co utrudniało skuteczne wdrażanie sankcji i komplikowało ich właściwe stosowanie przez podmioty do tego zobowiązane, w szczególności przedsiębiorców. W celu zniwelowania tych problemów ustawa określa w szczególności kompetencje poszczególnych organów administracji oraz sposób współdziałania między nimi, a także ustanawia Zespół do spraw Środków Ograniczających, którego celem będzie zapewnienie właściwej realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, a także dbanie o spójność i koordynację działań w obszarze polityki sankcyjnej.

W ustawie potwierdzono ponadto możliwość stosowania (przyjmowania i wdrażania) w Rzeczypospolitej Polskiej krajowych środków ograniczających, opartych na przesłance bezpieczeństwa narodowego lub ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Ustawa o środkach ograniczających ma stanowić swoistą „konstytucję sankcyjną” zawierającą ramowe uregulowania prawne, do których mogą się odnosić zarówno organy administracji publicznej, jak i podmioty prywatne. Określa ona również zasady odpowiedzialności za naruszenie zakazów, ograniczeń i niedopełnienie obowiązków wynikających ze środków ograniczających.

Uregulowanie materii związanej ze stosowaniem środków ograniczających przyjętych w ramach UE oraz na gruncie krajowym w jednej ustawie czyni zadość zasadzie kompleksowości wyrażonej w par. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2026 r. poz. 300) i ma na celu przeciwdziałanie zbytniemu rozproszeniu tych przepisów w różnych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

Podsumowując, najważniejszymi elementami ustawy są:

1) określenie definicji, rodzaju oraz zakresu przedmiotowego środków ograniczających wdrażanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) określenie podziału kompetencji między organami krajowymi wdrażającymi środki ograniczające oraz ustanowienie zespołu międzyresortowego w celu lepszej koordynacji ich działań;

3) stworzenie przejrzystego systemu stosowania krajowych środków ograniczających, uzupełniającego system szczególny, obowiązujący na gruncie ustaw:

a) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644, z późn. zm.),

b) z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514);

4) uregulowanie zasad odpowiedzialności za naruszenie zakazów, ograniczeń i niedopełnienie obowiązków wynikających ze środków ograniczających, w tym wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1226 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia przestępstw związanych z naruszeniem unijnych środków ograniczających i sankcji za takie naruszenia oraz zmiany dyrektywy (UE) 2018/1673 (Dz. Urz. UE L 2024/1226 z 29.04.2024) (dalej: dyrektywa 2024/1226) i rozgraniczenie jej stosowania w stosunku do zakresu przedmiotowego i podmiotowego administracyjnych kar pieniężnych.

Środki ograniczające

Środki ograniczające UE

W załączniku do uzasadnienia wymieniono obowiązujące obecnie reżimy środków ograniczających UE, do których skutecznego wdrażania jest zobowiązana Rzeczpospolita Polska. Natomiast sformułowanie definicji środków ograniczających w przedmiotowej ustawie w sposób blankietowy (art. 3) sprawi, że będzie ona bezpośrednio stosowana także do kolejnych, mogących zostać ustanowionymi w przyszłości reżimów sankcyjnych przyjmowanych przez UE oraz ich nowelizacji. Ustawa ma mieć charakter horyzontalny i obejmować wszystkie reżimy sankcyjne UE.

Środki ograniczające są jednym z podstawowych narzędzi propagowania celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, które określono w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE). Cele te obejmują ochronę wartości UE, utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz umacnianie i wspieranie demokracji, państwa prawnego i praw człowieka. Aby chronić te wartości, UE może nakładać środki ograniczające na państwa, podmioty, osoby prawne lub fizyczne. Do środków takich zaliczają się ukierunkowane środki indywidualne, tj. ukierunkowane sankcje finansowe (zabezpieczenie mienia), ograniczenia wjazdu (zakaz wjazdu na terytorium UE) oraz środki sektorowe, tj. embargo na broń lub środki gospodarcze i finansowe (np. ograniczenia przywozowe i wywozowe, ograniczenia w świadczeniu niektórych usług, w tym usług bankowych). Środki ograniczające UE samoistnie nie mają charakteru karnego, a ich celem jest doprowadzenie do zmiany złych lub szkodliwych polityk lub działań przez ukierunkowanie ich na odpowiedzialne państwa spoza UE, w tym organizacje i osoby fizyczne. Środki te mają co do zasady charakter zindywidualizowany i zawierają wyjątki np. w zakresie aspektów humanitarnych czy medycznych. Co do zasady, akty prawne o przyjęciu, przedłużeniu lub zniesieniu środków ograniczających są podejmowane przez Radę UE na podstawie wniosków Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej.

W przeciwieństwie do przepisów dotyczących nakładania środków ograniczających, które są przyjmowane jednomyślnie w UE, ich wdrażanie i egzekwowanie jest zdecentralizowane. Organy państw członkowskich odpowiadają za uregulowanie systemu instytucjonalnego związanego ze stosowaniem sankcji na gruncie krajowym, w tym przez określenie organów właściwych, systemu i procedury przyznawania odstępstw oraz monitorowanie przestrzegania zakazów przez przedsiębiorstwa i obywateli.

Rzeczpospolita Polska powinna przyjąć mechanizmy, które umożliwią szybszą i bardziej spójną reakcję w sytuacjach wymagających pilnej interwencji lub dostosowania do nowych regulacji unijnych. Celem projektu jest stworzenie przejrzystego systemu sankcji w Rzeczypospolitej Polskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dużą liczbę różnych, w tym centralnych, organów administracji zaangażowanych w ich wdrażanie. Kluczowym jest właściwe określenie koordynacji i form współpracy między nimi, a także spójność i transparentność tych działań.

a. Krajowe środki ograniczające

Projektowana regulacja przewiduje wprowadzenie krajowych środków ograniczających, które mają charakter uzupełniający i komplementarny wobec środków ograniczających stosowanych przez UE. Ustawa określa podmioty, wobec których środki te mogą zostać zastosowane, przesłanki dokonania wpisu, rodzaje oraz zakres środków ograniczających, jakie może zastosować właściwy organ, a także procedurę wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Kompetencja w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (dalej: WPZiB), w tym kompetencja do przyjmowania środków ograniczających powierzona UE przez państwa członkowskie w traktatach, nie ma charakteru wyłącznego. Państwa członkowskie zachowują ich własne kompetencje w tych obszarach. W konsekwencji państwa członkowskie mają prawo przyjmować własne środki ograniczające, niezależne od środków UE. Źródłem kompetencji państw członkowskich w tym zakresie są wyłącznie przepisy prawa krajowego. W wykonywaniu ich równoległych kompetencji w obszarze WPZiB, UE i państwa członkowskie są związane zasadą lojalnej współpracy. Przyjmując własne środki ograniczające, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby środki te nie zagrażały urzeczywistnieniu celów, jakim mają służyć środki przyjęte przez UE.

TUE i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) regulują zakres i charakter kompetencji UE w poszczególnych dziedzinach, w tym także w dziedzinie WPZiB. Jedną z podstawowych zasad porządku prawnego UE jest zasada przyznania, ustanowiona w art. 5 ust. 1 i 2 TUE. Zgodnie z tą zasadą UE działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. W konsekwencji każde działanie UE musi opierać się na wyraźnej traktatowej podstawie prawnej, która upoważnia UE do działania i wskazuje procedurę, zgodnie z którą UE prowadzi te działania. Jednocześnie traktaty stanowią, że wszelkie kompetencje nieprzyznane UE w traktatach należą do państw członkowskich (art. 5 ust. 2 zdanie drugie TUE). TUE i TFUE nie stanowią źródła kompetencji organów krajowych, w tym kompetencji ustawodawczych, a jedynie taką kompetencję potwierdzają. Kompetencje organów krajowych wynikają bowiem w pełni z prawa krajowego, w szczególności z aktów o charakterze konstytucyjnym. Państwa członkowskie przyznały UE w traktatach szeroką kompetencję w obszarze WPZiB (art. 23–46 TUE oraz art. 2 ust. 4 TFUE). Środki ograniczające UE są przyjmowane na podstawie art. 29 TUE, a przepisy te akty wykonujące dodatkowo na podstawie art. 215 TFUE. Jednocześnie jednak Traktaty nie zaliczają WPZiB do obszarów kompetencji wyłącznej UE, ani też do obszarów kompetencji dzielonej z państwami członkowskimi, która po jej wykonaniu przez UE, zgodnie z zasadą zajętego pola, nie mogłaby zostać wykonana przez państwa członkowskie. Kompetencję UE w obszarze WPZiB należy uznać za mającą charakter równoległy do kompetencji państw członkowskich, co oznacza, że UE i państwa członkowskie mogą wykonywać ją niezależnie. Taki charakter kompetencji znajduje potwierdzenie w deklaracjach dołączonych do TUE i TFUE. Zgodnie z deklaracją nr 13 „w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa” „postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (…) nie naruszają obecnej odpowiedzialności państw członkowskich za kształtowanie i prowadzenie własnej polityki zagranicznej”. Podobnie, deklaracja nr 14 „w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa” stanowi, że „postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (…) nie będą miały wpływu na obowiązującą podstawę prawną, odpowiedzialność ani uprawnienia każdego państwa członkowskiego w zakresie kształtowania i prowadzenia własnej polityki zagranicznej (…), stosunków z państwami trzecimi oraz że postanowienia regulujące wspólną europejską politykę bezpieczeństwa i obrony nie naruszają szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich”. Równoległe wykonywanie kompetencji UE i państw członkowskich w obszarze WPZiB jest jednak związane z koniecznością przestrzegania określonych zasad. W odniesieniu do środków ograniczających art. 29 TUE stanowi, że „państwa członkowskie zapewniają zgodność swoich polityk krajowych ze stanowiskami Unii”. Dodatkowe obowiązki w tym zakresie wynikają z ogólnej zasady lojalnej współpracy, ustanowionej w art. 4 ust. 3 TUE. Orzecznictwo TSUE potwierdza, że w obszarze stosunków zewnętrznych zasada ta może stanowić niezależną podstawę obowiązków. Zgodnie z tą zasadą obowiązkiem państwa członkowskiego jest m.in. powstrzymanie się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów UE (art. 4 ust. 3 akapit trzeci TUE). Konkretyzację tej zasady w stosunkach zewnętrznych zawiera art. 24 ust. 3 TUE. Państwa członkowskie mogą więc przyjmować ich własne środki ograniczające, niezależne od środków UE, o ile przestrzegają wskazane powyżej obowiązki. W praktyce może to w szczególności oznaczać konieczność takiego zakreślenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego środków krajowych, aby stosowanie tych środków nie prowadziło do osłabienia lub pozbawienia skuteczności środków ograniczających UE, i tym samym nie uniemożliwiło UE osiągnięcia celów zamierzonych przez jej własne środki.

W UE system uzupełniających, krajowych środków ograniczających (o bardzo różnym zakresie) posiada, lub pracuje nad jego wprowadzeniem, kilka państw, w tym Bułgaria, Czechy, Rumunia, Łotwa, Litwa, Słowenia, Niemcy.

Ponadto, wskazać należy, że w pkt 25 przyjętej przez Radę Unii Europejskiej „Aktualizacji najlepszych praktyk UE w zakresie skutecznego wdrażania środków ograniczających” z dnia 3 lipca 2024 r., opracowanej przez Grupę Roboczą Radców ds. Stosunków Zewnętrznych (dokument nr 11623/24)[1], jednoznacznie wskazano, że cyt. „Oprócz prawodawstwa przyjętego przez Unię państwa członkowskie w razie potrzeby powinny dysponować dodatkowymi ramami prawnymi, przepisami ustawowymi lub wykonawczymi umożliwiającymi zamrażanie środków finansowych i aktywów finansowych oraz zasobów gospodarczych osób i podmiotów podlegających środkom ograniczającym na szczeblu krajowym, (…), i umożliwiających zakaz udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych tym podmiotom i osobom lub na ich korzyść, w szczególności przez administracyjne środki zamrażające lub przez zastosowanie sądowych postanowień o zabezpieczeniu, mających te same skutki.”. Dalej w ww. dokumencie wyjaśniono (pkt 26), że cyt. „Środki te powinny umożliwić krajowym organom bezzwłoczne nakazywanie i realizację zamrażania wszelkich środków finansowych i zasobów gospodarczych w ramach jurysdykcji państwa członkowskiego, którego to dotyczy, należących do wyznaczonej osoby lub podmiotu będących ich własnością, kontrolowanych lub posiadanych przez nie oraz mogłyby być również skierowane do osób lub podmiotów pochodzących z Unii Europejskiej i prowadzących tam główną działalność.”. Ponadto w pkt 28 zaleceń wskazano, że cyt. „Ogólnie administracyjne zamrożenie można rozważać przede wszystkim jako akt stanowiący podstawę szerokiego zapobiegania wszelkim sposobom wykorzystania zamrożonych środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz wszelkim transakcjom przeprowadzanym przez osobę lub podmiot, wyznaczone przez właściwy organ. Administracyjne zamrożenie należy odróżnić od sądowego zamrożenia, zajmowania i konfiskaty, których nie można nakładać w ramach zastosowania środków ograniczających, lecz jedynie jako krajowy środek egzekwowania.”.

Mrożenie środków finansowych czy zasobów gospodarczych, bez względu na to czy dokonywane w oparciu o przepisy prawa krajowego, czy też rozporządzenia UE, w myśl ww. „dobrych praktyk”, ma charakter zapobiegawczy, nie zaś represyjny. Zamrożenie ma bowiem uniemożliwić transfer aktywów w celu zapobieżenia ich wykorzystania. Wprawdzie jego skutkiem może być utrudnienie lub uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej, ale skutek ten ma mieć w założeniu efekt czasowy, zaś podmiot objęty tym środkiem nie naraża się na odpowiedzialność finansową, jeżeli nie złamie nałożonego zakazu. Powyższe jest zgodne z opinią Komisji Europejskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. (C(2020) 4117 final) w sprawie art. 2 rozporządzenia 269/2014 (odpowiedź na pytanie nr 2.5), w myśl której cyt. „Środki ograniczające nie mają charakteru represyjnego ani konfiskacyjnego, lecz stanowią instrumenty zapobiegawcze. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia, który ustanawia odstępstwo od ograniczeń finansowych określonych w art. 2, właściwe, organy krajowe mogą wyrazić zgodę na zwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że te środki finansowe i zasoby gospodarcze są przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych.”.

W efekcie powyższego, na poziomie krajowym należy wdrożyć stałe mechanizmy krajowych środków ograniczających, mających uzupełniający charakter względem środków ograniczających UE.

Oprócz indywidualnych decyzji sankcyjnych, należy uregulować możliwość wprowadzania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej autonomicznych, całkowitych lub częściowych restrykcji sektorowych, wobec państwa trzeciego. Środki te powinny mieć charakter uzupełniający wobec sankcji UE, czasowy, mierzalny i odwracalny (art. 5). Ze względu na znaczenie tych środków dla funkcjonowania gospodarki zasadne jest, aby decyzję w tej sprawie podejmowała Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, w drodze rozporządzenia, mając na względzie ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa lub ochronę praw człowieka oraz proporcjonalność, racjonalność, celowość i szybkość reakcji na sytuację międzynarodową uzasadniającą nałożenie krajowych środków ograniczających.

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1226

Przedstawiony projekt ustawy w zakresie rozdziałów 1, 6 i 7 implementuje do prawa krajowego przepisy dyrektywy 2024/1226.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2024/1226, państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania w terminie do dnia 20 maja 2025 roku. Warto wskazać, że Rzeczpospolita Polska dokonała już częściowej transpozycji dyrektywy 2024/1226 przez obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, z późn. zm., dalej: k.k.) oraz art. 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które określają przestępstwa za naruszenie unijnych rozporządzeń w sprawie środków ograniczających wobec Rosji, Białorusi i obwodów donieckiego oraz ługańskiego (w zakresie rozporządzeń UE 833/2014, 765/2006, 2022/263).

Jednak obecnie obowiązujące w prawie krajowym przepisy mają węższy zakres niż przepisy dyrektywy 2024/1226, która dotyczy nie tylko naruszeń środków ograniczających nałożonych w związku z wojną na Ukrainie, ale wszystkich unijnych aktów prawnych dotyczących środków ograniczających. Obecnie, jak wskazano wyżej, na podstawie prawa UE funkcjonuje kilkadziesiąt różnych systemów sankcji (np. dotyczących sytuacji w Nikaragui, Wenezueli czy Nigrze – patrz załącznik do uzasadnienia). Dlatego też, celem ujednolicenia sytemu sankcyjnego na poziomie krajowym, konieczne jest przyjęcie niniejszej ustawy.

Jak wskazano wyżej, organy państw członkowskich odpowiadają za egzekwowanie środków ograniczających. Właściwe organy państw członkowskich muszą ocenić, czy nastąpiło naruszenie przepisów odnośnych decyzji lub odnośnych rozporządzeń Rady przyjętych odpowiednio na mocy art. 29 TUE lub art. 215 TFUE i zastosować odpowiednie środki. W tym zakresie w rozporządzeniach UE systematycznie uwzględnia się przepis zobowiązujący państwa członkowskie do przyjęcia przepisów krajowych, w których przewiduje się skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje za naruszenie przepisów tych aktów prawnych UE.

Głównym celem dyrektywy 2024/1226 jest jednolite zdefiniowanie w krajowych porządkach państw członkowskich przestępstw polegających na naruszeniu unijnych środków ograniczających w państwach członkowskich UE oraz zapewnienie skutecznych, odstraszających i proporcjonalnych rodzajów i poziomów kar za przestępstwa polegające na naruszeniu unijnych środków ograniczających. Jednolite definicje przestępstw wśród państw członkowskich UE dotyczące naruszeń unijnych środków ograniczających umożliwią także skuteczniejsze prowadzenie transgranicznych postępowań przygotowawczych, wnoszenie i popieranie oskarżeń w tego typu sprawach. Prawidłowa implementacja dyrektywy 2024/1226 przez państwa członkowskie, umożliwi także ograniczenie zjawiska tzw. „forum shopping”[2] wśród sprawców tego typu przestępstw.

Środki karne są zatem stosowane wobec naruszeń środków ograniczających UE na podstawie dyrektywy 2024/1226. Ustawodawca zdecydował ponadto, że w celu zapewnienia spójności systemu, analogiczne środki karne będą stosowane wobec osób lub podmiotów naruszających krajowe środki ograniczające.

Równolegle wprowadzono reżim odpowiedzialności karnoadministracyjnej, gdzie kary pieniężne (kary administracyjne) grożą osobom lub podmiotom, które naruszają zakaz lub niedopełniają obowiązku wynikającego ze środka ograniczającego lub dopuszczają się obchodzenia środka ograniczającego, bez względu na to czy jest to środek UE, czy też krajowy środek ograniczający. Jednocześnie ustawa w art. 58 ust. 1 precyzuje, że przepisów dotyczących kar pieniężnych nie stosuje się do osoby fizycznej, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa, o którym mowa w rozdziale 6. Analogicznie, w art. 58 ust. 2, przewidziano klauzulę zapobiegającą wystąpieniu podwójnej karalności w stosunku do podmiotów zbiorowych.

Ponadto należy zaznaczyć, że pomoc humanitarna lub działania mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich realizowane zgodnie z zasadami humanitaryzmu oraz, w stosownych przypadkach, z międzynarodowym prawem humanitarnym, nie mieszczą się w zakresie zachowań kryminalizowanych na podstawie niniejszej ustawy ani dyrektywy 2024/1226, której przepisy są transponowane niniejszą ustawą.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1 Zakres ustawy

W art. 1 podkreślono kompleksowy charakter ustawy, która ma obejmować wszystkie rodzaje środków ograniczających wdrażanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób zapewniony ma być spójny system, czytelny dla odbiorców.

W artykule tym ustawa określa zakres regulacji wskazując na rodzaje środków ograniczających, a także zasady ich stosowania.

Zakres ustawy obejmuje w szczególności jasne przypisanie kompetencji poszczególnym organom administracji publicznej w granicach stosowania środków ograniczających, jak i odstępstw od nich, co dotychczas nie było uregulowane materią ustawową i rodziło spory kompetencyjne. Regulacja określa także zasady współpracy między organami administracji ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu ds. Środków Ograniczających jako forum koordynacyjnego.

Ustawa określa także organy sprawujące kontrolę nad przestrzeganiem środków ograniczających oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie zakazów, ograniczeń i niedopełnienie obowiązków wynikających ze środków ograniczających.

Jednocześnie ustawy nie stosuje się do szczególnych środków ograniczających, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdzie mowa jest o szczególnych środkach ograniczających (art. 117 ust. 2), z wyjątkiem przepisów rozdziałów 4 i 6 niniejszej ustawy oraz spraw związanych z osobami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tzw. specustawy), z wyjątkiem przepisów art. 2 oraz rozdziałów 3, 4 i 6 niniejszej ustawy.

Szczególne środki ograniczające, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są stosowane w ograniczonym zakresie tylko w stosunku do podmiotów wymienionych w art. 118 tej ustawy. Natomiast specustawa przyjęta w związku z rosyjską agresją na Ukrainę zawiera szereg specyficznych uregulowań uzasadnionych wyjątkową sytuacją międzynarodową. Zachowanie dotychczasowych regulacji w kontekście krajowych indywidualnych środków ograniczających stosowanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest niezbędne z perspektywy szczególnego charakteru dotychczasowej regulacji oraz liczby prowadzonych w oparciu o nią spraw. Na dzień 2 marca 2026 r. na krajowej liście środków ograniczających figurowało łącznie 547 osób i podmiotów gospodarczych (435 osób i 112 podmiotów). W związku z wydaniem decyzji o dokonaniu wpisu na listę środków ograniczających do wojewódzkiego sądu administracyjnego skierowano łącznie 125 skarg, z tego 70 zostało oddalonych (w tym 21 prawomocnie, w tym 4 po wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego), 3 – zostały uchylone, 15 – odrzucone, 11 – umorzone, a 26 pozostaje w toku. Natomiast do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowano 58 skarg kasacyjnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 do osób lub podmiotów naruszających środki ograniczające wskazane w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stosuje się środki ograniczające wskazane w ww. ustawie oraz środki karne wskazane w ustawie o środkach ograniczających.

Art. 2 Definicje

Artykuł ten zawiera doprecyzowania definicyjne pozwalające przełożyć uregulowania międzynarodowe na krajowy system prawny.

W celu prawidłowej implementacji dyrektywy 2024/1226 i uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, konieczne było zdefiniowanie poszczególnych pojęć używanych w ustawie. Definicje legalne zawarte w artykule 2 projektu ustawy implementują w całości do polskiego porządku prawnego art. 2 dyrektywy 2024/1226. Taki zabieg legislacyjny umożliwił prawidłowe stworzenie typów czynów zabronionych w rozdziale 6 ustawy zgodnie z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 § 1 k.k. W ustawie zdefiniowano pojęcia takie jak: „środki finansowe” i „zasoby gospodarcze”, „zamrożenie środków finansowych” i „zamrożenie zasobów gospodarczych” czy też „podmiot podlegający”, przy czym pojęcie „podmiot podlegający” rozszerzono również, w celu zapewnienia spójności systemu, na osoby lub podmioty objęte krajowymi środkami ograniczającymi.

Ponadto zwraca się uwagę, że gwarancje wskazane w art. 2 pkt 1 lit. e ustawy nie są gwarancjami, o których mowa w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2024 r. poz. 291, z późn. zm.), ani gwarancjami Skarbu Państwa (podobnie jak powyższe, o bezwarunkowym i nieodwołanym charakterze), o których mowa w przepisach szczególnych. Gwarancje Skarbu Państwa mają abstrakcyjny charakter i mogą być zarówno gwarancjami na wniosek, jak i takimi, których udzielenie wynika wprost z treści ustaw.

Art. 3 Środki ograniczające

W artykule 3 projektowanej ustawy, uregulowano w sposób wyczerpujący treść pojęcia „środki ograniczające” przez wskazanie, że obejmują one środki przyjęte przez UE wobec osoby fizycznej, osoby prawnej, innej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, organu lub innego podmiotu wskazanego w aktach prawnych UE wydanych na podstawie art. 29 TUE albo art. 215 TFUE dla realizacji celów WPZiB, a także środki stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej ze względów ochrony bezpieczeństwa narodowego lub ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa jako uzupełnienie środków ograniczających UE.

Definicja środków ograniczających jako przyjętych przez UE jest zgodna z implementowaną definicją unijnego środka ograniczającego, która jest zawarta w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2024/1226.

W tym kontekście należy przywołać art. 4 ust. 2 TFUE, zgodnie z którym UE szanuje podstawowe funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. Obok tożsamości narodowej, drugi obszar wyłączony z zakresu działań UE, obejmuje podstawowe funkcje każdego państwa członkowskiego, zwłaszcza mające na celu zapewnienie integralności terytorialnej państwa, utrzymanie porządku oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego.

Krajowe środki są instrumentarium niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza w obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i pozwalają szybko reagować na pojawiające się zagrożenia.

Obejmują one środki indywidualne, skierowane do osób i podmiotów wskazane w sposób wyczerpujący w art. 6 ust. 1 pkt 1–4, takie jak zamrożenie środków finansowych lub zasobów gospodarczych, nieudostępnianie tych środków lub zasobów gospodarczych, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079, z późn. zm.) oraz wykluczenie z:

a) postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793),

b) postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

c) postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Art. 6 ust. 2 stanowi, iż zakres środków, o których mowa w ust. 1, stosowanych wobec osób lub podmiotów wpisanych na listę, nie może powielać zakresu środków ograniczających UE określonych względem tych osób lub podmiotów.

Zapisy te były inspirowane funkcjonującymi już w praktyce od 3 lat przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie uregulowanie katalogu tych środków w sposób wyczerpujący daje jasność zarówno organom administracji, jak i podmiotom, które mogą zostać objęte krajowymi środkami ograniczającymi, w kontekście potencjalnych ograniczeń, co ułatwi zrozumienie funkcjonowania systemu sankcji oraz treści samego aktu. Celem przepisu art. 6 ust. 2 jest zapobieganie dublowaniu środków ograniczających.

Wskazany art. 3 pkt 1 projektu, określający definicję środków ograniczających UE, stanowi wdrożenie art. 2 pkt 1 dyrektywy 2024/1226, który przewiduje, że takim środkiem jest sankcja przyjęta na podstawie art. 29 TUE lub art. 215 TFUE. Zgodnie z tabelami ekwiwalencyjnymi stanowiącymi załącznik do Traktatu z Lizbony, przepisy te odpowiadają art. 15 dawnego TUE (art. 29 TUE) oraz art. 301 TWE (art. 215 TFUE). Wdrażana dyrektywa, a w ślad za nią projekt, ma zatem również zastosowanie do środków ograniczających przyjętych przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, których podstawą był co najmniej jeden z odnośnych przepisów. Przykładowo taka jest podstawa rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi czy rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (art. 301 TWE).

Dodatkowo w przedmiotowej ustawie w art. 4 pkt 1 wprowadzono możliwość przyjmowania krajowych środków ograniczających wobec państwa niebędącego państwem członkowskim UE, państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacją Szwajcarską. Środki te zgodnie z art. 5 mają mieć charakter gospodarczy lub finansowy, w szczególności obejmować zakaz obrotu wybranymi towarami czy prowadzenia działalności inwestycyjnej. Działanie takie ma być uzasadnione względami bezpieczeństwa narodowego lub praw człowieka i umożliwiać szybką reakcję wobec niestabilnej międzynarodowej sytuacji geopolitycznej. Ograniczenia w obrocie z danymi państwami wprowadzane będą w drodze rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Rozdział 2 Krajowe środki ograniczające

W rozdziale 2 zostało uregulowane stosowanie w Rzeczypospolitej Polskiej krajowych środków ograniczających, jak również prowadzenie listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się krajowe środki ograniczające, (dalej: lista) oraz zasady i tryb wydawania decyzji w sprawach wpisu na tę listę i wykreślenia z niej. Procedura dokonywania wpisu na listę, jak również wykreślenia z niej, została oparta na rozwiązaniach przyjętych w obecnie funkcjonującej ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Na wzór tej ustawy wprowadzone zostaną również rozwiązania dotyczące tymczasowego zarządu przymusowego oraz zapewnienia wsparcia pracownikom świadczącym pracę na rzecz podmiotów objętych środkami ograniczającymi (osłona pracownicza).

Art. 4 projektu wskazuje w sposób wyczerpujący podmioty, które mogą zostać objęte krajowymi środkami ograniczającymi, a także przesłanki wpisania osoby albo podmiotu na listę – są to osoby lub podmioty, które dysponują środkami finansowymi lub zasobami gospodarczymi i jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio wspierają państwa objęte środkami ograniczającymi UE lub poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w tych państwach, a także obcą ingerencję i manipulację w środowisku informacyjnym wymierzoną w bezpieczeństwo narodowe, nienaruszalność granic, interesy i pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej Polskiej. Należy wskazać, że pojęcie „dysponowania środkami finansowymi lub zasobami gospodarczymi” należy rozumieć w sposób szeroki, chodzi tu nie tylko o własność, ale także posiadanie czy możliwość rozporządzania lub nawet kontroli nad składnikiem stanowiącym środek finansowy lub zasób gospodarczy podmiotu, który ma zostać wpisany na listę. Katalog podmiotów, wobec których można zastosować krajowe środki ograniczające obejmuje państwa niebędące państwem członkowskim UE oraz państwem członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacją Szwajcarską. Powyższe jest szczególnie istotne w kontekście art. 5 projektu, zgodnie z którym krajowe środki ograniczające obejmują zakaz współpracy gospodarczej lub jej ograniczenie w zakresie:

1) obrotu wybranymi grupami towarów;

2) tranzytu towarów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) działalności inwestycyjnej, świadczenia usług, prowadzenia rozliczeń finansowych i ubezpieczeń;

4) pomocy technicznej obejmującej wszelkie działania związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługą techniczną, w szczególności instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności.

Zakazy współpracy gospodarczej lub jej ograniczenie będą wprowadzane na okres do 24 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy, z których żaden nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Podstawowy interes bezpieczeństwa państwa wskazany w art. 3 pkt 2 to kluczowa, ogólna norma, odnosząca się do najwyższych wartości państwowych, takich jak nienaruszalność granic, bezpieczeństwo narodowe. Istotne zatem jest, iż art. 3 pkt 2 stanowi normę ogólną, natomiast art. 4 pkt 2 lit. d doprecyzowuje ją. Z powyższego wynika, iż przesłanki określone w art. 4 pkt 2 lit. d, takie jak wspieranie obcej ingerencji i manipulacja w środowisku informacyjnym wymierzone w interesy, pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej Polskiej dookreślają pojęcie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Proponowane rozwiązanie wskazuje na subsydiarny charakter krajowych środków ograniczających względem środków ograniczających UE.

Art. 6 Krajowe środki ograniczające

Ustawa przewiduje zamknięty katalog krajowych środków ograniczających stanowiących instrumentarium niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Są to środki indywidualne, skierowane do osób i podmiotów takie jak zamrożenie środków finansowych lub zasobów gospodarczych, nieudostępnianie tych środków lub zasobów gospodarczych, wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany oraz wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Należy wskazać, że każdy z wymienionych w katalogu środków stanowi odrębny element i może być zastosowany indywidualnie bądź w połączeniu z innym środkiem z katalogu z art. 6 ust. 1 projektowanej ustawy. W praktyce na bazie dotychczas funkcjonujących przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, najczęściej stosowanymi środkami są zamrożenie środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz stosowany dodatkowo w połączeniu z tym środkiem nakaz nieudostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom wpisanym na listę.

Projektowany środek z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy obejmujący zamrożenie środków finansowych lub zasobów gospodarczych należy traktować szeroko, chodzi o unieruchomienie aktywów będących własnością, pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób lub podmiotów wpisanych na listę. Tak zaprojektowany przepis ma na celu uszczelnienie systemu związanego ze stosowaniem środków ograniczających i uniemożliwienie obchodzenia sankcji przez dokonywanie operacji na środkach finansowych lub zasobach gospodarczych mających na celu ich ukrycie przed organami ścigania.

Art. 7 Krajowa lista sankcyjna

Projekt przewiduje, że organem prowadzącym listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się krajowe środki ograniczające określone w art. 4 projektu, a także wydającym decyzje w sprawach wpisu na tę listę lub wykreślenia z niej (art. 8 projektu) jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Lista będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Rozwiązanie to zapewni powszechność, łatwość i darmowy dostęp do listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki ograniczające wskazane w projektowanej ustawie. Lista zawierać będzie w szczególności imię i nazwisko osoby lub oznaczenie podmiotu objętego sankcjami, datę i miejsce urodzenia osoby albo siedzibę i REGON podmiotu, jeśli są znane, informację o zastosowanych krajowych środkach ograniczających lub ich zakresie, datę umieszczenia na liście i datę wykreślenia z niej (w przypadku wykreślenia).

Podkreślić należy, że projekt dotyczy m.in. tzw. mrożenia majątku, a więc czasowej niemożności nim dysponowania. Jest to działanie, które jest już przewidziane w ramach polskiego porządku prawnego, czy to przez bezpośrednio skuteczne rozporządzenie UE czy to przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, i mieści się w zakrojonych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej ramach.

Art. 8 Procedura wydawania decyzji o wpisie na krajową listę sankcyjną

Procedura dokonywania wpisu na listę została oparta na rozwiązaniach przyjętych w obecnie funkcjonującej ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Decyzję w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia z niej będzie wydawał minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy lub na wniosek: Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komisji Nadzoru Finansowego, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prokuratora Krajowego, Przewodniczącego komitetu Rady Ministrów właściwego w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego

– zawierający wskazanie osoby lub oznaczenie podmiotu wpisanych na listę, uzasadnienie, a w przypadku decyzji o wpisie na listę lub decyzji o zmianie decyzji o wpisie na listę również propozycję zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu krajowych środków ograniczających, o których mowa w art. 6 ust. 1, uwzględniając charakter i zakres działalności, strukturę kapitałową oraz względy porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego.

W celu zapewnienia ochrony praw osób i podmiotów wpisanych na listę, wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o wpisie na listę lub wydania decyzji w sprawie wykreślenia z listy będzie możliwe także na ich wniosek (art. 8 ust. 3).

Od decyzji o wpisie na listę oraz wykreślenia z niej nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Takie rozwiązanie podyktowane jest koniecznością podjęcia przez właściwe organy natychmiastowej reakcji w obliczu działań osoby lub podmiotu naruszających interesy Rzeczypospolitej Polskiej, działających wbrew interesowi państwa, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. Przepisy dotyczące decyzji w sprawie wpisu na listę stosuje się odpowiednio do decyzji o zmianie decyzji o wpisie na listę oraz decyzji o wykreśleniu z listy. Do postępowań w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 7, art. 7b, art. 8, art. 12, art. 14, art. 16, art. 24 § 1 pkt 1–6 i § 2–4, art. 25, art. 26 § 1 i 2, art. 28–30, art. 32, art. 33, art. 35 § 1, art. 50, art. 54–56, art. 61 § 3, art. 63–65, art. 72, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 104, art. 105 § 2, art. 107 § 1, art. 112, art. 113 § 1, art. 156–158 oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

Ustawa nie odsyła do art. 107 § 3 k.p.a., zgodnie z którym uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Wymóg uzasadnienia decyzji odnosi się do wniosku o wydanie decyzji, który jest kierowany przez właściwy organ lub podmiot.

Art. 10 Zwolnienie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z przepisem art. 10 projektowanej ustawy w przypadku zastosowania krajowego środka z art. 6 ust. 1 pkt 1 lub 2 (zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub zakazu ich udostępniania) Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS), zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 10 lit. a będzie posiadał kompetencje do wydania decyzji o zwolnieniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub ich udostępnieniu. Taką decyzję Szef KAS będzie mógł podjąć między innymi w oparciu o przesłanki takie jak niezbędność środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób lub podmiotów wpisanych na listę, pokrycie uzasadnionych honorariów czy zwrot wydatków związanych ze świadczeniem określonych usług. Środki takie będą mogły również zostać udostępnione na mocy decyzji Szefa KAS w sytuacji, gdy płatność będzie dotyczyła umowy lub porozumienia zawartego przez osobę lub podmiot przed wpisem na listę. Decyzja Szefa KAS o zastosowaniu odstępstwa będzie miała formę decyzji administracyjnej (art. 48 ust. 3 i 4)

Art. 11–44 Zbycie lub obciążenie udziałów, zarząd tymczasowy w celu zbycia oraz przejęcia własności, osłona pracownicza

W art. 11 ustawa wprowadza dodatkowy warunek uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki na zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w art. 7 projektu. Przed wydaniem decyzji w sprawie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji podmiotu wpisanego na listę minister właściwy do spraw gospodarki będzie mógł wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przekazanie informacji uzyskanych przez niego w związku z wydaniem decyzji o wpisie na listę. Osoba lub podmiot, które zamierzają zbyć lub obciążyć udziały lub akcje podmiotu wpisanego na listę przed zawarciem umowy zobowiązującej do rozporządzenia albo przed dokonaniem innej czynności prawnej prowadzącej do rozporządzenia, będą miały obowiązek wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki. Zaproponowany mechanizm ma służyć dodatkowej weryfikacji oraz kontroli obrotu akcjami lub udziałami podmiotów wpisanych na listę przez osoby fizyczne lub inne podmioty. Mechanizm ten stanowi novum w stosunku do ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a jego celem jest zapewnienie szczelności i skuteczności mechanizmów sankcyjnych przez unikanie ich obchodzenia a także identyfikowanie przepływów własności czy udziałów w podmiotach wpisanych na listę. Ustawa przewiduje termin jednego miesiąca na udzielenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wyrażenie zgody albo odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki. Zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji podmiotu wpisanego na listę dokonane bez wymaganej zgody ministra właściwego do spraw gospodarki będą nieważne, o czym projekt przesądza wprost w art. 11 ust. 15.

Do projektu zostały wprowadzone rozwiązania dotyczące tymczasowego zarządu przymusowego w celu zbycia środków finansowych lub zasobów gospodarczych (dalej: zarząd w celu zbycia), a także tymczasowego zarządu przymusowego w celu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub podmiotu innego niż Skarb Państwa własności środków finansowych lub zasobów gospodarczych (dalej: zarząd w celu przejęcia własności) oraz zapewnienia wsparcia pracownikom świadczącym pracę na rzecz podmiotów objętych krajowymi środkami ograniczającymi. W przepisach ustawy przewidziano mechanizm wypłaty środków finansowych związanych z należnościami przysługującymi pracownikom w przypadku objęcia majątku pracodawcy krajowymi środkami ograniczającymi. Rozwiązania w powyższym zakresie zostały wprowadzone do projektu również na wzór ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Świadczenia będą finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP). Mechanizm ten ma na celu zrekompensowanie pracownikom skutków potencjalnej niewypłacalności pracodawcy wynikającej z realizacji przedmiotowej ustawy. Objęcie majątku pracodawcy krajowymi środkami ograniczającymi może skutkować dla pracowników zatrudnianych przez podmiot wpisany na listę natychmiastowym odebraniem im źródła utrzymania przez faktyczne wstrzymanie realizacji terminowych wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych będących źródłem utrzymania pracowników i ich rodzin. Projektowany mechanizm ma na celu zabezpieczenie sytuacji ekonomicznej pracowników w sytuacji nagłego zaprzestania działalności w Polsce przez pracodawcę, który zostanie objęty krajowymi środkami ograniczającymi. W takiej sytuacji bowiem zastosowanie sankcji dotykałoby nie tylko osoby i podmioty wpisane na listę, ale również osoby zatrudniane przez nie w Polsce. Projektowany mechanizm ma na celu zapewnienie takim pracownikom ochrony ich roszczeń pracowniczych, mając na uwadze, że zgodnie z art. 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji państwo ma obowiązek wydawania przepisów ochronnych wobec pracujących. Aktualizuje się on zwłaszcza wtedy, gdy do systemu prawnego wprowadza się regulacje dotyczące zaprzestania prowadzenia przez określone podmioty działalności gospodarczej z udziałem osób pozostających w stosunkach pracy.

Zgodnie z projektowanymi przepisami pracownikom, na wniosek pracodawcy lub ich własny, będą wypłacane przez marszałka właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej świadczenia w wysokości nieprzekraczającej średniego miesięcznego wynagrodzenia, przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rozwiązanie to ma na celu ochronę pracowników oraz należności wynikających ze stosunku pracy, które w przypadku objęcia pracodawcy krajowymi środkami ograniczającymi nie mogłyby zostać wypłacone.

Jednocześnie należy wskazać, że na gruncie obecnie obowiązujących podobnych przepisów specustawy nie odnotowano przypadków zastosowania mechanizmu wypłaty należności pracowniczych osobom zatrudnionym u pracodawcy objętego krajowymi środkami ograniczającymi. W związku z tym projektodawca nie ma możliwości precyzyjnego określenia wysokości środków finansowych, które powinny zostać zaplanowane na realizację tego zadania w ramach FGŚP.

Zarząd w celu zbycia będzie ustanawiany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze decyzji, w przypadku zastosowania środka, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu utrzymania miejsc pracy w tym przedsiębiorstwie, lub utrzymania w zakresie działalności tego przedsiębiorstwa świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym. Celem zarządcy jest zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa, zarządzanie nim, wykonywanie uprawnień przysługujących osobie lub podmiotowi wpisanym na listę, wobec których został ustanowiony zarząd, a także podejmowanie działań niezbędnych do zapobieżenia wykorzystaniu środków finansowych lub zasobów gospodarczych objętych zarządem.

Osoba sprawująca zarząd w celu zbycia oraz zarząd w celu przejęcia własności ma na celu przejęcie na rzecz Skarbu Państwa lub podmiotu innego niż Skarb Państwa własności środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osoby albo podmiotu wpisanych na listę, zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa albo zbycie takich środków lub zasobów. Nałożenie na osobę sprawująca zarząd tych obowiązków oznacza również po jego stronie konieczność zachowania substancji przedsiębiorstwa. Stanowią o tym art. 21 ust. 1 i art. 27 ust. 1 projektu ustawy, zgodnie z którymi osoba wykonująca zarząd m.in. zapewnia ciągłość działalności przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego, zarządza przedsiębiorstwem, w szczególności podejmuje uchwały i decyzje we wszystkich sprawach zastrzeżonych do właściwości władz i organów podmiotu gospodarczego, a także reprezentuje podmiot gospodarczy czy wykonuje uprawnienia przysługujące podmiotowi, wobec którego został ustanowiony zarząd, w szczególności wykonuje prawa z akcji należących do tego podmiotu.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz art. 26 ust. 2 projektu ustawy wynagrodzenie osoby wykonującej zarząd jest ustalane na podstawie umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw gospodarki a osobą wykonującą zarząd. Wynagrodzenie ustalane będzie w oparciu o zasady określone w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zaproponowane rozwiązanie jest możliwe dzięki dostępnym danym w oparciu o sprawozdania finansowe, których obowiązek publikacji wynika z obowiązujących przepisów (tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522 z późn. zm.).

Nałożenie na zarządcę przymusowego tych obowiązków oznacza również po jego stronie konieczność zachowania substancji przedsiębiorstwa. Osoba wykonująca zarząd m.in. zapewnia ciągłość działalności przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego, zarządza przedsiębiorstwem, w szczególności podejmuje uchwały i decyzje we wszystkich sprawach zastrzeżonych do właściwości władz i organów podmiotu gospodarczego, a także reprezentuje podmiot gospodarczy; czy wykonuje uprawnienia przysługujące podmiotowi, wobec którego został ustanowiony zarząd, w szczególności wykonuje prawa z akcji należących do tego podmiotu.

Na podstawie wyżej wskazanych przepisów osoba wykonująca zarząd powinna z mocy prawa posiadać dostęp do wszystkich danych i informacji dotyczących podmiotu gospodarczego – zarządca wszak wstępuje w prawa i obowiązku przejętego podmiotu – do których miałby dostęp podmiot zarządzający przedsiębiorstwem, gdyby zarząd przymusowy nie został utworzony. Art. 73 projektu ustawy przewiduje w tym zakresie również zmianę ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 869, z późn. zm.) i ujawnianie w nim oznaczenia osoby wykonującej zarząd w celu zbycia lub zarząd w celu przejęcia własności ustanowiony odpowiednio na podstawie art. 12 lub art. 24 ust. 1.

W tym miejscu należy dodać, iż tajemnica zawodowa biegłych rewidentów jest ponadto objęta przepisami dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG, która nakazuje państwom członkowskim zapewnić, aby wszystkie informacje i dokumenty, do których biegły rewident lub firma audytorska ma dostęp w trakcie przeprowadzania badania ustawowego, były chronione na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących poufności i tajemnicy zawodowej. Brak jest podstaw do twierdzenia, że ta poufność i tajemnica nie będzie zachowana w sytuacji wstąpienia zarządcy przymusowego w rolę zarządzającego przejętym przedsiębiorstwem.

Art. 24 ust. 1 projektu stanowi, iż w przypadku zastosowania krajowego środka ograniczającego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, może zostać ustanowiony zarząd w celu przejęcia własności środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osoby albo podmiotu wpisanych na listę, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony ważnego interesu publicznego, ochrony interesu ekonomicznego państwa lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Konstrukcja ta stanowi szczególne narzędzie ingerencji w prawa majątkowe, uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami związanymi z ochroną bezpieczeństwa narodowego, interesu publicznego oraz bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Ustawodawca, wprowadzając ten instrument, działa w granicach konstytucyjnie dopuszczalnej ingerencji w prawo własności, o której mowa w art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz konstytucyjnie przewidzianej możliwości wywłaszczenia na podstawie art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z poszanowaniem zasady proporcjonalności wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przesłanka zastosowania środka w postaci zarządu w celu przejęcia własności została ukształtowana w sposób warunkowy i restryktywny. Decyzja o jego ustanowieniu może zostać wydana wyłącznie w związku z wcześniej zastosowanym środkiem ograniczającym wobec danej osoby lub podmiotu, a zatem nie może mieć charakteru autonomicznego. Ustawodawca zastrzega, że zarząd ten może zostać ustanowiony tylko w sytuacjach, w których zachodzi konieczność ochrony ważnego interesu publicznego, ochrony interesu ekonomicznego państwa lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Przesłanki te odpowiadają konstytucyjnym wartościom dobra wspólnego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, mieszcząc się w zakresie uzasadnionej ingerencji w prawa jednostki. Pojęcie „zarządu w celu przejęcia własności” odnosi się do wyjątkowej sytuacji, w której interes publiczny wymaga nie tylko czasowego zarządu, lecz także definitywnego przejęcia majątku przez państwo lub podmiot wskazany w decyzji. Umożliwia to przeciwdziałanie obchodzeniu sankcji i dalszemu wykorzystywaniu zasobów gospodarczych przez podmioty objęte środkami ograniczającymi w sposób zagrażający interesom Rzeczypospolitej Polskiej. Zawężenie podstaw zastosowania zarządu do przypadków realnego, bezpośredniego i poważnego zagrożenia dla ważnego interesu publicznego, interesu ekonomicznego państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa państwa świadczy o dążeniu do zachowania konstytucyjnie wymaganej proporcjonalności i konieczności ingerencji. Wprowadzenie art. 24 ust. 1 projektu jako mechanizmu reagowania na zagrożenia strategiczne wpisuje się w szerszy kontekst implementacji środków sankcyjnych oraz zapobiegania ich obchodzeniu. Przepis ten stanowi istotny element całościowej konstrukcji systemu ochrony interesu publicznego i gospodarczego państwa. Projekt ustawy przewiduje procedurę ustanowienia zarządu w celu przejęcia własności (decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki) a także maksymalny okres na jaki zarząd ten może zostać ustanowiony (6 miesięcy z możliwością przedłużenia, jednak nie dłużej niż 36 miesięcy). Decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki będzie wskazywała osobę wykonującą zarząd, osobę lub podmiot do których należą środki finansowe lub zasoby gospodarcze objęte zarządem, zakres tych środków oraz okres na jaki zarząd zostanie ustanowiony. W przypadku zarządu w celu przejęcia własności, ze względu na charakter regulacji oraz przesłanki związane z ochroną interesu ekonomicznego państwa i ważnego interesu publicznego ustawodawca zakłada, że organy będą w posiadaniu informacji dotyczących własności określonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, stąd w decyzji wskazuje się na środki należące do tych osób lub podmiotów.

Art. 30 projektu reguluje kwestię odszkodowań wypłacanych w przypadku przejęcia własności na rzecz Skarbu Państwa. Ewentualne odszkodowania finansowane będą ze środków budżetu państwa. Brak jest możliwości oszacowania wysokości ewentualnych odszkodowań oraz terminu, w jakim nastąpi konieczność ich wypłaty. Powyższe wynika z faktu, iż nie było analogicznych sytuacji, dlatego nie można poczynić odpowiednich szacunków. Jednocześnie art. 29 ust. 4 wskazuje na konieczność uwzględnienia zasady wzajemności przy ustalaniu wysokości odszkodowania. To rozwiązanie umożliwia odpowiednie zróżnicowanie wysokości odszkodowania w sytuacji gdy państwo, z którym powiązana jest osoba fizyczna lub podmiot (w szczególności przez bezpośrednie lub pośrednie wspieranie państwa objętego środkami ograniczającymi UE, poważnych naruszeń praw człowieka lub represji wobec społeczeństwa obywatelskiego w tym państwie albo obcej ingerencji i manipulacji informacyjnej godzącej w bezpieczeństwo narodowe i interesy Rzeczypospolitej Polskiej) nie zapewnia osobom i podmiotom polskim równoważnego poziomu ochrony praw majątkowych ani ekwiwalentnego odszkodowania w przypadku zastosowania wobec nich środków ingerujących w przysługujące im prawo własności. Minister właściwy do spraw gospodarki jako organ kompetentny do ustalenia wysokości odszkodowania przy zastosowaniu kryterium zasady wzajemności w prawie międzynarodowym, powinien uwzględniać nie tylko formalne uregulowania obowiązujące w porządku prawnym państwa objętego środkami ograniczającymi UE, lecz również praktykę ich stosowania, w tym sposób wykonywania ograniczeń prawa własności oraz rzeczywisty poziom ochrony praw majątkowych.

Art. 38 dotyczy świadczeń z FGŚP przyznawanych lub wypłacanych na zaspokojenie należności pracowniczych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a–c i lit. g ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2026 r. poz. 186). Powyższe rozwiązania są analogiczne do regulacji zawartych i wciąż funkcjonujących na gruncie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W zakresie art. 39 wskazać należy, iż proponowany przepis ma na celu umożliwienie skorzystania ze świadczeń z FGŚP przez pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy. Z drugiej strony przepis ogranicza możliwość otrzymania świadczeń przez pracowników podmiotów wpisanych na listę sankcyjną na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz podmiotów wpisanych na listę na podstawie projektowanej ustawy i ogranicza możliwość zaspokojenia roszczeń na rzecz tej samej osoby uprawnionej do wypłaty łącznie za okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz w łącznej kwocie za okres jednego miesiąca nie wyższej niż kwota określona w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych.

Art. 43 projektu doprecyzowuje krajowy środek ograniczający polegający na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, doprecyzowując jego przesłanki podmiotowe oraz tryb postępowania, który powinien być zastosowany przez zamawiającego.

Dodatkowo projekt uwzględnia przepis (art. 44 projektu), zgodnie z którym Zamawiający odstępuje od umowy zawartej w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub na podstawie innych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych albo rozwiązuje umowę za wypowiedzeniem, jeżeli wykonawca tej umowy został wpisany na listę i zastosowano wobec niego krajowy środek ograniczający, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4 oraz nie uzyskał odstępstwa, o którym mowa w art. 10 lub art. 48 ust. 4. Odstępstwa określone w art. 10 dotyczą krajowych środków ograniczających o charakterze indywidualnym określonych w art. 6 ust. 1 pkt, 1 i 2, natomiast odstępstwa określone w art. 48 ust. 4 odnoszą się do krajowych środków ograniczających o charakterze sektorowym i odnoszą się do art. 6 ust. 1 pkt 4 (zakaz udzielania zamówień publicznych).

Celem wprowadzenia zaproponowanych przepisów jest zapewnienie zamawiającemu prawidłowej realizacji zadań w przypadku, gdy w toku wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonawcę nałożony zostanie wskazany krajowy środek ograniczający. Zamawiający powinien dysponować środkiem prawnym umożliwiającym mu wcześniejsze zakończenie umowy z podmiotem objętym krajowym środkiem ograniczającym przez możliwość odstąpienia bądź rozwiązania umowy. Odpowiednio wczesne odstąpienie bądź rozwiązanie umowy może pozwolić zamawiającemu na wszczęcie nowego postępowania celem wyłonienia kolejnego wykonawcy, który rzetelnie, terminowo i w sposób najbardziej korzystny finansowo dla zamawiającego zrealizuje zadanie.

Rozdział 3 Organy stosujące środki ograniczające

Wdrażanie środków ograniczających wymaga zaangażowania szeregu organów państwa. Jasne określenie ich zakresu kompetencji jest kluczowe dla adresatów przepisów i sprzyja zapewnieniu szczelności systemu implementacji sankcji.

Przedmiotowa ustawa określa organy krajowe właściwe w sprawach stosowania środków ograniczających, a także zasady współdziałania między nimi w działaniach sankcyjnych. Ważnym jest ustanowienie mechanizmów koordynacji, które pozwolą na efektywną współpracę we wdrażaniu środków ograniczających. Ustawa precyzuje sposób współpracy i wymiany informacji między organami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, a także obowiązki sprawozdawcze. Organy krajowe będą także zobowiązane do przekazywanie informacji do urzędu zapewniającego obsługę Zespołu ds. Środków Ograniczających w przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zakazów lub ograniczeń, a także do dokonywania analiz i ocen rozwiązań prawnych oraz przedstawiania opinii o potrzebie dokonania zmian przepisów prawa w zakresie dotyczącym środków ograniczających.

Ustawa przyporządkowuje organ właściwy do konkretnego zakresu przedmiotowego środków ograniczających, a w szczególności do stosowania odstępstw, czyli wydawania zezwoleń na działalność pomimo obowiązywania środka ograniczającego przy spełnieniu określonych przepisami przesłanek.

Art. 45 Organy właściwe w zakresie stosowania środków ograniczających UE. Artykuł ten wskazuje 14 organów krajowych zaangażowanych w stosowanie środków ograniczających UE w poszczególnych obszarach tematycznych, które są objęte różnymi reżimami sankcyjnymi. Obszary są określone również w oparciu o ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1275, z późn. zm.). Organami właściwymi są: dyrektorzy urzędów morskich, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, minister właściwy do spraw zagranicznych, naczelnik urzędu celno-skarbowego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przewodniczący właściwych izb morskich, starosta właściwy w zakresie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, Szef KAS, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W niniejszym artykule wskazano również, iż minister właściwy do spraw gospodarki jest właściwy w sprawach ograniczeń dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów, sprzętu i technologii, w tym towarów i technologii podwójnego zastosowania, świadczenia pomocy technicznej oraz świadczenia usług, w tym usług ubezpieczenia i reasekuracji, a także w sprawach przyjmowania powiadomień o naruszeniu zakazów ustanowionych środkami ograniczającymi, pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw gospodarki oraz w sprawach ograniczeń dotyczących wykonywania zamówień publicznych lub koncesji.

Powyższa propozycja ma na celu przypisanie spraw ograniczeń dotyczących wykonywania zamówień publicznych lub koncesji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Wyjaśnić należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej to minister właściwy do spraw gospodarki jest odpowiedzialny za realizację zadań publicznych w tym obszarze, jak również organem nadzorującym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Powierzenie przedmiotowych kompetencji ministrowi zapewnia również zgodność z zasadą jednolitości kierownictwa administracji rządowej oraz umożliwia sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją zadań pozostających w zakresie właściwego działu administracji rządowej. Takie rozwiązanie pozostaje także spójne z systemowym rozdziałem kompetencji między organem administracji rządowej kierującym działem a organem wyspecjalizowanym wykonującym zadania techniczne i eksperckie.

Art. 47 Zadania organów właściwych W artykule tym są wymienione zadania, jakie w szczególności w zakresie swojej właściwości wykonują organy stosujące środki ograniczające.

Została zaakcentowana konieczność współpracy i wymiany informacji zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym w zakresie objętym przepisami ustawy, a zatem również pośrednio aktami prawa międzynarodowego i prawa UE.

W ust. 2 wskazano wprost, iż organy krajowe udostępniają organom właściwym na ich wniosek informacje i dokumenty niezbędne do realizacji ich zadań. Została usankcjonowana wymiana informacji z innymi państwami członkowskimi UE oraz Komisją Europejską, która powinna być realizowana bezpośrednio przez poszczególne ministerstwa i organy z uwagi na ekspercki charakter tematów – we wdrażaniu środków ograniczających UE dużą rolę odgrywa szybkie działanie i klarowne ścieżki proceduralne. To rozwiązanie przekłada się również na powinność posiadania przez wszystkie organy dostępu do bazy SIER (Sanctions Information Exchange Repository) –– prowadzonego przez Komisję Europejską podstawowego narzędzia wymiany informacji w sprawach środków ograniczających UE, przez który państwa członkowskie realizują obowiązki sprawozdawcze określone unijnymi aktami prawnymi, a w szczególności dotyczące mrożonych aktywów i stosowanych odstępstw. System ten umożliwia ponadto prowadzenie wymiany odnośnie stosowanych praktyk implementacyjnych w różnych państwach członkowskich i zadawanie pytań dotyczących wątpliwości w tym zakresie.

Określono, że organy właściwe powinny współpracować z Zespołem ds. Środków Ograniczających, który ma mieć rolę koordynacją, zapewniać spójność działań w zakresie polityki sankcyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć mają temu sporządzane przez organy właściwe co pół roku raporty przekazywane do Zespołu, co jest skorelowane z częstotliwością jego spotkań (zgodnie z art. 53 ust. 5 projektu posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż co sześć miesięcy). Ponadto organy właściwe powinny przekazywać do Zespołu informacje w przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zakazów, ograniczeń lub niedopełnienia obowiązków wynikających ze środków ograniczających z poszanowaniem odrębnych przepisów dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych oraz bez uszczerbku dla toczących się postępowań.

Poszczególne organy powinny również prowadzić analizę i ocenę efektów wdrażanych przez nie środków ograniczających, co powinno skutkować ciągłym udoskonalaniem systemu implementacji sankcji, także przez ewentualne zmiany legislacyjne.

Szczególnie doniosłym zadaniem organów właściwych w zakresie stosowania środków ograniczających jest wydawanie zgody na odstępstwa, dlatego zadanie to zostało wyodrębnione w osobnym artykule.

Art. 48 Organy właściwe w zakresie wykonywania odstępstw Artykuł ten zapewnia wdrożenie przepisów aktów prawnych UE, wymienionych przykładowo w załączniku do uzasadnienia, przez przyporządkowanie organu właściwego do zastosowania konkretnego odstępstwa, czyli wydawania zezwoleń na działalność pomimo pozostającego w mocy środka ograniczającego ze względu na spełnienie określonych przepisami warunków. Opisane w artykule rodzaje odstępstw mają charakter horyzontalny i są zawarte w różnych aktach prawnych UE.

Do postępowania o udzielenie odstępstwa zastosowanie znajduje k.p.a. Przepis art. 48 ust. 3 ustawy wskazuje wprost, że o zastosowaniu odstępstwa organ właściwy będzie rozstrzygał w drodze decyzji administracyjnej.

Z uwagi na to, że podjęcie decyzji o udzieleniu odstępstwa wymaga często konsultacji z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, w ust. 2 opisano mechanizm współpracy między organami, polegający na możliwości wystąpienia w toku postępowania o opinię innej jednostki, która powinna udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni.

Ust. 4 stanowi z kolei, iż przepisy o odstępstwach realizowanych w ramach środków ograniczających UE będą stosowane odpowiednio do krajowych środków ograniczających.

Z uwagi na uchylenie działu VA ustawy z dnia 16 listopada o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, z późn. zm.) (dalej: ustawa o KAS) – ze względów wskazanych w uzasadnieniu do zmian przewidzianych w ustawie o KAS – w art. 48 ust. 5 projektu ustawy zaproponowano regulację analogiczną do art. 143a ust. 3 ustawy o KAS, zgodnie z którą od decyzji Szefa KAS przysługuje niedewolutywny środek odwoławczy w postaci wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy do Szefa KAS. W przypadku braku takiego rozwiązania od decyzji Szefa KAS w sprawach zwolnień zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnienia środków finansowych lub zasobów gospodarczych przysługiwałoby odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgodnie z KPA. Propozycja ma zatem na celu pozostawienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie zaskarżalności decyzji wydanych przez Szefa KAS.

Art. 49 Odstępstwa nadzwyczajne Artykuł ten będzie miał zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy zastosowanie odstępstwa będzie miało charakter ekstraordynaryjny, uzasadniany względami obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Wówczas będzie możliwe zastosowanie odstępstwa nieokreślonego w przepisach poprzedzających. Organami właściwymi w zakresie stosowania odstępstw w sytuacjach nadzwyczajnych będą organy, o których mowa w art. 48 ustawy.

Art. 50 Organy kontrolne W artykule tym wskazuje się organy kontrolne, które sprawują nadzór lub kontrolę nad podmiotami wdrażającymi środki ograniczające na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Są to:

1) naczelnik urzędu celno-skarbowego;

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej „GIIF”) – w odniesieniu do instytucji obowiązanych, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

3) Komisja Nadzoru Finansowego w odniesieniu do podmiotów przez nią nadzorowanych, które są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

4) Inspekcja Transportu Drogowego oraz organy, których funkcjonariusze są uprawnieni do kontroli warunków i obowiązków przewozów drogowych określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490, z późn. zm.).

Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie spójności treści art. 50 projektu ustawy o środkach ograniczających tak, aby poszczególne punkty tego przepisu miały jednolitą redakcję. Nie ma bowiem potrzeby doprecyzowania w pkt 1 i 4, w ramach której kontroli jest realizowana kontrola przestrzegania środków ograniczających przez wskazanie, że następuje to w ramach kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ustawy o KAS (w przypadku naczelnika urzędu celno-skarbowego) lub w ramach kontroli, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym (w przypadku Inspekcji Transportu Drogowego). Co więcej – to, że kontrola przestrzegania środków ograniczających ma być wykonywana na podstawie tych wskazanych przepisów wynika bowiem z brzmienia zdania wstępnego art. 50 projektu ustawy o środkach ograniczających. Zgodnie z nim kontrola środków ograniczających przez naczelnika urzędu celno-skarbowego i Inspekcję Transportu Drogowego ma być wykonywana w ramach sprawowanej przez te organy kontroli i na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W przypadku naczelnika urzędu celno-skarbowego, następuje to w ramach kontroli celno-skarbowej, której zasady określają art. 54–94 ustawy o KAS, stanowiące przepisy odrębne, o których mowa w art. 50 ust. 1 projektu ustawy o środkach ograniczających.

Rozdział 4 Współdziałanie organów stosujących środki ograniczające

W przedmiotowym rozdziale określono sposób współdziałania organów w sprawach przyjmowania i wykonywania środków ograniczających wskazując w szczególności organy, które posiadają horyzontalne kompetencje koordynacyjne.

Art. 51 Kompetencje koordynacyjne ministra właściwego do spraw zagranicznych Minister właściwy do spraw zagranicznych (dalej: MSZ) pełni rolę koordynacyjną w zakresie przyjmowania, wdrażania oraz znoszenia środków ograniczających UE. Przy MSZ działa Zespół ds. Środków Ograniczających (art. 53). Jego powołanie z jednej strony stanowi implementację art. 15 dyrektywy 2024/1226, a z drugiej zapewnia platformę współpracy i uzgadniania działań między różnymi podmiotami wdrażającymi sankcje.

MSZ koordynuje wypracowanie stanowisk w ramach polityki sankcyjnej Rzeczypospolitej Polskiej na forum UE, w szczególności dotyczących przyjmowania, przeglądów i znoszenia środków ograniczających. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych, we współpracy z innymi organami, są przygotowywane również propozycje nowych wpisów indywidualnych w reżimach sankcyjnych wraz z pakietami dowodowymi. Ponadto, za pomocą Zespołu ds. Środków Ograniczających, MSZ koordynuje współpracę międzyresortową w dziedzinie wdrażania sankcji wynikających ze zobowiązań międzynarodowych. MSZ przekazuje również do Komisji Europejskiej powiadomienia o zidentyfikowanych naruszeniach środków ograniczających UE i nakładanych karach administracyjnych, co jest realizacją postanowień wynikających z niektórych reżimów sankcyjnych UE tj. np. art. 8j rozporządzenia Rady UE 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, art. 12 rozporządzenia Rady UE nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz art. 6 i 6b rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

W realizacji swoich zadań MSZ ściśle współpracuje z Komisją Europejską, Radą UE i właściwymi organami państw członkowskich i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

Art. 52 Kompetencje koordynacyjne ministra właściwego do spraw gospodarki Horyzontalne zadania w zakresie stosowania środków ograniczających realizuje również minister właściwy do spraw gospodarki, który koordynuje współpracę organów administracji z podmiotami gospodarczymi w obszarze sankcji. Minister właściwy do spraw gospodarki zapewnia funkcjonowanie systemu informacji gospodarczej o wpływie środków ograniczających na podmioty gospodarcze funkcjonujące w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzi dialog z organizacjami przedsiębiorców na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie ryzyk i szans związanych z wdrażaniem środków ograniczających. Minister właściwy do spraw gospodarki realizuje ponadto politykę kontroli eksportu towarów podwójnego przeznaczenia, na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 53 Zespół ds. Środków Ograniczających Zespół ds. Środków Ograniczających ma za zadanie zapewnienie właściwej realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających ze środków ograniczających UE, a także dba o spójność krajowych środków ograniczających ze środkami UE, których stanowią uzupełnienie. Zespół ds. Środków Ograniczających stanowi platformę koordynacji działań i wymiany informacji między organami, w szczególności będąc odbiorcą raportów właściwych organów, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 6 projektu.

Ponadto, powołanie Zespołu ds. Środków Ograniczających implementuje art. 15 dyrektywy 2024/1226, który stanowi, że państwa członkowskie wyznaczają spośród swoich właściwych organów oraz bez uszczerbku dla niezależności sądów jednostkę lub organ zapewniający koordynację i współpracę między organami ścigania i organami odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych środków ograniczających w odniesieniu do działalności przestępczej objętej przedmiotową dyrektywą.

Na forum Zespołu organy wymieniają się danymi statystycznymi w celu analizy skali i tendencji wypracowując wspólne priorytety w zakresie stosowania prawa karnego i administracyjnego. Informacje wymieniane przez organy dotyczą w szczególności liczby zastosowanych odstępstw i wyłączeń oraz wszczętych kontroli, a także nałożonych kar pieniężnych i są gromadzone przez Zespół. W zakresie danych statystycznych dotyczących prawa karnego (postępowania przygotowawcze i sądowe) właściwy pozostaje Minister Sprawiedliwości (art. 54 ust. 2).

Ust. 3 określa skład Zespołu ds. Środków Ograniczających, którego przewodniczącym będzie sekretarz lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego ds. zagranicznych. Skład Zespołu będzie szeroki (15 ustawowych członków łącznie z przewodniczącym Zespołu) i odzwierciedlający architekturę podmiotów zaangażowanych we wdrażanie i kontrolę środków ograniczających w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciele będą wskazani przez: Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa KAS, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, GIIF, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli zostanie powołany, Prokuratora Krajowego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Skład Zespołu może być ad hoc rozszerzany o inne podmioty na wniosek przewodniczącego lub jednego z jego członków, jeżeli przemawia za tym zakres merytoryczny spraw omawianych na posiedzeniu.

Zespół ds. Środków Ograniczających zbiera się nie rzadziej niż co 6 miesięcy w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego. Ustawa stanowi, że obsługę Zespołu będzie zapewniał urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Art. 54 reguluje możliwość przetwarzania przez Ministra Sprawiedliwości zanonimizowanych danych statystycznych dotyczących środków ograniczających wynikające z regulacji implementowanej dyrektywy.

Rozdział 5 Administracyjne kary pieniężne

Akty prawne UE wprowadzające środki ograniczające wydane na podstawie art. 29 TUE oraz art. 215 TFUE dla realizacji celów WPZiB przewidują w swoich postanowieniach przyjęcie przez państwa członkowskie przepisów określających sankcje, w tym odpowiednie sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszenia przepisów rozporządzenia oraz wskazują, że państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz mogą uwzględniać dobrowolne samodzielne ujawnienie naruszeń przepisów rozporządzenia jako okoliczność łagodzącą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego (np. art. 9 ust. 1 rozporządzenia 765/2006, art. 15 ust. 1 rozporządzenia 269/2014, art. 8 ust. 1 rozporządzenia 833/2014).

W związku z powyższym wprowadzenie przepisów regulujących nakładanie administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie ograniczeń i obowiązków wprowadzonych przez te akty prawne UE jest bezwzględnie konieczne z punktu widzenia potrzeby odpowiedniego ich stosowania oraz zapewnienia skuteczności przyjętych środków. Jednocześnie należy zauważyć, iż przepisy aktów UE, w szczególności w zakresie zamrażania środków finansowych oraz zasobów gospodarczych, będą stosowane przez podmioty gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem banków lub instytucji finansowych). Tym samym jest zasadne wprowadzanie –– z uwagi na typ podmiotów –– przepisów sankcyjnych o charakterze administracyjnym ze względu na ich większą skuteczność oraz uproszczoną ścieżkę proceduralną niewymagającą przeprowadzenia długotrwałego postępowania karnego. Nałożenie kary przez decyzję organu administracyjnego uzasadnione jest koniecznością szybkiej reakcji na naruszenie oraz możliwe i poważne konsekwencje dla interesu publicznego przy braku natychmiastowej reakcji.

Także w odniesieniu do krajowych środków ograniczających jest niezbędne wprowadzenie odpowiednich przepisów sankcjonujących przypadki niestosowania lub obchodzenia krajowych środków ograniczających w celu zapewnienia ich skuteczności i efektywności stosowania. Mają one także charakter prewencyjny – przeciwdziałający naruszaniu wprowadzonych krajowych środków ograniczających. Z uwagi na to, że krajowe środki ograniczające mają w większości zastosowanie do podmiotów gospodarczych jest zasadne objęcie ich naruszeń sankcją o charakterze administracyjnym (karą pieniężną).

Proponuje się przyjęcie opisowego określania zachowań osób i podmiotów, które skutkują odpowiedzialnością o charakterze administracyjnym (znamion czynów podlegających karze pieniężnej) przez przyjęcie przepisów o charakterze generalno-abstrakcyjnym.

Jest to odejście od dotychczasowego sposobu regulacji tej materii w ustawie o KAS, która:

· po pierwsze dotyczyła środków ograniczających wprowadzonych na Federację Rosyjską i Białoruś w związku z agresją zbrojną na Ukrainę (rozporządzenie 765/2006, rozporządzenie 269/2014, rozporządzenie 833/2014) i nie dotyczyła środków ograniczających wprowadzanych przez UE na inne państwa lub osoby lub podmioty z tych państw, na podstawie innych rozporządzeń UE,

· po drugie odwoływała się do konkretnych przepisów (jednostek redakcyjnych) rozporządzeń 765/2006, 269/2014, 833/2014, co okazało się rozwiązaniem niefunkcjonalnym (zbyt kazuistycznym), powodującym konieczność nowelizacji tych ustaw każdorazowo w sytuacji, gdy te rozporządzenia UE podlegają zmianom w zakresie stosowania określonych zakazów lub środków ograniczających.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na pełniejsze i skuteczniejsze zwalczanie naruszeń środków ograniczających. Będzie miało zatem zastosowanie do wszystkich aktów prawnych UE wprowadzających środki ograniczające (bez odwołania się do konkretnych rozporządzeń UE), także do tych aktów prawnych UE, które zostaną wydane w przyszłości. Uniknie się również w ten sposób potrzeby każdorazowej nowelizacji ustawy o środkach ograniczających w razie dokonywania zmian w aktach prawnych UE wprowadzających środki ograniczające.

W związku z proponowanym uchyleniem działu VA ustawy o KAS, w tym art. 143d wskazującego przepisy rozporządzeń 765/2006, 269/2014, 833/2014, za naruszenie których może być nałożona kara pieniężna jest niezbędne uzupełnienie art. 55 i art. 56 ustawy o środkach ograniczających, tak aby zawierały one opisy zachowań, które są zawarte w przepisach rozporządzeń 765/2006, 269/2014, 833/2014 występujących w uchylanym art. 143d ustawy o KAS. Jest to uzasadnione tym, aby nie doszło do objęcia administracyjną karą pieniężną mniejszej liczby naruszeń środków ograniczających na podstawie ustawy o środkach ograniczających niż na podstawie uchylanego art. 143d ustawy o KAS. Należy mieć bowiem na uwadze, że przepisy rozporządzeń 765/2006, 269/2014, 833/2014 nakładają na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia przepisów określających sankcje, w tym odpowiednie sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszenia przepisów tych rozporządzeń oraz podejmowania wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia ich stosowania.

Art. 55

Ustawa w art. 55 przewiduje, że sankcji administracyjnej w postaci kary pieniężnej będzie podlegać naruszenie przez osobę lub podmiot zakazu lub niedopełnienie przez nie obowiązku, wynikającego ze środków ograniczających wprowadzonych w aktach prawnych UE lub krajowych środków ograniczających. Dotyczy to zakazów, ograniczeń (np. w postaci konieczności uzyskania zezwolenia na określone działania, np. transakcje) lub obowiązków określonego zachowania.

Mając na uwadze, że ustawa ma zawierać regulacje, które w sposób kompleksowy dotyczą wszystkich aktów prawnych UE wprowadzających środki ograniczające, w tym zasady odpowiedzialności za naruszenie zakazów, ograniczeń i niedopełnienie obowiązków, określonych środkami ograniczającymi proponowane regulacje nie odwołują się do konkretnych aktów prawnych UE w ww. zakresie. W związku z tym będą miały zastosowanie do wszystkich aktów prawnych UE wprowadzających środki ograniczające, także do tych aktów, które zostaną wydane w przyszłości.

Z tego też względu został uchylony dział VA ustawy o KAS, w tym art. 143d, który określał, enumeratywnie za naruszenie jakich środków ograniczających wprowadzonych na Federację Rosyjską i Białoruś w związku z agresją zbrojną na Ukrainę może być wymierzona administracyjna kara pieniężna. Dodatkowo doświadczenia w zakresie stosowania rozwiązań określonych w art. 143d pokazały, że odwoływanie się do konkretnych przepisów (jednostek redakcyjnych) rozporządzeń UE (dotychczas tylko rozporządzeń 765/2006, 269/2014, 833/2014) jest niefunkcjonalne (zbyt kazuistyczne) i nie nadąża za zmieniająca się, niekiedy bardzo dynamiczną rzeczywistością. Takie rozwiązanie powodowało konieczność nowelizacji ustawy o KAS każdorazowo w sytuacji, gdy te rozporządzenia UE ulegają zmianom w tym zakresie. Konieczne jest zatem przygotowanie generalnego, adekwatnego rozwiązania, które będzie obejmowało wszystkie środki ograniczające, a także będzie wspomagało skuteczność wprowadzanych ograniczeń bez konieczności prowadzenia ciągłych procesów legislacyjnych zapewniających aktualność regulacji.

Mając na uwadze powyższe, zaprojektowano ogólny katalog czynów/zachowań, który jednocześnie odwzorowuje aktualne rozwiązania obowiązujące w zakresie agresji zbrojnej na Ukrainę. Ustawa przewiduje także karę pieniężną za naruszenie zakazów lub niedopełnienie obowiązków, wynikających ze środków ograniczających, które nie były dotychczas zagrożone sankcją administracyjną z uwagi na ich nieuwzględnienie w uchylanym art. 143d ustawy o KAS.

W czynach opisanych w art. 55 ustawy, za które może być nałożona kara pieniężna, zostały uwzględnione naruszenia środków ograniczających, które były zagrożone na podstawie uchylanego art. 143d ustawy o środkach ograniczających i które mogą też pojawić się podczas wdrażania środków ograniczających dotyczących innych reżimów.

Osoba lub podmiot podlegają karze pieniężnej na podstawie tego przepisu, gdy:

1) bezpośrednio lub pośrednio udostępniają środki finansowe lub zasoby gospodarcze osobie lub podmiotowi wpisanym na listę krajową lub osobie, podmiotowi lub organowi, wobec których są stosowane środki ograniczające UE albo na ich rzecz;

2) nie zamrażają środków finansowych lub zasobów gospodarczych będących własnością, posiadanych albo kontrolowanych, bezpośrednio lub pośrednio przez osobę lub podmiot wpisane na listę krajową lub przez osobę, podmiot lub organ, wobec których są stosowane środki ograniczające UE, a także korzyści pochodzących z tych środków;

3) zawierają umowy lub realizuje transakcje z państwem trzecim, organami państwa trzeciego lub podmiotem będącym własnością, bezpośrednio lub pośrednio, państwa trzeciego lub organów państwa trzeciego, lub kontrolowanym przez państwo trzecie, lub przez organy państwa trzeciego, a także z osobami prawnymi, podmiotami i organami objętymi środkiem ograniczającym oraz których zawarcie lub realizacja są objęte środkiem ograniczającym lub kontynuują takie transakcje;

4) przyjmują darowizny, korzyści gospodarcze lub wsparcie, w tym finansowanie i pomoc finansową;

5) dokonują bezpośredniego lub pośredniego obrotu towarami, sprzętem, technologią i oprogramowaniem, ich przywozu, wywozu, sprzedaży, nabywania, zbycia, przekazania, tranzytu lub transportu, lub świadczą bezpośrednio lub pośrednio usługi pośrednictwa, pomocy technicznej, lub inne usługi związane z tymi towarami, sprzętem, technologią i oprogramowaniem, w szczególności związane z ich dostarczaniem, wytwarzaniem, instalacją utrzymaniem, używaniem i aktualizacją, w tym usługi inwestycyjne oraz usługi ubezpieczenia i reasekuracji, a także udzielają, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym finansowych instrumentów pochodnych, związanych ze sprzedażą, dostawą, przekazywaniem, lub wywozem towarów, sprzętów, technologii i oprogramowania;

6) sprzedają, udzielają licencji lub przekazują prawa własności intelektualnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, a także przyznają prawo dostępu do materiałów lub informacji chronionych w drodze praw własności intelektualnej lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa związanych z towarami, sprzętem, technologią i oprogramowaniem oraz z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i używaniem tych towarów, sprzętów, technologii i oprogramowania, lub przyznają prawo do ponownego wykorzystywania tych materiałów lub informacji;

7) nie stosują przy sprzedaży, dostawie, przekazywaniu lub wywozie do państwa trzeciego, towarów lub technologii umownego zakazu powrotnego wywozu;

8) świadczą usługi finansowe lub prowadzą działalność finansową, w tym przyjmują depozyty, udzielają nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczą w uzgodnieniach służących udzielaniu nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, oraz usługi w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu art. 3 pkt 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów, wydawania instrumentów płatniczych w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2025 r. poz. 611, z późn. zm.),; usług acquiringu w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, transakcji płatniczych i inicjowania płatności oraz emisji pieniądza elektronicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 21a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

9) zapewniają ubezpieczenie lub reasekurację;

10) świadczą inne usługi, w szczególności usługi rachunkowe, audytowe, księgowe lub doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi w zakresie public relations, usługi informatyczne i usługi powiązane, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradztwa prawnego i usługi doradztwa informatycznego, usługi inwestycyjne, usługi budowlane, zintegrowane usługi inżynieryjne, usługi urbanistyczne, usługi doradztwa naukowego i technicznego związanego z inżynierią, usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi reklamowe, usługi w zakresie badania rynku lub badania opinii publicznej, usługi w zakresie ratingu kredytowego, usługi subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego, komercyjne usługi wykorzystujące przestrzeń kosmiczną, usługi sztucznej inteligencji, usługi obliczeń wielkiej skali, w tym dostępu do obliczeń akcelerowanych przez procesory graficzne lub usługi obliczeń kwantowych, usługi związane z działalnością turystyczną, usługi w zakresie monitorowania lub przechwytywania komunikacji internetowej lub telefonicznej;

11) kupują, sprzedają, świadczą, bezpośrednio lub pośrednio, usługi inwestycyjne lub pomocy w emisji, lub dokonują innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego w tym sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa UE lub sprzedaży jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe;

12) dopuszczają do obrotu giełdowego i świadczenia usług w systemach obrotu zarejestrowanych lub uznanych w UE w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych osób prawnych, podmiotów lub organów;

13) sprzedają, dostarczają, przekazują i wywożą banknoty denominowane w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa UE;

14) są właścicielem osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na podstawie prawa państwa UE i świadczących usługi w zakresie portfela, rachunków i przechowywania kryptoaktywów, sprawują kontrolę nad tymi osobami prawnymi, podmiotami lub organami oraz zajmują stanowisko w organach zarządzających tych osób prawnych, podmiotów lub organów;

15) nabywają nowe lub rozszerza dotychczasowe udziały w osobach prawnych, podmiotach lub organach lub te udziały w nich posiadają;

16) tworzą nowe spółki joint venture, oddziały lub przedstawicielstwa lub utrzymują istniejące spółki joint venture, oddziały lub przedstawicielstwa;

17) zajmują stanowiska w organach zarządzających osoby prawnej, podmiotu lub organu;

18) rejestrują trust lub podobne porozumienie prawne, zapewniają na jego rzecz adres siedziby statutowej, adres prowadzenia działalności lub adres administracyjny, a także świadczą na jego rzecz usług zarządzania;

19) udzielają wsparcia finansowego na rzecz wymiany handlowej, udzielają finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z państwami trzecimi lub inwestycji w państwie trzecim, inwestowania w projekty finansowane lub współfinansowane przez organy państwa trzeciego, a także uczestniczą w projektach lub dokonują innego wkładu w te projekty;

20) nadają lub umożliwiają, ułatwiają lub w inny sposób przyczyniają się do nadawania jakichkolwiek treści przez osoby prawne, podmioty lub organy, wobec których są stosowane środki ograniczające, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków takich jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, dostawcy usług internetowych, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, a także reklamują produkty lub usługi we wszelkich treściach wyprodukowanych lub nadawanych przez osoby prawne, podmioty lub organy, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą takich środków;

21) udostępniają zdolność magazynowania;

22) wykonują transport drogowy oraz przewóz drogowy;

23) wykonują bez zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków określoną działalność; co wobec braku takiego zezwolenia lub jego naruszenia stanowi naruszenie zakazu lub ograniczenia, które stanowią środek ograniczający;

24) udzielają dostępu statkom do portów morskich i śluz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

25) rejestrują lub utrzymują w rejestrze statek;

26) świadczą na terytorium UE usługi ponownego załadunku do celów operacji przeładunku skroplonego gazu ziemnego oraz świadczą pomoc techniczną, usługi pośrednictwa, udzielania finansowania lub pomocy finansowe przy usłudze ponownego załadunku do celów operacji przeładunku skroplonego gazu ziemnego,

27) zawierają lub wykonują umowy leasingu lub czarteru statków lub statków powietrznych, świadczą lub nabywają usługi załogi, świadczą usługi ubezpieczeniowe lub reasekuracyjne na rzecz statków, świadczą usługi klasyfikacji;

28) wykonują lądowanie na terytorium UE, start z terytorium UE oraz przelot nad terytorium UE;

29) umożliwiają wskazanej osobie fizycznej wjazd na terytorium państwa członkowskiego UE lub tranzyt przez to terytorium.

Art. 56

Z kolei w art. 56 ustawy została przewidziana sankcja administracyjna w postaci kary pieniężnej za obchodzenie przez osoby lub podmioty zakazów stanowiących środki ograniczające wprowadzone w aktach prawnych UE lub krajowych środków ograniczających lub też naruszenie obowiązków o charakterze informacyjnym wynikających z tych środków.

Podlegającymi karze pieniężnej na podstawie tego przepisu mają być następujące zachowania:

1) wykorzystywanie, przekazywanie osobie trzeciej lub zbywanie w inny sposób środków finansowych lub zasobów gospodarczych, będących bezpośrednio lub pośrednio własnością, będących w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą wskazanej osoby, podmiotu lub organu, dokonywane w celu ukrycia środków finansowych i lub zasobów gospodarczych, które mają zostać zamrożone zgodnie ze środkiem ograniczającym (odpowiednik uchylnego art. 143d pkt 4 ustawy o KAS w zakresie art. 2 rozporządzenia 765/2006 oraz art. 2 rozporządzenia 269/2014);

2) przekazywanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w celu ukrycia faktu, że wskazana osoba, podmiot lub organ jest właścicielem lub beneficjentem rzeczywistym środków finansowych lub zasobów gospodarczych, które mają zostać zamrożone zgodnie ze środkiem ograniczającym (odpowiednik uchylanego art. 143d pkt 3 i 4 ustawy o KAS w zakresie art. 5a ust. 4a lub 4b rozporządzenia 833/2014);

3) niedopełnienie przez wyznaczoną osobę fizyczną lub przedstawiciela wyznaczonego podmiotu lub organu obowiązku stanowiącego środek ograniczający polegającego na zgłaszaniu właściwym organom administracyjnym środków finansowych i funduszy lub zasobów gospodarczych podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego UE, należących do nich, będących ich własnością, w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą odpowiednik uchylanego art. 143d pkt 3 ustawy o KAS w zakresie art. 5r ust. 1 lub 2 i art. 6b ust. 1 rozporządzenia 833/2014);

4) niedopełnienie obowiązku stanowiącego środek ograniczający polegającego na przekazaniu właściwym organom informacji, uzyskanych w związku z wykonywaną pracą lub działalnością gospodarczą, o zamrożonych środkach finansowych lub zasobach gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą wskazanej osoby, podmiotu lub organu albo osobom lub podmiotom wpisanym na listę krajową znajdujących się na terytorium państw członkowskich UE (odpowiednik uchylanego art. 143d pkt 2 ustawy o KAS w zakresie art. 1z, art. 5, art. 8j ust. 1 rozporządzenia 765/2006, art. 7, art. 8, art. 9 ust. 2 rozporządzenia 269/2014 oraz art. 3d ust. 1a lub 5, art. 3l ust. 1d, art. 3m ust. 11, art. 5a ust. 4a lub 4b, art. 5g, art. 5r ust. 1 lub 2, art. 6b ust. 1 rozporządzenia 833/2014); a także niedopełnienie obowiązku stanowiącego środek ograniczający polegającego na przekazaniu właściwym organom informacji w odniesieniu do lotów nieregularnych, w celu weryfikacji czy lot nie narusza zakazu lotów stanowiącego środek ograniczający UE oraz o wszelkich transakcjach zakupu, przywozu lub przekazania do UE kondensatów gazu ziemnego;

5) podjęcia świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów określonych w art. 55, w tym przez uczestniczenie w takich działaniach bez rozmyślnego dążenia do celu lub skutku, ale ze świadomością, że takie uczestniczenie może mieć ten cel lub skutek, i akceptowanie takiej możliwości (odpowiednik uchylanego art. 143d pkt 4 ustawy o KAS w zakresie art.2 rozporządzenia 5/2006, art. 2 rozporządzenia 269/2014 oraz art. 2e ust. 1 lub 3, art. 3 ust. 1 lub 2, art. 3a ust. 1 lub 2, art. 3g ust. 1, art. 3h ust. 1, art. 3u ust. 1, art. 5 ust. 1–6, art. 5a ust. 1, 2 lub 4, art. 5aa ust. 1, art. 5ab ust. 1, art. 5ad ust. 1, art. 5b ust. 1, art. 5f ust. 1, art. 5h, art. 5i ust. 1 lub art. 5j ust. 1 lub 2 rozporządzenia 833/2014).

Art. 57

W art. 57 ustawy przewiduje się karę pieniężną, która będzie nakładana na osobę lub podmiot, wobec których ma zastosowanie środek ograniczający polegający na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Sankcja administracyjna będzie wobec nich stosowana w sytuacji, gdy w okresie wykluczenia będą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie, lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie.

Art. 58

Odpowiedzialność administracyjna może być stosowana wobec osoby lub podmiotu, jako zapewniająca skuteczne, szybkie i odstraszające narzędzie przeciwdziałające naruszeniom zakazów, ograniczeń i niedopełnieniu obowiązków, określonych środkami ograniczającymi. Jednakże z uwagi na to, że naruszenia środków ograniczających są objęte także sankcją o charakterze karnym przewidzianą w projektowanym rozdziale 6 ustawy, aby uniknąć podwójnego karania za ten sam czyn, czyli stosowania wobec osoby fizycznej równocześnie sankcji o charakterze karnym i administracyjnym, zostało przewidziane w art. 58 ustawy, że w przypadku osoby fizycznej przepisów o karach pieniężnych nie stosuje się, jeżeli czyn zagrożony karą pieniężną (wskazany w art. 55–57) wyczerpuje znamiona przestępstwa, o którym mowa w rozdziale 6 ustawy. Analogicznie, w ustępie 2, przewidziano klauzulę zapobiegającą wystąpieniu podwójnej karalności w stosunku do podmiotów zbiorowych. Chociaż podmiot zbiorowy nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio na podstawie przepisów projektowanego rozdziału 6, to ustawa rozciąga w art. 79 zakres stosowania ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2024 r. poz. 1822, z późn. zm.) także na czyny stypizowane w tym rozdziale. Rozwiązanie to zapewnia zgodność projektowanej regulacji z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zakazu podwójnej karalności.

Art. 59

Mając na uwadze, że wprowadzane w krajowym porządku prawnym sankcje za naruszanie środków ograniczających mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, w art. 59 projektu ustawy przewidziano odpowiedzialność administracyjną w postaci kary pieniężnej nakładanej w wysokości do 20 mln zł. Powyższa kara uwzględnia przesłanki wynikające z aktów prawnych UE, zgodnie z którymi przewidziane sankcje winny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Taka wysokość kary pieniężnej jest obecnie przewidziana w art. 143e ust. 1 ustawy o KAS oraz w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 7 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Kary pieniężne przewidziane w art. 55 i art. 56 projektu ustawy będzie nakładał, w drodze decyzji administracyjnej, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zaś kary określone w art. 57 projektu ustawy – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Art. 60

Proponuje się określenie przesłanek, które mają być brane pod uwagę przez organ nakładający karę pieniężną przy określaniu jej wysokości. W art. 60 projektu ustawy wskazano, iż przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ nakładający tę karę jest obowiązany uwzględnić następujące okoliczności wpływające na rozstrzygnięcie w tym zakresie:

1) wagę i okoliczności naruszenia prawa oraz czas trwania tego naruszenia; 2) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić; 3) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je ustalić; 4) uprzednie ukaranie karą pieniężną, o której mowa w art. 59; 5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu usunięcia skutków naruszenia prawa; 6) współpracę z organem prowadzącym postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania; 7) w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na uwzględnienie całości okoliczności faktycznych sprawy, w tym współpracy naruszającego z organem, oraz dostosowanie wysokości kary pieniężnej do wagi i ciężaru naruszenia środka ograniczającego.

Art. 62

W odniesieniu do administracyjnych kar pieniężnych przewidziano jednocześnie, że w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy waga naruszenia krajowych środków ograniczających jest znikoma, naczelnik urzędu celno-skarbowego lub Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, mogą, w drodze decyzji, odstąpić od nałożenia kary. Organ powinien dokonać doprecyzowania pojęcia „w szczególnie uzasadnionym przypadku”, skonkretyzowania tego pojęcia przy uwzględnieniu okoliczności faktycznych indywidualnej sprawy oraz kontekstu normatywnego, w którym pojęcie to funkcjonuje. Umożliwi to zatem organowi nakładającemu karę pieniężną uwzględnienie wyjątkowej sytuacji faktycznej, w której nastąpiło naruszenie środka ograniczającego oraz całokształt sytuacji, w której ono nastąpiło, w tym działanie w sytuacji konieczności lub pod wpływem siły wyższej, gdy nie jest możliwe osiągnięcie celu odpowiedzialności administracyjno-prawnej a wymierzenie kary byłoby nieproporcjonalne lub niecelowe. Warunkiem odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej jest jednocześnie to, aby naruszenie miało znikomy charakter, tzn. następstwa naruszenia, ich rozmiar, czas ich trwania i nie mają charakteru systemowego i poważnego.

Rozdział 6 Przepisy karne

Przedmiotowy rozdział stanowi implementację do polskiego porządku prawnego odpowiedzialności karnej osób fizycznych w odniesieniu do naruszeń środków ograniczających UE określonych w art. 3 oraz art. 5 dyrektywy 2024/1226. Zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege scripta oraz brzmieniem art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 83 ust. 1 oraz art. 288 zd. 3 TFUE, podstawa odpowiedzialności karnej w polskim systemie prawnym musi wynikać z aktu rangi ustawowej bądź wyższej. Z uwagi na okoliczność, że prawo unijne określa w dyrektywach jedynie normy minimalne dotyczące przestępstw oraz kar, które wiążą każde państwo członkowskie, do którego jest kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, ale pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków, jest konieczne stworzenie w akcie rangi ustawowej norm sankcjonujących jako odpowiednie środki reakcji penalnej. Jest dopuszczalne jednocześnie posługiwanie się tzw. normami blankietowymi, nawet gdy wypełnienie ich treścią wymaga sięgnięcia do aktów rangi niższej niż ustawa (tzw. niesamoistne źródła prawa karnego; por. postanowienie SN z 29.01.2009 r., I KZP 29/08, LEX nr 477671) czy poza system prawa (zob. J. Kulesza [w:] A. Behan, M. Filipczak, M. Grudecki, K. Patora, K. Wala, J. Kulesza, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2025, art. 1.)

Z uwagi na fakt, iż wszystkie czyny zabronione zawarte w rozdziale 6 stanowią przestępstwa (art. 1 § 1 k.k.), przy rekonstrukcji typu czynu zabronionego na etapie stosowania prawa, będzie konieczne także uwzględnienie tych elementów typu czynu zabronionego, które zostały przez ustawodawcę wymienione w części ogólnej k.k.. Rekonstrukcja typu czynu zabronionego może być oparta na wzorcach zawartych w więcej niż jednym przepisie ustawy karnej (zbieg przepisów ustawy –– art. 11 § 2) (A. Zoll [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1––52, wyd. V, red. W. Wróbel, Warszawa 2016, art. 1.) Należy pamiętać, że zgodnie z treścią art. 116 k.k. przepisy części ogólnej kodeksu karnego stosuje się do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie. W rezultacie, tylko przykładowo, w kontekście dodatkowych wymogów dyrektywy 2024/1226 w zakresie przestępstw wskazać można, że do projektowanych przestępstw będą mieć zastosowanie m.in regulacje w zakresie: form stadialnych i zjawiskowych czynów karalnych (art. 13, 16 i 18 k.k.), zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej (art. 21 k.k.), kary zamiennej (art. 37a k.k.), przepadku (art. 44 k.k. i następne), okoliczności obciążających i łagodzących (art. 53 § 2a i 2b k.k.), powrotu do przestępstwa – recydywy (art. 64 k.k.), przedawnienia karalności przestępstw (art. 101 k.k. i następne), zatarcia karania (art. 106 k.k. i następne) lub odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą (art. 109 k.k. i następne).

Dlatego też, wprowadzenie w rozdziale 6 ustawy nowych typów czynów zabronionych, spowoduje, że art. 4, art. 8–12 dyrektywy 2024/1226, zostaną implementowane do polskiego porządku prawnego obowiązującymi przepisami części ogólnej k.k.

W rezultacie projektowane przepisy, jako skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne, mają zagwarantować efektywne ściganie czynów zabronionych naruszających środki ograniczające UE. Z tych powodów projekt wprowadza nowe typy przestępstw, kryminalizujących naruszenie zakazu lub obowiązku stanowiącego unijny środek ograniczający (albo zakaz lub obowiązek określony w przepisach krajowych wdrażających unijny środek ograniczający, w przypadku gdy jest wymagane wdrożenie tego środka ograniczającego na poziomie krajowym), będące transpozycją opisów czynów zabronionych wymienionych w art. 3 dyrektywy 2024/1226 oraz uwzględniających minimalne kary dla osób fizycznych z art. 5 dyrektywy 2024/1226. Warto zwrócić uwagę, że obecnie funkcjonujący przepisy art. 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadza bardzo surowe kary bowiem karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 do nawet 30 lat pozbawienia wolności (zob. art. 37 kodeksu karnego). Takie rozwiązanie może budzić wątpliwości co do jego proporcjonalności, dlatego projektodawca zamierza zracjonalizować aktualny stan rzeczy, zachowując odstraszający charakter kar.

W celu zapewnienia spójności systemu, odpowiedzialność karna obowiązuje nie tylko za naruszenie środków ograniczających UE, ale również za naruszenie krajowych środków ograniczających. Przesłanki stosowania tej odpowiedzialności są tożsame.

Ponadto, doprecyzowuje się, że pomoc humanitarna lub mające na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich, świadczone zgodnie z zasadami humanitaryzmu oraz, w stosownych przypadkach, z międzynarodowym prawem humanitarnym, nie wchodzą w zakres przepisów penalizujących określone zachowania.

Art. 63 Projektowany art. 63 ustawy stanowi implementację art. 3 ust. 1 lit. a, b oraz d dyrektywy 2024/1226, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają,

1) aby bezpośrednie lub pośrednie udostępnienie środków finansowych lub zasobów gospodarczych wskazanej osobie lub wskazanemu podmiotowi lub organowi, lub na rzecz takiej osoby, takiego podmiotu lub organu, z naruszeniem zakazu stanowiącego unijny środek ograniczający stanowiły przestępstwo;

2) aby niedokonanie zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą, z naruszeniem obowiązku stanowiącego unijny środek ograniczający stanowiły przestępstwo;

3) aby realizacja transakcji z państwem trzecim, organami państwa trzeciego lub podmiotami lub organami będącymi własnością, bezpośrednio lub pośrednio, państwa trzeciego lub organów państwa trzeciego, lub kontrolowanymi przez państwo trzecie lub przez organy państwa trzeciego, lub kontynuowanie takich transakcji, w tym zawieranie lub dalsze wykonywanie umów w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji, w przypadku gdy zakaz lub ograniczenie takiego czynu stanowi unijny środek ograniczający stanowiły przestępstwo.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2024/1226 to przestępstwo powinno podlegać co najmniej maksymalnej karze pozbawienia wolności. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b oraz d dyrektywy 2024/1226, jeżeli przestępstwa te dotyczą środków finansowych lub zasobów gospodarczych o wartości co najmniej 100 000 EUR w dniu popełnienia przestępstwa, powinny podlegać co najmniej karze pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze pięciu lat. W tym miejscu wskazać należy, że dyrektywy unijne stanowią instrument minimalnej harmonizacji, dlatego państwa członkowskie zawsze mogą określić surowsze sankcje za konkretne przestępstwa. Powyższa uwaga, co przy tym oczywiste, ma zastosowanie także w przypadku pozostałych projektowanych przestępstw. W rezultacie, w celu stworzenia odstraszających sankcji, zapewniających większą skuteczność środków ograniczających UE, projektodawca, czyniąc zadość art. 3 ust. 1 lit. a, b, d dyrektywy 2024/1226, zdecydował na stworzenie podstawowego typu czynu zabronionego w ust. 1, z zagrożeniem karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawiania wolności oraz typu kwalifikowanego w ust. 2, z zagrożeniem karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, w sytuacji, gdy czyn dotyczy mienia znacznej wartości. Jednocześnie ustawodawca wprowadził zapis, na podstawie którego karze nie będzie podlegał sprawca czynu określonego w art. 61 ust. 1 pkt 3, jeżeli wartość umowy lub transakcji wynosi mniej niż 800 zł.

Art. 64 Projektowany art. 64 ustawy stanowi implementację art. 3 ust. 1 lit. c dyrektywy 2024/1226, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, aby umożliwienie wskazanym osobom fizycznym wjazdu na terytorium państwa członkowskiego lub tranzytu przez to terytorium, z naruszeniem zakazu stanowiącego unijny środek ograniczający stanowiły przestępstwo. Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. c tej dyrektywy 2024/1226 to przestępstwo powinno podlegać co najmniej maksymalnej karze 3 lat pozbawienia wolności. W celu stworzenia odstraszających sankcji, zapewniających większą skuteczność środków ograniczających UE, projektodawca sformułował adekwatne przestępstwo, zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawiania wolności.

Art. 65 Projektowany art. 65 ustawy stanowi implementację art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy 2024/1226, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, aby obrót towarami, ich przywóz, wywóz, sprzedaż, nabywanie, przekazywanie, tranzyt lub transport, a także świadczenie usług pośrednictwa, pomocy technicznej lub innych usług związanych z tymi towarami, w przypadku gdy zakaz lub ograniczenie takiego czynu stanowi unijny środek ograniczający, stanowiły przestępstwo. Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2024/1226 to przestępstwo powinno podlegać co najmniej maksymalnej karze pozbawienia wolności. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d dyrektywy 2024/1226, jeżeli przestępstwa te dotyczą towarów, usług, transakcji lub działalności o wartości co najmniej 100 000 EUR w dniu popełnienia przestępstwa, powinny podlegać co najmniej karze pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze pięciu lat. Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 3 oraz art. 5 ust. 3 lit. e wskazanej dyrektywy 2024/1226, państwa członkowskie zapewniają, aby te czyny stanowił przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności również wtedy, gdy zostały popełnione w wyniku rażącego niedbalstwa (w polskim systemie oznacza to czyn zabroniony popełniony nieumyślne), przynajmniej w przypadku gdy czyny te odnoszą się do produktów wymienionych we wspólnym wykazie uzbrojenia UE lub do produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

W celu stworzenia odstraszających sankcji zapewniających większą skuteczność środków ograniczających UE, projektodawca zdecydował na stworzenie podstawowego typu czynu zabronionego zagrożonego w ust. 1 karą od roku do 10 lat pozbawiania wolności oraz typu kwalifikowanego w ust. 2, zagrożonego karą pozbawienia wolności od roku do lat 12 w sytuacji, gdy czyn dotyczy mienia znacznej wartości. Jednocześnie, z uwagi na różnorodność typów towarów i różny stopień karygodności poszczególnych naruszeń objętych tym przepisem projektodawca zdecydował się na stworzenie w ust. 3 typu uprzywilejowanego w postaci wypadku mniejszej wagi, zagrożonego karą od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Projektowany art. 65 ust. 5 konstytuuje natomiast nieumyślny typ czynu zabronionego zgodnie z wymaganymi z art. 3 ust. 3 i szczególnym wskazaniem art. 5 ust. 3 lit. e dyrektywy 2024/1226, który będzie zagrożony karą od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Art. 66 Projektowany art. 66 ustawy stanowi implementację art. 3 ust. 1 lit. f, g oraz i dyrektywy 2024/1226, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, aby świadczenie usług finansowych lub prowadzenie działalności finansowej oraz innych usług w przypadku gdy zakaz lub ograniczenie takiego czynu stanowi unijny środek ograniczający oraz naruszenie lub niespełnienie warunków określonych w udzielanych przez właściwe organy zezwoleniach na prowadzenie rodzajów działalności, które wobec braku takiego zezwolenia stanowią naruszenie zakazu lub ograniczenia stanowiących unijny środek ograniczając stanowiły przestępstwo. Zgodnie z art. 5 ust. 2 tej dyrektywy 2024/1226 to przestępstwo powinno podlegać co najmniej maksymalnej karze pozbawienia wolności. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d dyrektywy 2024/1226, jeżeli przestępstwa te dotyczą towarów, usług, transakcji lub działalności o wartości co najmniej 100 000 EUR w dniu popełnienia przestępstwa, powinny podlegać co najmniej karze pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze pięciu lat. W celu stworzenia odstraszających sankcji zapewniających większą skuteczność środków ograniczających UE, projektodawca zdecydował na stworzenie typu czynu zabronionego, stanowiącego realizację art. 3 ust. 1 lit. f, g oraz i dyrektywy 2024/1226, zagrożonego odpowiednio karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawiania wolności za czyn określony w ust. 1 oraz karą od 6 miesięcy do 8 lat za czyn określony w ust. 3.

Art. 67 Projektowany art. 67 ustawy stanowi implementację art. 3 ust. 1 lit. h (i)–(iv) dyrektywy 2024/1226, który definiuje na poziomie unijnym obchodzenie unijnego środka ograniczającego. Takie zachowanie obejmuje m.in. przekazywanie osobie trzeciej środków finansowych lub zasobów gospodarczych, które mają zostać zamrożone zgodnie z unijnym środkiem ograniczającym (i); przekazywanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, które mają zostać zamrożone zgodnie z unijnym środkiem ograniczającym (ii); niedopełnienie przez wyznaczoną osobę fizyczną obowiązku stanowiącego unijny środek ograniczający polegającego na zgłaszaniu właściwym organom administracyjnym środków finansowych podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego (iii); niedopełnienie obowiązku przekazania właściwym organom administracyjnym informacji o zamrożonych środkach finansowych lub zasobach gospodarczych w przypadku, gdy informacje te zostały uzyskane w ramach wykonywania obowiązków zawodowych (iv). Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2024/1226 to przestępstwo powinno podlegać co najmniej maksymalnej karze pozbawienia wolności. Jednak zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a i b dyrektywy 2024/1226, jeżeli przestępstwa te dotyczą środków finansowych lub zasobów gospodarczych o wartości co najmniej 100 000 EUR w dniu popełnienia przestępstwa, powinny podlegać co najmniej karze pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze jednego roku w przypadkach wskazanych w art. 3 ust. 1 lit. h (iii) i (iv) oraz w wymiarze pięciu lat przypadkach wskazanych w art. 3 ust. 1 lit. h (i) i (ii). W konsekwencji, w celu stworzenia odstraszających sankcji zapewniających większą skuteczność środków ograniczających UE, projektodawca zdecydował na stworzenie dwóch typów czynu zabronionego zagrożonych w ust. 1 i ust. 2 karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawiania wolności oraz trzech typów czynu zabronionego zagrożonych w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawiania wolności.

Środki karne za naruszenie krajowych środków ograniczających obejmują te same typy czynów zabronionych.

Konieczne jest uregulowanie także możliwości dalszego stosowania przepisów karnych zawartych w projektowanej ustawie wobec sprawców czynów w niej określonych w sytuacji, w której akty unijne będące podstawą bezprawności czynu, tj. zawierające zakazy, nakazy lub obowiązki będące unijnymi środkami ograniczającym lub krajowe środki ograniczające, zostaną zmienione lub uchylone już po popełnieniu czynu przez sprawcę. Analogiczne rozwiązanie zawarte zostało w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W związku z tym, w art. 68 i art. 69 projektodawca uregulował zagadnienia związane z kwestiami proceduralnymi dotyczącymi kwestii orzekania w sprawach określonych w rozdziale 6.

W art. 68 projektodawca normuje właściwość rzeczową sądu właściwego do orzekania w przedmiocie projektowanych czynów zabronionych. Właściwość tę określono mając na uwadze rodzaj występków już pozostających we właściwości tego sądu (zob. art. 25 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, z późn. zm.), (dalej: k.p.k.)) oraz karygodność przedmiotowych czynów w kontekście ratio legis unijnych sankcji oraz bezpieczeństwa publicznego i narodowego. Nie bez znaczenia dla określenia właściwości sądu I instancji miał też fakt, że przedmiotowe sprawy będą również wymagać dobrej znajomości prawnych instrumentów unijnych i międzynarodowych, w tym treści bezpośrednio stosowanych rozporządzeń unijnych dotyczących unijnych środków ograniczających.

Wreszcie wskazać należy, że sąd okręgowy, jako sąd I instancji, już obecnie orzeka w sprawie przestępstw dotyczących naruszeń innych środków ograniczających (wskazanych w art. 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

W art. 69 projektodawca rozstrzyga kwestie dotyczące stosowania przepisów określonych w rozdziale 6. Z uwagi na szczególny charakter penalizowanych w tym rozdziale czynów jakimi są naruszenia środków ograniczających projektodawca zidentyfikował istotny problem dotyczący zapewnienia karalności sprawców w sytuacji następującego po popełnieniu czynu wycofania środka ograniczającego. Należy podkreślić, że regulacje te mają ze swojej natury charakter ograniczony czasowo. Środki ograniczające z założenia mają stanowić odpowiedź na aktualną sytuację geopolityczną, a możliwość ich wycofania jest fundamentalną cechą mechanizmu, który stanowią. W tym kontekście istotne w opinii projektodawcy jest podkreślenie, że penalizowane w projektowanej ustawie czyny są zakazywane nie z uwagi na abstrakcyjną aksjologicznie negatywną ocenę danego zachowania, lecz z uwagi na ich negatywne skutki i szkodliwy charakter w momencie popełnienia.

Mając na względzie przedstawione powyżej założenia dotyczące penalizacji czynów, jak również czasowy charakter obowiązywania środków ograniczających projektodawca przewidział rozwiązania uwzględniające zasadę lex mitior retro agit, zgodnie z którą w sytuacji obowiązywania różnych przepisów w czasie popełnienia czynu i w czasie orzekania należy stosować ustawę względniejszą dla sprawcy. Jak wskazał w postanowieniu z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie sygn. I KZP 12/21 Sąd Najwyższy „W świetle powyższych rozważań, wobec konsekwentnego stanowiska prezentowanego przez Sąd Najwyższy od ponad 50 lat, a także dominującego poglądu w doktrynie prawa karnego oraz przy uwzględnieniu zmian normatywnych zachodzących w obszarze prawa międzyczasowego na przestrzeni obowiązywania trzech kodyfikacji karnych, przyjąć należy, że norma intertemporalna zawarta w art. 2 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (podobnie, jak w art. 4 § 1 k.k. i art. 2 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy) znajdzie zastosowanie do uregulowań epizodycznych zawartych w ustawie albo aktach wykonawczych, które uszczegóławiają przepisy ustawowe albo stanowią ich wypełnienie (przepisy blankietowe), jeżeli w ustawie nie przewidziano stosownych uregulowań przewidujących odmienne reguły rozstrzygające o kolizji ustaw w czasie”. Projektowany art. 69 stanowi takie właśnie uregulowanie przewidujące odmienną regułę rozstrzygającą kolizję ustaw w czasie. Co oczywiste, z uwagi na wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę poprawnej legislacji i wynikającą z niej zasady określoności przepisów wzgląd na taki okres obowiązywania ustawy musi być ważony i uwzględniony już na etapie tworzenia prawa, przez wprowadzenie odpowiednich klauzul intertemporalnych dla przepisów epizodycznych lub czasowych. Z tych względów projektodawca, uznając, co oczywiste, że ewentualna utrata mocy obowiązującej przez ustawę czasową nie nastąpi z powodu zmiany wartościowania społecznego i oceny naganności wcześniej popełnionych czynów objętych ustawą, lecz z powodu zmiany sytuacji faktycznej, aksjologicznie bezwzględnie zasadnym jest wyłączenie w przypadku normowanych przepisów karnych omawianej zasady. Nie ma bowiem żadnych racjonalnych argumentów, by przyjąć, że w obecnej sytuacji geopolitycznej osoby łamiące sankcje powinny być zwolnione z odpowiedzialności za swoje bezprawne i zawinione zachowania tylko dlatego, że sankcje, już po popełnieniu przez nich określonych przestępstw, zostały uchylone, zmienione lub zniesione.

W tym kontekście należy przytoczyć także poglądy doktryny, które w odniesieniu do aktów prawa o czasowym zakresie obowiązywania (w tym co ważne aktów, których czasowe obowiązywanie wynika z treści samego aktu w sposób zarówno bezpośredni jak i pośredni) uznają stosowanie wyjątków od ogólnej zasady lex mitior. Jak wskazuje komentarz do Kodeksu karnego „A. Zoll wyraźnie zaznacza, że wyjątek od zasady stosowania ustawy nowej albo ustawy obowiązującej poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy, stanowi tzw. ustawa czasowa. Z reguły ustawa określa tylko czas swojego wejścia w życie, nie określając czasu, do którego obowiązuje. Są jednakże ustawy, które wprost albo w sposób pośredni wskazują moment końcowy swojego obowiązywania (ustawa czasowa). Ustawa taka może zawierać klauzulę ustalającą, że ma zastosowanie do wszystkich czynów popełnionych w okresie jej obowiązywania. Klauzula taka wyłącza na podstawie art. 116 k.k. stosowanie art. 4 § 1 k.k. bez względu na to, czy ustawa obowiązująca po ustawie czasowej depenalizuje czyn popełniony w okresie obowiązywania ustawy czasowej, czy modyfikuje jego penalizację. Jeżeli ustawa czasowa nie zawiera klauzuli nakazującej jej stosowanie do czynów popełnionych w okresie jej obowiązywania, także po tym okresie mają zastosowanie reguły wynikające z art. 4 § 1 k.k." (A. Zoll (w:) A. Zoll, W. Wróbel (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lex/el. 2022, teza 45 do art. 4). Podkreślenia wymaga, że zmiana przepisów niekarnych może prowadzić do innego niż poprzednio ustalenia zakresu bezprawności zachowania realizującego znamiona typu czynu zabronionego (zmiana normy sankcjonowanej). Jeżeli przepis ustawy karnej odwołuje się do przepisów wyznaczających zakres bezprawności (przepis określający typ czynu zabronionego zawiera klauzulę "bezprawnie", "wbrew przepisom ustawy", "naruszając przepisy"), to zmiana tych przepisów musi być oceniana jako zmiana ustawy w znaczeniu art. 4 k.k. (A. Zoll, op. cit.,, teza 8 do art. 4, por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2000 r., III KKN 356/99). Podobnie kwestię tę ujmują M. Kulik i A. Wąsek ((w:) M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lex/el.2016, teza 9 do art. 4) wskazując, że zawarta w Kodeksie karnym zasada lex mitior nie zawiera odmiennych unormowań odnośnie do ustawy czasowej i epizodycznej (tzn. ustaw wydanych na określony z góry czas, np. 3 lata, lub z powodu wyjątkowych stosunków faktycznych). Na ogólnych zasadach ma ona zatem zastosowanie do oceny stanów faktycznych zaistniałych przed uchyleniem lub zmianą tych ustaw. Nowa ustawa może jednak zawierać szczególne unormowania dające podstawę do wszczynania postępowania, kontynuowania postępowania przygotowawczego lub jurysdykcyjnego albo do wykonywania orzeczenia w stosunku do czynów popełnionych w czasie obowiązywania ustawy czasowej lub epizodycznej. Także P. Kozłowska-Kalisz wprost wskazuje, że "Ustawa czasowa (tj. z góry określająca końcowy moment swojego obowiązywania) może stanowić wyjątek od zasady stosowania ustawy względniejszej, gdy zawiera klauzulę, która stanowi, że jej przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich czynów popełnionych w okresie jej obowiązywania. Takie postanowienie wyłącza stosowanie zasady z art. 4 § 1" ((w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2021, teza 15 do art. 4).

Opowiedzenie się za poglądem dominującym przez przedstawicieli doktryny wynika z konieczności realizacji funkcji gwarancyjnej prawa karnego i braku aprobaty dla tworzenia wyjątków od przepisów, niemających normatywnego poparcia (zob.m.in.: S. Żółtek, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116, Legalis 2021, komentarz do art. 4, t. E.b.2.1.; B. Kunicka-Michalska, Zasady odpowiedzialności karnej. Komentarz do art. 1-7 Kodeksu karnego, Warszawa 2006, komentarz do art. 4, t. 26; J. Zientek, Konsekwencje zmiany przepisów wykonawczych wypełniających treść normy blankietowej w Kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2002, nr 4, s. 133 i nast.).

Przyjęcie podejścia wprowadzającego wyjątek od ogólnej zasady stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy jest podyktowane także względami bezpieczeństwa państwa. Środki ograniczające mają na celu osłabić potencjał bojowy sił napastników i w dużym zakresie dotyczą handlu przedmiotami podwójnego zastosowania. W tym kontekście szczególnie istotnym jest wyraźne zakomunikowanie adresatom norm, że zachowania naruszające środki ograniczające będą ścigane nawet kiedy w przyszłości konflikt zakończy się i środki ograniczające zostaną wycofane. Należy uwzględnić także praktyczne realia wymiaru sprawiedliwości i czasu trwania postępowań karnych. Przepisy, które jak wskazano powyżej mają niezaprzeczalnie charakter ograniczony czasowo, w odniesieniu do działań, które w sytuacji funkcjonowania reżimu środków ograniczających mogą generować znaczne korzyści finansowe dla sprawców, w połączeniu z potencjałem wycofania środków ograniczających do czasu prawomocnego zakończenia postępowań karnych mogą nie odnosić należytego efektu prewencyjnego. Przyjęcie rozwiązania, które zapewnia stosowanie projektowanych przepisów w oparciu o moment popełnienia czynu zapewni, że sprawcy będą musieli liczyć się z odpowiedzialnością bez względu na rozwój sytuacji geopolitycznej.

Wyjątek ten jest również uzasadniony z perspektywy wywodzonej z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady dyscypliny finansów publicznych. Ściganie sprawców czynów penalizowanych w rozdziale 6 będzie wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi po stronie państwa, co w perspektywie nieuniknionej konieczności przerwania toczących się postępowań i zatarcia skazania wobec sprawców już skazanych, w sytuacji wycofania środków ograniczających budzi wątpliwości w świetle finansowej zasadności podejmowania takich wysiłków. Brak zapewnienia w takiej sytuacji możliwości dokończenia toczących się postępowań i zapewnienia pełnego odbycia kary przez sprawców prawomocnie skazanych powodować będzie konieczność poniesienia znacznych nakładów z budżetu państwa, które ostatecznie będzie trzeba uznać za zmarnowane.

Zaproponowane rozwiązanie będzie także czynić zadość wyrażonej w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie równości wobec prawa. Zachowanie podmiotu prowadzącego przykładowo handel z państwem objętym środkami ograniczającymi jest fundamentalnie odmienne od zachowania podmiotu, który taki handel podejmuje już po wycofaniu środków ograniczających. Potraktowanie obu podmiotów w ten sam sposób naruszałoby tę zasadę wobec podmiotu, który w okresie nałożenia środków ograniczających powstrzymywał się od takiej działalności.

Rozdział 7 Zmiany w przepisach

Art. 70 wprowadza zmiany w ustawie z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.) przez przyznanie uprawnienia dla sądu do wydania postanowienia o zarządzeniu kontroli operacyjnej także w stosunku do czynności związanych z kontrolą przestrzegania środków ograniczających podejmowanych przez Policję.

Art. 71 stanowi odzwierciedlenie wskazanego powyżej faktu objęcia projektowanych przestępstw zakresem regulacji kodeksu karnego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 2024/1226 przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odpowiednie odniesienie lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Projektodawca wprowadza w omawianym przepisie zmianę odnośnika nr 1 w tytule ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks karny dodając ją do wykazu unijnych wdrażających dyrektywę 2024/1226.

Art. 72 wprowadza zmiany w k.p.k. przez możliwość zarządzenia kontroli i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa, także w stosunku do przestępstw przewidzianych ustawą o środkach ograniczających.

Art. 73 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym odnoszące się do osoby wykonującej zarząd w celu zbycia lub zarząd w celu przejęcia własności.

Art. 74 odnosi się do zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, z późn. zm.) i dotyczy umożliwienia pełnej wymiany informacji między organami właściwymi na podstawie przedmiotowej ustawy. Ponadto uzasadnieniem wprowadzanych zmian jest umożliwienie Służbie Kontrwywiadu Wojskowego skutecznego i pełnego wykonywania zadań przewidzianych w projektowanej ustawie dla organu uprawnionego do kierowania wniosku do ministra właściwego do spraw wewnętrznych celem dokonania wpisu na listę osób lub podmiotów, wobec których stosowane mogą być krajowe środki ograniczające. Powyższe koreluje w rekomendacją Komisji Europejskiej, która dostrzega, iż systemy wykonywania unijnych środków ograniczających oraz stosowania krajowych środków ograniczających w poszczególnych państwach członkowskich UE są zróżnicowane, zarówno pod względem instytucjonalnym, jak i prawnym. Nadto, w większości państw członkowskich system związany z wykonywaniem sankcji jest zdecentralizowany i angażuje szereg ministerstw i instytucji państwowych, w tym m.in. służby mundurowe i instytucje odpowiedzialne za obronność.

Art. 75 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38, z późn. zm.) polegające na przeciwdziałaniu obchodzeniu przepisów sankcyjnych.

Art. 76 uchyla art. 6b w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1582, z późn. zm.) w zakresie delegacji ustawowej, z uwagi na wprowadzenie art. 5 w przedmiotowym projekcie ustawy o środkach ograniczających.

Art. 77 zmienia ustawę z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2023 r. poz. 1309) w związku ze stosowaniem środków ograniczających UE, a w szczególności odnoszących się do utraty czasowej polskiej przynależności statku.

Art. 78 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902, z późn. zm.) dotyczące możliwości zarządzenia przez Sąd kontroli operacyjnej w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw definiowanych ustawą o środkach ograniczających.

Art. 79 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary zmieniając odnośnik nr 1 do tytułu ustawy przez dodanie odniesienia do dyrektywy 2024/1226.

Ponadto art. 79 przedstawia w art. 16 ust. 1 ustawy nowy pkt 22, który dodaje przestępstwa wprowadzane w projektowanej ustawie do katalogu przestępstw objętych stosowaniem ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Taki zabieg legislacyjny implementuje w całości art. 5 i 6 dyrektywy 2024/1226, wprowadzając odpowiedzialność karną oraz określając sankcje dla osób prawnych za naruszenie unijnych środków ograniczających. Analogiczne przepisy zawierające odesłanie do art. 16 ust. 1 pkt 22 wprowadza się w art. 4a i 7a tej ustawy.

W art. 4a ustawy z dnia 28 października 2006 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary dodaje się ust. 2, w którym wprowadza się zasadę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny określone w art. 63–67 projektowanej ustawy popełnione przez osobę fizyczną niezależnie od wydania wobec tej osoby wyroku lub orzeczenia sądowego, co stanowi realizację art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy 2024/1226. W art. 7a tej ustawy dodaje się ust. 2, w którym projektodawca określa wysokość kary pieniężnej nakładanej na podmioty zbiorowe w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w art. 4a ust. 2, ustalając jej granice od 10 000 zł do 200 000 000 zł lub 5% przychodu w poprzednim roku obrotowym, co stanowi implementację granic minimalnych kar określonych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2024/1226. Zgodnie z tym przepisem dyrektywy 2024/1226, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby osoba prawna pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie art. 6 dyrektywy 2024/1226 w odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 3 ust. 1, podlegała grzywnom karnym lub pozakarnym, których wysokość musi być proporcjonalna do wagi czynu oraz do indywidualnych, finansowych i innych okoliczności dotyczących danej osoby prawnej. Natomiast państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby maksymalny poziom takich grzywien w przypadku dwóch typów przestępstw z art. 3 ust. 1 lit. h pkt (iii) i (iv) nie był niższy niż: 1 % całkowitego światowego obrotu osoby prawnej w roku obrotowym poprzedzającym rok popełnienia przestępstwa albo w roku obrotowym poprzedzającym decyzję o nałożeniu grzywny lub kwota odpowiadająca 8 000 000 EUR.

Natomiast w przypadku wszystkich pozostałych kategorii przestępstw objętych art. 3 ust. 1 lit. a–g, lit. h pkt (i) i (ii) oraz lit. i dyrektywa 2024/1226 nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia maksymalnego poziomu grzywien nieniższego niż: 5 % całkowitego światowego obrotu osoby prawnej w roku obrotowym poprzedzającym rok popełnienia przestępstwa albo w roku obrotowym poprzedzającym decyzję o nałożeniu grzywny lub kwocie odpowiadającej 40 000 000 EUR.

Z uwagi na fakt, że rozróżnienie maksymalnych poziomów kar pieniężnych dla osób prawnych dotyczyło tylko dwóch kategorii przestępstw, projektodawca zdecydował się wprowadzić jednolity model wymierzenia kar osobom prawnym, pozostawiając sądom orzekającym w konkretnej sprawie duży margines wymiaru możliwej do wymierzenia kary pieniężnej. W celu zachowania spójności przyjętych regulacji o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych na poziomie krajowym kwotę określoną w dyrektywie 2024/1266 należało określić w przepisach implementujących w odpowiedniej równowartości w walucie polskiej. Zaproponowana przez projektodawcę kwota 200 000 000 złotych stanowi równowartość kwoty 40 000 000 EUR, określonej w art. 7 ust. 2 lit. b przy uwzględnieniu ewentualnych wahań kursów wymiany walut EUR i PLN.

Art. 80 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2025 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, z późn. zm.), odnoszące się do osoby wykonującej zarząd w celu zbycia lub zarząd w celu przejęcia własności ustanowiony na podstawie odpowiednio art. 12 lub art. 24 ust. 1 projektu ustawy.

Art. 81 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2025 r. poz. 1164, z późn. zm.) w związku ze stosowaniem krajowych środków ograniczających. Należy zwrócić uwagę na problematykę wprowadzania na listę sankcyjną danych osób, które posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (równolegle posiadających obywatelstwo jednego z państw trzecich, z którym najczęściej łączy się podstawa do stosowania środków ograniczających). Dane obywateli państw członkowskich UE, państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej mogą być wprowadzane do wykazu wyłącznie w przypadku, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy. Regulację należało zatem wprowadzić ze względu na szeroko rozumiane przypadki cudzoziemców (obywateli UE i członków ich rodzin), wobec których wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 82 zmienia ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 935) wprowadzając uzupełnienie w odniesieniu do art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. d projektowanej ustawy o środkach ograniczających oraz obowiązującego art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które dotyczą zadań KNF odnoszących się do postępowania dotyczącego wydawania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji o wpisie na listę sankcyjną, o zmianie decyzji o wpisie na tę listę lub o wykreśleniu z tej listy.

Art. 83 zmienia ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079, z późn. zm.) w zakresie, w jakim cudzoziemcy umieszczeni na liście sankcyjnej mogą zostać objęci zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także określenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako organu właściwego do stosowania krajowych środków ograniczających tego rodzaju (art. 6 ust. 1 pkt 3).

Art. 84 zmienia ustawę o KAS w związku z wejściem w życie projektowanej ustawy o środkach ograniczających i określonych w niej kompetencjach Szefa KAS. Ponadto doprecyzowuje kwestie związane z zakresem kontroli celno-skarbowej i m.in. wymaganymi dokumentami. Zaproponowane zmiany w powyższej ustawie mają na celu charakter dostosowawczy, tak jak m.in. zmiana w art. 84 ust. 1 ustawy o KAS, której celem jest uwzględnienie w regulacji określającej sposób zakończenia kontroli celno-skarbowej dodawanego pkt 10 w art. 54 ust. 1 ustawy o KAS. Dodanie ust. 3b w art. 84 ustawy o KAS, który będzie stanowić podstawę prawną do sporządzenia protokołu w każdym przypadku kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz środków ograniczających, o których mowa w art. 3 ustawy o środkach ograniczających.

Protokół będzie sporządzany również, gdy nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości oraz niezależnie od tego, czy kontrolę przeprowadzono na podstawie tzw. jednorazowego upoważnienia czy też stałego upoważnienia oraz okazywanej legitymacji służbowej. Takie wyjątkowe rozwiązanie wynika z dużego znaczenia kontroli celo-skarbowej w tym zakresie i potrzeby utrwalenia aktywności organów KAS w zapewnieniu przestrzegania przepisów wprowadzających środki ograniczające.

Z kolei zmiana w art. 118 ust. 1 ustawy o KAS dotyczy możliwości zarządzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie, na pisemny wniosek Szefa KAS, kontroli operacyjnej w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw określonych w rozdziale 6 ustawy o środkach ograniczających.

Uchylenie działu VA ustawy o KAS (Zwalnianie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnianie środków finansowych lub zasobów gospodarczych) jest następstwem tego, że zawarte w nim regulacje są zamieszczone w projekcie ustawy o środkach ograniczających. Nie ma zatem uzasadnienia, aby tożsame regulacje były zawarte w dwóch ustawach. Jednocześnie z uwagi na to, że projektowana ustawa o środkach ograniczających ma mieć charakter kompleksowy, to w tej ustawie zawarto rozwiązania dotychczas uregulowane w art. 143a–art. 143g ustawy o KAS.

Art. 85 celem uniknięcia naruszenia zasady ne bis in idem wprowadza zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie w celu realizacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a projektu (tj. wydania decyzji o wpisie na listę, decyzji o zmianie decyzji o wpisie na listę lub decyzji o wykreśleniu z listy na wniosek GIIF jest konieczne wprowadzenie przepisów umożliwiających udostępnianie posiadanych przez GIIF informacji. Dlatego uwzględniono wprowadzenie zmian w art. 105 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 106 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Art. 86 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego mające na celu systemowe ujednolicenie krajowych regulacji prawnych w przedmiocie środków ograniczających.

Analogicznie jak w projektowanej ustawie, w art. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dodaje się ustęp stanowiący, iż do chwili uprawomocnienia się wyroku zaskarżona decyzja zachowuje moc.

W nadawanym nowym brzmieniu art. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zaproponowano aby przepis ten poza odwołaniem do art. 48 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o środkach ograniczających, przewidywał odpowiednie stosowanie również art. 48 ust. 2, 3 i 5 ustawy o środkach ograniczających. Oznaczać to będzie, że Szef KAS jako organ właściwy do stosowania odstępstw od środków, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, tj. w sprawach zwolnień zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnienia określonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych:

1) będzie uprawniony do wystąpienia o wydanie opinii w sprawie zasadności zastosowania odstępstwa do podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym organów administracji publicznej, które posiadają informacje w zakresie objętym wystąpieniem (art. 48 ust. 2 ustawy o środkach ograniczających);

2) będzie rozstrzygać w drodze decyzji administracyjnej (art. 48 ust. 3 ustawy o środkach ograniczających);

3) od decyzji Szefa KAS będzie przysługiwać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 48 ust. 5 ustawy o środkach ograniczających).

Propozycja art. 5a ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest konsekwencją propozycji uchylenia działu VA ustawy o KAS, w tym art. 143b pkt 2 i 3 regulującego przekazywanie przez Szefa KAS odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz marszałkowi województwa informacji niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jeżeli minister do spraw wewnętrznych i marszałek województwa realizują zadania określone w tej ustawie, jest zasadne umiejscowienie przepisów obligujących Szefa KAS do przekazywania do tych organów informacji niezbędnych do realizacji zadań określonych w tej ustawie. Propozycja ta pozostaje w zgodności z przepisami ustawy o KAS, albowiem art. 14 ust. 1 pkt 21 ustawy o KAS przewiduje wykonywanie przez Szefa KAS innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Podobnie propozycja dodania art. 5b wynika z propozycji uchylenia działu VA ustawy o KAS, w tym art. 143c przewidującego kontrolę przestrzegania środków ograniczających określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez GIIF oraz KNF w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli. Zasadne jest zatem uwzględnienie w zmianie ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego przepisu dotyczącego kontroli przestrzegania środków ograniczających określonych w tej ustawie przez GIIF oraz KNF wzorowanego na uchylanym art. 143c ustawy o KAS.

Zmiana art. 6 ma na celu ujednolicenie pojęć występujących w projektowanej ustawie o środkach ograniczających oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z definicjami zamieszczonymi w art. 2 ustawy o środkach ograniczających. Z uwagi na fakt, iż ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego stanowi lex specialis w stosunku do projektowanej ustawy siatka pojęciowa powinna pozostać jednolita. Jest ona również wynikiem uchylenia dotychczasowego art. 143 ustawy o KAS i zastąpienia go art. 55 oraz art. 56 niniejszej ustawy.

Art. 6a i 6b dotyczące tymczasowego zarządu przymusowego zostały znowelizowane, aby zapewnić spójność z analogicznymi przepisami projektowanej ustawy o środkach ograniczających, w tym w zakresie sposobu ustalania odszkodowania.

Odszkodowanie za przejęcie na własność określonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych w związku z ustanowieniem zarządu zostanie, także w ramach małej ustawy sankcyjnej dostosowane do zaproponowanego w art. 29 ust. 4 ustawy o środkach ograniczających modelu, związanego z zastosowaniem zasady wzajemności. Na mocy tego mechanizmu odszkodowanie nie będzie przysługiwało lub będzie proporcjonalnie zmniejszone gdy dane państwo nie zapewnia osobom i podmiotom polskim równoważnego poziomu ochrony praw majątkowych ani ekwiwalentnego odszkodowania w przypadku zastosowania wobec nich środków ingerujących w przysługujące im prawo własności. Wprowadzenie analogicznego rozwiązania z ustawy o środkach ograniczających do małej ustawy sankcyjnej będzie sprzyjało spójności systemu związanego ze stosowaniem środków ograniczających.

W zakresie zmiany w art. 6e wskazuje się, iż jest ona analogiczna do propozycji brzmienia przepisu art. 39 projektowanej ustawy o środkach ograniczających. Jest wskazane, aby podmioty wpisane na listę sankcyjną na podstawie tej ustawy podlegały takim samym ograniczeniom, jak podmioty o których mowa w projektowanej ustawie.

W projekcie uwzględniono dodanie art. 14e celem dostosowania do terminologii stosowanej w ustawie o środkach ograniczających. W związku z wprowadzeniem w art. 2 ust. 1 skrótu „lista” w odniesieniu do listy osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1, w celu zapewnienia spójności siatki pojęciowej, zastąpiono zawarte w art. 14e ust. 1 projektu wyrazy „podmioty wpisane na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są krajowe środki ograniczające, o których mowa w art. 1”, wyrazami: „podmioty wpisane na listę”.

Wprowadza się także zmianę polegającą na uchyleniu przepisów o odpowiedzialności karnej zawartych w art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy, za wyjątkiem odpowiedzialności za naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 8 ustawy, dotyczącym węgla pochodzącego z terytoriów Rosji i Białorusi. W odniesieniu do kar za naruszenia zakazów związanych z rosyjskim i białoruskim węglem pozostawia się regulacje art. 15 ust. 2a–4, usuwając z nich odesłania do uchylonych przepisów.

Przepisy o odpowiedzialności karnej zawarte w art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy, które mają charakter norm blankietowych, jak wskazano powyżej, nie transponują w pełni przepisów dyrektywy 2024/1226 i wymagają każdorazowej zmiany legislacyjnej w przypadku przyjęcia nowych środków ograniczających na szczeblu unijnym[3]. W celu usprawnienia tej sytuacji i przyjęcia skutecznego modelu zwalczania naruszeń środków ograniczających, projektodawca w rozdziale 6 niniejszej ustawy wprowadził przepisy karne o charakterze generalno‑abstrakcyjnym w całości implementujące dyrektywę 2024/1226.

Art. 87 wprowadza zmianę w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) przez dodanie odesłania do art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz do projektowanej ustawy (naruszenia środków, o których mowa w art. 3 pkt 1 projektowanej ustawy). Powyższe rozwiązanie dodaje do katalogu naruszeń prawa objętego zakresem regulacji ustawy o ochronie sygnalistów, implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jest ono konsekwencją brzemienia art. 14 dyrektywy 2024/1226, który zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych środki w celu zapewnienia, aby dyrektywa (UE) 2019/1937 miała zastosowanie do zgłaszania naruszeń unijnych środków ograniczających, o których mowa w art. 3 i 4 dyrektywy 2024/1226, oraz do ochrony osób zgłaszających takie naruszenia.

Rozdział 8 Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Na mocy art. 88 tworzy się Zespół do spraw Środków Ograniczających.

Projektowana w art. 89 regulacja zakłada przyjęcie szczególnego rozwiązania intertemporalnego wobec postępowań przygotowawczych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Należy zauważyć, że projektowana ustawa, podobnie jak wcześniejsza ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowią odpowiedź na szczególną sytuację geopolityczną, w świetle której zasadnym wydaje się dokończenie wszczętych na jej podstawie postępowań przygotowawczych. W tej nadzwyczajnej sytuacji, konieczność przestrzegania funkcji gwarancyjnej prawa karnego i ochrony tych wszystkich wartości, których ochrona uzasadnia obowiązywanie zasady lex mitior retro agit wymusza wprowadzenie przez prawodawcę właściwego wyjątku.

Należy podkreślić, że z uwagi na wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadę poprawnej legislacji i wynikającą z niej zasady określoności przepisów wzgląd na taki okres obowiązywania ustawy musi być ważony i uwzględniony już na etapie tworzenia prawa, przez wprowadzenie odpowiednich klauzul intertemporalnych dla przepisów epizodycznych lub czasowych.

Na dzień 16 marca 2026 r. prokuratorzy powszechnych jednostek prokuratury prowadzili 191 postępowań przygotowawczych o czyny z art. 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w których przedstawiono zarzuty 122 osobom. Z uwagi, że większość czynów kryminalizowanych art. 15 tej ustawy będzie stanowić przestępstwa na podstawie przepisów rozdziału 6 niniejszego projektu, brak uwzględnienia w projekcie odpowiedniego przepisu intertemporalnego pociągałby za sobą daleko idące skutki procesowe obligujące organy prowadzące postępowanie karne do wydawania postanowienia o zmianie już przedstawionych zarzutów sprowadzających się jedynie do wskazania nowej kwalifikacji prawnej i opisu czynu. Taka czynność może wymagać ponownego wezwania lub zatrzymania podejrzanego i jego przesłuchania, co może w niektórych przypadkach wydłużyć toczące się postępowanie, a projektowana regulacja ma na celu zapobieżenie takiej sytuacji.

W literaturze wskazuje się na konieczność wydania postanowienia o zmianie zarzutów wówczas, gdy zmiana kwalifikacji prawnej wynika z nowelizacji przepisów prawa materialnego, a przepis powołany w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów został ujęty w tym samym brzmieniu w innej jednostce redakcyjnej (m.in. zob. S. Stachowiak, P. Wiliński, B. Janusz-Pohl, Zmiana kwalifikacji prawnej w toku postępowania karnego. Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Warszawa 2009, s. 117). Pociąga to za sobą następnie konieczność zgodnie z art. 314 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. k.p.k. ogłaszania nowego zarzutu podejrzanemu oraz przesłuchanie go.

Dlatego też, projektodawca uznał moment zakończenia postępowania przygotowawczego za odpowiedni dla rozdzielenia postepowań przygotowawczych prowadzonych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, od nowych postępowań karnych prowadzonych na podstawie rozdziału 6 niniejszego projektu. Należy pamiętać, że sposobami zakończenia postępowania przygotowawczego są: skierowanie do sądu aktu oskarżenia (po jego sporządzeniu lub zatwierdzeniu), skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania lub wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania (M. Kurowski [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, Gdańsk 2026, art. 331). Co istotne ten mechanizm będzie dotyczył jedynie postępowań przygotowawczych już wszczętych przed wejściem w życie niniejszego projektu. Jest to uzasadnione zarówno wynikającymi z k.p.k. wymaganiami zapewnienia udziału podejrzanych w konkretnych czynnościach postepowania przygotowawczego oraz możliwościami zmiany opisu czynu i jego kwalifikacjami na etapie postępowania sądowego zgodnie z art. 399 § 1 k.p.k.

Wejście w życie projektowanych przepisów umożliwi po zakończeniu postępowań przygotowawczych wszczętych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, już na etapie postępowania sądowego, dokonanie przez sąd odpowiednich modyfikacji, nie wychodząc poza granice oskarżenia, po uprzedzeniu obecnych na rozprawie stron. W wypadku stwierdzenia, że kwalifikacja wskazana w akcie oskarżenia jest błędna, sąd ma obowiązek dokonać jej zmiany w wyroku przez przyjęcie prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. i art. 342 § 1 k.p.k.). Zaakceptowanie błędnej kwalifikacji prawnej oznaczałoby wydanie wadliwego wyroku z powodu naruszenia przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.). Pojęcie granic oskarżenia nie zostało zdefiniowane w ustawie. Jednak dookreślenie słowa „granice” słowem „oskarżenia” wskazuje, że chodzi tu o granice zakreślone przez oskarżyciela. Następuje to przez wniesienie skargi (aktu oskarżenia). Przedmiotem aktu oskarżenia jest bowiem czyn zarzucany oskarżonemu (art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k.). Zgodnie więc z zasadą skargowości (art. 14 § 1 k.p.k.) sądowi wolno orzekać tylko co do czynu zarzucanego w akcie oskarżenia. Chodzi tu o czyn w znaczeniu naturalnym, tj. zdarzenie faktyczne (historyczne) (D. Świecki [w:] B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, Gdańsk 2026, art. 399).

W wyroku z 5.09.2024 r., III KK 19/24, LEX nr 3753605, Sąd Najwyższy stwierdził, że to zdarzenie historyczne zakreśla dopuszczalne ramy postępowania karnego w kontekście problemu tożsamości czynu. Warunkiem wstępnym prawdziwości tej tezy jest jednak to, aby owo zdarzenie historyczne zostało objęte postępowaniem, a nie pozostawione poza jego granicami. By sąd mógł o nim orzekać, musi być zatem zgodnie z zasadą skargowości objęte w całości oskarżeniem wniesionym w sposób prawidłowy przez uprawnionego oskarżyciela. Dopiero wówczas możemy mówić o zdarzeniu historycznym objętym postępowaniem karnym oraz badając tożsamość czynu, porównywać zakres wydanego orzeczenia z zakresem postawionego oskarżonemu zarzutu. W orzecznictwie wskazano też, że w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego o tożsamości czynu decyduje zdekodowanie rzeczywistej woli oskarżyciela co do czynu, objętego tym postępowaniem, o który chciał oskarżyciel oskarżyć w porównaniu z czynem przypisanym, gdy doszło do zmiany kwalifikacji prawnej czynu (zob. uzasadnienie uchwały SN z 15.06.2007 r., I KZP 15/07, OSNKW 2007/7–8, poz. 17). W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się także na elementy opisu czynu, których zmiana w związku z przyjęciem innej kwalifikacji prawnej czynu nie powoduje wyjścia poza granice oskarżenia. Nie stanowi wyjścia poza te granice zamiana opisu zarzucanego czynu w zakresie czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody, czy tożsamości osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko mieniu, jeśli tylko będzie bezsporne, że chodzi o to samo zdarzenie faktyczne, którego objęcie ściganiem stanowiło wyraz woli oskarżyciela (por. D. Stachurski, Kryteria tożsamości..., s. 20 i n.; wyroki SN: z 4.01.2006 r., IV KK 376/05, OSNwSK 2006, poz. 35; z 21.09.2006 r., V KK 10/06, LEX nr 196961; z 2.03.2011 r., III KK 366/10, OSNKW 2011/6, poz. 51; postanowienia SN: z 12.01.2006 r., II KK 96/05, LEX nr 172202; z 19.10.2006 r., II KK 246/06, LEX nr 202125; z 5.02.2002 r., V KKN 473/99, OSNKW 2002/5–6, poz. 34; z 30.08.2001 r., V KKN 111/01, LEX nr 51844; uchwała SN z 15.06.2007 r., I KZP 15/07, OSNKW 2007/7–8, poz. 55).

Podsumowując, zaproponowana przez projektodawcę w art. 89 projektu norma intertemporalna ma na celu zapewnienie prawidłowego toku prowadzonych już obecnie postępowań przygotowawczych umożliwiające ich sprawne zakończenie bez odmiennego traktowania sytuacji prawnej sprawców tego typu czynów po wejściu w życie niniejszego projektu.

Art. 90 zawiera przepisy przejściowe dotyczące postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, prowadzonych przez Szefa KAS i regulujących kompleksowo te kwestie. Projekt ustawy w art. 86 zmienia przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego m.in. w zakresie:

- art. 5 tej ustawy regulującego uprawnienie Szefa KAS do dokonywania zwolnień zamrożonych środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienia środków przez przyjęcie odpowiedniego stosowania art. 48 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz ust. 2, 3 i 5 projektu ustawy oraz

- art. 6 tej ustawy regulującego kary pieniężne nakładane za naruszenie środków ograniczających przez zmianę przesłanek do ich nakładania oraz zasad miarkowania ich wysokości.

W związku z tym zasadne jest przyjęcie, aby postępowania w tych sprawach, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, mogły być kontynuowane i zakończone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Także przepisy dotychczasowe ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego będą miały zastosowanie w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do wzruszenia ww. decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych (wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji) w sprawach zwolnienia zamrożonych środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych oraz stosowania odstępstw od zakazów a także w sprawach nałożenia kar pieniężnych.

Art. 91 reguluje kwestię postępowania związanego z wpisem na listę przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, co do osób, wobec których środek ten został zastosowany przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Art. 92 ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do organu prowadzącego postępowania wszczęte i niezakończone na podstawie art. 143a i art. 143e ustawy o KAS. Projektowana ustawa o środkach ograniczających w art. 84 uchyla bowiem dział VA ustawy o KAS, uchylając tym samym przepisy:

- art. 143a ustawy o KAS regulujący uprawnienie Szefa KAS do dokonywania zwolnień zamrożonych środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych i prowadzenia postępowania w tej sprawie, a także stosowania odstępstw od zakazów, np. odstępstwo do zakazu udziału w przedsięwzięciach w sektorze energetycznym w Rosji oraz nabywania udziałów w podmiotach rosyjskich – art. 3a ust. 3 i 3a rozporządzenia 833/2014, oraz

- art. 143d–art. 143f ustawy o KAS regulujące kary pieniężne nakładane za naruszenie określonych przepisów rozporządzeń 765/2006, 269/2014, 833/2014.W związku z tym zaproponowano, aby postępowania w tych sprawach, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, mogły być kontynuowane i zakończone na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia tego postępowania. Także przepisy dotychczasowe ustawy o KAS będą miały zastosowanie w przypadku wszczęcia postępowania zmierzającego do wzruszenia ww. decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych (wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji) w sprawach zwolnienia zamrożonych środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych oraz stosowania odstępstw od zakazów a także w sprawach nałożenia kar pieniężnych.

Art. 93 określa stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 zmienianej ustawy o KAS.

Art. 94 określa maksymalny limit wydatków, o którym mowa w art. 50 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.).

Art. 95 stanowi, że ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 73, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Projekt aktu nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Projekt ustawy jest zgodny z przepisami prawa UE i służy ich stosowaniu.

Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom UE, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Zawarte w projekcie regulacje nie będą miały wpływu na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, z późn. zm.).

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Projekt ustawy stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2026 r. poz. 936) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2026 r. poz. 404) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Załącznik do Uzasadnienia

Zestawienie aktów prawnych unijnych, które wdraża ustawa sankcyjna.

Afganistan

Rozporządzenie Rady (UE) NR 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Decyzja Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

Białoruś

Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy

Bośnia i Hercegowina

Decyzja Rady 2011/173/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie

Burundi

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1763 z dnia 1 października 2015 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1755 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

Czarnogóra

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1733/94 z dnia 11 lipca 1994 r. zakazujące zaspokajania roszczeń z tytułu umów i transakcji, na których wykonanie wpływ wywarła rezolucja nr 757(1992) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i rezolucje pokrewne

Decyzja Rady 94/366/WPZiB z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie wspólnego stanowiska określonego przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego zakazu zaspokajania roszczeń określonych w ust. 9 rezolucji nr 757 (1992) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Chiny

Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej z Madrytu (26––27.06.1989 r.)

Demokratyczna Republika Konga

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Decyzja Rady 2010/788/WPZiB z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republiki Konga

Gwatemala

Decyzja Rady (WPZIB) 2024/254 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Gwatemali

Rozporządzenie Rady (UE) 2024/287 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Gwatemali

Gwinea

Decyzja Rady 2010/638/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Gwinei

Rozporządzenie Rady (UE) NR 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Gwinei

Gwinea Bissau

Decyzja Rady 2012/285/WPZiB z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Gwinei Bissau oraz uchylenia decyzji 2021/237/WPZiB

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 377/2012 z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Gwinei Bissau

Haiti

Decyzja Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie wspólnego stanowiska, określonego na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej, dotycząca ograniczenia stosunków gospodarczych z Haiti

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1264/94 z dnia 30 maja 1994 r. zakazujące zaspokajania roszczeń władz haitańskich z tytułu umów i transakcji, na których wykonanie wpływ wywarły środki nałożone przez lub zgodnie z rezolucjami 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) i 875 (1993) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Decyzja Rady (WPZIB) 2022/2319 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Haiti

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/2309 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Haiti

Irak

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96

Rozporządzenie Rady (EWG) NR 3541/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. zakazujące zaspokajania roszczeń irackich z tytułu umów i transakcji, na których wykonanie wpływ wywarła rezolucja 661 (1990) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i rezolucje pokrewne

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2003/495/WPZiB z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie Iraku i uchylające wspólne stanowiska 96/741/WPZiB oraz 2002/599/WPZiB

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1546 (2004)

Iran

Rozporządzenie Rady (UE) NR 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Decyzja Rady 2011/235/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1529 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku ze wsparciem wojskowym Iranu dla rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1532 z dnia 20 lipca 2023 r. dotycząca środków ograniczających w związku ze wsparciem wojskowym Iranu dla rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010

Decyzja Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB

Jemen

Decyzja Rady 2014/932/WPZiB z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Rozporządzenie Rady (UE) NR 1352/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Korea Północna

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo––Demokratycznej, uchylająca decyzję 2013/183/WPZiB

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo––Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 329/2007

Liban

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1275 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libanie

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1277 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libanie

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

Rozporządzenie Rady (WE) NR 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

Libia

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3275/93 z dnia 29 listopada 1993 r. zakazujące zaspokajania roszczeń z tytułu umów i transakcji, na których wykonanie wpływ wywarła rezolucja 833 (1993) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i rezolucje pokrewne

Wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z dnia 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/44 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 204/2011

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1333 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii oraz uchylająca decyzję 2011/137/WPZiB /tekst jednolity uwzględniający najnowsze zmiany w listingach pojawi się wkrótce/

Mali

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1775 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1770 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Mołdawia

Decyzja Rady (WPZIB) 2023/891 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/888 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii

Decyzja Rady 2010/573/WPZiB z dnia 27 września 2010 r. dotycząca zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Mjanma

Rozporządzenie Rady (UE) NR 401/2013 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008

Decyzja Rady 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

Niger

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/2287 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nigrze

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2406 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nigrze

Nikaragua

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1716 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1720 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Nikaragui

Republika Środkowoafrykańska

Decyzja Rady 2013/798/WPZiB z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Rozporządzenie Rady (UE) NR 224/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Tunezja

Rozporządzenie Rady (UE) NR 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

Turcja

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1894 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1890 z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

Ukraina

Decyzja Rady 2014/386/WPZiB z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Rozporządzenie Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Rozporządzenie Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Rozporządzenie Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Decyzja Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Rozporządzenie Rady (UE) NR 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy

Rosja

Rozporządzenie Rady 2024/1485 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji

Decyzja Rady 2024/1484 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji

Decyzja Rady 2024/2643 z dnia 8 października 2024 r. w sprawie środków ograniczających w związku z destabilizującymi działaniami Rosji

Rozporządzenie Rady 2024/2642 z dnia 8 października 2024 r. w sprawie środków ograniczających w związku z destabilizującymi działaniami Rosji

Serbia

Rozporządzenie Rady (WE) NR 1733/94 z dnia 11 lipca 1994 r. zakazujące zaspokajania roszczeń z tytułu umów i transakcji, na których wykonanie wpływ wywarła rezolucja nr 757(1992) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i rezolucje pokrewne

Decyzja Rady 94/366/WPZiB z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie wspólnego stanowiska określonego przez Radę na podstawie art. J.2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego zakazu zaspokajania roszczeń określonych w ust. 9 rezolucji nr 757 (1992) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Sudan

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2147 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi stabilność i przemiany polityczne w Sudanie

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/2135 z dnia 9 października 2023 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi stabilność i przemiany polityczne w Sudanie

Decyzja Rady 2014/450/WPZiB z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie oraz uchylająca decyzję 2011/423/WPZiB

Rozporządzenie Rady (UE) nr 747/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 i rozporządzenie (WE) nr 1184/2005

Sudan Południowy

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/740 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym, uchylająca decyzję 2014/449/WPZiB

Rozporządzenie Rady (UE) 2015/735 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 748/2014

Somalia

Rozporządzenie Rady (UE) NR 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

Rozporządzenie Rady (WE) NR 147/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

Decyzja Rady 2010/231/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2010 r. dotycząca środków ograniczających wobec Somalii i uchylająca wspólne stanowisko 2009/138/WPZiB

Syria

Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Rozporządzenie Rady (UE) NR 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011

Wspólne Stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

Rozporządzenie Rady (WE) NR 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

USA

WSPÓLNE DZIAŁANIE z dnia 22 listopada 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. J.3 i K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące środków chroniących przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwa trzecie oraz przed działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi 96/668

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2271/96 z dnia 22 listopada 1996 r. zabezpieczające przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1101 z dnia 3 sierpnia 2018 r. ustanawiające kryteria stosowania art. 5 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 2271/96 zabezpieczającego przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi

Wenezuela

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2063 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2074 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Zimbabwe

Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Zimbabwe

Broń chemiczna

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1544 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających rozprzestrzenianie i stosowanie broni chemicznej

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1542 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

Cyberataki

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/796 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/797 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Prawa człowieka

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1999 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1998 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Terroryzm

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1693 z dnia 20 września 2016 r. dotycząca środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al––Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym i uchylająca wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al––Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al––Kaida

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1693 z dnia 20 września 2016 r. dotycząca środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al––Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym i uchylająca wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB

Decyzja Rady (WPZiB) 2024/385 z dnia 19 stycznia 2024 r. ustanawiająca środki ograniczające w stosunku do osób i podmiotów, które wspierają, ułatwiają lub umożliwiają akty przemocy dokonywane przez Hamas i Palestyński Islamski Dżihad

Rozporządzenie Rady (UE) 2024/386 z dnia 19 stycznia 2024 r. ustanawiające środki ograniczające w stosunku do osób i podmiotów, które wspierają, ułatwiają lub umożliwiają akty przemocy dokonywane przez Hamas i Palestyński Islamski Dżihad

Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu.

[1] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/why-sanctions/

Dokument nr 11623/24 – link: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11623-2024-INIT/pl/pdf (poprzednia aktualizacja miała miejsce w dniu z 4 maja 2018 r. (dokument nr 8519/18)). Cytowana treść pkt 25––28 nie uległa zmianie.

[2] Forum shopping to potoczne określenie praktyki stron postępowania w tym sprawców przestępstw, które podejmują działania mające na celu rozpatrzenie ich sprawy przed sądem, który ich zdaniem najprawdopodobniej wyda łagodniejszy/korzystniejszy wyrok.

[3] Przykładowo nastąpiło to po przez przyjęcie ustawy z dnia 9 stycznia 2025 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 172).