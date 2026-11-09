Czy tegoroczny Marsz Niepodległości zostanie zakazany lub rozwiązany? Szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz premier Donald Tusk jednoznacznie ucięli pojawiające się w sieci spekulacje na temat planowanego zablokowania warszawskiej manifestacji. Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, gdzie w wyniku ataku napastnika na Rynku Głównym zginęło sześć osób, polskie służby i policja zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Minister spraw wewnętrznych ujawnił kulisy przygotowań do zabezpieczenia zgromadzeń i zaapelował do Polaków o szczególną czujność na ulicach stolicy.

Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, powiedział wprost, że służby i policja są przygotowane, aby zapewnić wszystkim zgromadzeniom 11 listopada bezpieczeństwo, także Marszowi Niepodległości. Zaapelował o informowanie służb w razie zauważenia podejrzanych sytuacji oraz słuchanie ich komunikatów.

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Marcin Kierwiński o kulisach zabezpieczenia 11 listopada. Służby szykują specjalne scenariusze i odseparują kontrdemonstracje

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński podkreślił w niedzielę w TVN24, że policja i służby są przygotowane, aby zapewnić wszystkim zgromadzeniom 11 listopada bezpieczeństwo, także temu największemu. „W zeszłym tygodniu miałem odprawę z urzędem miasta, z urzędem wojewody i ze służbami zaangażowanymi w zabezpieczenie Marszu Niepodległości. Oni mają rozpisane różne scenariusze i myślę, że są dobrze przygotowani, choć pewnie w związku z wczorajszymi wydarzeniami wszystkie te procedury jeszcze raz będą przejrzane” — zauważył.

Na pytanie, czy Marsz Niepodległości miał zostać rozwiązany, minister odpowiedział, że jesteśmy demokratycznym krajem. „Nie wiem, skąd takie plotki. Mam wrażenie, że wiele osób stara się budować jakąś swoją aktywność w social mediach” - powiedział.

„Zróbmy wszystko, żeby było bezpiecznie. Policja jest przygotowana, jeśli będą kontrdemonstracje, a mogą być. Potencjalnie będą odseparowane, żeby nie dochodziło do zwarcia” — poinformował. Minister zaapelował również o to, żeby w razie zauważenia czegoś niebezpiecznego, osób dziwnie się zachowujących i sytuacji, które mogą wydawać się podejrzane, od razu informować służby. Zaapelował o słuchanie tego, co mówią i jakie wydają komunikaty.

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Donald Tusk ucina plotki o zakazie dla Marszu Niepodległości. „Spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja”

Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że „nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości; spekulacje w tej sprawie to zwykła dezinformacja”. Zaapelował do wszystkich uczestników o „powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów zabezpieczających marsz”. Poprosił również o zaniechanie kontrmanifestacji, by nie utrudniać utrzymania porządku i bezpieczeństwa na warszawskich ulicach.

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Tragedia w Krakowie zmienia procedury bezpieczeństwa. Organizatorzy Marszu Niepodległości odpowiadają na zagrożenie terrorystyczne

Prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” Bartosz Malewski zamieścił na stronie internetowej oświadczenie, w którym napisał, że odwoływanie wydarzeń publicznych pod wpływem terroru „stanowiłoby niebezpieczny sygnał, że przemoc pozwala sparaliżować życie społeczne i narzucić innym sposób postępowania, a także mogłoby zachęcać do naśladownictwa”. „Właśnie dlatego nie możemy zrezygnować ze wspólnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada w Warszawie zgodnie z planem” - zaznaczył Malewski.

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych – w tym dwóch policjantów i zamachowiec.