Agenci AI w biurze rachunkowym: po KSeF księgowi odzyskują czas na doradztwo

Ponad 70 proc. faktur z KSeF obsłużonych automatycznie już w pierwszym miesiącu – to wynik biura rachunkowego, które wdrożyło Agentów AI w systemie Comarch ERP Optima. Algorytmy przejęły sprawdzanie dokumentów, kategoryzację i dekretację, ograniczając rolę księgowego do zatwierdzenia gotowej operacji. Jak bardzo się to opłaca? Można to policzyć.

W skrócie:

• Po KSeF faktury trafiają do biur jako dane cyfrowe, więc powtarzalne czynności można zautomatyzować.

• Agent AI to cyfrowy asystent, który rozumie biznesowy kontekst firmy i z powodzeniem obsługuje nawet nietypowe przypadki.

• W systemie Comarch ERP Optima działają już tacy Agenci: czterech wspiera obsługę faktur, a piąty pomaga w kadrach.

• Opłacalność użycia Agentów AI można oszacować w bezpłatnym kalkulatorze.

Ręczna praca to ukryty koszt księgowości

Ręczna praca wciąż jest jedną z największych bolączek księgowości. Pokazuje to badanie przeprowadzone na zlecenie Co march przez PMR Market Experts by Hume’s wśród średnich przedsiębiorstw z sektorów produkcji, handlu i logistyki. Aż 51 proc. respondentów wskazało przepisywanie i wprowadzanie danych jako główne wyzwanie działów finansowo-księgowych, a tylko 6 proc. oceniło poziom automatyzacji w swojej firmie jako bardzo wysoki. Ba dane firmy przetwarzały średnio 422 faktury kosztowe miesięcznie, z czego ok. 30 proc. wymagało ręcznej weryfikacji, trwającej przeciętnie 12 minut. To około 25 godzin pracy miesięcznie wyłącznie na sprawdzanie dokumentów.

Choć badanie nie obejmowało biur rachunkowych, trudno przypuszczać, by problem ich nie dotyczył. Obsługując wielu klientów, palenie zawodowe, które często się u księgowych pojawia, wynika z nadmiaru pracy, stresu i odpowiedzialności, z ciągłego pilnowania, żeby nie popełnić błędu” – mówi Anita Gołębiewska, właścicielka biura rachunkowego Hive Tax, od ponad siedmiu lat mentorka księgowych, a od dwóch lat trenerka pracy z narzędziami AI.

Co robią Agenci AI w Comarch ERP Optima?

„Klasyczna automatyzacja działa według sztywnych reguł i nie radzi sobie z nietypowymi dokumentami. Agenci AI pracują wewnątrz systemu, więc znają kontekst: historię kontrahenta i wcześniej zaksięgowane dokumenty. Mogą przeanalizować stosowane schematy księgowe i na tej podstawie zaproponować kwalifikację i dekretację faktury, a człowiekowi zostawić zatwierdzenie i przypadki niejasne” – wyjaśnia Gabriela Przybylska, Product Marketing Manager. Ta technologia ma jeszcze jedną, istotną zaletę: w odróżnieniu od asystenta Agent nie czeka na polecenie. Reaguje na zdarzenie w systemie, analizuje dokument i przygotowuje propozycję. Takie rozwiązania są już dostępne m.in. w systemie Comarch ERP Optima, gdzie Agenci AI wspierają księgowych na kolejnych etapach obsługi faktur.

Spośród pięciu dostępnych Agentów czterech wspomaga pracę z dokumentami. Weryfikator e-Faktur automatycznie sprawdza faktury pobrane z KSeF, m.in. dane wystawcy, jego status VAT i obecność rachunku na białej liście. Kwalifikator kosztów podpowiada, czy dokument powinien trafić do rejestru VAT, czy do handlu, a Kategoryzator dokumentów przypisuje mu odpowiednią kategorię na podstawie historii kontrahenta lub treści faktur. Ostatni etap wspiera Dekretator kosztów, który na podstawie wcześniejszych księgowań dobiera schemat i księguje dokument w buforze. Piąty Agent pomaga w kadrach: zamienia opisane potocznie przyczyny rozwiązania umowy na kody i podstawy prawne wymagane przez ZUS.

Wszystkie operacje wykonane przez Agentów AI są widoczne w systemie, a użytkownik może je swobodnie zatwierdzać, edytować lub odrzucać.

Godziny oszczędności i mniej błędów

Pierwsze doświadczenia biur rachunkowych pokazują, jak wykorzystanie tej technologii przekłada się na codzienną pracę. „Już w pierwszym miesiącu za pomocą Agentów AI rozliczyliśmy ponad 70 proc. faktur, które trafiają do naszego biura” – zauważa Magdalena Niemier z Biura Rachunkowego MADA. Z kolei w spółce Nawigator już w drugim miesiącu korzystania z rozwiązania prawidłowość rozpoznawania danych sięgała 95 proc. „A do tego Agent uczy się z miesiąca na miesiąc” – zauważa prezes Sławomir Wawrzyniak.

Na tempo wdrożenia zwraca uwagę Beata Pierzak, prezes Biura Rachunkowego Standardy, które z pomocą Agentów rozliczyło cały miesiąc – znacznie szybciej niż dotychczas. „Wdrożenie Agentów AI okazało się proste i nie wymagało zmiany sposobu pracy zespołu” – podkreśla. A ile czasu można dzięki temu odzyskać?

Sprawdziło to biuro Hive Tax, testując rozwiązanie na dokumentach własnych i klienta. Dekretator pozwolił zaoszczędzić około 15 minut na 100 fakturach, Weryfikator podobną ilość czasu na 150 dokumentach, a Kategoryzator do 10 minut na 100 fakturach. „W tym Agencie widzę największe zastosowanie i największe szanse na odzyskanie czasu w obszarze księgowania dokumentów” – mówi Anita Gołębiewska o Dekretatorze.

Policz, czy to się opłaca

Na pojedynczej fakturze oszczędność liczy się w minutach, więc łatwo ją zlekceważyć. Podobnie jak koszt ręcznej pracy, widać ją dopiero w skali miesiąca. Do takich wyliczeń służy bezpłatny kalkulator Agentów AI. W ok. dwie minuty pokazuje, ile godzin może odzyskać zespół i ile to pieniędzy w skali miesiąca i roku. Wystarczy wskazać systemy, stawkę godzinową zespołu oraz procesy i ich miesięczne wolumeny.

W realiach ręcznego wprowadzania danych maksymalna wydajność jednej samodzielnej księgowej wynosi ok. 700–1000 faktur w miesiącu, co przy jednoczesnym prowadzeniu kadr i płac wymusza obsługę 30–50 dokumentów dziennie i tworzy poważne wąskie gardło operacyjne.

Wdrożenie Agentów AI znacząco zmienia tę dynamikę, automatyzujące kluczowe etapy – od weryfikacji kontrahenta po poprawną dekretację. Cały proces pozwala odzyskać blisko 12 minut na każdym dokumencie, z czego sama zautomatyzowana weryfikacja e-Faktury skraca pracę o około 6 minut. Przy rynkowej stawce księgowego oznacza to bezpośrednią oszczędność na poziomie dokładnie 7,78 zł na pojedynczej fakturze. W efekcie biuro rachunkowe obsługujące 500 dokumentów miesięcznie może uzyskać oszczędność czasu pracy odpowiadającą około 3890 zł, a przy dwukrotnie wyższym wolumenie 1000 faktur zysk sięga już 7 780 zł miesięcznie, co w skali roku przekłada się na ponad 93 tysiące złotych oszczędności i uwolnienie ponad jednego pełnego etatu specjalisty.

Policz wynik dla swojego biura w kalkulatorze Agentów AI.

Jak Agenci AI zmienią rolę księgowego?

Gołębiewska widzi w Agentach AI szansę na zmianę roli księgowego. „Marzę o tym, żeby księgowy mógł popatrzeć na to, co zrobił Agent, swoim okiem, wyciągnąć wnioski dla klienta i mieć poczucie dobrze wykonanej pracy, a nie pracy w pędzie” – mówi. Dodaje, że zmiana nie musi być gwałtowna. To proces, który pozwoli przesunąć się w stronę doradztwa i budować prestiż zawodu księgowego.

Przypomina też niedawne doświadczenie branży. „Nie ma się czego bać. Trzeba zaufać, że to będzie dla nas dobre i chcieć przeprowadzić zmianę, tak jak przy KSeF. Jeśli mamy stabilnego dostawcę, który wie, co robi, powinniśmy mieć odwagę, żeby iść w kierunku tej zmiany”.

Wyniki kalkulatora mają charakter orientacyjny, nie są ofertą ani gwarancją rezultatów.

Aż 51 proc. respondentów wskazało ręczne przepisywanie i wprowadzanie danych jako główne wyzwanie działów finansowo-księgowych, a tylko 6 proc. oceniło poziom automatyzacji w swojej firmie jako bardzo wysoki.