Dwie nowelizacje ustawy o VAT wprowadzają istotne zmiany w rozliczaniu międzynarodowego obrotu towarowego. Przepisy wchodzą w życie etapami od listopada 2026 r., a w znacznej części od 1 stycznia 2027 r. – dotyczą przede wszystkim dokumentowania eksportu, rozliczania VAT importowego oraz stosowania uproszczeń celnych. Ich celem jest ograniczenie obowiązków administracyjnych i dostosowanie regulacji podatkowych do praktyki handlu międzynarodowego.

Eksport towarów – ujednolicenie zasad stosowania stawki 0% VAT

Jedną z najważniejszych zmian, jest wyraźne wskazanie dodatkowych dokumentów mogących potwierdzać wywóz towarów poza Unię Europejską na potrzeby zastosowania stawki 0% VAT. Dotychczas katalog dowodów wywozu był otwarty, jednak organy podatkowe często wymagały urzędowego potwierdzenia wywozu, co prowadziło do sporów. Nowelizacja wyraźnie dopuszcza m.in. dokumenty przewozowe potwierdzające dostarczenie towarów do miejsca przeznaczenia poza UE, potwierdzenia doręczenia przesyłek przez operatorów pocztowych oraz dokumenty administracji celnej państwa trzeciego potwierdzające przywóz i odprawę towarów, wraz z pisemnym oświadczeniem nabywcy o ich dostarczeniu poza UE. Dokumenty te muszą potwierdzać wywóz towarów poza UE w wyniku konkretnej dostawy.

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Zmiana powinna uprościć dokumentowanie eksportu i ograniczyć dotychczasowe spory dotyczące stosowania stawki 0% VAT. Nie oznacza jednak całkowitego wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, szczególnie w przypadku posługiwania się dowodami innymi niż wymienione wprost w ustawie. Znaczącym pozostaje znaczenie prawidłowej dokumentacji, w tym kluczowa pozostaje spójność dokumentów handlowych, transportowych i celnych oraz możliwość jednoznacznej identyfikacji towarów i powiązania ich z konkretną fakturą, dostawą oraz dowodami wywozu. Zgodność opisów, ilości i danych identyfikacyjnych pozwala wykazać, że przedstawione dokumenty dotyczą rzeczywiście tej samej transakcji, do której zastosowano stawkę 0% VAT.

Istotnym uproszczeniem będzie również możliwość przesunięcia rozliczenia eksportu na następny okres podatkowy bez konieczności posiadania dokumentu celnego potwierdzającego objęcie towarów procedurą wywozu, takiego jak komunikat CC529C (wcześniej IE529). Podatnik będzie mógł zastosować stawkę 0% VAT, jeżeli uzyska dowody wywozu przed terminem złożenia deklaracji za następny okres. W przeciwnym razie zastosuje stawkę właściwą dla dostawy krajowej, z możliwością późniejszej korekty po otrzymaniu dokumentów.

Ważną zmianą jest również ujednolicenie zasad stosowania stawki 0% VAT do eksportu bezpośredniego i pośredniego. Nowelizacja zmienia definicję eksportu w ustawie o VAT oraz uchyla przepis, który dotychczas odrębnie regulował warunki stosowania stawki 0% w eksporcie pośrednim. Nie oznacza to likwidacji eksportu pośredniego, lecz objęcie obu rodzajów eksportu wspólnymi zasadami dokumentowania wywozu.

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W przypadku zaliczek na poczet eksportu zasadnicze znaczenie ma sześciomiesięczny termin wywozu towarów, liczony od końca miesiąca otrzymania zapłaty, oraz posiadanie w tym terminie odpowiednich dowodów wywozu. Zachowana zostaje jednak możliwość zastosowania stawki 0% w przypadku późniejszego wywozu, jeżeli jest on uzasadniony specyfiką realizacji danego rodzaju dostaw, potwierdzoną warunkami dostawy określającymi termin wywozu. W przypadku późniejszego uzyskania dowodów zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy dotyczące rozliczenia i korekty podatku.

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Przepisy przejściowe umożliwiają stosowanie nowych zasad dokumentowania eksportu również do transakcji, dla których termin złożenia deklaracji podatkowej nie upłynął przed wejściem w życie nowelizacji. Nowe zasady dotyczące zaliczek obejmą także zapłaty otrzymane wcześniej, jeżeli wywóz nastąpi nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Import towarów – uproszczenia w stosowaniu art. 33a i nowe zasady zgłoszeń uzupełniających

Istotne zmiany dotyczą również rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów, w szczególności w związku ze stosowaniem art. 33a ustawy o VAT oraz uproszczeń celnych. W standardowym modelu importu VAT co do zasady podlega zapłacie organowi celnemu, a następnie może zostać odliczony przez przedsiębiorcę, jeżeli przysługuje mu takie prawo. Oznacza to czasowe zaangażowanie środków finansowych. Art. 33a pozwala natomiast rozliczyć VAT importowy bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności wcześniejszej zapłaty organowi celnemu. Mechanizm ten funkcjonuje już obecnie, a nowelizacje dotyczą przede wszystkim formalności i zasad jego stosowania.

Zniesiony zostanie obowiązek przedkładania organowi celnemu dokumentów potwierdzających rejestrację jako czynny podatnik VAT, przy zachowaniu wymogu posiadania tego statusu. Nowelizacje dostosowują również zasady wykazywania i rozliczania VAT importowego do stosowania zgłoszeń uzupełniających oraz rozliczeń zamknięcia w ramach uproszczeń celnych. Doprecyzowano ponadto, że w przypadku przedstawicielstwa pośredniego uprawnienie do rozliczenia VAT na podstawie art. 33a przysługuje podatnikowi, na rzecz którego składane jest zgłoszenie, pod warunkiem spełnienia wymagań ustawowych.

Pozostałe zmiany w VAT – odprawa scentralizowana, kontrole celne, usługi związane z importem i obowiązki podatników zagranicznych

Odprawa scentralizowana umożliwia składanie zgłoszeń celnych w jednym państwie członkowskim, podczas gdy towary przedstawiane są organom celnym w innym państwie UE. Nowelizacja doprecyzowuje, że w przypadku przedstawicielstwa pośredniego obowiązek złożenia deklaracji importowej spoczywa na podatniku, na rzecz którego dokonywane jest zgłoszenie celne lub uzupełniające. Deklaracje te będą składane elektronicznie, co wymaga odpowiedniego dostosowania procedur podatkowych.

Nowelizacja doprecyzowuje zasady naliczania odsetek od VAT importowego, obejmując nimi również przypadki powstania długu celnego na podstawie art. 79 unijnego kodeksu celnego lub w wyniku kontroli. Jednocześnie uchylona zostanie możliwość stosowania odsetek w wysokości 50% stawki podstawowej, przewidziana dotychczas dla zgłaszających, którzy w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia zgłoszenia celnego lub przedstawienia rozliczenia zamknięcia wystąpili o ponowne określenie VAT i terminowo uregulowali należności. Oznacza to utratę preferencji finansowej przy takich korektach.

Rozszerzony zostanie zakres stosowania stawki 0% VAT do usług bezpośrednio związanych z importem towarów. Dotychczas z preferencji tej wyłączone były usługi ubezpieczenia towarów oraz usługi dotyczące importu towarów zwolnionych z VAT. Nowelizacja usuwa oba wyłączenia. Nadal jednak warunkiem zastosowania stawki 0% będzie uwzględnienie wartości świadczonych usług w podstawie opodatkowania importu oraz spełnienie wymogów dokumentacyjnych. Sam związek usługi z importem nie jest zatem wystarczający do zastosowania stawki 0%.

Zmienią się również zasady rejestracji VAT dla zagranicznych przedsiębiorców zobowiązanych do ustanowienia przedstawiciela podatkowego w Polsce. Brak takiego przedstawiciela będzie mógł skutkować odmową rejestracji lub wykreśleniem podatnika z rejestru VAT, jeżeli dotychczasowy przedstawiciel przestanie pełnić swoją funkcję, a przedsiębiorca nie ustanowi kolejnego. Przewidziano jednak możliwość przywrócenia rejestracji bez ponownego składania zgłoszenia, jeżeli podatnik w terminie dwóch miesięcy od wykreślenia wystąpi z odpowiednim wnioskiem i udowodni ustanowienie przedstawiciela podatkowego.

Podsumowanie: Nie wszystkie zmiany oznaczają jednak ułatwienia

Dwie przyjęte nowelizacje ustawy o VAT wprowadzają istotne zmiany w zasadach rozliczania międzynarodowego obrotu towarowego, których wdrażanie rozpoczęło się od listopada tego roku. Szczególne znaczenie ma uporządkowanie zasad dokumentowania eksportu, które powinno ograniczyć dotychczasowe rozbieżności pomiędzy praktyką organów podatkowych a orzecznictwem sądów, oraz dalsze uproszczenie korzystania z rozliczenia VAT importowego na podstawie art. 33a. Nie wszystkie zmiany oznaczają jednak ułatwienia. Uchylenie preferencyjnej stawki odsetek przy określonych korektach VAT importowego może zwiększyć koszty ujawnionych nieprawidłowości. Równie ważne są nowe zasady dotyczące zgłoszeń uzupełniających, odprawy scentralizowanej i przedstawicielstwa pośredniego. Dla przedsiębiorców najważniejsze będzie odpowiednie przygotowanie procedur wewnętrznych, ponieważ nawet uproszczone zasady rozliczeń nadal wymagają prawidłowej i spójnej dokumentacji.

Artykuł opracowano na podstawie:

ustawy z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2026 r. poz. 1270) – ogłoszonej 29 września 2026 roku, wchodzącej w życie 1 stycznia 2027 roku, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie;

ustawy z dnia 8 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2026 r. poz. 1446) – ogłoszonej 3 listopada 2026 roku, wchodzącej w życie 18 listopada 2026 roku, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie.

Anna Kwiecińska, doradca podatkowy i agent celny