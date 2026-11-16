Rezerwy aktuarialne na świadczenia pracownicze zależą m.in. od dekrementu śmiertelności w populacji. Jak budowany jest model śmiertelności w aktuarialnej wycenie rezerw pracowniczych? Jak zmienią się rezerwy pośmiertne oraz rezerwy na ZFŚS po publikacji przez GUS najnowszych tablic trwania życia (TTŻ 2025)? Czy śmiertelność wpływa na pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze (jubileuszowe, emerytalne, rentowe itd.)?

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Co to jest dalsze oczekiwane trwanie życia i przez kogo jest wykorzystywane?

Główny Urząd Statystyczny wyznacza przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce dla każdego minionego roku kalendarzowego. Zgodnie z nomenklaturą, jest to przeciętne oczekiwane trwanie życia dla noworodka urodzonego w danym roku. W 2025 r. oczekiwane trwanie życia noworodka płci męskiej w Polsce wyniosło 75,37 roku, natomiast noworodka płci żeńskiej – 82,48 roku. W porównaniu z rokiem 2024, trwanie życia wydłużyło się o 0,4 i 0,2 roku, odpowiednio. Oczekiwane trwanie życia noworodka płci męskiej wynoszące 75,37 roku oznacza, że gdyby przez całe życie mężczyzny urodzonego w 2025 r. warunki umieralności ludności zaobserwowane w danym roku nie uległy żadnym zmianom, to dożyłby on przeciętnie właśnie tego wieku.

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Czym są tablice trwania życia (dalej: TTŻ)? Tablice stanowią kompaktowe zestawienie m.in. dalszego oczekiwanego trwania życia nie tylko dla wspomnianego wcześniej noworodka (czyli 0-latka), ale też dla osoby w dowolnym wieku, do 100 lat. Z tablic można wyczytać dalsze oczekiwane trwanie życia np. dla 44-latka w podziale na obydwie płcie. Ponadto tablice zawierają prawdopodobieństwo zgonu x-latka, gdzie x oznacza dowolny wiek od zera do 100 lat. Należy zatem podkreślić, że coroczna prezentacja GUS, to obszerna analiza dotycząca trwania życia ludności w wielu przekrojach, m.in. według płci, wieku, w podziale na miasto i wieś, regiony, województwa oraz podregiony.

Dalsze oczekiwane trwanie życia kojarzone jest przede wszystkim w kontekście ustalania przez ZUS wysokości emerytur. Jednak miernik ten jest także wykorzystywany w naukach społecznych, w analizach z obszaru statystyki demograficznej, czy też w wycenach aktuarialnych przeprowadzanych przez aktuariusza. Wszędzie tam, gdzie wiedza o prognozowanej długości życia człowieka jest istotna.

Jak zmieniała się śmiertelność w ostatnich latach?

Trudno zaprzeczyć, że w naszym obszarze kulturowym żyjemy coraz dłużej (śmiertelność jest coraz niższa). Ma to związek z coraz wyższym poziomem jakości życia. Oczywiście, w ostatnich kilku latach, w związku z pandemią COVID-19, wystąpiło krótkoterminowe odwrócenie tej tendencji. Mianowicie, w latach 2020 oraz 2021 wskaźniki śmiertelności rosły, jednak już w 2023 roku przeciętne dalsze trwanie życia przyjęło wartości wyższe niż przed pandemią i taki trend się utrzymuje. Wykres na Rys. 1 prezentuje oczekiwane dalsze trwanie życia 0-latka w podziale na płeć liczone w kolejnych latach XXI wieku.

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Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce Media

Rysunek 1. Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce w latach 2001–2025 według płci (w latach). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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Przeciętne dalsze trwanie życia dla obydwu płci regularnie rośnie, wyjątek stanowiły wspomniane wcześniej lata 2020-2021. Różnice między płciami kształtują się wyraźnie: statystycznie kobiety żyją dłużej. W analizowanym okresie średnia różnica pomiędzy płciami wynosiła 8 lat. Obserwujemy również powolny spadek tej różnicy (w okresie 25 lat zmalała o 1,1 roku).

Różnica w przeciętnym dalszym trwaniu życia między kobietami a mężczyznami Różnica w przeciętnym dalszym trwaniu życia między kobietami a mężczyznami Media

Rysunek 2. Różnica w przeciętnym dalszym trwaniu życia między kobietami a mężczyznami w latach 2001–2025 (w latach). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rezerwy na świadczenia pracownicze - jaki wpływ ma śmiertelność w aktuarialnym modelu wyceny rezerw pracowniczych?

Aktuariusz w wycenie rezerw uwzględnia szereg czynników, w tym prawdopodobieństwo wystąpienia przyszłej płatności świadczenia. Zgodnie z Krajowym Standardem Aktuarialnym nr 1 (KSA 1), aktuarialny model prawdopodobieństwa uwzględnia kilka dekrementów (tj. procesów ubywania), w tym:

naturalną rotację (tj. mobilność) pracowników, przejście na rentę, śmiertelność pracowników.

W pkt. 3.2.5.4.3. KSA 1 wskazano biurom aktuarialnym konkretne wytyczne odnoszące się do dekrementu śmiertelności, tj.:

Przyjęte prawdopodobieństwa śmiertelności powinny odzwierciedlać statystyczne prawdopodobieństwa zgonu poszczególnych pracowników, w podziale na ich wiek i płeć. Ponieważ w praktyce dane takie są niedostępne dla konkretnej populacji pracowników, rekomendowane jest wykorzystanie aktualnych na datę wyceny tablic trwania życia publikowanych przez GUS, skorygowanych w sposób odzwierciedlający sektor gospodarki i/lub ekspozycję na ryzyko pracowników danego pracodawcy.

Z tego powodu konieczna jest przynajmniej coroczna aktualizacja modelu prawdopodobieństwa o nowe gusowskie tablice trwania życia.

Aktualizacja tablic trwania życia 2025 – jak zmiana wpływa na rezerwy pośmiertne oraz rezerwy na odpis na ZFŚS?

Śmiertelność jest ważnym parametrem modelu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Zmiana modelu śmiertelności skutkuje zmianą wysokości wszystkich rezerw aktuarialnych. Jednak wrażliwość rezerw w tym obszarze zależy od rodzaju świadczeń pracowniczych, na które te rezerwy są tworzone. Jedne z najbardziej wrażliwych na zmiany śmiertelności rezerw pracowniczych, to:

rezerwy na odprawy pośmiertne, rezerwy na odpis na ZFŚS – zarówno dla byłych pracowników jak i aktualnie zatrudnionych.

Niższe wskaźniki śmiertelności, które właśnie obserwujemy w nowych tablicach TTŻ 2025, implikują niższe rezerwy na odprawy pośmiertne. Wynika to z faktu, że średnio dłużej żyjemy i ewentualna odprawa pośmiertna „oddala” się w czasie, pracodawcy wypłacą ich prawdopodobnie mniej.

Z kolei rezerwy na odpis na ZFŚS w warunkach wydłużania się oczekiwanego trwania życia zachowują się odwrotnie – rosną. Pracownicy oraz byli pracownicy średnio dożywają wyższego wieku, są zatem dłużej uprawnieni do świadczeń dla byłych pracowników (emerytów i rencistów).

Zyski/straty aktuarialne powstałe w bieżącym okresie na skutek zmian założeń demograficznych dla rezerw pośmiertnych oraz rezerw na ZFŚS zapewne będą nietrywialne. Pozycja ta jest widoczna w raporcie aktuarialnym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 (MSR 19).

Czy śmiertelność wpływa na rezerwy na nagrody jubileuszowe?

Założenie o ubywaniu pracowników z powodu ewentualnego zgonu jest stosowane w wycenie rezerw na niemal wszystkie świadczenia pracownicze. Natomiast rezerwy na nagrody jubileuszowe są znacznie mniej czułe na zmiany założeń o śmiertelności (podobnie rezerwy na odprawy rentowe). Nie oznacza to oczywiście, że po aktualizacji wyceny rezerw o nowe tablice trwania życia, rezerwy jubileuszowe nie ulegną zmianie. Jednak zyski/straty aktuarialne powstałe w bieżącym okresie na skutek zmian założeń demograficznych, dla tych świadczeń raczej będą bilansowo nieistotne.

Czy model śmiertelności w wycenie rezerw pracowniczych bazuje tylko na najnowszych tablicach trwania życia? Nie można zapomnieć o korekcie, którą może zastosować aktuariusz w odniesieniu do wartości prezentowanych w TTŻ 2025. Zgodnie z cytowanym wcześniej pkt. 3.2.5.4.3. KSA 1, korekta-mnożnik odzwierciedla sektor gospodarki, czy też ekspozycję pracowników na ryzyko śmierci. Każda nowa wycena aktuarialna rezerw w danej Jednostce, to moment weryfikacji wszystkich parametrów modelu wyceny. Aktuariusz bierze zatem pod uwagę nie tylko najświeższe tablice trwania życia (roczne prawdopodobieństwa śmierci), ale też ich specjalną korektę. W przypadku gdy aktuariusz zdecyduje o aktualizacji wskaźnika korygującego tablice GUS, może się zdarzyć, że wahania rezerw jubileuszowych oraz innych rezerw na świadczenia pracownicze będą kształtować się mniej standardowo i intuicyjnie.

Aktuariusz każdorazowo ocenia nie tylko wpływ zmian tablic indywidualnie, ale szeregu innych składowych takich jak: stopa dyskonta, prognozowane wzrosty podstaw, zasady wypłacania świadczeń itp.

TTŻ 2025 a wycena aktuarialna rezerw pracowniczych – podsumowanie

Według GUS oczekiwane trwanie życia w 2025 roku wzrosło, dla noworodka płci męskiej w Polsce wyniosło 75,37 roku, natomiast noworodka płci żeńskiej – 82,48 roku . Ostatnie lata (poza rokiem 2020 oraz 2021) charakteryzują się coraz niższą śmiertelnością w polskiej populacji.

. Ostatnie lata (poza rokiem 2020 oraz 2021) charakteryzują się coraz niższą śmiertelnością w polskiej populacji. W aktuarialnym modelu wyceny rezerw wkomponowane jest prawdopodobieństwo, które uwzględnia procesy ubywania pracowników, w tym: naturalną rotację (tj. mobilność) pracowników, przejście na rentę oraz śmiertelność. Aktuariusz modeluje prawdopodobieństwo śmierci w oparciu o gusowskie tablice trwania życia oraz ich korektę.

oraz ich korektę. Aktualizacja tablic trwania życia w modelu wyceny aktuarialnej rezerw powoduje zmianę rezerwy pracowniczej, przede wszystkim rezerwy na odprawy pośmiertne oraz rezerwy na odpis na ZFŚS. Niższa śmiertelność zaobserwowana w 2025 roku spowoduje spadek rezerw na odprawy pośmiertne oraz wzrost rezerw na odpis na ZFŚS , pod warunkiem, że inne założenia wyceny nie ulegną zmianie. Rezerwy na świadczenia emerytalne są mniej wrażliwe na zmiany TTŻ, natomiast rezerwy na nagrody jubileuszowe i rezerwy rentowe są najmniej wrażliwe na zmiany w założeniach modelu prawdopodobieństwa płatności świadczenia.

, pod warunkiem, że inne założenia wyceny nie ulegną zmianie. Rezerwy na świadczenia emerytalne są mniej wrażliwe na zmiany TTŻ, natomiast rezerwy na nagrody jubileuszowe i rezerwy rentowe są najmniej wrażliwe na zmiany w założeniach modelu prawdopodobieństwa płatności świadczenia. Efekt aktualizacji rocznika tablic trwania życia w modelu wyceny aktuarialnej rezerw jest widoczny w raporcie aktuarialnym, w rachunku zysków/strat aktuarialnych jako zyski/straty aktuarialne powstałe w bieżącym okresie na skutek zmian założeń demograficznych. Wysokość zabezpieczonej w księgach rezerwy pracowniczej powinna być co roku weryfikowana przez aktuariusza, ponieważ ustalenie wszystkich rodzajów zysków/strat aktuarialnych wymaga analizy zmian wielu składników modelu wyceny aktuarialnej rezerw.

dr n. mat. Paweł Kawa, aktuariusz, nr licencji 0189, Halley.pl aktuariusze Sp. z o.o., www.halley.pl