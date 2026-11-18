Koniec roku podatkowego 2026 przyniesie dla tysięcy polskich spółek prawdziwą rewolucję w rozliczeniach. Po raz pierwszy księgi rachunkowe podatników CIT składających miesięczny VAT trafią do urzędu skarbowego w pełnej wersji – zapis po zapisie. Oznacza to, że fiskus zobaczy nie tylko końcowy wynik, ale też każde grudniowe przeksięgowanie i korektę robioną na ostatnią chwilę. Eksperci ostrzegają: odkładanie porządków w dokumentach na grudzień staje się w tym roku wyjątkowo ryzykowne.

W przypadku wielu firm zamknięcie 2026 r. będzie pierwszym, po którym księgi rachunkowe trafią do urzędu skarbowego zapis po zapisie. Za 2025 r. obowiązek przekazania pliku JPK_KR_PD dotyczył tylko największych podatników i podatkowych grup kapitałowych, a za 2026 r. podatników CIT rozliczających VAT miesięcznie, czyli składających pliki JPK_V7M.[1] Fiskus zobaczy więc nie tylko końcowe salda, ale również każde grudniowe przeksięgowanie. Kierownik jednostki musi zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, czyli przy roku kalendarzowym do 31 marca. Plik JPK_KR_PD składa się do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za 2026 r. więc do 31 lipca 2027 r. Według Karoliny Wach, Head of Accounting w BPiON, prace nad zamknięciem roku podatkowego powinny jednak ruszyć wcześniej niż w grudniu.

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Koniec z porządkami w księgach na ostatnią chwilę. W pliku JPK_KR_PD fiskus zobaczy każdy grudniowy ruch na koncie

„Sama często w trakcie roku myślałam: uzgodnimy to w grudniu, przeksięgujemy jednorazowo na koniec roku, żeby nie robić dodatkowych zapisów i bałaganu w księgach. Dziś to nie jest dobre podejście. Na koniec roku i tak spiętrza się wiele tematów: wyceny, rezerwy, trudne umowy, które działy operacyjne muszą zamknąć przed końcem roku, a księgowość musi potem ująć w księgach. Do tego dochodzi otoczenie biznesowe, w którym zmian podatkowych jest obecnie bardzo dużo” – mówi Karolina Wach, Head of Accounting BPiON. Nowe obowiązki raportowe sprawiają, że sposób uzgadniania ksiąg przestaje być wyłącznie wewnętrzną sprawą firmy.

„Trzeba pamiętać, że w ramach JPK CIT wysyłamy do urzędu skarbowego księgi rachunkowe, pełną ewidencję, zapis po zapisie, konto po koncie. Jeśli coś nie zostało uzgodnione w trakcie roku i uzgadniamy to dopiero na potrzeby sprawozdania finansowego, pojawi się przeksięgowanie, czyli ruch na koncie. Urząd skarbowy zobaczy, że taka transakcja miała miejsce” – wyjaśnia ekspertka.

Faktury z KSeF zalewają systemy księgowe, ale automatyzacja nie zastąpi człowieka. Błędy w klasyfikacji mogą słono kosztować

Od 1 lutego 2026 r. faktury w KSeF wystawiają duzi podatnicy, a od 1 kwietnia 2026 r. pozostali podatnicy VAT. Najmniejsze firmy objęte są obowiązkiem od 1 stycznia 2027 r.[2] Dokumenty coraz częściej trafiają więc do systemów finansowo-księgowych automatycznie.

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„Wielu dyrektorów finansowych nie mierzy się dziś z brakiem danych, bo tych danych jest aż za dużo. Często wpływają automatycznie z programów OCR, faktury przychodzą z KSeF i są do niego wysyłane. Dzieje się dużo integracji systemowych, ale te dane nie zawsze są później odpowiednio zaksięgowane i ujęte. A obecne otoczenie biznesowe wymaga, żeby obraz sytuacji finansowej firmy był na bieżąco spójny i prawdziwy” – mówi Karolina Wach. Jak podkreśla, automatyzacja nie odebrała pracy działom księgowym. Rola księgowości w organizacji się zmienia. Księgowy nie tylko księguje dokument. Odpowiada również za jego właściwą klasyfikację i identyfikację wpływu na biznes.

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Luka płacowa i nowe wymogi środowiskowe. Zamykając rok, firmy muszą uwzględnić nietypowe rezerwy na przyszłe wydatki

Sprawozdanie finansowe służy nie tylko rozliczeniom z fiskusem, ale też kontaktom z otoczeniem firmy. „Sprawozdanie finansowe jest potrzebne choćby w banku, przy staraniu się o finansowanie. Księgowość jest w stanie oszacować koszty, które powtarzają się w trakcie roku. Jeśli jednak transakcja jest nowa i jednorazowa, dział księgowości po prostu nie ma o niej informacji” – zaznacza Wach. Nowe źródła kosztów wynikają m.in. ze zmian w prawie pracy. Pierwsza część przepisów wdrażających unijną dyrektywę o jawności wynagrodzeń obowiązuje od 24 grudnia 2025 r. i dotyczy rekrutacji. Projekt ustawy, który ma wprowadzić m.in. prawo pracownika do informacji o płacach i raportowanie luki płacowej, według stanu z 6 października 2026 r. wciąż był na etapie uzgodnień rządowych.[3]

„Do rezerw trzeba podchodzić nieszablonowo, bo zdarza się, że spodziewany koszt okazuje się nietypowy. Przykładem jest dyrektywa o jawności wynagrodzeń, która wprowadza pojęcie luki płacowej. Jeśli firma ją wdraża i już obliczyła lukę płacową, może się okazać, że trzeba zawiązać rezerwę również na takie koszty” – przypomina ekspertka. Podobne ryzyko dotyczy przepisów środowiskowych.

„Nawet jeśli na produkcji pracuje sprawna maszyna, a w księgach jej okres użyteczności wynosi na przykład pięć lat, za dwa lata mogą zmienić się przepisy środowiskowe. Wtedy trzeba będzie uwzględnić albo koszty jej ulepszenia, albo trwałą utratę wartości, bo po dwóch latach nie będzie można jej już używać. To temat, który powinni brać pod uwagę zarówno dyrektorzy zarządzający, jak i finansowi” – mówi.

Zamknięcie roku to nie tydzień pracy w grudniu, lecz wielomiesięczny proces. Bez spisanego harmonogramu łatwo o kosztowny poślizg

Zdaniem ekspertki podstawą sprawnego procesu jest spisany harmonogram zamknięcia roku. Taki dokument musi jasno określać konkretne zadania dla wszystkich działów w firmie. Zamknięcie ksiąg to bowiem wspólna odpowiedzialność całej organizacji, a nie wyłącznie zespołu księgowości.

„Dopiero gdy stworzymy harmonogram, widać, jak duża jest skala informacji, które trzeba zebrać przed końcem roku. Kiedy mamy wszystko w pamięci, a nie na piśmie, i nie widzimy, ile linii w Excelu to zajmuje, wydaje się, że uda się to zrobić w tydzień. W rzeczywistości to miesiące pracy wszystkich zespołów w organizacji. Taki kalendarz musi też żyć: jeśli jeden termin się przesuwa, przesuwamy kolejne i wiemy, jak opóźnienie wpływa na cały harmonogram prac. Dlatego moim zdaniem nie warto zostawiać wszystkiego na grudzień. Im wcześniej się tym zajmiemy, tym więcej czasu będziemy mieli, żeby wszystko odpowiednio uporządkować” – podsumowuje Wach.

[1] Ministerstwo Finansów, aktualizacja broszury informacyjnej dot. struktury JPK_ST_KR, stan od 1 lipca 2026 r.: https://www.podatki.gov.pl/media/orqlj0t0/aktualizacja-broszury-jpk_st_kr-1-aktualna-od-01072026r.pdf

[2] https://jpk.info.pl/faktury/e-faktura-ustrukturyzowana-ksef/harmonogram/

[3] Kongres HR, „Jawność wynagrodzeń 2026/2027”: https://kongreshr.eu/jak-przygotowac-sie-na-dyrektywe-o-jawnosci-wynagrodzen/