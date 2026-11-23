W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie mikrorachunku podatkowego, które wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Zaktualizowany wykaz określa rodzaje podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych wymagających wpłaty na mikrorachunek, zastępując dotychczasowe przepisy.

Minister Finansów i Gospodarki wydał nowe rozporządzenie regulujące katalog należności, które podatnicy wpłacają za pomocą indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Dokument został podpisany z upoważnienia ministra przez Jarosława Nenemana dnia 10 listopada 2026 roku i opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2026 r. pod pozycją 1510.

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Jest już nowe rozporządzenie w sprawie użycia mikrorachunku podatkowego. Oto podstawa prawna i zakres regulacji

Akt wykonawczy został wydany na podstawie art. 61b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, z późn. zm.). Zgodnie z treścią dokumentu rozporządzenie określa wykaz rodzajów:

podatków,

opłat,

niepodatkowych należności budżetowych,



których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Pełne zestawienie tych tytułów znajduje się w załączniku do rozporządzenia.

Kiedy dokładnie zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe? Konkretna data została ustalona

Nowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. Tego samego dnia moc straci dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 września 2025 r. (opublikowane w Dz. U. poz. 1305 oraz z 2026 r. poz. 1351).

Oto nowa tabela, która zawiera pełny wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych I. Podatek dochodowy od osób prawnych Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 CIT wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące) 2 CIT-6AR wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 3 CIT-6R wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4 CIT-8 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych 5 CIT-8AB wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych 6 CIT-8E wynikający z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek 7 CIT-8FR wynikający z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej 8 CIT-9R wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców 9 CIT-10Z wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 10 CIT-11R wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR 11 CIT-14 wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji 12 CIT-CFC wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

13 CIT-ISN wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej 14 CIT-NZ wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób prawnych 15 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym II. Podatek dochodowy od osób fizycznych Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 PIT wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące) 2 PIT-4R wynikający z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika 3 PIT-7 wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 4 PIT-8AR wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym 5 PIT-28 wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 6 PIT-28S wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 7 PIT-36 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 8 PIT-36L wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 9 PIT-36LS wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 10 PIT-36S wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 11 PIT-37 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 12 PIT-38 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 13 PIT-39 wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 14 PIT-CFC wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 15 PIT-ISN wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej 16 PIT-NZ wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

17 PIT-NZS wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 18 PIT-PZ wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19 PIT-STD wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności 20 PPD wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych 21 PPE wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych 22 PPL wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19 % od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej 23 PPW wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych 24 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym III. Podatek od wartości aktywów Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 OKI-ZR wynikający z zeznania o średniej wartości aktywów OKI i wysokości należnego podatku od wartości aktywów 2 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym IV. Podatek od towarów i usług Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 JPK-V7K wynikający z deklaracji kwartalnej o podatku od towarów i usług 2 JPK-V7M wynikający z deklaracji miesięcznej o podatku od towarów i usług 3 VAT-7 wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług 4 VAT-7D wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług 5 VAT-7K wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

6 VAT-8 wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE 7 VAT-9M wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca 8 VAT-10 wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu 9 VAT-12 wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu 10 VAT-14 wynikający z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263, z późn. zm.) 11 VAT-In wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług 12 VAT-KU wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika podatku od towarów i usług od kaucji pobranych przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje za opakowania objęte systemem kaucyjnym, które nie zostały zwrócone w tym systemie 13 VAT-Z wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących 14 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym V. Podatki wyrównawcze Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 GLB-I1 podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości globalnego podatku wyrównawczego 2 GLB-D1 podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości krajowego podatku wyrównawczego 3 GLB-U1 podatek wyrównawczy wynikający z zeznania o wysokości podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków 4 TWPOD podatek wyrównawczy wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym VI. Podatek od sprzedaży detalicznej Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 PSD-1 wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej 2 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VII. Podatek od wydobycia niektórych kopalin Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 KOP-MS wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra 2 KOP-RG wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego 3 P-KOP/MS wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra 4 P-KOP/RG wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego 5 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym VIII. Podatek od nadzwyczajnych zysków Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 NZP wynikający z obowiązku zapłaty zaliczki miesięcznej na podatek od nadzwyczajnych zysków w wysokości różnicy między podatkiem od zysków osiągniętych od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące 2 NZP-1 wynikający z zeznania o wysokości należnego podatku od nadzwyczajnych zysków 3 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym IX. Podatek od gier hazardowych Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 POG-5 wynikający z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych 2 POG-P wynikający z deklaracji dla podatku od gier 3 TWPOD wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym X. Dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 GHD-1 wynikająca z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym XI. Danina solidarnościowa Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 DSF-1 wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej 2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym XII. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 ALK-1 wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, opłaty za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych w takich opakowaniach oraz z ustalonej dodatkowej opłaty 2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym XIII. Opłata od środków spożywczych Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 CUK-1 wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty od środków spożywczych oraz z ustalonej dodatkowej opłaty 2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym XIV. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 DRA-2 wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych 2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym XV. Opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 WRO wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za udzielenie informacji 2 TWPOD wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XVI. Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Lp. Symbol formularza / tytuł płatności Opis 1 WRO wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 listopada 2026 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1510

Mikrorachunek podatkowy – najczęściej zadawane pytania (FAQ), na które na pewno warto znać odpowiedź!

Co to jest mikrorachunek podatkowy i do czego służy?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny, stały rachunek bankowy służący wyłącznie do wpłat podatków (m.in. PIT, CIT, VAT) oraz innych należności publicznoprawnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zastąpił on dawne, odrębne konta poszczególnych urzędów skarbowych. Rachunek ten służy wyłącznie do dokonywania wpłat – zwroty nadpłat podatku nadal trafiają na osobisty lub firmowy rachunek bankowy podatnika zgłoszony w urzędzie.

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Jak sprawdzić lub wygenerować swój mikrorachunek podatkowy?

Numer swojego mikrorachunku podatkowego możesz sprawdzić bezpłatnie w oficjalnym generatorze na portalu podatki.gov.pl lub uzyskać go w dowolnym urzędzie skarbowym. Do wygenerowania numeru potrzebny jest wyłącznie Twój numer PESEL (jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) lub NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś podatnikiem VAT lub płatnikiem podatków i składek).

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Czy mikrorachunek podatkowy zmienia się po przeprowadzce lub zmianie urzędu skarbowego?

Nie. Mikrorachunek podatkowy jest przypisany do konkretnego podatnika na stałe. Nawet jeśli zmienisz adres zamieszkania, siedzibę firmy lub właściwy urząd skarbowy, Twój numer rachunku do wpłat podatków pozostaje taki sam.

Jakie podatki i opłaty wpłaca się na mikrorachunek podatkowy?

Na mikrorachunek podatkowy wpłaca się przede wszystkim podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek od towarów i usług (VAT), a także podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn, kartę podatkową oraz niektóre opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. Dokładny wykaz wszystkich należności określa aktualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Czy można zapłacić podatek na mikrorachunek z konta innej osoby?

Co do zasady zapłata podatku powinna nastąpić ze środków samego podatnika. Przepisy Ordynacji podatkowej dopuszczają jednak zapłatę podatku przez inną osobę (np. członka rodziny lub pełnomocnika), ale tylko do kwoty nieprzekraczającej 1000 zł, pod warunkiem że treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia wpłaty na zobowiązanie konkretnego podatnika. Bez limitu kwotowego podatek za podatnika mogą zapłacić jedynie małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha.