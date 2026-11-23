Około 1,2 mln podmiotów w Polsce korzysta z kas fiskalnych, a zakup urządzenia w podstawowej wersji to koszt ok. 1,4–2,5 tys. zł brutto. Od 1 lipca 2028 r. przedsiębiorcy mają zyskać możliwość zastąpienia takiego urządzenia bezpłatną aplikacją pod nazwą Krajowa e-Kasa Rejestrująca (KeKR). Dla małych firm może to oznaczać nie tylko niższe wydatki na start, ale również mniej obowiązków związanych z zakupem i obsługą osobnego urządzenia fiskalnego.

Krajowa e-Kasa Rejestrująca (KeKR)

KeKR ma umożliwiać wystawianie i przechowywanie paragonów, sporządzanie dobowych i miesięcznych raportów fiskalnych oraz przekazywanie danych o sprzedaży do Szefa KAS. Aplikacja ma być bezpłatną alternatywą dla tradycyjnej kasy. Korzystanie z aplikacji KeKR nie zwolni jednak przedsiębiorcy z obowiązku wydawania paragonów. Dlatego nadal będzie musiał zapewnić możliwość ich drukowania, chyba że klient poprosi o paragon w formie elektronicznej.



– Nowe rozwiązanie może być szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy nadal korzystają z urządzeń starego typu. Według informacji zawartych w założeniach projektu Ministerstwa Finansów stanowią one ponad 44% ogółu kas rejestrujących. Ponieważ nie przesyłają danych bezpośrednio do KAS, projekt przewiduje ich etapową wymianę na modele wyposażone w tę funkcję. Jeśli proponowane przepisy wejdą w życie, część firm zamiast kupować nowe urządzenie będzie mogła skorzystać z bezpłatnej aplikacji KeKR – mówi Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

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Ile może zostać w kieszeni przedsiębiorcy?

Najbardziej widoczna oszczędność dotyczy zakupu sprzętu. Ceny dostępnych obecnie kas online zaczynają się od ok. 1,4–1,5 tys. zł brutto, a bardziej rozbudowane urządzenia kosztują ponad 2 tys. zł. Do tego dochodzi obowiązkowy przegląd techniczny co najmniej raz na dwa lata, a w przypadku awarii także ewentualne koszty naprawy.



Zmiana może oznaczać nie tylko niższe wydatki. Przedsiębiorcy odpadnie również część czynności związanych z utrzymaniem i serwisowaniem osobnej kasy.



– Rzeczywista oszczędność nie będzie jednak równa pełnej cenie kasy online. Obecnie przedsiębiorca spełniający określone warunki może skorzystać z ulgi na jej zakup, wynoszącej 90% ceny netto, maksymalnie 700 zł. Sama aplikacja KeKR ma być bezpłatna i będzie można z niej korzystać na posiadanym urządzeniu, np. smartfonie lub tablecie. Przedsiębiorca będzie jednak musiał zapewnić możliwość wydruku papierowego paragonu. Dlatego projekt przewiduje odrębną ulgę na zakup maksymalnie dwóch drukarek: 90% ceny zakupu, nie więcej niż 200 zł za każde urządzenie – dodaje ekspertka IFIRMA.

Słowacja i Słowenia już korzystają z podobnych rozwiązań

Polska nie byłaby pierwszym krajem, w którym administracja podatkowa udostępnia przedsiębiorcom własną bezpłatną kasę w formie oprogramowania. Na Słowacji państwowa Virtual Registration Cash Register działa od 2015 r. i pozwala przedsiębiorcom rejestrować sprzedaż bez klasycznej kasy. Po dwóch latach skorzystało z niej ok. 30 tys. przedsiębiorców, którzy wystawili ponad 6 mln paragonów o łącznej wartości ok. 600 mln euro. Obecnie rozwiązanie ma ok. 60 tys. użytkowników, a jego funkcje zostały rozszerzone m.in. o płatności za pomocą kodów QR.

Podobne rozwiązanie działa w Słowenii, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji MiniBlagajna. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla firm wystawiających niewielką liczbę rachunków. W listopadzie 2023 r. używało jej już około 30 tys. podatników.



– Doświadczenia tych krajów pokazują, że państwowa aplikacja może znaleźć trwałe zastosowanie przede wszystkim wśród mniejszych przedsiębiorców i ograniczyć koszty związane z zakupem własnego rozwiązania fiskalnego – podsumowuje Joanna Łuksza.