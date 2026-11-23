Rekordowe wydatki państwa nie wystarczą, aby utrzymać szybkie tempo rozwoju naszej gospodarki. Podczas Polskiego Forum Zielonego Transportu w Warszawie wicepremier oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział gigantyczne nakłady na kolej, drogi i elektromobilność, wzywając jednocześnie prywatne firmy do odważnego inwestowania we własne technologie.

Wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że „rekordowym inwestycjom publicznym muszą towarzyszyć rekordowe inwestycje prywatne, inwestycje w Polsce nie mogą opierać się jedynie na inwestycjach sektora publicznego”.

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Śląsk musi stać się sercem nowoczesnej gospodarki, budując przyszłość na swoich przemysłowych fundamentach

Wicepremier wystąpił w trakcie wydarzenia Polskie Forum Zielonego Transportu, zorganizowanego w Warszawie przez stowarzyszenie Pro Silesia. Mówił m.in., że Śląsk, który historycznie rozumie, jak silnie powiązane są transport i przemysł, staje przed kolejnym zadaniem: jak współtworzyć nowoczesną gospodarkę nie przez odwracanie się od przemysłowej historii, ale przez budowanie na jej fundamentach.

Domański, akcentując polski wzrost gospodarczy i obecną pozycję kraju w światowej gospodarce, zwrócił uwagę na konieczność budowy kolejnych silników wzrostu, przy nowym podejściu do inwestycji i konkurencyjności. Przekonywał, że obecny rząd zmienił podejście do transportu wobec świadomości wyzwań także w tym obszarze.

Prawie 100 miliardów złotych na transport w 2026 roku ma dać Polakom realny wybór w codziennych podróżach

„Od początku naszej kadencji stawiamy na inwestycje, które nie zostały podjęte, niestety przez naszych poprzedników. Inwestujemy nie tylko w drogi, ale także w koleje, promy, nowoczesne autobusy, tramwaje, szeroko rozumianą elektromobilność. Chcemy, aby Polacy mieli prawdziwy, rzeczywisty wybór, jak dojechać do pracy, szkoły czy na wakacje” - deklarował.

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Zastrzegł, że Polska na szeroko rozumianą infrastrukturę transportową wydaje w 2026 r. niemal 100 mld zł - dwa razy więcej niż w 2023 r. Są to środki na drogi, kolej, porty, strategiczne połączenia. Wspomniał o modernizacji kolei na Śląsku i w całej Polsce, nowych połączeniach pasażerskich, budowie Portu Polska i kolei dużych prędkości.

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Zielona transformacja nie może polegać tylko na kupowaniu gotowych technologii z zagranicy

Minister Domański wyliczył też nakłady na autobusowy transport publiczny i zadeklarował zwiększanie dostępności oraz ekonomicznego sensu korzystania z samochodów elektrycznych. Zastrzegł, że zielona transformacja nie może oznaczać wyłącznie kupowania gotowych technologii za granicą. Musi być też szansą na modernizację przemysłu, wzrost eksportu i tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy.

„Wszystkie te inwestycje pokazują, że modernizacja transportu może jednocześnie napędzać polski przemysł, wzmacniać nasze firmy i budować ich pozycję w Europie. To właśnie kierunek, w którym chcemy podążać. Nie tylko inwestować w nowoczesny transport, ale także produkować go w Polsce, rozwijać nasze firmy i tworzyć wartość dodaną” - wskazał.

Bez bezpiecznej i taniej energii nie zbudujemy nowoczesnego transportu ani silnego przemysłu

Wicepremier przyznał, że nowoczesny transport potrzebuje bezpiecznej, stabilnej i konkurencyjnej cenowo energii. Podkreślił, że Polska jest i pozostanie największym placem transformacji energetycznej w Europie. Zapewnił jednocześnie, że będzie rozwijała wszystkie ekonomicznie efektywne źródła energii.

„Potrzebujemy różnych źródeł i technologii, które wspólnie zapewnią dostawę energii wtedy, gdy potrzebuje jej przemysł i transport. Jednak rekordowym inwestycjom muszą towarzyszyć rekordowe również inwestycje prywatne. Inwestycje w Polsce nie mogą opierać się jedynie na inwestycjach sektora publicznego. Potrzebujemy kapitału, innowacji i stabilnych warunków, aby polskie firmy, firmy prywatne mogły rozwijać własne technologie, zwiększać produkcję i zdobywać zagraniczne rynki” - podkreślił Domański.

Podsumował, że transformacja transportu musi stać się jednym z motorów rozwoju polskiej gospodarki, oznaczając lepsze połączenia, nowoczesną infrastrukturę, silniejszy przemysł i dobrze płatne miejsca pracy. Zadeklarował wolę, aby jej efekty były widoczne w codziennym życiu Polaków na peronach, przystankach, w halach produkcyjnych.

Nie ma silnej gospodarki Polski bez silnego Śląska i lepszej współpracy rządu z samorządami

Wiceminister przyznał, że ciężar inwestycji w energetykę rozkłada się obecnie szerzej po kraju. - Czy to oznacza zmniejszenie wagi znaczenia Śląska? Wprost przeciwnie. Śląsk wymaga kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, jeszcze lepszej współpracy pomiędzy samorządem a władzą w Warszawie, uczciwej dyskusji na temat kluczowych inwestycji strategicznych. Nie ma silnej gospodarki Polski bez silnego Śląska - skonkludował Andrzej Domański.