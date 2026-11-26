Czy opodatkowanie książek elektronicznych wyższą stawką VAT niż ich papierowych odpowiedników jest zgodne z prawem? Trybunał Konstytucyjny podjął przełomową decyzję i skierował do unijnego trybunału w Luksemburgu dwa kluczowe pytania prejudycjalne, które mogą wywrócić dotychczasowy system opodatkowania publikacji cyfrowych w całej Unii Europejskiej.

Spór o stawkę podatku VAT na e-booki i publikacje elektroniczne od lat budzi ogromne emocje wśród czytelników, wydawców oraz ekspertów podatkowych. W polskim porządku prawnym książki drukowane korzystają z preferencyjnej, obniżonej stawki podatku, podczas gdy ich cyfrowe odpowiedniki objęto znacznie wyższą daniną. W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego – z prezesem Andrzejem Rzeplińskim oraz sędziami Andrzejem Wróblem, Markiem Kotlinowskim, Stanisławem Rymarem i Piotrem Tuleją – zdecydował o zawieszeniu krajowego rozstrzygnięcia i zwróceniu się bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Postanowienie z 7 lipca 2015 roku otwiera zupełnie nowy rozdział w walce o równe traktowanie kultury niezależnie od nośnika, na którym jest zapisana.

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Błąd proceduralny w Brukseli podczas uchwalania unijnej dyrektywy VAT mógł pozbawić miliony czytelników prawa do tańszych e-booków, a Trybunał Konstytucyjny chce teraz sprawdzić, czy Parlament Europejski został pominięty w kluczowym momencie prac

„POSTANOWIENIE z dnia 7 lipca 2015 r.

Sygn. akt K 61/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Wróbel – przewodniczący, współsprawozdawca Marek Kotlinowski – sprawozdawca Stanisław Rymar Andrzej Rzepliński

Piotr Tuleja,

na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lipca 2015 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją poz. 72-75 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 tej ustawy oraz poz. 32-35 załącznika nr 10 do tej ustawy w związku z art. 41 ust. 2a tej ustawy w zakresie, w jakim wyłączają stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych, p o s t a n a w i a:

Zasada neutralności podatkowej pod znakiem zapytania, ponieważ identyczna treść literacka jest w Polsce i Unii Europejskiej opodatkowana zupełnie inaczej tylko dlatego, że czytelnik wybiera ekran czytnika zamiast tradycyjnego papieru

Na podstawie Artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47) skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytania prejudycjalne dotyczące ważności prawa unijnego:

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Czy pkt 6 załącznika III do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, ze zm.), w brzmieniu zmienionym przepisami dyrektywy Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 116 z 9.05.2009, s. 18) jest nieważny, ponieważ w procesie prawodawczym naruszono istotny wymóg proceduralny konsultacji z Parlamentem Europejskim? Czy art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE powołanej w punkcie 1 w związku z pkt 6 załącznika III do tej dyrektywy jest nieważny, ponieważ narusza zasadę neutralności podatkowej w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych?

Andrzej Wróbel Marek Kotlinowski Stanisław Rymar Andrzej Rzepliński

Piotr Tuleja”

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