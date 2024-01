Na konferencji prasowej w dniu 19 stycznia 2024 r. minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w 2024 roku nie zostanie uruchomiony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowa data wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w Polsce zostanie podana po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu KSeF.

Obowiązkowy KSeF na pewno nie w 2024 roku. Wykryto krytyczne błędy

Minister Domański stwierdził, że obecny stan przygotowań technicznych do wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w Polsce nie pozwala na bezpieczne wdrożenie obowiązkowego KSeF ani od 1 lipca 2024 r. ani do końca 2024 roku.

Jednocześnie minister finansów ocenił, że obowiązkowy KSeF jest potrzebny w polskim systemie podatkowym i będzie wprowadzony tak szybko jak tylko będzie to możliwe z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.



Przypomnijmy, że podatnicy VAT w Polsce mogą dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r. Natomiast obowiązek e-fakturowania przy użyciu KSeF dla większości podatników miał wejść w życie 1 lipca 2024 r. (dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.).



Andrzej Domański zauważył, że od kiedy został ministrem finansów, to właśnie KSeF (obok budżetu państwa) był najważniejszą kwestią w pracach Ministerstwa Finansów. Minister Finansów poinformował, że wykryto krytyczne błędy, które uniemożliwiają wdrożenie tego systemu w 2024 roku. Problemy wykryto w kodzie, systemie jego funkcjonalności oraz wydajności KSeF.

- Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy nie mogą wystawiać faktur. Nie możemy dopuścić do paraliżu i bałaganu na kształt Polskiego Ładu - powiedział minister Domański.

Minister finansów zapowiedział także:

- zewnętrzny audyt samego KSeF i dotychczasowych przygotowań do wdrożenia obowiązkowego KSeF;

- intensyfikację konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie KSeF.



W konferencji prasowej uczestniczył także Marcin Łoboda, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Poinformował on, że zauważone błędy w KSeF, to przede wszystkim niedostateczna przepustowość wynikająca z infrastruktury informatycznej (kodu), która może zagrozić płynnemu wystawianiu faktur przez firmy. Szef KAS poinformował, że błędy zauważono także po stronie zabezpieczeń KSeF.

Krajowy System e-Faktur powinien - zdaniem Szefa KAS - zabezpieczać możliwość działania również podczas błędów czy problemów informatycznych. Przedsiębiorcy muszą mieć komfort prowadzenia działalności gospodarczej i pewność, że wystawione faktury trafią do systemu.

Marcin Łoboda zadeklarował też szersze działania informacyjne Krajowej Administracji Skarbowej dot. KSeF skierowane do przedsiębiorców - podatników VAT.

#KSeF powinien zabezpieczać możliwość działania również podczas błędów czy problemów informatycznych. Przedsiębiorcy muszą mieć komfort prowadzenia działalności gospodarczej i pewność, że wystawione faktury trafią do systemu – szef #KAS sekretarz stanu MF Marcin Łoboda. pic.twitter.com/jWWkLVGd5r January 19, 2024

Kiedy zostanie wdrożony obowiązkowy KSeF?

Minister finansów nie wskazał żadnej nowej daty uruchomienia obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu KSeF. - Datę (wdrożenia KSeF) podamy na bazie wyników audytu - powiedział Andrzej Domański. Minister nie wykluczył też zmian legislacyjnych dot. KSeF.

Datę wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania podamy na podstawie tego, co wykaże zewnętrzny audyt. Data 1 lipca, a nawet cały 2024 rok, jest w mojej ocenie nie do utrzymania. W tym roku z całą pewnością obowiązkowego #KSeF nie będzie – minister @Domanski_Andrz. pic.twitter.com/clsWzN9M3u January 19, 2024

Przedsiębiorcy się ucieszą z przesunięcia terminu?

Decyzja ministra finansów jest na pewno zaskoczeniem dla przedsiębiorców, podatników i obserwatorów polskiego systemu podatkowego. Sygnały płynące dotąd z nowego kierownictwa Ministerstwa Finansów nie wskazywały na przesunięcie dawno już wyznaczonego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF (1 lipca 2024 r.). Na przesunięcie tego terminu nie wskazywały np. odpowiedzi na interpelacje poselskie, których udzielał z upoważnienia ministra finansów Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Także Wydział Prasowy Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów informował na początku stycznia, że nie są prowadzone w MF prace nad przesunięciem terminu obowiązkowego KSeF.

Wydaje się, że ta decyzja ministra finansów ucieszy podatników. Wielu z nich sygnalizowało trudności w przygotowaniach do wdrożenia obowiązkowego KSeF. Pod koniec grudnia 2023 r. o przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania apelował do ministra finansów Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na błędy w KSeF wskazywało też m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, czy prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Z przeprowadzonego w listopadzie 2023 roku Badania Polskiej Przedsiębiorczości zleconego przez firmę inFakt agencji badawczej SW Research wynikało, że prawie połowa polskich mikro i małych firm słyszała o Krajowym Systemie e-Faktur, a 40 proc. z nich już wdrożyło rozwiązania do integracji z nim swoich rozwiązań księgowych lub jest w trakcie. Większość przedsiębiorców pozytywnie oceniało w tym badaniu sam obowiązek korzystania z KSeF, ale w co piątej firmie ciągle nie było wówczas planów na wdrożenie KSeF.



- Choć w wielkim interesie nie tylko państwa, ale też przedsiębiorców, byłoby jak najszybsze zaimplementowanie KSeF, rząd nie może sobie pozwolić na uruchomienie rozwiązania, na które rynek nie jest jeszcze w pełni gotowy. Jak wynika ze zrealizowanego przez Unifiedpost Group badania “KSeF. Fakty. Obawy. Wątpliwości”, ponad 40 proc. księgowych bało się, że system nie będzie funkcjonował prawidłowo. Te obawy nie zostały niestety w pełni rozwiane, a informacja o wykrytych błędach uzasadnia słuszność decyzji o przesunięciu - komentuje decyzję ministra finansów Krzysztof Pulkiewicz z Banqup.

oprac. Paweł Huczko