Strona główna » Księgowość » KSeF » Szef Skarbówki: do końca 2026 r. nie będziemy karać za nieprzystąpienie do KSeF i popełniane błędy w tym systemie. Wiemy jakie kary będą stosowane od 2027 r.

Szef Skarbówki: do końca 2026 r. nie będziemy karać za nieprzystąpienie do KSeF i popełniane błędy w tym systemie. Wiemy jakie kary będą stosowane od 2027 r.

26 stycznia 2026, 06:22
[Data aktualizacji 17 stycznia 2026, 12:36]
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa
Szef skarbówki: do końca 2026 roku nie będzie kar za niestosowanie KSeF do fakturowania, czy błędy popełniane w tym systemie
Paweł Huczko
W 2026 roku podatnicy przedsiębiorcy nie będą karani za nieprzystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur ani za błędy, które są związane z KSeF-em - powiedział 12 stycznia 2026 r. w Studiu Polskiej Agencji Prasowej Marcin Łoboda - wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dopiero 1 stycznia 2027 r. wejdzie w życie art. 106ni ustawy o VAT, który określa kary pieniężne za nieprzystąpienie do KSeF-u lub za błędy popełniane w tym systemie.

Obowiązkowy KSeF już niedługo

W dniu 1 lutego 2026 r. rusza obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) służący do wystawiania faktur w obrocie między przedsiębiorcami. System wchodzi w życie etapami: od 1 lutego 2026 r. dla firm, których obrót w 2024 r. przekraczał 200 mln zł. Mniejsze firmy obowiązek ten obejmie od 1 kwietnia 2026 r. Dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto.

- Obowiązek wystawiania faktur w KSeF jest podzielony na etapy w zależności od wielkości firmy, ale odbierać faktury w systemie będą wszyscy przedsiębiorcy już od 1 lutego - powiedział w Studiu PAP szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Ważne

Zgodnie z ustawą o VAT od 1 lutego 2026 r. firmy ze sprzedażą przekraczającą 200 mln zł w roku 2024 będą musiały wystawiać faktury za pośrednictwem KSeF. Mniejsze firmy obowiązek ten obejmie od 1 kwietnia 2026 r.; dla mikroprzedsiębiorców przewidziano okres przejściowy – od kwietnia do grudnia 2026 r. nie będą oni musieli wystawiać e-faktur, jeśli ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto.

Co ważne, do końca 2026 r. nie będą też stosowane kary za błędy we wdrażaniu nowych przepisów.

Jeżeli podatnik wdroży KSeF, to nie będzie już miał obowiązku drukowania faktur i ręcznego wprowadzania ich do systemów księgowych. Faktury będą przechowywane przez 10 lat w KSeF.

2026 rok będzie przejściowy - bez kar za nieprzystąpienie do KSeF-u i za błędy związane z KSeF-em

- W 2026 roku za nieprzystąpienie do KSeF-u lub za błędy, które są związane z KSeF-em, a to wynika z przepisów prawa, podatnicy przedsiębiorcy nie będą karani. To jest najważniejsza informacja. Przejdźmy przez ten proces razem - dodał Łoboda i podkreślił, że system jest bezpieczny, przetestowany przez wszelkiego rodzaju instytucje oraz służby, a osoby postronne nie uzyskają jakiegokolwiek dostępu. - Nawet jeżeli urzędnik dostanie informację, że musi sprawić jakąś fakturę, to każdy jego krok będzie rejestrowany; kiedy wszedł, co przeglądał, w jakim czasie - wyjaśnił szef KAS.

To co zapowiada Szef KAS wynika z tego, że dopiero 1 stycznia 2027 r. wejdzie w życie w całości art. 106ni ustawy o VAT, z którego wynikają kary pieniężne za nieprzystąpienie do KSeF-u lub za błędy, które są związane z KSeF-em.

Jakie kary za KSeF od 2027 roku

Kary pieniężne za błędy w KSeF regulować będą od 1 stycznia 2027 r. przepisy zawarte w art. 106ni ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT). Artykuł ten został dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598; ost. zm.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1203). Artykuł ten wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. (z wyjątkiem ust. 4, który wejdzie w życie 1 lutego 2026 r.). Poniżej pełna treść tego artykułu:

Art. 106ni.
1. Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi:
1) nie wystawił faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur,
2) w okresie trwania awarii, o której mowa w art. 106ne ust. 1 lub 3, albo niedostępności, o której mowa w art. 106ne ust. 4, albo w przypadku, o którym mowa w art. 106nda ust. 1, wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem,
3) nie przesłał w wymaganym terminie do Krajowego Systemu e-Faktur faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 lub art. 106nh ust. 1
– naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną w wysokości do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur.

2. Wpływy z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
3. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.
4. W przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku, o którym mowa w art. 106ga ust. 1, art. 106nda ust. 2, art. 106nf ust. 4 lub art. 106nh ust. 2, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. (Uwaga! przepis ust. 4 wchodzi w życie 1 lutego 2026 r.)

5. W zakresie nieuregulowanym do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
6. Do postępowania w sprawie nakładania kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.
7. Do nakładania kary pieniężnej nie stosuje się przepisu art. 21a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Co w przypadku awarii systemu?

W razie braku dostępności systemu na przykład z powodu braku internetu po stronie podatnika, awarii czy prac serwisowych w KSeF, Ministerstwo Finansów przygotowało różne możliwości m.in. tryb offline, który polega na wystawieniu faktury i dosłanie jej do systemu w ustawowym terminie.- Jest też możliwość wygenerowania dokumentu razem z kodem QR, który potwierdzi to, że ta faktura została wygenerowana, nawet jeżeli nie mamy dostępu do internetu w tym momencie - powiedział.

Zobacz również:

KAS: KSeF ograniczy błędy

Zdaniem wiceministra finansów system e-Faktur istotnie ograniczy błędy w wystawianych dokumentach. - Ilu naszych przedsiębiorców miało kłopoty, musiało być wzywanych do Urzędu Skarbowego albo się tłumaczyć w trakcie czynności sprawdzającej kontroli podatkowej, że dana faktura miała błędy. Na dzień dzisiejszy te błędy będą ograniczone, dlatego, że to, co zostanie przesłane do KSeF-u, de facto jeden do jednego zostanie zaksięgowane (..) w systemie finansowym - wyjaśnił.

Dodał, że przedsiębiorca od razu będzie mógł zobaczyć w systemie, jaka faktura została wystawiona, jaka jest jej wartość i termin płatności. - Przez cały rok jest system dostosowawczy, natomiast zachęcam cały czas jeszcze raz do tego, żeby wejść na stronę internetową, przeczytać i zarejestrować się jako przedsiębiorca, który będzie wystawiał i odbierał faktury w Krajowym Systemie Faktur. I nie czekać do ostatniego dnia, jak to czasami mamy w zwyczaju - podsumował Łoboda.

 Dni otwarte w urzędach skarbowych

24 oraz 25 stycznia 2026 r. urzędy skarbowe w całej Polsce zorganizują dzień otwarty poświęcony KSeF. Natomiast w ostatnim tygodniu lutego przed wejściem systemu w życie urzędy skarbowe mają być czynne do godziny 20.

Zwrot VAT w 40 dni dla stosujących KSeF

Nowe przepisy dot. VAT przewidują, że w związku z wejściem w życie KSeF podstawowy termin zwrotu VAT ulegnie skróceniu z 60 do 40 dni.

Faktury w kasach rejestrujących do końca 2026 r.

Do końca 2026 r. będzie utrzymana możliwość wystawiania faktur w kasach rejestrujących.

Kto skorzysta na KSeF?

Wprowadzenie KSeF ma zwiększyć dochody budżetu z tytułu uszczelnienia luki VAT. Resort finansów oszacował, że wzrosną one o ok. 10 mld zł w okresie 10 lat. (PAP)
Cała rozmowa z Szefem KAS dostępna jest na stronie PAP.
ag/ malk/

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
