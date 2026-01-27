REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » Kto nie będzie musiał korzystać z KSeF?

Kto nie będzie musiał korzystać z KSeF?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 stycznia 2026, 12:43
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy w firmie inFakt. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości. Specjalizuje się w tematach prawa podatkowego, księgowości oraz prowadzenia biznesu. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom, przekładając przepisy na prosty język.
Kto jest zwolniony z KSeF w 2026 roku?
Kto nie musi wystawiać faktur w KSeF?
INFOR

KSeF ma być docelowo powszechnym systemem e-fakturowania. W 2026 roku rozpoczyna się wystawianie faktur w KSeF przez przedsiębiorców. Jednak ustawodawca przewidział katalog wyłączeń. Warto wiedzieć, kto w praktyce nie będzie musiał korzystać z KSeF.

Kto jest zwolniony z KSeF ze względu na status stron transakcji?

Z obowiązku wystawiania faktur w KSeF zwolnieni będą:

KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF
VAT 2026. Komentarz
  • podatnicy, którzy nie mają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce,
  • podatnicy, którzy posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, ale nie uczestniczy ono w danej transakcji,
  • przedsiębiorcy wystawiający faktury na rzecz konsumentów (B2C),
  • przedsiębiorcy wystawiający faktury RR dla rolników zryczałtowanych w ich imieniu.

Choć w tych przypadkach nie ma obowiązku, przepisy dopuszczają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur w KSeF.

Jakie są wyłączenia z KSeF w procedurach szczególnych?

Poza KSeF znajdą się faktury dokumentujące transakcje rozliczane w ramach:

  • procedury OSS (w tym nieunijnej),
  • procedury IOSS przy imporcie,
  • procedury dotyczącej międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób.

W tych przypadkach nie będzie nawet możliwości dobrowolnego wystawienia faktury w KSeF – ze względów technicznych (np. brak polskiego NIP).

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Jakie faktury są wyłączone z KSeF w rozporządzeniu?

Przepisy wykonawcze przewidują dodatkowe przypadki, w których faktury nie trafią do systemu. To m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • bilety jednorazowe za przejazd autostradą płatną, pociągiem, autobusem, promem czy samolotem,
  • usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37–41 ustawy o VAT – w tym transakcje finansowe, usługi bankowe, ubezpieczeniowe, kredytowe i obrót papierami wartościowymi,
  • faktury w procedurze samofakturowania, jeżeli ani sprzedawca, ani nabywca nie są zidentyfikowani za pomocą polskiego NIP.

Jakie dokumenty przedsiębiorców nie trafią do KSeF?

KSeF dotyczy wyłącznie faktur VAT. Poza systemem pozostaną zatem m.in.:

  • rachunki w rozumieniu Ordynacji podatkowej,
  • faktury pro forma,
  • noty obciążeniowe i uznaniowe,
  • inne dokumenty wewnętrzne, które nie są fakturami VAT.

VAT 2026. Komentarz

Podsumowanie – kto nie musi korzystać z KSeF?

Choć KSeF będzie systemem powszechnym, ustawodawca wyłączył z niego szereg sytuacji. Dotyczą one głównie transakcji międzynarodowych, usług zwolnionych z VAT, dokumentów uproszczonych oraz przypadków, w których technicznie niemożliwe byłoby wprowadzenie faktury do systemu.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Oznacza to, że u niektórych przedsiębiorców wystąpi dualizm – część dokumentów trafi do KSeF, a część pozostanie poza nim.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Księgowość
Komunikat MF w sprawie KSeF: 28 stycznia udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych
27 sty 2026

W komunikacie z 27 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 28 stycznia 2026 r. o g. 8:00 udostępni API KSeF 2.0 na środowisku produkcyjnym. Zdaniem resortu finansów pozwoli to na weryfikację działania komercyjnych narzędzi do obiegu faktur przed uruchomieniem docelowej wersji Krajowego Systemu e-Faktur.
Kto nie będzie musiał korzystać z KSeF?
27 sty 2026

KSeF ma być docelowo powszechnym systemem e-fakturowania. W 2026 roku rozpoczyna się wystawianie faktur w KSeF przez przedsiębiorców. Jednak ustawodawca przewidział katalog wyłączeń. Warto wiedzieć, kto w praktyce nie będzie musiał korzystać z KSeF.
Składka zdrowotna na ryczałcie w 2026 roku. Znamy nowe stawki
27 sty 2026

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu wpływ na nią ma przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 22 stycznia 2026 r. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9228,64 zł. To wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z IV kwartału 2024 roku.
Tryb offline i certyfikat typu 2 - jak fakturować w czasie awarii KSeF lub braku dostępu do sieci
27 sty 2026

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur 1 lutego 2026 roku zmienia sposób dokumentowania obrotu, ale nie pozbawia podatników prawa do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreślają eksperci fillup k24, ustawodawca przewidział mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości sprzedaży nawet przy braku połączenia z siecią lub awarii systemu KSeF.

KSeF 2026: dezinformacja i chaos: trzeba czytać przepisy a nie „wyjaśnienia”. Czy kontrahenci i konsumenci będą odmawiać zapłaty, bo nie dostali faktury?
27 sty 2026

Dla wszystkich przedsiębiorców (w tym także tych będących podatnikami akcyzy, którzy sprzedają wyroby akcyzowe) 2 lutego 2026 r. będzie przysłowiowym „sądnym dniem” (tak się kiedyś mówiło). Sądnym, czyli bardzo złym, bo zwykłym ludziom „organy wymiaru sprawiedliwości” często kojarzyły się z krzywdą lub co najmniej upokorzeniem. W tym dniu faktycznie rozpoczyna się zła historia najbardziej absurdalnej operacji podatkowej III RP, czyli definitywnego zburzenia (do cna) obecnego systemu fakturowania kształtowanego przez minione 33 lata - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
KSeF i dane z faktur. Skarbówka uspokaja, eksperci ostrzegają przed ryzykiem
26 sty 2026

Zbliżający się start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur budzi coraz większe emocje. Po ujawnieniu, że resort finansów korzysta z rozwiązań prywatnego podmiotu przy obsłudze KSeF, pojawiły się pytania o bezpieczeństwo danych z faktur. Ministerstwo zapewnia, że nie ma zagrożenia, ale eksperci ds. cyberbezpieczeństwa wskazują na potencjalne ryzyka.
Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
26 sty 2026

Przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z sytuacją, w której przesyłka importowa lub tranzytowa zawiera towary o różnym statusie celnym, różnej gotowości dokumentacyjnej lub różnej dostępności certyfikatów wymaganych do dopuszczenia do obrotu. W takich przypadkach pojawia się potrzeba tzw. zwolnienia częściowego – czyli objęcia odprawą tylko tej części ładunku, która spełnia wymogi, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych towarów pod dozorem. To rozwiązanie legalne i praktyczne, ale wymagające starannego podejścia, aby uniknąć błędów proceduralnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są wyzwania oraz jak w praktyce bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe.
Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
26 sty 2026

Wpisanie symbolu PPE w tytule przelewu może być – zdaniem sądów administracyjnych – skutecznym oświadczeniem o wyborze ryczałtu i drogą do podatku od 2% do 17%. Organy skarbowe konsekwentnie jednak odrzucają taką praktykę, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem sporu.

Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
26 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
