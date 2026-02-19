REKLAMA

Nie wdrożyłeś jeszcze KSeF w swojej firmie? Ekspert: Spóźnialskim grozi wyższy podatek i odsetki od nieodebranych faktur

Nie wdrożyłeś jeszcze KSeF w swojej firmie? Ekspert: Spóźnialskim grozi wyższy podatek i odsetki od nieodebranych faktur

19 lutego 2026, 22:57
Krajowy System e-Faktur już działa i nie pyta przedsiębiorców o gotowość. Od 1 lutego 2026 r. największe polskie firmy wysyłają faktury do rządowego systemu, a ich kontrahenci uczą się je odbierać. Choć mniejsze firmy formalnie mają czas do 1 kwietnia, w praktyce pierwszy kontakt z KSeF część z nich ma już za sobą. Ci, którzy liczyli, że przeczekają zmiany, mogą się wkrótce zdziwić. W kwietniu nie będzie już alternatywy, a wyjątki dla wykluczonych cyfrowo znikną w 2027 roku. Choć do końca roku nie będzie urzędowych sankcji i kar, spóźnialscy i tak mogą stracić.

Ryzyko pominięcia faktury w kosztach - wyższy podatek

W KSeF faktura nie zginie, ale może zostać przeoczona, a to kosztowny błąd. Jeśli przedsiębiorca nie odbierze faktury w systemie lub nie zauważy jej na czas, dokument może nie trafić do kosztów. Efekt? Wyższa podstawa opodatkowania i większy podatek do zapłaty. Bez uporządkowanego procesu łatwo pominąć pojedynczą fakturę wśród wielu dokumentów, zwłaszcza gdy firma nie ma nawyku regularnego monitorowania KSeF. Korekty są możliwe, ale wymagają czasu i dodatkowej pracy. W efekcie firma zapłaci wyższy podatek, bo nie uwzględniła w kosztach faktury, która mogła realnie obniżyć jej zobowiązania podatkowe.

KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Brak płynności finansowej

Od 1 kwietnia 2026 r. większość firm będzie musiała wystawiać faktury przez KSeF. Przedsiębiorcy, którzy mimo ciążącego na nich obowiązku nie będą na to gotowi, mogą mieć problem z otrzymaniem zapłaty za wykonaną pracę. Jeżeli faktura nie trafi do KSeF, druga strona nie otrzyma prawidłowo wystawionej faktury w rozumieniu przepisów o VAT. W takiej sytuacji kontrahent może wstrzymać płatność, ponieważ bez prawidłowej faktury nie będzie mógł jej zaksięgować ani odliczyć VAT. Mimo że usługa została wykonana lub towar dostarczony, pieniędzy na koncie może nie być. Nie jest to drobna formalność ani problem techniczny. Brak faktury w KSeF może oznaczać realne opóźnienia w płatnościach i kłopoty z bieżącymi wydatkami, a to poważny cios w firmowe finanse.

Odsetki od nieodebranych faktur

Problemy nie kończą się na wystawianiu faktur. Równie kosztowne może być ich… nieodebranie. Jeśli przedsiębiorca nie odbierze faktury wystawionej na niego w KSeF i nie zapłaci w terminie, automatycznie naraża się na odsetki. Dlaczego? W KSeF termin płatności liczy się tak jak do tej pory, czyli wynika z danych wskazanych na fakturze. Jednak problem pojawi się, gdy przedsiębiorca nie pobierze faktury i nie będzie wiedzieć, że termin już biegnie. Brak pobrania faktury z KSeF nie zatrzymuje biegu terminu płatności, a odsetki mogą naliczać się nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma świadomości, że faktura została wystawiona. Jak podkreśla Karolina Kasprzyk, ekspert księgowy, Lider Zespołu Księgowego CashDirector S.A.: - Brak reakcji nie chroni przed konsekwencjami finansowymi, dlatego stały monitoring KSeFu staje się elementem zarządzania płynnością, a nie tylko formalnością księgową. W praktyce oznacza to rosnącą rolę systemów pozwalających na automatyczną obsługę KSeF.

Utrata przewagi konkurencyjnej

Firmy, które szybko wprowadzą nowe zasady obiegu faktur, wyjdą na prowadzenie. Kontrahenci będą mieli pewność, że ich faktury zostaną odebrane i opłacone na czas. Ci, którzy zostaną w tyle, ryzykują utratę zaufania, a w biznesie to spory koszt. Brak przygotowania do KSeF może osłabić pozycję firmy na rynku. Dziś liczy się partner, który działa sprawnie i nie potrzebuje wyjątków. Tłumaczenia w stylu „nie potrafię odebrać faktury z KSeF” albo „nie widziałem dokumentu” brzmią jak szkolna wymówka i mogą szybko podkopać wizerunek firmy.

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Utrudnione kontakty z biurem rachunkowym

Brak przygotowania do KSeF szybko odbije się na jakości współpracy z biurem rachunkowym. Faktury utkną w systemie, dostępów zabraknie, a dokumenty nie trafią tam, gdzie powinny. To prosta droga do opóźnień w rozliczeniach, błędów i niepotrzebnego stresu. KSeF nie wybacza improwizacji - bez przygotowania nawet proste czynności zaczynają zajmować nieproporcjonalnie dużo czasu.

Zdaniem Karoliny Kasprzyk.: – Firmy, które odkładają przygotowania do KSeF, często nie zdają sobie sprawy jak szybko drobne błędy przeradzają się w poważne problemy. Brak uporządkowanego dostępu do faktur oznacza niepewność, ponieważ przedsiębiorca nie wie, co zostało wystawione, co odebrane i co wymaga jego reakcji. W efekcie rośnie ryzyko opóźnień, błędnych decyzji i utraty kontroli nad dokumentami. KSeF wymusza porządek, ale tylko wtedy, gdy firma ma narzędzia, które pomagają ten porządek utrzymać na co dzień. To ogranicza błędy, oszczędza czas i pozwala im skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na szukaniu dokumentów.

KSeF zmieni sposób działania firm, niezależnie od ich wielkości czy branży. Nowy standard obiegu faktur to fakt i nie da się przed nim uciec. Próby odkładania przygotowań w czasie mogą tylko pogłębić problemy: opóźnienia w płatnościach, błędy w rozliczeniach i niepotrzebne napięcia w relacjach biznesowych. Firmy, które potraktują KSeF jako element codziennego zarządzania, a nie narzucony obowiązek, zyskają przewagę i skupią się na tym, co naprawdę napędza biznes. Pozostali będą w pośpiechu nadrabiać zaległości.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
19 lut 2026

Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka (przykłady)
19 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Podatnicy i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
19 lut 2026

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.
Wynajem średnioterminowy samochodu w działalności gospodarczej – zasady, formalności, rozliczenia podatkowe
19 lut 2026

W realiach współczesnego biznesu zespoły projektowe coraz częściej powoływane są „na już” – do realizacji konkretnego kontraktu, wdrożenia systemu, otwarcia nowej lokalizacji czy prowadzenia regionalnej kampanii. Czas ich działania bywa ściśle określony i liczony w tygodniach lub miesiącach. W tym kontekście posiadanie własnej floty samochodowej może okazać się nie tylko kosztowne, ale również niepraktyczne. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wynajem średnioterminowy samochodów, który pozwala szybko zapewnić mobilność pracownikom bez konieczności inwestowania w zakup aut, zawierania długoterminowych umów leasingowych czy angażowania zasobów w rozbudowaną administrację.
Rewolucja w OC doradców podatkowych. Minimalna suma wzrośnie nawet pięciokrotnie
19 lut 2026

Minimalna kwota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych ma zostać podniesiona z obecnych 10 tys. euro do minimum 50 tys. euro, a w większych kancelariach maksymalnie do 100 tys. euro – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów i gospodarki. To jedna z najważniejszych zmian dla branży od lat.
KSeF ruszył pełną parą. 2 mln użytkowników i pierwsze problemy w handlu detalicznym
19 lut 2026

Choć obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 1 lutego 2026 r. dotyczy tylko największych firm, platforma już pierwszego dnia przyciągnęła niemal 2 mln użytkowników. Wśród nich znaleźli się także sprzedawcy detaliczni. Nowy system ujawnił jednak wyzwania, które wykraczają daleko poza kwestie techniczne.
Obsługa KSeF od środka: jak przekuć regulacje w sprawne procesy
19 lut 2026

Narzędzie do obsługi KSeF powinno być bezpieczne, zgodne z przepisami, zapewniać elastyczność i nie generować dodatkowych kosztów. To jednak coś więcej niż tylko spełnienie wymogów formalnych to szansa na wprowadzenie do organizacji nowej jakości.

Rachunek nie zastąpi faktury ustrukturyzowanej i nie pozwoli na zwolnienie z obowiązku stosowania KSeF
19 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wystawianie rachunków zamiast faktur pozwala pozostać poza systemem. To błędne założenie, które może narazić przedsiębiorców na niepotrzebne ryzyko prawne.
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
19 lut 2026

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
