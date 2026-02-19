Nie wdrożyłeś jeszcze KSeF w swojej firmie? Ekspert: Spóźnialskim grozi wyższy podatek i odsetki od nieodebranych faktur

Krajowy System e-Faktur już działa i nie pyta przedsiębiorców o gotowość. Od 1 lutego 2026 r. największe polskie firmy wysyłają faktury do rządowego systemu, a ich kontrahenci uczą się je odbierać. Choć mniejsze firmy formalnie mają czas do 1 kwietnia, w praktyce pierwszy kontakt z KSeF część z nich ma już za sobą. Ci, którzy liczyli, że przeczekają zmiany, mogą się wkrótce zdziwić. W kwietniu nie będzie już alternatywy, a wyjątki dla wykluczonych cyfrowo znikną w 2027 roku. Choć do końca roku nie będzie urzędowych sankcji i kar, spóźnialscy i tak mogą stracić.

W KSeF faktura nie zginie, ale może zostać przeoczona, a to kosztowny błąd. Jeśli przedsiębiorca nie odbierze faktury w systemie lub nie zauważy jej na czas, dokument może nie trafić do kosztów. Efekt? Wyższa podstawa opodatkowania i większy podatek do zapłaty. Bez uporządkowanego procesu łatwo pominąć pojedynczą fakturę wśród wielu dokumentów, zwłaszcza gdy firma nie ma nawyku regularnego monitorowania KSeF. Korekty są możliwe, ale wymagają czasu i dodatkowej pracy. W efekcie firma zapłaci wyższy podatek, bo nie uwzględniła w kosztach faktury, która mogła realnie obniżyć jej zobowiązania podatkowe.

Brak płynności finansowej

Od 1 kwietnia 2026 r. większość firm będzie musiała wystawiać faktury przez KSeF. Przedsiębiorcy, którzy mimo ciążącego na nich obowiązku nie będą na to gotowi, mogą mieć problem z otrzymaniem zapłaty za wykonaną pracę. Jeżeli faktura nie trafi do KSeF, druga strona nie otrzyma prawidłowo wystawionej faktury w rozumieniu przepisów o VAT. W takiej sytuacji kontrahent może wstrzymać płatność, ponieważ bez prawidłowej faktury nie będzie mógł jej zaksięgować ani odliczyć VAT. Mimo że usługa została wykonana lub towar dostarczony, pieniędzy na koncie może nie być. Nie jest to drobna formalność ani problem techniczny. Brak faktury w KSeF może oznaczać realne opóźnienia w płatnościach i kłopoty z bieżącymi wydatkami, a to poważny cios w firmowe finanse.

Odsetki od nieodebranych faktur

Problemy nie kończą się na wystawianiu faktur. Równie kosztowne może być ich… nieodebranie. Jeśli przedsiębiorca nie odbierze faktury wystawionej na niego w KSeF i nie zapłaci w terminie, automatycznie naraża się na odsetki. Dlaczego? W KSeF termin płatności liczy się tak jak do tej pory, czyli wynika z danych wskazanych na fakturze. Jednak problem pojawi się, gdy przedsiębiorca nie pobierze faktury i nie będzie wiedzieć, że termin już biegnie. Brak pobrania faktury z KSeF nie zatrzymuje biegu terminu płatności, a odsetki mogą naliczać się nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie ma świadomości, że faktura została wystawiona. Jak podkreśla Karolina Kasprzyk, ekspert księgowy, Lider Zespołu Księgowego CashDirector S.A.: - Brak reakcji nie chroni przed konsekwencjami finansowymi, dlatego stały monitoring KSeFu staje się elementem zarządzania płynnością, a nie tylko formalnością księgową. W praktyce oznacza to rosnącą rolę systemów pozwalających na automatyczną obsługę KSeF.

Utrata przewagi konkurencyjnej

Firmy, które szybko wprowadzą nowe zasady obiegu faktur, wyjdą na prowadzenie. Kontrahenci będą mieli pewność, że ich faktury zostaną odebrane i opłacone na czas. Ci, którzy zostaną w tyle, ryzykują utratę zaufania, a w biznesie to spory koszt. Brak przygotowania do KSeF może osłabić pozycję firmy na rynku. Dziś liczy się partner, który działa sprawnie i nie potrzebuje wyjątków. Tłumaczenia w stylu „nie potrafię odebrać faktury z KSeF” albo „nie widziałem dokumentu” brzmią jak szkolna wymówka i mogą szybko podkopać wizerunek firmy.

Utrudnione kontakty z biurem rachunkowym

Brak przygotowania do KSeF szybko odbije się na jakości współpracy z biurem rachunkowym. Faktury utkną w systemie, dostępów zabraknie, a dokumenty nie trafią tam, gdzie powinny. To prosta droga do opóźnień w rozliczeniach, błędów i niepotrzebnego stresu. KSeF nie wybacza improwizacji - bez przygotowania nawet proste czynności zaczynają zajmować nieproporcjonalnie dużo czasu.



Zdaniem Karoliny Kasprzyk.: – Firmy, które odkładają przygotowania do KSeF, często nie zdają sobie sprawy jak szybko drobne błędy przeradzają się w poważne problemy. Brak uporządkowanego dostępu do faktur oznacza niepewność, ponieważ przedsiębiorca nie wie, co zostało wystawione, co odebrane i co wymaga jego reakcji. W efekcie rośnie ryzyko opóźnień, błędnych decyzji i utraty kontroli nad dokumentami. KSeF wymusza porządek, ale tylko wtedy, gdy firma ma narzędzia, które pomagają ten porządek utrzymać na co dzień. To ogranicza błędy, oszczędza czas i pozwala im skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na szukaniu dokumentów.



KSeF zmieni sposób działania firm, niezależnie od ich wielkości czy branży. Nowy standard obiegu faktur to fakt i nie da się przed nim uciec. Próby odkładania przygotowań w czasie mogą tylko pogłębić problemy: opóźnienia w płatnościach, błędy w rozliczeniach i niepotrzebne napięcia w relacjach biznesowych. Firmy, które potraktują KSeF jako element codziennego zarządzania, a nie narzucony obowiązek, zyskają przewagę i skupią się na tym, co naprawdę napędza biznes. Pozostali będą w pośpiechu nadrabiać zaległości.

