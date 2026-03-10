KSeF już działa, a firmy wciąż błądzą. Najczęstsze błędy przedsiębiorców mogą słono kosztować

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur miało uprościć obieg dokumentów, ale pierwsze tygodnie jego funkcjonowania pokazały coś zupełnie innego. Przedsiębiorcy wciąż mają problemy ze zrozumieniem podstawowych zasad działania systemu, a błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w rozliczeniach. Ekspertka wyjaśnia, gdzie najłatwiej o pomyłkę i na co firmy powinny szczególnie uważać.

Krajowy System e-Faktur już działa, ale firmy nadal mają problemy ze zrozumieniem podstawowych zasad jego działania. Pierwsze tygodnie funkcjonowania rządowej platformy pokazały, że wątpliwości dotyczą nie tylko kwestii technicznych, lecz przede wszystkim samego zakresu obowiązków i sposobu organizacji pracy. Ekspertka SaldeoSMART wyjaśnia, z jakimi pytaniami przedsiębiorcy zgłaszają się najczęściej i gdzie w praktyce najłatwiej o błędy.

Choć obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie mniejsze i średnie przedsiębiorstwa od 1 kwietnia, nie oznacza to, że mogą odłożyć temat na później. W KSeF zachodzą dwa równoległe procesy – nie tylko wystawianie, ale również odbieranie faktur. Od 1 lutego 2026 roku każdy podmiot posługujący się NIP-em musi liczyć się z tym, że faktura może trafić do niego wyłącznie przez centralny system. O czym jeszcze należy pamiętać?

KSeF a faktury dla konsumentów – kto naprawdę musi korzystać z systemu?

Krajowy System e-Faktur został zaprojektowany jako platforma wymiany dokumentów między firmami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność. Wystawianie faktur na rzecz osób fizycznych, czyli konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej, pozostaje dobrowolne. Jeśli firma zdecyduje się wystawić konsumentowi fakturę imienną przez KSeF, otrzyma on specjalny kod QR umożliwiający dostęp do niej. Wiele wątpliwości pojawia się natomiast w przypadku osób, które udostępniają swoje lokale w ramach tzw. najmu prywatnego.

„Na gruncie ustawy o VAT wynajem lokalu co do zasady jest traktowany jako działalność gospodarcza, ponieważ polega na wykorzystywaniu nieruchomości w sposób ciągły dla celów zarobkowych. To oznacza, że wynajmujący może być uznany za podatnika VAT, a tym samym podlegać pod regulacje dotyczące KSeF. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, jeśli jednak wartość sprzedaży brutto dla transakcji B2B udokumentowanej fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie, taka osoba będzie zwolniona z obowiązku wystawiania faktur w systemie do końca 2026 roku” – wyjaśnia Agnieszka Ligocka, ekspertka SaldeoSMART i FRAM Finanse.

Należy mieć przy tym na uwadze, że samo korzystanie ze zwolnienia z VAT nie oznacza automatycznego wyłączenia z obowiązków związanych z KSeF – kluczowe znaczenie ma to, czy dana osoba wystawia faktury dokumentujące sprzedaż.

Kontrahenci zagraniczni i polski NIP – kiedy trzeba korzystać z KSeF?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nie tylko nad tzw. fakturami konsumenckimi, ale również nad tym, jak nowe zasady wpłyną na rozliczenia z partnerami spoza Polski. Jeśli zagraniczna firma ma polski numer identyfikacji podatkowej, warto pamiętać, że sam NIP nie przesądza jeszcze o obowiązku korzystania z KSeF. Ważne jest to, czy ma ona w Polsce stałe miejsce działalności oraz czy to miejsce uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę.

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy polska firma wystawia fakturę kontrahentowi zagranicznemu. Z perspektywy sprzedawcy nie ma znaczenia, czy nabywca ma siedzibę w Polsce czy za granicą. Jeśli wystawca podlega pod KSeF, cały jego obrót gospodarczy z podmiotami biznesowymi, również z nabywcami zagranicznymi, powinien być dokumentowany za pośrednictwem centralnego systemu.

Koniec z poprawianiem faktur „po cichu”. Nowe zasady korygowania dokumentów

Krajowy System e-Faktur zmienia nie tylko sposób przekazywania faktur, ale także codzienną praktykę pracy z dokumentami. Przykładowo: datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej (czyli takiej, która została wystawiona przy użyciu KSeF i posiada numer identyfikacyjny w rządowej platformie) jest data przesłania dokumentu do centralnego systemu. W przypadku wystawienia faktury w trybie offline decyduje data wskazana przez wystawcę. Co ważne, z chwilą nadania numeru KSeF faktura jest uznawana za doręczoną, a nabywca nie musi jej dodatkowo akceptować.

Krajowy System e-Faktur wymusza również nowe podejście do poprawiania błędów formalnych. „Noty korygujące przestają istnieć, a każda zmiana faktury wymaga jej pełnego skorygowania w systemie” – podkreśla Agnieszka Ligocka.

Jak dodaje ekspertka, warto przy tej okazji dokładnie przeanalizować przepisy i sprawdzić, które elementy faktury są obowiązkowe, a które wynikają raczej z dotychczasowej praktyki rynkowej.

„Przez lata przyzwyczailiśmy się, że faktura zastępuje nam umowy, uzgodnienia czy potwierdzenie realizacji usługi. KSeF wymusza większą precyzję i oddzielenie samej faktury od dodatkowych ustaleń z kontrahentami, które powinny funkcjonować w odrębnym obiegu dokumentów.”

Również takie pliki jak faktury pro forma, specyfikacje techniczne czy protokoły odbioru powinny być obsługiwane poza centralnym systemem, w ramach elektronicznego obiegu dokumentów dopasowanego do wewnętrznych procedur firmy.

Uwaga na faktury, które wcale nie dotyczą twojej firmy

Przy korzystaniu z Krajowego Systemu e-Faktur warto także mieć na uwadze, że rządowa platforma nie weryfikuje merytorycznej poprawności przesyłanych tam dokumentów.

„Każdą fakturę należy skontrolować przed ujęciem w rozliczeniach. Trzeba sprawdzić, czy dotyczy zdarzenia gospodarczego, w którym firma rzeczywiście uczestniczyła, czy dane kontrahenta są prawidłowe oraz czy kwoty i stawki VAT odpowiadają faktycznym ustaleniom. W przypadku otrzymania dokumentu z błędnym numerem NIP konieczny jest kontakt ze sprzedawcą i wystawienie korekty. W przeciwnym razie firma może ująć w ewidencji dokument, który nie dotyczy jej działalności lub zawiera nieprawidłowe dane” – wskazuje ekspertka.

Centralizacja obiegu dokumentów nie eliminuje całkowicie ryzyka pomyłek czy prób nadużyć, a w niektórych przypadkach może nawet sprzyjać masowemu rozsyłaniu faktur do przypadkowo wskazanych odbiorców. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w kolejnych wersjach swojego systemu udostępni usługę zgłaszania m.in. faktur scamowych, czyli dokumentów wystawianych bez faktycznego związku z działalnością odbiorcy lub w celu wyłudzenia płatności.

Póki co firmy powinny zaostrzyć dotychczasowe mechanizmy kontroli i jasno określić, kto odpowiada za akceptację dokumentów przed ich zaksięgowaniem. A te podmioty, u których do tej pory nie było to uregulowane, muszą potraktować KSeF jako wyraźny sygnał do uporządkowania procesów. Brak jasnych zasad działania może dziś kosztować znacznie więcej niż ich wdrożenie.