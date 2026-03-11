REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych

KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 16:21
ksef faktury firmy
KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 kwietnia 2026 r. niemal wszyscy przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Dla wielu małych firm to nie tylko zmiana techniczna, ale prawdziwa rewolucja w sposobie wystawiania i obiegu dokumentów. Eksperci ostrzegają: przygotowania nie warto odkładać na ostatni moment.

rozwiń >

Krajowy System e-Faktur działa w Polsce już od 2022 r., jednak dotychczas korzystanie z niego było dobrowolne. Dla większości przedsiębiorców prawdziwa zmiana dopiero nadchodzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 lutego 2026 r. obowiązek korzystania z KSeF objął już największe firmy, a od 1 kwietnia 2026 r. – praktycznie wszystkich pozostałych podatników VAT.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

To właśnie ta druga data budzi dziś największy niepokój wśród właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy często nie mają rozbudowanych działów księgowości ani zaplecza IT. Sprawdzamy więc, czym w praktyce jest KSeF i co przedsiębiorcy powinni wiedzieć, zanim system stanie się dla nich obowiązkowy.

„W przypadku wielu małych przedsiębiorców KSeF nie jest jedynie zmianą techniczną, ale realną zmianą sposobu pracy z dokumentami. Dlatego tak ważne jest zrozumienie podstaw działania systemu i przygotowanie się do niego z wyprzedzeniem” – mówi Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów. „Wdrożenie KSeF nie powinno być traktowane jako jednorazowe ‘kliknięcie w systemie’. To proces obejmujący technologię, organizację pracy oraz współpracę z księgowością” – podkreśla ekspert.

Czym właściwie jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to centralna platforma informatyczna prowadzona przez Ministerstwo Finansów, służąca do wystawiania, odbierania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych. W praktyce oznacza to, że faktura przestaje być wyłącznie dokumentem wymienianym między sprzedawcą a nabywcą, a staje się elementem centralnego systemu administracji skarbowej.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Do tej pory przedsiębiorcy mogli wystawiać faktury w różnych formach: papierowej lub elektronicznej. W modelu KSeF dokument sprzedaży trafia najpierw do systemu państwowego, gdzie jest sprawdzany formalnie, archiwizowany i dopiero potem uznawany za skutecznie wystawiony w rozumieniu przepisów o VAT. „To jedna z najważniejszych zmian. Faktura najpierw trafia do systemu państwowego i dopiero po jej przyjęciu można mówić o skutecznym wystawieniu dokumentu” – wyjaśnia Jacek Dziuba.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego państwo wprowadza KSeF?

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur jest częścią szerszego procesu cyfryzacji rozliczeń podatkowych. Administracja skarbowa uzyskuje dzięki temu dostęp do danych fakturowych niemal w czasie rzeczywistym, co ma ułatwić analizę transakcji i wykrywanie nieprawidłowości.

System ma także ograniczyć liczbę błędów formalnych w dokumentach, ponieważ każda faktura przechodzi automatyczną weryfikację struktury danych. Wszystkie dokumenty są również zapisywane w jednolitym formacie, niezależnie od tego, z jakiego programu korzysta przedsiębiorca.

Z punktu widzenia firm oznacza to zmianę sposobu pracy z fakturami, ale także możliwość większej automatyzacji procesów księgowych w przyszłości. Wiele firm traktuje KSeF wyłącznie jako nowy obowiązek administracyjny. Tymczasem dobrze wdrożony system może uporządkować obieg dokumentów i ułatwić współpracę z księgowością” – wskazuje doradca podatkowy.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Krajowy System e-Faktur został uruchomiony 1 stycznia 2022 r., jednak początkowo korzystanie z niego było dobrowolne. Ten okres miał pozwolić przedsiębiorcom oraz dostawcom oprogramowania przygotować się do nowego modelu fakturowania.

Obowiązek korzystania z systemu jest wprowadzany etapami. Od 1 lutego 2026 r. objął podatników, których sprzedaż w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł. Dwa miesiące później, czyli od 1 kwietnia 2026 r., system stanie się obowiązkowy dla pozostałych przedsiębiorców będących podatnikami VAT.

Ustawodawca przewidział również okres przejściowy do końca 2026 r. W wyjątkowych sytuacjach będzie można wystawić fakturę poza systemem, o ile wartość takich dokumentów w danym miesiącu nie przekroczy 10 tys. zł. Nie jest to jednak alternatywa dla KSeF, lecz rozwiązanie awaryjne. „Najważniejszy wniosek praktyczny jest prosty: przygotowania nie warto odkładać na ostatni moment. System, program do fakturowania i procedury w firmie powinny być gotowe już wcześniej” – podkreśla Jacek Dziuba.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Podstawowym dokumentem w nowym systemie jest faktura ustrukturyzowana. Jest ona zapisana w określonym formacie danych XML i musi być zgodna z oficjalną strukturą logiczną faktury określoną przez Ministerstwo Finansów.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Choć nazwa może brzmieć technicznie, dla przedsiębiorcy najważniejsza zmiana polega na tym, że „oryginałem” faktury nie jest już plik PDF czy dokument papierowy, lecz zapis danych w systemie KSeF. PDF pozostaje jedynie wizualizacją tych danych.

Każda faktura przyjęta do systemu otrzymuje również indywidualny numer identyfikacyjny KSeF, który służy do jej wyszukiwania i powiązania z ewentualnymi korektami.

Jak wygląda to w praktyce?

W codziennej pracy przedsiębiorca wprowadza dane faktury w swoim programie do fakturowania lub w aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Następnie dokument jest wysyłany do systemu KSeF.

System sprawdza poprawność formalną danych i, jeśli wszystko się zgadza, przyjmuje fakturę oraz nadaje jej numer identyfikacyjny. Dopiero w tym momencie dokument jest uznawany za wystawiony w rozumieniu przepisów podatkowych. Faktura staje się wówczas dostępna dla nabywcy w jego profilu w systemie oraz dla biura rachunkowego obsługującego daną firmę. „Zmienia się także sposób doręczania dokumentów. Faktura jest uznawana za doręczoną w momencie udostępnienia jej w systemie, a nie w chwili wysłania e-mailem czy przekazania w formie papierowej” – wyjaśnia ekspert.

Kto może korzystać z KSeF?

Wbrew pozorom do systemu nie loguje się „firma”, lecz konkretna osoba działająca w jej imieniu. Może to być właściciel działalności gospodarczej, członek zarządu spółki, pracownik firmy albo pełnomocnik, na przykład biuro rachunkowe.

System umożliwia przydzielanie różnych zakresów uprawnień: od wystawiania faktur, przez ich pobieranie i przeglądanie, aż po zarządzanie dostępem innych użytkowników. Każda operacja jest przypisana do konkretnej osoby, co zwiększa przejrzystość pracy z dokumentami.

„Warto już na początku ustalić w firmie, kto odpowiada za poszczególne czynności w KSeF i jakie uprawnienia są potrzebne. Brak takiego porządku może w przyszłości prowadzić do problemów organizacyjnych” – zaznacza doradca podatkowy.

„Komplet PODATKI 2026” to praktyczne poradniki dla księgowych i biur rachunkowych dotyczące wszystkich zmian w podatkach w 2026 r.

To nie tylko technologia. KSeF zmienia organizację pracy

Eksperci podkreślają, że przygotowanie firmy do KSeF nie powinno ograniczać się wyłącznie do wyboru programu do fakturowania. Równie ważne jest uporządkowanie procesów w firmie: od sposobu wystawiania dokumentów po zasady współpracy z biurem rachunkowym.

„KSeF łączy technologię i prawo podatkowe. Dlatego przygotowanie do systemu powinno obejmować zarówno kwestie informatyczne, jak i organizacyjne. Wtedy wdrożenie przebiegnie spokojnie i bez chaosu” – podsumowuje Jacek Dziuba.

Choć nowy system może początkowo budzić obawy, odpowiednio wdrożony ma szansę uporządkować obieg dokumentów i ułatwić współpracę z księgowością. Dla małych firm kluczowe będzie jednak jedno: nie odkładać przygotowań na ostatni moment i wcześniej sprawdzić, czy stosowane w firmie procedury oraz oprogramowanie są gotowe na obowiązkowy KSeF.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć 2280 zł za samochód!
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć 2280 zł za samochód!
Nowy próg PIT do 171 tys. zł? Petycja już w Sejmie – zmiana może objąć miliony podatników
Nowy próg PIT do 171 tys. zł? Petycja już w Sejmie – zmiana może objąć miliony podatników
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Każda praca ma wpływ na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, stwierdził Dyrektor KIS. Co zatem z zaliczeniem do kosztów wydatków na psychoterapię?
11 mar 2026

Czy wydatek na psychoterapię jest ponoszony w celu uzyskania przychodów? To pytanie często pojawia się we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, które trafiają do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W udzielanych odpowiedziach pojawiają się wciąż te same argumenty.
KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych
11 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. niemal wszyscy przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Dla wielu małych firm to nie tylko zmiana techniczna, ale prawdziwa rewolucja w sposobie wystawiania i obiegu dokumentów. Eksperci ostrzegają: przygotowania nie warto odkładać na ostatni moment.
Nowy próg PIT do 171 tys. zł? Petycja już w Sejmie – zmiana może objąć miliony podatników
11 mar 2026

Sejm rozpatruje petycję, która proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego PIT z 120 000 zł do 171 000 zł, opierając limit na dwukrotności rocznej mediany zarobków. Celem jest sprawiedliwsze opodatkowanie klasy średniej w obliczu rosnących płac.
Nowy JPK_VAT od rozliczenia za luty 2026 r. Dodatkowe symbole w ewidencji dot. KSeF
11 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. weszła w życie nowa struktura JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) w zakresie rozliczeń VAT. Zmiany obowiązują już od rozliczenia VAT za luty 2026 r. (składane do 25 marca 2026 r.), niezależnie od tego, kiedy dany podatnik zacznie wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Głównym celem zmian jest zapewnienie spójności między danymi z Krajowego Systemu e-Faktur a ewidencją VAT przesyłaną do organów podatkowych.

REKLAMA

Jaki wpływ na sprzedaż wysyłkową e-commerce będą miały zmiany wprowadzone w NUKC?
11 mar 2026

Wprowadzenie Nowego Unijnego Kodeksu Celnego pociąga za sobą zmiany również w przepisach równorzędnych. Planowane regulacje są przedstawiane jako korzystne dla przedsiębiorców działających na rynku unijnym, jednak zasadnym pozostaje pytanie, czy ich praktyczne zastosowanie rzeczywiście przyniesie oczekiwane korzyści pomimo powstania nowych obowiązków.
Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT. Można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale jest też pułapka kwoty wolnej
11 mar 2026

Setki tysięcy właścicieli domów korzystają z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych podatku. W praktyce jednak wiele osób dostaje znacznie mniej, niż się spodziewa. Powód to konstrukcja kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w interpretacji niektórych wydatków.
Spór o SAFE: rząd weźmie pożyczkę mimo weta Prezydenta? Czy SAFE 0% to drukowanie pieniędzy przez NBP?
10 mar 2026

Bez względu na to, jaki los spotka ostatecznie ustawę o SAFE, pewne jest jedno: politycznie zyskają wszystkie strony konfliktu, ale instytucjonalnie straci państwo polskie. W sporze ginie bowiem to, co najważniejsze: wiarygodność i przejrzystość finansów publicznych.
KSeF już działa, a firmy wciąż błądzą. Najczęstsze błędy przedsiębiorców mogą słono kosztować
11 mar 2026

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur miało uprościć obieg dokumentów, ale pierwsze tygodnie jego funkcjonowania pokazały coś zupełnie innego. Przedsiębiorcy wciąż mają problemy ze zrozumieniem podstawowych zasad działania systemu, a błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w rozliczeniach. Ekspertka wyjaśnia, gdzie najłatwiej o pomyłkę i na co firmy powinny szczególnie uważać.

REKLAMA

Miliony oszczędności firm dzięki kluczowi przychodowemu – wyrok WSA zmienia zasady gry
10 mar 2026

Klucz przychodowy rozliczania kosztów może realnie oszczędzić firmom miliony złotych. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie potwierdza, że dynamiczne przypisywanie kosztów do faktycznych przychodów przedsiębiorstwa jest nie tylko możliwe, ale i korzystne dla płynności finansowej. Dla spółek oznacza to koniec „zamrażania” wydatków w źródłach o niskich przychodach i realną szansę na optymalne wykorzystanie kosztów uzyskania przychodów.
Webinar: JPK_VAT a KSeF – oznaczenia i tryby działania + certyfikat gwarantowany
10 mar 2026

Praktyczny webinar „JPK_VAT a KSeF – oznaczenia i tryby działania” poprowadzi Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy i ekspertka INFORAKADEMII. Wyjaśni m.in., jak tryby wystawiania faktur w KSeF wpływają na ich ujęcie w JPK_VAT. Każdy z uczestników webinaru może otrzymać imienny certyfikat oraz roczny nielimitowany dostęp do retransmisji wydarzenia wraz z materiałami dodatkowymi.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA