KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych

Od 1 kwietnia 2026 r. niemal wszyscy przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Dla wielu małych firm to nie tylko zmiana techniczna, ale prawdziwa rewolucja w sposobie wystawiania i obiegu dokumentów. Eksperci ostrzegają: przygotowania nie warto odkładać na ostatni moment.

Krajowy System e-Faktur działa w Polsce już od 2022 r., jednak dotychczas korzystanie z niego było dobrowolne. Dla większości przedsiębiorców prawdziwa zmiana dopiero nadchodzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 lutego 2026 r. obowiązek korzystania z KSeF objął już największe firmy, a od 1 kwietnia 2026 r. – praktycznie wszystkich pozostałych podatników VAT.

To właśnie ta druga data budzi dziś największy niepokój wśród właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy często nie mają rozbudowanych działów księgowości ani zaplecza IT. Sprawdzamy więc, czym w praktyce jest KSeF i co przedsiębiorcy powinni wiedzieć, zanim system stanie się dla nich obowiązkowy.

„W przypadku wielu małych przedsiębiorców KSeF nie jest jedynie zmianą techniczną, ale realną zmianą sposobu pracy z dokumentami. Dlatego tak ważne jest zrozumienie podstaw działania systemu i przygotowanie się do niego z wyprzedzeniem” – mówi Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów. „Wdrożenie KSeF nie powinno być traktowane jako jednorazowe ‘kliknięcie w systemie’. To proces obejmujący technologię, organizację pracy oraz współpracę z księgowością” – podkreśla ekspert.

Czym właściwie jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to centralna platforma informatyczna prowadzona przez Ministerstwo Finansów, służąca do wystawiania, odbierania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych. W praktyce oznacza to, że faktura przestaje być wyłącznie dokumentem wymienianym między sprzedawcą a nabywcą, a staje się elementem centralnego systemu administracji skarbowej.

Do tej pory przedsiębiorcy mogli wystawiać faktury w różnych formach: papierowej lub elektronicznej. W modelu KSeF dokument sprzedaży trafia najpierw do systemu państwowego, gdzie jest sprawdzany formalnie, archiwizowany i dopiero potem uznawany za skutecznie wystawiony w rozumieniu przepisów o VAT. „To jedna z najważniejszych zmian. Faktura najpierw trafia do systemu państwowego i dopiero po jej przyjęciu można mówić o skutecznym wystawieniu dokumentu” – wyjaśnia Jacek Dziuba.

Dlaczego państwo wprowadza KSeF?

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur jest częścią szerszego procesu cyfryzacji rozliczeń podatkowych. Administracja skarbowa uzyskuje dzięki temu dostęp do danych fakturowych niemal w czasie rzeczywistym, co ma ułatwić analizę transakcji i wykrywanie nieprawidłowości.

System ma także ograniczyć liczbę błędów formalnych w dokumentach, ponieważ każda faktura przechodzi automatyczną weryfikację struktury danych. Wszystkie dokumenty są również zapisywane w jednolitym formacie, niezależnie od tego, z jakiego programu korzysta przedsiębiorca.

Z punktu widzenia firm oznacza to zmianę sposobu pracy z fakturami, ale także możliwość większej automatyzacji procesów księgowych w przyszłości. „Wiele firm traktuje KSeF wyłącznie jako nowy obowiązek administracyjny. Tymczasem dobrze wdrożony system może uporządkować obieg dokumentów i ułatwić współpracę z księgowością” – wskazuje doradca podatkowy.

Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Krajowy System e-Faktur został uruchomiony 1 stycznia 2022 r., jednak początkowo korzystanie z niego było dobrowolne. Ten okres miał pozwolić przedsiębiorcom oraz dostawcom oprogramowania przygotować się do nowego modelu fakturowania.

Obowiązek korzystania z systemu jest wprowadzany etapami. Od 1 lutego 2026 r. objął podatników, których sprzedaż w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł. Dwa miesiące później, czyli od 1 kwietnia 2026 r., system stanie się obowiązkowy dla pozostałych przedsiębiorców będących podatnikami VAT.

Ustawodawca przewidział również okres przejściowy do końca 2026 r. W wyjątkowych sytuacjach będzie można wystawić fakturę poza systemem, o ile wartość takich dokumentów w danym miesiącu nie przekroczy 10 tys. zł. Nie jest to jednak alternatywa dla KSeF, lecz rozwiązanie awaryjne. „Najważniejszy wniosek praktyczny jest prosty: przygotowania nie warto odkładać na ostatni moment. System, program do fakturowania i procedury w firmie powinny być gotowe już wcześniej” – podkreśla Jacek Dziuba.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Podstawowym dokumentem w nowym systemie jest faktura ustrukturyzowana. Jest ona zapisana w określonym formacie danych XML i musi być zgodna z oficjalną strukturą logiczną faktury określoną przez Ministerstwo Finansów.

Choć nazwa może brzmieć technicznie, dla przedsiębiorcy najważniejsza zmiana polega na tym, że „oryginałem” faktury nie jest już plik PDF czy dokument papierowy, lecz zapis danych w systemie KSeF. PDF pozostaje jedynie wizualizacją tych danych.

Każda faktura przyjęta do systemu otrzymuje również indywidualny numer identyfikacyjny KSeF, który służy do jej wyszukiwania i powiązania z ewentualnymi korektami.

Jak wygląda to w praktyce?

W codziennej pracy przedsiębiorca wprowadza dane faktury w swoim programie do fakturowania lub w aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Następnie dokument jest wysyłany do systemu KSeF.

System sprawdza poprawność formalną danych i, jeśli wszystko się zgadza, przyjmuje fakturę oraz nadaje jej numer identyfikacyjny. Dopiero w tym momencie dokument jest uznawany za wystawiony w rozumieniu przepisów podatkowych. Faktura staje się wówczas dostępna dla nabywcy w jego profilu w systemie oraz dla biura rachunkowego obsługującego daną firmę. „Zmienia się także sposób doręczania dokumentów. Faktura jest uznawana za doręczoną w momencie udostępnienia jej w systemie, a nie w chwili wysłania e-mailem czy przekazania w formie papierowej” – wyjaśnia ekspert.

Kto może korzystać z KSeF?

Wbrew pozorom do systemu nie loguje się „firma”, lecz konkretna osoba działająca w jej imieniu. Może to być właściciel działalności gospodarczej, członek zarządu spółki, pracownik firmy albo pełnomocnik, na przykład biuro rachunkowe.

System umożliwia przydzielanie różnych zakresów uprawnień: od wystawiania faktur, przez ich pobieranie i przeglądanie, aż po zarządzanie dostępem innych użytkowników. Każda operacja jest przypisana do konkretnej osoby, co zwiększa przejrzystość pracy z dokumentami.

„Warto już na początku ustalić w firmie, kto odpowiada za poszczególne czynności w KSeF i jakie uprawnienia są potrzebne. Brak takiego porządku może w przyszłości prowadzić do problemów organizacyjnych” – zaznacza doradca podatkowy.

To nie tylko technologia. KSeF zmienia organizację pracy

Eksperci podkreślają, że przygotowanie firmy do KSeF nie powinno ograniczać się wyłącznie do wyboru programu do fakturowania. Równie ważne jest uporządkowanie procesów w firmie: od sposobu wystawiania dokumentów po zasady współpracy z biurem rachunkowym.

„KSeF łączy technologię i prawo podatkowe. Dlatego przygotowanie do systemu powinno obejmować zarówno kwestie informatyczne, jak i organizacyjne. Wtedy wdrożenie przebiegnie spokojnie i bez chaosu” – podsumowuje Jacek Dziuba.

Choć nowy system może początkowo budzić obawy, odpowiednio wdrożony ma szansę uporządkować obieg dokumentów i ułatwić współpracę z księgowością. Dla małych firm kluczowe będzie jednak jedno: nie odkładać przygotowań na ostatni moment i wcześniej sprawdzić, czy stosowane w firmie procedury oraz oprogramowanie są gotowe na obowiązkowy KSeF.