Limit 10 tys. zł w KSeF. Tysiące firm mogą być poza systemem nawet do 2027 roku

Limit 10 tys. zł w KSeF. Tysiące firm mogą być poza systemem nawet do 2027 roku

27 marca 2026, 19:14
Adam Kuchta
Do końca 2026 r. tysiące przedsiębiorców mogą być poza KSeF. Wystarczy, aby miesięczna sprzedaż na fakturach objętych obowiązkowym systemem nie przekroczyła 10 tys. zł. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. trzeba będzie wystawiać faktury w KSeF. Wątpliwości budzi jednak to, jaką sprzedaż wliczać do limitu 10 tys. zł, a jaką pomijać. W efekcie próg całościowej sprzedaży (wliczanej i niewliczanej) może być znacznie wyższy, a część firm do końca 2026 r. wcale nie będzie musiała korzystać z KSeF.

rozwiń >

Od 1 lutego 2026 r. w Polsce obowiązuje Krajowy System e-Faktur (KSeF), który całkowicie zmienia sposób wystawiania i odbierania faktur. System wchodzi w życie etapami – najpierw objął największe firmy, a od kwietnia 2026 r. wszystkich przedsiębiorców. Wielu z nich zastanawia się, jak nowe przepisy wpłyną na najmniejsze działalności, szczególnie te, które miesięcznie wystawiają faktury o łącznej wartości poniżej 10 000 zł.

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia w tym zakresie, aby rozwiać wątpliwości dotyczące wyjątków, terminów i obowiązków. Do końca 2026 r. podatnicy spełniający określone warunki nadal będą mogli korzystać z papierowych faktur lub dokumentów elektronicznych poza KSeF. Sprawdź, co dokładnie oznacza limit 10 000 zł i jak przygotować firmę do zmian.

Czym jest KSeF i jak działa e-faktura?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system służący do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Od 1 lutego 2026 r. KSeF obejmuje etapami wszystkich przedsiębiorców oraz wystawiających faktury w Polsce. Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.

E-faktura to zgodny z wzorem plik XML, przesłany do systemu KSeF, któremu został nadany unikalny numer. W KSeF znajdzie ją odbiorca (podatnik posiadający NIP) i tu jest archiwizowana przez 10 lat. Nie wysyła się jej mailem, nie drukuje (poza ustawowymi wyjątkami), nigdy się już nie zniszczy ani nie zginie.

Od kiedy KSeF jest obowiązkowy dla firm?

Obowiązek wystawiania faktur w KSeF wchodzi etapami:

  • od 1 lutego 2026 r. ruszył dla firm, które w 2024 r. miały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT),
  • od 1 kwietnia 2026 r. będzie obowiązkowy dla pozostałych przedsiębiorców.

Dodatkowo, do 31 grudnia 2026 r. można jeszcze wystawiać faktury poza KSeF (papierowe lub elektroniczne), jeśli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 tys. zł. To ułatwienie ma pomóc w sprawnym przejściu na nowy system.

Limit 10 tys. zł – ważna ulga dla najmniejszych firm

Czy podatnik, który wystawia faktury o łącznej wartości brutto nieprzekraczającej 10 tys. zł miesięcznie, może wystawiać je w formie papierowej, bez obowiązku korzystania z KSeF? Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Tak, do końca 2026 r. podatnik może wystawiać faktury poza KSeF (np. papierowo lub elektronicznie), jeśli w danym miesiącu łączna wartość sprzedaży z podatkiem z tych faktur nie przekracza 10 000 zł.

Jeśli jednak wartość ta zostanie przekroczona, podatnik musi wystawiać faktury w KSeF - począwszy od faktury, która przekroczył limit. Zachęcamy jednak, aby już wcześniej przygotować swoją firmę do KSeF. Odsunięcie w czasie obowiązku wystawiania faktur w KSeF nie wpłynie na konieczność ich odbierania w systemie. Otrzymywanie faktur od 1 lutego 2026 r. będzie odbywało się za pośrednictwem KSeF.”

Paragony z NIP do 450 zł nadal poza KSeF

Do kiedy paragony fiskalne z NIP nabywcy będą uznawane za fakturę uproszczoną i będą wyłączone z obowiązkowego KSeF?

Ministerstwo Finansów odpowiada: „Do końca 31 grudnia 2026 r. - do tego czasu możliwe jest wystawianie faktur przez kasy rejestrujące (w tym paragonów z NIP do 450 zł) i brak obowiązku ich wystawiania w KSeF.”

VAT 2026. Komentarz

Przykład: kwiaciarka i obowiązek e-faktur

Kwiaciarka wystawia trzy faktury w miesiącu o wartościach od 1500 zł do 2500 zł każda. Czy musi wystawiać faktury w KSeF?

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Ministerstwo Finansów: „Docelowo tak. Obowiązek stosowania KSeF obejmie kwiaciarkę od 1 stycznia 2027 r. Do końca 2026 roku mali przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury poza KSeF o ile łączna wartość sprzedaży na fakturach nie przekracza w miesiącu 10 000 zł.”

Czy trzeba mieć płatny program do KSeF?

Ministerstwo Finansów: „Nie. Ministerstwo Finansów zapewnia bezpłatne narzędzia - Aplikację Podatnika KSeF, dostępną w wersji online (wersja testowa dostępna będzie od 3 listopada 2025 r.) i Aplikację Mobilną KSeF (od 01 lutego 2026 r.).”

Czy ktoś może zalogować się do KSeF tylko z PESEL?

Ministerstwo Finansów: „Nie. Sam PESEL nie wystarczy. Żeby się zalogować, potrzebny jest Podpis Zaufany, podpis kwalifikowany, pieczęć kwalifikowana, token albo certyfikat KSeF. Bez tego nikt nie będzie w stanie uwierzytelnić się w systemie w Twoim imieniu.”

Czy do limitu 10 tys. zł są wliczane tylko faktury, które obowiązkowo należy wystawiać w KSeF (B2B), czy wlicza się wszystkie wystawione faktury?

Ministerstwo Finansów: Do limitu 10 tys. zł wlicza się jedynie faktury, które obowiązkowo należy wystawić w KSeF (tj. w stosunku do których nie istnieją żadne wyłączenia lub przepisy epizodyczne pozwalające na ich wystawienie poza KSeF).”

Czy do limitu 10 tys. zł należy wliczać wartość faktur wystawionych za pomocą kas rejestrujących oraz paragonów fiskalnych do 450 zł uznanych za faktury uproszczone?

Ministerstwo Finansów: „Nie, gdyż w tych przypadkach można wystawić faktury w postaci papierowej lub elektronicznej. Do limitu 10 tys. zł wlicza się jedynie faktury, które obowiązkowo należy wystawić w KSeF. Dlatego do wartości sprzedaży 10 tys. zł nie będzie wliczana ani wartość faktur wystawionych przy użyciu kas rejestrujących, ani wartość paragonów fiskalnych do 450 zł uznanych za faktury uproszczone.”

Czy do limitu 10 tys. zł należy wliczać wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, udokumentowaną tzw. fakturą konsumencką?

Ministerstwo Finansów: „Nie. Faktury konsumenckie nie są objęte obowiązkowym KSeF. Do limitu 10 000 zł wlicza się wyłącznie wartość tych faktur, w stosunku do których podatnik jest zobowiązany do ich wystawienia w KSeF.”

Czy do limitu 10 tys. zł należy wliczać wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, udokumentowaną wyłącznie przy użyciu kasy rejestrującej, w stosunku do której nie została wystawiona faktura?

Ministerstwo Finansów: „Nie. Do limitu 10 tys. zł nie wlicza się wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udokumentowanej wyłącznie przy użyciu kasy rejestrującej.”

Czy jeśli w jednym miesiącu nie przekroczę 10 tys. zł obrotu, to w tym miesiącu nie muszę wystawiać faktury w KSeF? A ja ka w następnym przekroczę to już muszę? W kolejny, jeżeli nie przekroczę to znowu nie muszę, itd.?

Ministerstwo Finansów: „Jeśli w pierwszym miesiącu podatnik nie przekroczy 10 000 zł to nie wystawia faktur w KSeF. Jeśli w drugim miesiącu przekroczy limit, to wystawia już w KSeF tę fakturę, którą przekroczył limit oraz wszystkie kolejne faktury. Fakt nieprzekroczenia limitu w trzecim miesiącu pozostaje już bez znaczenia.”

Sprzedaż ma miejsce 5 kwietnia 2026 r. Termin wystawienia faktury mija 15 maja 2026 r. Fakturę na rzecz nabywcy (płatnika) wystawiono 7 maja 2026 r. Czy fakturę wlicza się do limitu 10 tys. zł za kwiecień czy za maj?

Ministerstwo Finansów: „Fakturę wlicza się do limitu 10 tys. zł zawsze zgodnie datą wystawienia, czyli w maju 2026 r.”

Na podstawie informacji z ksef.podatki.gov.pl

Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Polaków czeka droższe ogrzewanie i paliwo? Stawką aż 124 mld zł z ETS2. Eksperci alarmują i apelują do rządu
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Jedna formalność decyduje o tysiącach złotych
Źródło: INFOR
Autopromocja

REKLAMA

KSeF od 1 kwietnia 2026 r.: największe obawy i rady dla najmniejszych przedsiębiorców
27 mar 2026

Jakie są największe obawy firm związane z wdrożeniem KSeF dnia 1 kwietnia 2026 r.? Oto rady dla najmniejszych przedsiębiorców na najbliższych czas wchodzenia do nowego systemu faktur.
Obniżka VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy jeszcze przed Wielkanocą 2026. Komisja Europejska: prawo UE nie pozwala na obniżkę stawek VAT od tych paliw
27 mar 2026

W dniu 26 marca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła (i tego samego dnia skierowała do Sejmu) projekty ustaw wchodzące w skład pakietu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Jak zapowiedział Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, VAT na paliwa silnikowe ma zostać obniżony z 23% na 8%. A ponadto akcyza zostanie obniżona do minimum wymaganego przepisami unijnymi – na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy. Te działania – o ile ustawy wejdą w życie - powinny przynieść niższe ceny paliw o około 1,20 zł na litrze. Ale tego samego dnia rzeczniczka KE ds. podatkowych Louise Bogey przekazała dziennikarce RMF FM, że "dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki na dostawy paliw silnikowych".
Paliwo wreszcie tańsze? Sejm przyjął kluczowe ustawy, rząd szykuje szybkie obniżki
27 mar 2026

Już wkrótce kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Parlament zakończył prace nad przepisami, które mają zatrzymać wzrost cen paliw i umożliwić ich szybkie obniżenie. Nowe regulacje mogą wejść w życie jeszcze przed Wielkim Piątkiem.
Nieterminowe otrzymanie PIT-11 od pracodawcy - skutki dla pracownika i pracodawcy
27 mar 2026

Jeden z najważniejszych obowiązków dla Pracodawcy, po zakończeniu roku kalendarzowego, to przesłanie elektronicznie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR) do Urzędu Skarbowego, w terminie do 31 stycznia 2026 r. Kolejny krok to dystrybucja złożonych deklaracji PIT-11 do Pracowników w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2026. Działy płacowe mają te dwa terminy wdrukowane w kalendarz organizacyjny i tak projektują pracę w styczniu i lutym, by dopełnić obowiązku, najlepiej – nie czekając z tym do ostatniego dnia. Czasami jednak pojawią się przeszkody uniemożliwiające wykonanie powyższych czynności w terminie. Co wtedy?

KSeF 2026 - faktury od lutego na nowych zasadach [Badanie]
26 mar 2026

KSeF 2026 czyli faktury od lutego na nowych zasadach. Firmy chcą wydłużenia okresu przejściowego. Badanie przedsiębiorców przedstawia ocenę wdrożenia systemu - co zostało ocenione najgorzej? Czego najbardziej obawiają się polskie firmy?
KSeF: przedsiębiorca jako podatnik odpowiada za prawidłowe działanie w nowym systemie, a księgowi?
26 mar 2026

KSeF: jak rozkłada się odpowiedzialność pomiędzy przedsiębiorcą i księgowymi (biurem rachunkowym)? Jak uregulować to w umowie z zewnętrzną księgowością? Jakie mogą być konsekwencje błędów w KSeF?
Czy punkty w programach lojalnościowych są bonami w rozumieniu dyrektywy VAT? Wyrok TSUE
25 mar 2026

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 marca 2026 r. w sprawie C 436/24 odnosi się do kwalifikacji podatkowej punktów przyznawanych klientom w ramach programów lojalnościowych. Spór powstał na tle szwedzkiego systemu lojalnościowego, w którym nabywcy otrzymywali punkty proporcjonalne do wartości dokonanych zakupów, a następnie mogli wymieniać je na towary o niskiej wartości podczas kolejnych transakcji. Przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie, czy punkty tego rodzaju mogą zostać uznane za „bon” w rozumieniu art. 30a dyrektywy VAT, co w konsekwencji przesądzałoby o sposobie ich opodatkowania oraz o ewentualnym zastosowaniu art. 73a regulującego zasady ustalania podstawy opodatkowania przy realizacji bonów różnego przeznaczenia.
Podatek cyfrowy w Polsce: wielkie firmy zapłacą więcej, zysk dla kraju
25 mar 2026

Projekt ustawy o tzw. podatku cyfrowym został wpisany do wykazu prac rządu. Zakłada do 3 proc. podatku od przychodów wielkich firm świadczących wybrane usługi cyfrowe w Polsce. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla znaczenie tej regulacji dla cyfryzacji i rozwoju kraju.

Przychód autorski: koszty uzyskania przychodu i limit 50% – praktyczny przewodnik dla twórców i IT
25 mar 2026

Autorskie koszty uzyskania przychodu, limit 50%, przychody z praw autorskich – to frazy, które powinien znać każdy twórca, programista w IT czy artysta. W tym przewodniku wyjaśniamy, czym są koszty z praw autorskich, jak działa limit, jak przygotować umowy (w tym UoP) oraz jak bezpiecznie zoptymalizować PIT. Znajdziesz tu przykłady, listy kontrolne, wskazówki dotyczące ewidencji pracy twórczej i podpowiedź, jak policzyć 50% kosztów (autorskie koszty uzyskania przychodu kalkulator – krok po kroku).
KSeF: Chaos i destrukcji systemu fakturowania doprowadzi do spadku dochodów budżetowych w 2026 roku
26 mar 2026

Destrukcja i chaos fakturowy zdezorganizują ewidencję i deklarowanie nie tylko podatku od towarów i usług, ale również innych podatków. W wyniku tego spadną dochody budżetowe - prognozuje prof. dr hab. Witold Modzelewski.
