16 marca 2026, 14:04
ksef faktury kas
Wystawiasz tylko jedną fakturę? To i tak Cię dotyczy. Wielu przedsiębiorców myli się w sprawie KSeF
Polscy przedsiębiorcy znajdują się dziś pomiędzy dwiema kluczowymi datami wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowy obowiązek wkrótce stanie się codziennością dla firm w całym kraju. Tymczasem właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wciąż zadają jedno pytanie: czy jeśli wystawiam zaledwie jedną lub dwie faktury miesięcznie, również muszę korzystać z systemu? Wielu z nich zakłada, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie dużych firm. To jeden z najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów w interpretacji przepisów.

Znajdujemy się pomiędzy dwoma kluczowymi datami wdrożenia obowiązku Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Rozwiązania, które na stałe wpisuje się w codzienność polskich przedsiębiorców. Jednak właściciele małych, średnich, a zwłaszcza - mikro firm coraz częściej zadają jedno, powtarzające się pytanie: czy jeśli wystawiam jedną, dwie, niewiele faktur, muszę też korzystać z KSeF? Wielu z nich sądzi, że obowiązek dotyczy wyłącznie firm o dużej skali działalności, a mała liczba dokumentów powinna oznaczać zwolnienie z nowych regulacji. Niestety – dla nich – to błędne założenie.

Jedna faktura czy tysiąc – dla przepisów to bez znaczenia

Przepisy dotyczące KSeF zostały zaprojektowane tak, by objąć cały rynek B2B (business-to-business, pomiędzy firmami) – bez względu na skalę działalności czy częstotliwość wystawiania faktur. O obowiązku wejścia do systemu nie decyduje liczba dokumentów, lecz twarde daty wdrożenia określone przez Ministerstwo Finansów, odnoszące się do wartości sprzedaży. Zgodnie z harmonogramem:

  • 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie firmy, które w 2024 r. osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł,
  • 1 kwietnia 2026 r. system stanie się obowiązkowy dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców, w tym MŚP.

Oznacza to, że zarówno duża firma, wystawiająca setki faktur dziennie, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza, wystawiająca jeden, czy kilka dokumentów miesięcznie – podlegają KSeF w takim samym stopniu, choć być może w różnych datach (co do wystawiania).

Dlaczego liczba faktur nie wpływa na obowiązek KSeF?

KSeF nie jest narzędziem stworzonym wyłącznie dla dużych firm, lecz systemem, który ma docelowo ujednolicić cały obieg faktur w relacjach B2B. Z punktu widzenia ustawodawcy nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca wystawia jedną fakturę miesięcznie, czy kilkaset dziennie.

System działa w ten sam sposób i obejmuje każdego przedsiębiorcę, który wystawia faktury na rzecz innych firm. Co więcej, w przepisach nie istnieje żaden zapis, który uzależniałby obowiązek od liczby dokumentów. Wynika to wprost z charakteru KSeF jako systemu teleinformatycznego mającego pełnić rolę centralnego rejestru faktur w Polsce.

Ważne: po stronie technicznej istnieje limit związany z przesyłaniem dokumentów w tzw. sesjach wsadowych. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że maksymalna liczba faktur przesyłanych do KSeF w jednej sesji wynosi 10 000, po ujednoliceniu wcześniejszych rozbieżności między dokumentacją techniczną a Podręcznikiem KSeF 2.0. Limit ten dotyczy automatycznych integracji (np. z ERP), a jego zrozumienie jest kluczowe przy planowaniu wdrożeń u firm, które generują duże wolumeny dokumentów.

Paragony z NIP do 450 zł – ważny wyjątek dla wielu firm

W kontekście obowiązków MŚP warto uwzględnić jeszcze jeden szczególny rodzaj dokumentu: paragon z NIP do 450 zł, który zgodnie z przepisami pełni funkcję faktury uproszczonej. I tu ważne zasady:

  • do końca 31 grudnia 2026 r. faktury uproszczone (czyli paragony do 450 zł z NIP nabywcy) są wyłączone z obowiązku wystawiania w KSeF; można je nadal generować tak jak dotychczas – za pomocą kas rejestrujących;
  • nie wliczają się one do limitu 10 000 zł służącego określeniu, czy przedsiębiorca może jeszcze korzystać z okresu przejściowego; do limitu wliczają się bowiem tylko te faktury, które podlegałyby obowiązkowi wysyłki do KSeF, a faktury uproszczone są z tego wyłączone;
  • w efekcie nawet firma, która wystawia wiele paragonów z NIP do 450 zł, nie przyspiesza przez to wejścia do KSeF.

To istotna informacja dla mikroprzedsiębiorców, którzy dokonują licznych drobnych sprzedaży – duża liczba paragonów nie tworzy żadnego obowiązku wcześniejszego przejścia na KSeF.

Skąd jest przekonanie, że liczba faktur ma znaczenie?

Wielu przedsiębiorców wprowadza w błąd okres przejściowy obowiązujący w 2026 roku. Faktycznie, niektóre najmniejsze podmioty mogą przez określony czas nadal wystawiać faktury poza KSeF – ale ten wyjątek również nie zależy od liczby faktur, lecz od miesięcznej wartości sprzedaży.

Wyłączenie to obejmuje firmy, które w danym miesiącu nie przekraczają 10 000 zł łącznej sprzedaży brutto udokumentowanej fakturami, niezależnie od tego, czy wystawiają 1 czy 15 faktur.

Jeżeli jednak wartość ta zostanie przekroczona, przedsiębiorca musi rozpocząć wystawianie faktur w KSeF od tej faktury, która spowodowała przekroczenie, a powrót do poprzedniej formy fakturowania nie jest możliwy do końca roku.

Co istotne – od 1 stycznia 2027 r. wszyscy przedsiębiorcy, bez wyjątku, będą już wystawiać faktury wyłącznie w systemie KSeF.

Jedna rzecz obowiązuje wszystkich już w 2026 roku

A co z odbieraniem faktur? Tu nie ma żadnych wyjątków.

Niezależnie od tego, czy firma korzysta jeszcze z okresu przejściowego i wystawia faktury poza systemem, od 1 lutego 2026 r. wszystkie przedsiębiorstwa muszą odbierać faktury za pośrednictwem KSeF. To oznacza, że nawet mikroprzedsiębiorca wystawiający jedną fakturę rocznie i tak musi wdrożyć dostęp do systemu, aby móc odbierać faktury zakupowe od kontrahentów.

Co to oznacza dla MŚP w praktyce?

Z perspektywy właścicieli firm najważniejsze jest zrozumienie, że pytanie: „Wystawiam mało faktur – czy muszę korzystać z KSeF?” jest źle postawione.

Właściwe pytanie brzmi: „Kiedy zaczynam wystawiać faktury w KSeF i jak przygotować firmę do pracy z systemem?”

Niezależnie od liczby faktur, MŚP powinny:

  1. Założyć konto i skonfigurować dostęp do KSeF dla siebie lub biura rachunkowego.
  2. Przygotować procesy księgowe i systemowe (programy fakturujące, integracje).
  3. Zrozumieć moment wejścia obowiązku – 1 kwietnia 2026 r. dla większości firm.
  4. Pamiętać, że odbiór faktur obowiązuje wszystkich już od lutego 2026 r.
  5. Przeanalizować miesięczne obroty, jeśli chcą korzystać z okresu przejściowego – ale bez mylenia tego z liczbą faktur.

Podsumowanie: ostatecznie każdy przedsiębiorca trafi do KSeF

Dla mikro-, małych i średnich firm kluczowa informacja jest jednoznaczna: liczba wystawianych faktur nie ma żadnego wpływu na obowiązek korzystania z KSeF. O tym, kiedy firma zacznie korzystać z systemu, decydują:

  • sztywne terminy ustawowe,
  • charakter dokumentów (B2B),
  • oraz – wyłącznie w okresie przejściowym – wartość sprzedaży miesięcznej, a nie liczba wystawionych faktur.

„Każda firma działająca na rynku B2B wejdzie do KSeF – prędzej czy później, ale obowiązkowo.” Dlatego warto przygotować się do tego już teraz, niezależnie od skali działalności.

Tomasz Mamys, ekspert ds. cyfryzacji, Symfonia

oprac. Adam Kuchta
