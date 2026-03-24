Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF w ogniu krytyki! Firmy alarmują: „System zamiast ułatwiać, blokuje biznes”, a problemy z logowaniem, niestabilnością i godzinami oczekiwania na faktury paraliżują przedsiębiorców

KSeF w ogniu krytyki! Firmy alarmują: „System zamiast ułatwiać, blokuje biznes”, a problemy z logowaniem, niestabilnością i godzinami oczekiwania na faktury paraliżują przedsiębiorców

24 marca 2026, 17:37
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury
KSeF w ogniu krytyki! Firmy alarmują: System zamiast ułatwiać, blokuje biznes, a problemy z logowaniem, niestabilnością i godzinami oczekiwania na faktury paraliżują przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał uprościć życie przedsiębiorców, a tymczasem generuje chaos i straty. Problemy techniczne, długie oczekiwania na numer faktury i awarie logowania wywołują coraz więcej pytań od przedsiębiorców i organizacji księgowych.

Posłowie pytają ministra o KSeF

„Szanowny Panie Ministrze, zwracam się z prośbą o pilne wyjaśnienia w sprawie przedłużających się problemów z wdrożeniem i stabilnością Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). System, który miał stanowić filar nowoczesnej e-administracji, na obecnym etapie postrzegany jest przez przedsiębiorców oraz środowiska księgowe nie jako ułatwienie, lecz jako bariera technologiczna i biurokratyczna - piszą Władysław Kurowski, Patryk Wicher w interpelacji poselskiej nr 15273.

Posłowie zwrócili uwagę, że „z licznych sygnałów płynących od przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających księgowych wynika, że system boryka się z krytycznymi problemami technicznymi. Główne trudności dotyczą:

  • Braku możliwości logowania: Użytkownicy zgłaszają masowe błędy przy próbie uwierzytelnienia przez Profil Zaufany oraz systemy ERP zintegrowane z bramką Ministerstwa Finansów (błędy 401 Unauthorized oraz 504 Gateway Timeout).
  • Niestabilności API: Przeciążenie serwerów uniemożliwia płynne przesyłanie faktur ustrukturyzowanych, co wstrzymuje procesy sprzedażowe i logistyczne (np. wydawanie towarów z magazynów).
  • Długiego czasu oczekiwania na numer KSeF: W wielu przypadkach czas generowania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) oraz nadania numeru identyfikacyjnego fakturze przekracza kilka godzin, co uniemożliwia bieżącą obsługę kontrahentów.

Sytuacja ta budzi uzasadniony niepokój, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych zapewnień resortu o pełnej gotowości infrastruktury na szczyty obciążeń. Dla firm, które od 1 lutego są zobligowane do wystawiania faktur wyłącznie w KSeF, każda godzina niedostępności systemu generuje wymierne straty finansowe i prawne.”

Pytania do Ministerstwa Finansów

W związku z powyższym, posłowie proszą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie były bezpośrednie przyczyny awarii i spowolnienia systemu w pierwszych dniach lutego 2026 r.?
  2. Czy Ministerstwo Finansów przewiduje ogłoszenie oficjalnego stanu awarii KSeF, co pozwoliłoby przedsiębiorcom na bezpieczne przejście w ustawowy tryb „offline” bez ryzyka sankcji w przyszłości?
  3. Jakie kroki zostały podjęte w celu zwiększenia przepustowości systemu, aby uniknąć podobnych problemów 1 kwietnia 2026 r., kiedy do systemu dołączą pozostali podatnicy VAT?
  4. Czy resort planuje wprowadzenie abolicji lub wydłużenie okresu bezsankcyjnego w związku z trudnościami technicznymi leżącymi po stronie administracji skarbowej?
  5. Dlaczego, mimo wielomiesięcznych testów, system logowania (węzeł krajowy/Profil Zaufany) nie wytrzymał przewidywanego natężenia ruchu?
  6. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie dobrowolności KSeF dla najmniejszych podmiotów gospodarczych, dla których ten system jest największym obciążeniem administracyjnym?
  7. Czy i od kiedy oraz na jakich zasadach organizacje pozarządowe, w tym KGW i OSP, powinny korzystać z KSeF?
  8. Czy resort przewiduje całkowite zwolnienie z obowiązku korzystania z KSeF dla podmiotów prowadzących działalność społeczną i statutową, których roczny obrót nie przekracza określonego progu?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów. Przyczyny awarii i spowolnienia systemu

„Od początku działania KSeF 2.0 nie wystąpiła awaria, odnotowano chwilowe spowolnienia w procesie logowania do KSeF poprzez Profil Zaufany, czyli jedną z kilku metod uwierzytelnienia. Natomiast sam KSeF 2.0 działa stabilnie – bez przerw.

14 lutego br. Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej. Dzięki temu użytkownicy KSeF mogą już uwierzytelnić się w systemie za pomocą aplikacji mObywatel, mojeID - bankowości elektronicznej, e-dowodu i Profilu Zaufanego.

Integracja umożliwia szybkie i wygodne potwierdzanie tożsamości, daje większą swobodę w wyborze metody uwierzytelnienia oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi logowania” – informuje resort finansów w odpowiedzi na interpelację.

Zobacz również:

Tryb awaryjny i abolicja

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Zbigniew Stawicki wyjaśnił, co następuje. „System działa stabilnie i bez zakłóceń, dlatego nie jest planowane wdrożenie trybów awaryjnych, przewidzianych odpowiednimi regulacjami ustawy o VAT. W każdym momencie działania KSeF podatnicy mają możliwość korzystania z trybu offline 24 określonego w art. 106nda ustawy VAT.

Nie wystąpiły trudności techniczne związane z wdrożeniem KSeF po stronie administracji skarbowej. W przypadku awarii po stronie administracji skarbowej podatnicy będą chronieni przepisami pozwalającymi na wystawianie faktur w trybie offline.

Należy również dodatkowo zaznaczyć, że za 2026 r. nie będą wyciągane konsekwencje w stosunku do podatników za błędne stosowanie KSeF. Dzięki odroczeniu kar podatnicy mają więcej czasu na dostosowanie się do nowych regulacji bez obawy o negatywne konsekwencje. Administracja skarbowa w pierwszych miesiącach funkcjonowania obowiązkowego KSeF skupia swoje działania na edukowaniu podatników oraz wspiera ich w prawidłowym wypełnianiu nowego obowiązku. Okres odroczenia służy dostosowaniu się podatników do nowych wymogów oraz poznaniu funkcjonalności systemu.

Logowanie i infrastruktura

W początkowej fazie korzystania z KSeF zaobserwowano skokowy wzrost liczby logowań przez Profil Zaufany. Stąd przejściowe problemy z wykorzystaniem tej metody logowania. Jak wyżej wspomniano, od 14 lutego br. Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

Dobrowolność KSeF i odroczenia dla małych podmiotów

Ministerstwo nie planuje wprowadzenia pełnej dobrowolności KSeF dla najmniejszych podmiotów, jednak przewidziało dla nich znaczące odroczenia i uproszczenia, aby zminimalizować obciążenie administracyjne.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1203) zawiera zapisy m.in. odnoszące się do uproszczeń i szczegółowych rozwiązań prawnych w zakresie obligatoryjnego KSeF, m.in. etapowanie terminów wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w KSeF:

  • od 1 lutego 2026 r. dla podatników, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł,
  • od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców, chyba, że wartość sprzedaży dokumentowana fakturami za okresy miesięczne nie przekracza kwoty 10 000 zł (brutto), wówczas podatnicy tacy do końca 2026 r. nie mają obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Zgodnie z przepisami epizodycznymi do końca 2026 r. podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych będą mogli wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej, jeżeli łączna wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) udokumentowana tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu będzie mniejsza lub równa 10 000 zł.

Do końca 2026 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych będą mogli wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej przy zastosowaniu kas rejestrujących i paragony fiskalne uznane za faktury (do 450 zł). Do końca 2026 r. odroczono m.in. obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach.

Etapowe wdrożenie KSeF stanowiło odpowiedź na potrzebę elastycznego wdrożenia tego systemu. Wypracowane, finalne rozwiązania prawne, techniczne i biznesowe są efektem szerokich konsultacji przeprowadzonych w 2024 i 2025 r. z udziałem rynku, w tym podatników, branży IT, księgowych, przedstawicieli JST, oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Były to największe, przeprowadzone w historii resortu finansów konsultacje rozwiązań prawnych i biznesowych.

W przygotowanych rozwiązaniach uwzględniono większość postulatów zgłoszonych w toku konsultacji. Szczegółowe odniesienie do wszystkich zgłoszonych postulatów zostało przedstawione w raportach z konsultacji, które są publicznie dostępne pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12391205/katalog/13092624#13092624.

Organizacje pozarządowe – KGW i OSP

Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne są obowiązane do wdrożenia KSeF na zasadach ogólnych, szczegółowo określonych w odpowiedzi na pytanie numer 6.

Ministerstwo Finansów nie przewiduje całkowitego i bezterminowego zwolnienia z obowiązku korzystania z KSeF dla podmiotów prowadzących działalność społeczną i statutową (takich jak fundacje czy stowarzyszenia) wyłącznie ze względu na charakter ich działalności. Zgodnie z założeniami systemu, kluczowym kryterium objęcia obowiązkiem e-fakturowania jest posiadanie statusu podatnika VAT (czynnego lub zwolnionego) w Polsce.

Organizacje pozarządowe, które wystawiają faktury w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, będą docelowo musiały korzystać z systemu, jednak uwzględniając etapowe wdrożenie tego systemu, tj. od 1 lutego 2026 r. dla podatników, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł, oraz od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców, chyba że wartość sprzedaży dokumentowana fakturami za okresy miesięczne nie przekracza kwoty 10 000 zł (brutto), wówczas podatnicy tacy do końca 2026 r. nie mają obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Ponadto, faktury wystawiane w relacjach z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (B2C), co jest częste w działalności statutowej, pozostają wyłączone z obowiązku ich wystawiania w KSeF, co w praktyce znacząco ogranicza obciążenia administracyjne dla wielu organizacji społecznych.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 15273 do ministra finansów i gospodarki w sprawie dysfunkcyjności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz barier systemowych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej

Skarbówka ciągnie Twoją kontrolę miesiącami? Od niedawna nie musi Cię to tyle kosztować w odsetkach. Sprawdź, czy znasz te przepisy
24 mar 2026

Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie dwie nowelizacje Ordynacji podatkowej, które realnie ograniczają zapędy fiskusa. Skarbówka nie naliczy odsetek za przeciągającą się kontrolę, a wątpliwości co do faktów musi rozstrzygać na Twoją korzyść. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania – ale wielu podatników wciąż nie zna swoich nowych praw.
KSeF w ogniu krytyki! Firmy alarmują: „System zamiast ułatwiać, blokuje biznes”, a problemy z logowaniem, niestabilnością i godzinami oczekiwania na faktury paraliżują przedsiębiorców
24 mar 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał uprościć życie przedsiębiorców, a tymczasem generuje chaos i straty. Problemy techniczne, długie oczekiwania na numer faktury i awarie logowania wywołują coraz więcej pytań od przedsiębiorców i organizacji księgowych.
KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat
24 mar 2026

Od 1 kwietnia firmy mierzą się z nowym problemem: faktury wpadają same, ale nikt nie wie, do kogo należą. Brak kontekstu oznacza telefony, opóźnienia i nawet 35 godzin miesięcznie straconego czasu. Eksperci wskazują jednak rozwiązanie, które może odwrócić cały proces.
Licencje na oprogramowanie a podatek u źródła – 3 pułapki, o których musisz wiedzieć. Komercyjne wykorzystanie, SaaS jako „urządzenie przemysłowe” i chaos interpretacyjny
24 mar 2026

Płatności za oprogramowanie kupowane od zagranicznych dostawców to codzienność polskich firm. System ERP od niemieckiego producenta, CRM w chmurze od amerykańskiego giganta, narzędzie projektowe z licencją subskrypcyjną – każda z tych transakcji może generować obowiązek pobrania 20% podatku u źródła (WHT). Albo nie. Problem w tym, że odpowiedź na pytanie „czy WHT?” przestaje być oczywista. W ostatnich dwóch latach organy podatkowe i sądy administracyjne zafundowały podatnikom prawdziwy rollercoaster interpretacyjny. Trzy zagadnienia wymagają szczególnej uwagi: nowa, kontrowersyjna wykładnia pojęcia „komercyjnego wykorzystywania” licencji end-user, próba objęcia modelu SaaS reżimem WHT jako „urządzenia przemysłowego” oraz rozbieżność stanowisk, która uniemożliwia pewne planowanie podatkowe. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

REKLAMA

Szok na rynku paliw! Rząd rozważa drastyczne ruchy – padły słowa o VAT i akcyzie
24 mar 2026

Ceny paliw rosną, napięcie na świecie eskaluje, a rząd nie wyklucza sięgnięcia po najcięższe narzędzia fiskalne. Minister aktywów państwowych ujawnia kulisy działań i ostrzega: „nie ma prostej recepty”. Co to oznacza dla kierowców?
Firma odzyskała 650 tys. zł, a potem skutecznie zawalczyła także o prawo do odsetek
24 mar 2026

Jedna decyzja, jeden „techniczny” szczegół i setki tysięcy złotych mogą przepaść. Historia przedsiębiorcy, który zapłacił ogromny podatek mimo przedawnienia, pokazuje, jak fiskus wykorzystuje przepisy – i jak wiele zależy od jednego słowa. Stawką są nie tylko pieniądze, ale też odsetki liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.
Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają
24 mar 2026

Telefony z urzędu skarbowego do firm już trwają. Resort finansów uspokaja, że to tylko „przyjazne rozmowy”, jednak doradcy podatkowi biją na alarm: lepiej uważać na to, co się mówi. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.

REKLAMA

Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?
Terminy i daty w KSeF - jak się w nich nie pogubić? Wystawienie faktury w różnych trybach, przesłanie do systemu, odebranie przez nabywcę
23 mar 2026

Jeszcze do niedawna w praktyce księgowej kluczowe znaczenie miały dwie daty – wystawienia faktury i wykonania usługi lub wydania towaru. Wraz z wejściem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), to podejście przestaje być wystarczające. Faktura ustrukturyzowana funkcjonuje bowiem w kilku „momentach” jednocześnie – jako dokument wystawiony, przesłany do KSeF oraz otrzymany przez nabywcę. Każde z tych zdarzeń może mieć odrębną datę, istotną z punktu widzenia rozliczeń i obiegu dokumentów.
