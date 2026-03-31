REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Faktury ustrukturyzowane w KSeF w kwietniu 2026 r. - większość nie wystawi, niewielu odbierze. 4 grupy podatników VAT

Faktury ustrukturyzowane w KSeF w kwietniu 2026 r. - większość nie wystawi, niewielu odbierze. 4 grupy podatników VAT

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 marca 2026, 15:42
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Faktury ustrukturyzowane w KSeF w kwietniu 2026 r. - większość nie wystawi, niewielu odbierze. 4 grupy podatników VAT
Faktury ustrukturyzowane w KSeF w kwietniu 2026 r. - większość nie wystawi, niewielu odbierze. 4 grupy podatników VAT
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Profesor Witold Modzelewski uważa, że większość podatników VAT obowiązanych od 1 kwietnia 2026 r. do wysyłania faktur do KSeF, tego nie zrobi. A również ci, którzy zdecydują się na wystawianie faktur przy pomocy KSeFu, będą w większości nadal wystawiać równolegle faktury papierowe i elektroniczne.

4 grupy podatników VAT

Już wiemy, że większość (przytłaczająca) podatników VAT obowiązanych od 1 kwietnia 2026 r. do wysyłania faktur do KSeF, tego nie zrobi. Populacja ta, licząca ponad 3 mln podmiotów (informacja, że jest ich tylko 1,4 mln jest nieprawdziwa), dzieli się na cztery grupy:

Pierwszą z nich stanowią „pominięci”, czyli podatnicy VAT nie mający NIP. Autorzy tych przepisów (chyba) nie wiedzieli, że podatnikami są również podmioty nie będące przedsiębiorcami, ale nawet przedsiębiorcy nie muszą mieć NIP. Jest to grubo ponad milionowa grupa, w tym rolnicy ryczałtowi oraz osoby wynajmujące nieruchomości zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo od tego podatku. Oni są i pozostaną poza tym systemem lub przejdą do szarej strefy.

Drugą grupę stanowią podatnicy VAT czynni, którzy co prawda mają NIP, ale nie potrafią lub nie chcą zajmować się KSeFem: swoje faktury wysyłają pocztą lub scanem i będą to robić również w tym roku. Są to przede wszystkim samozatrudnieni, ale nie tylko: oni w istotnej części przejdą do szarej strefy.

Trzecią grupę tworzą podatnicy, których kontrahenci, zwłaszcza zagraniczni, nie zgodzili się na wysyłanie faktur do KSeFu zwłaszcza ze względu na tajemnicę handlową. Tu nie ma żartów – nie wszyscy godzą się na tak daleko idącą inwigilację.

Czwartą grupą są podmioty, które objęto formalnymi włączeniami, a przede wszystkim sektor finansowy świadczący usługi zwolnione z VAT.

Nawet ci którzy będą wystawiać faktury w KSeF będą nadal wystawiać równolegle faktury papierowe i elektroniczne

Ale również ci, którzy zdecydują się na wystawianie faktur przy pomocy KSeFu, będą w większości nadal wystawiać równolegle faktury papierowe i elektroniczne. Powód jest banalny: aktualnie większość adresatów faktur ustrukturyzowanych nie ma lub nie chcą mieć dostępu do KSeF. Tak było przez pierwsze dwa miesiące (luty i marzec 2026 r.) i tak będzie również w tym i przyszłym roku. Tu nikogo nie można do czegokolwiek zmusić, bo:
- część tych adresatów nie ma NIP,
- istotna część go ma, ale „nie posługuje się nim dla potrzeb danych transakcji”,
- nie ma powszechnego obowiązku „odbierania” faktur w KSeF: jest tylko obowiązek wystawiania.

Nie ma prawnego obowiązku odbierania faktur w KSeF

Całość tego pomysłu jest typową „niedoróbką” koncepcyjną, bo faktura ustrukturyzowana jest (jakoby) „otrzymywana” przez KSeF (art. 106gb ust. 1 ustawy o VAT), ale nie ma karalnego obowiązku jej „pobierania”: samo jej pojawianie się w KSeF nie rodzi obowiązku zapoznania się z jej treścią i nie rodzi skutków cywilnoprawnych.

Ważne

Dla prawie wszystkich podmiotów, które podejmą trud wystawiania tych dokumentów, będą to czynności wewnętrzne, o których adresat tego dokumentu nie wie lub nie chcę wiedzieć.

Problem z fakturami korugującymi do wcześniej wystawionych faktur VAT

Podatnicy żyją również w błogim przekonaniu, że „do starych”, papierowych lub elektronicznych faktur po 31 marca 2026 r. będą wystawiać w tych samych postaciach faktury korygujące. Niestety jest to pogląd błędny – faktury te będą musiały być wysyłane do KSeF. Za to mało kto wie, że duplikaty „starych” faktur nie mogą być wysłane do KSeF oraz trzeba będzie przez lata wystawiać noty korygujące w postaci duplikatów, mimo że formalnie ich nie od 1 lutego 2026 roku.

Katastrofa fakturowa coraz bliżej

Mimo że wszyscy, który dobrze życzą obecnej władzy postulują aby odroczyć ten bajzel, politycy tkwią w uporze i prą do katastrofy. Powtarza się scenariusz z 2022 roku: „Polski Ład” a raczej nieład podatkowy pogrążając politycznie ówczesną większość, która właśnie wtedy trwale utraciła istotną część elektoratu. Podobnie będzie w tym roku: KSeF pogrąży politycznie obecną większość parlamentarną lub doprowadzi do rozpadu koalicji. Nie będzie to zaskoczeniem, ponieważ jest to pomysł z 2023 roku, czyli ostatnie akordy właśnie „Polskiego Ładu”, który na swoje (i nasze) nieszczęście kontynuuje obecna koalicja.

Oficjalne media tracą już resztki wiarygodności, bo nie mówią nic o nadciągającej katastrofie fakturowej. Czyli stoi za tym przedsięwzięciem jakiś wszechmocny lobbysta, który ma również wpływy po obu stronach sceny politycznej. KSeF i gwałtowny wzrost cen paliw silnikowych, będący również wynikiem polityki „dywersyfikacji” dostaw źródeł energii, będzie mieć trwałe skutki polityczne.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF obowiązkowy od 1 kwietnia. Firmy bez systemu nie wystawią faktur
31 mar 2026

System może nie wytrzymać naporu firm. Na dzień przed obowiązkiem KSeF działało w nim tylko 40% przedsiębiorców, a już od 1 kwietnia dołączają miliony. Eksperci ostrzegają: brak dostępu do systemu może oznaczać brak możliwości wystawiania faktur i realny paraliż biznesu.
KSeF od 1 kwietnia: ostatnie wskazówki skarbówki - logowanie, samofakturowanie, limit 10 tys. zł, tryby awaryjne, certyfikaty. Jak nadać uprawnienia swojej księgowej?
31 mar 2026

W komunikacie z 31 marca 2026 r. (w przeddzień objęcia obowiązkowym systemem KSeF większości podatników VAT) Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień jak zalogować się do KSeF, wystawiać i odbierać faktury oraz jak korzystać z najważniejszych funkcji tego systemu fakturowania w codziennej działalności gospodarczej.
Skarbówka i organy nadzorcze patrzą na realną działalność firmy. Dlaczego w 2026 r. „papierowe” struktury to prosta droga do problemów?
31 mar 2026

Polski rynek kapitałowy i sukcesyjny znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym. Miniona dekada to czas, w którym dla polskiego biznesu w końcu dostępne stały się rozwiązania funkcjonujące wcześniej tylko za granicą takie jak spółka holdingowa, fundacja rodzinna czy – choć to trochę inna sytuacja – alternatywna spółka inwestycyjna. Obecnie można stwierdzić, że okres agresywnego wykorzystywania samych konstrukcji prawnych dobiegł końca, ustępując miejsca fazie weryfikacji ich operacyjnej treści. Organy podatkowe oraz organy nadzorcze, jak na przykład KNF, coraz wyraźniej dążą do oceny rzeczywistej substancji biznesowej (business substance) danego biznesu, odchodząc od analizy wyłącznie strony formalnej dokumentacji.
KSeF w małej firmie od 1 kwietnia 2026 r. – co zrobić, by uniknąć chaosu fakturowego. Koniec z antydatowaniem faktur i nieformalnego anulowania sprzedaży
31 mar 2026

Drugim etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur, który rozpocznie się 1 kwietnia 2026 r. może przynieść małym firmom, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorcom sporo nerwów, ale nie musi oznaczać paraliżu. Najbliższe dni będą przede wszystkim testem – dla samego systemu, narzędzi logowania oraz firm, które dopiero uczą się nowego modelu fakturowania. Najgorsze, co dziś można zrobić, to działać w panice - pisze Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

REKLAMA

Faktury ustrukturyzowane w KSeF w kwietniu 2026 r. - większość nie wystawi, niewielu odbierze. 4 grupy podatników VAT
31 mar 2026

Profesor Witold Modzelewski uważa, że większość podatników VAT obowiązanych od 1 kwietnia 2026 r. do wysyłania faktur do KSeF, tego nie zrobi. A również ci, którzy zdecydują się na wystawianie faktur przy pomocy KSeFu, będą w większości nadal wystawiać równolegle faktury papierowe i elektroniczne.
FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP” – nawet 1 mln zł i więcej na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku
31 mar 2026

Transformacja regionów pogórniczych wchodzi w kolejny etap. W II-III kwartale 2026 roku planowany jest nabór w ramach działania FESL 10.03 „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - Przemysł czasu wolnego w MŚP”, który ma wspierać przedsiębiorców inwestujących w tereny zdegradowane i poprzemysłowe w województwie śląskim. To instrument finansowy skierowany do sektora MŚP, umożliwiający realizację inwestycji o wartości przekraczającej 1 mln zł dofinansowania, ukierunkowanych na rozwój turystyki postindustrialnej, rekreacji oraz nowych funkcji gospodarczych w przestrzeniach po działalności przemysłowej. Działanie wpisuje się w Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz strategię „Śląskie 2030 – Zielone Śląskie”, premiując projekty proekologiczne, tworzące miejsca pracy i wykorzystujące dziedzictwo przemysłowe regionu.
KSeF dla wszystkich. Ukryte ryzyka mogą kosztować firmy miliony
31 mar 2026

Brak kar to tylko iluzja bezpieczeństwa. Już od 1 kwietnia KSeF obejmie większość firm w Polsce, a eksperci ostrzegają: błędy w e-fakturach mogą uderzyć w płynność finansową i narazić przedsiębiorców na poważne konsekwencje podatkowe.
KSeF od 1 kwietnia uderza w MŚP. Firmy tracą zaufanie, a chaos dopiero nadchodzi
31 mar 2026

Prima Aprilis bez żartów dla biznesu. Od 1 kwietnia obowiązek KSeF obejmuje sektor MŚP, ale nastroje przedsiębiorców wyraźnie się pogarszają. Zaufanie do systemu spada, a eksperci ostrzegają: największe problemy dopiero przed nami.

REKLAMA

Zmieniłeś przeznaczenie lokalu? Jak zapomnisz o korekcie deklaracji, będzie kara
31 mar 2026

Zmieniłeś sposób użytkowania lokalu, na przykład wydzieliłeś część mieszkania na gabinet albo po latach prowadzenia firmy w lokalu wróciłeś do funkcji czysto mieszkalnej? Każda z tych sytuacji uruchamia 14-dniowy zegar. Jeśli w tym czasie nie złożysz korekty deklaracji DN-1, grozi ci nie tylko zaległość podatkowa z odsetkami, lecz także grzywna na podstawie Kodeksu karnego skarbowego. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, aż do momentu, gdy urząd się odezwie.
To się dzieje! Nowe ceny paliw na stacjach. Tyle maksymalnie zapłacisz dzisiaj za benzynę i diesla: za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,16 zł, za litr oleju napędowego - 7,60 zł
31 mar 2026

Od dzisiaj kierowcy zapłacą mniej za paliwo – ale tylko do określonego poziomu. Rząd wprowadził ceny maksymalne i obniżył VAT do 8 proc. Sprawdź, ile dokładnie dzisiaj zapłacisz za benzynę i diesla oraz jakie kary grożą za przekroczenie nowych limitów.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA