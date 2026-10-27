REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF w praktyce. Kiedy można anulować fakturę? Skarbówka wskazuje na ten jeden moment

KSeF w praktyce. Kiedy można anulować fakturę? Skarbówka wskazuje na ten jeden moment

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 października 2026, 07:07
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury firma
KSeF: kiedy można anulować fakturę? Skarbówka wyjaśnia
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, co zrobić z fakturą przygotowaną w systemie księgowym, która zawiera błędy, ale nie została jeszcze wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur ani przekazana kontrahentowi. Najnowsze stanowisko skarbówki pokazuje, że znaczenie ma moment, w którym dokument trafia do obrotu prawnego. Jeśli jest jedynie wewnętrzną propozycją faktury i nie został nigdzie udostępniony, możliwe jest jego anulowanie bez wprowadzania dokumentu do KSeF i bez wystawiania korekty.

rozwiń >

Co zrobić, gdy przedsiębiorca wykryje błąd na fakturze jeszcze przed wysłaniem jej do KSeF? Skarbówka wskazała moment, który decyduje o tym, czy dokument można usunąć, czy konieczna będzie już korekta. Dla firm korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur ta granica może mieć duże znaczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Skarbówka wskazała, co z błędną fakturą przygotowaną przed wysyłką do KSeF. Kluczowy jest jeden moment

Od 1 kwietnia 2026 r. część podatników jest zobowiązana do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. W praktyce oznacza to zmianę sposobu przygotowywania dokumentów sprzedaży i konieczność dostosowania systemów księgowych do nowych zasad. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy faktura zostanie wygenerowana w systemie, ale przed wysłaniem do KSeF zostanie wykryty błąd.

Może chodzić między innymi o nieprawidłowy opis usługi, błędną kwotę, pomyłkę w danych lub inne elementy dokumentu wymagające poprawy. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, czy taki dokument należy wprowadzić do KSeF, a następnie korygować, czy możliwe jest jego usunięcie jeszcze przed wysyłką.

Sprawa dotyczyła podatnika VAT czynnego, który od momentu objęcia obowiązkiem korzystania z KSeF wystawia faktury w tym systemie. Podatnik wskazał, że w przyszłości mogą wystąpić sytuacje, w których plik XML przygotowany w systemie księgowym nie przejdzie wewnętrznej procedury akceptacji i konieczne będzie wycofanie takiej błędnej propozycji dokumentu.

REKLAMA

Faktura musi wejść do obrotu prawnego. Samo przygotowanie dokumentu nie zawsze oznacza wystawienie

Skarbówka zwróciła uwagę, że faktura jest dokumentem sformalizowanym, który ma potwierdzać konkretne zdarzenie gospodarcze. Nie jest więc wyłącznie technicznym zapisem w systemie księgowym, ale dokumentem mającym określone skutki podatkowe. Ważne znaczenie ma tutaj art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze, jeżeli podatnik wystawi dokument zawierający kwotę podatku. Z tego powodu istotne jest ustalenie, kiedy faktycznie dochodzi do wystawienia faktury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W interpretacji czytamy: „Faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Podatnik wystawia fakturę m.in. w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego.”

Według stanowiska organu podatkowego samo sporządzenie dokumentu w systemie nie zawsze oznacza jeszcze jego wystawienie. Znaczenie ma również przekazanie faktury innemu podmiotowi i wprowadzenie jej do obrotu prawnego. Oznacza to, że dokument przygotowany wewnętrznie, który nie został przekazany kontrahentowi ani wysłany do KSeF, może być traktowany inaczej niż faktura, która została już udostępniona lub zaakceptowana przez system.

Zobacz również:

Anulowanie faktury jest możliwe, ale tylko wyjątkowo. Nie każdą pomyłkę można po prostu usunąć

Przepisy dotyczące VAT nie zawierają szczegółowej regulacji opisującej procedurę anulowania faktur. W praktyce jednak dopuszcza się taką możliwość, ale wyłącznie w określonych sytuacjach. Skarbówka podkreśliła, że anulowanie powinno być stosowane wyjątkowo i tylko wtedy, gdy dokument nie został jeszcze wprowadzony do obrotu prawnego. Nie może ono zastępować standardowej procedury korygowania dokumentów, jeżeli faktura już wywołała skutki podatkowe.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

„Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjątku – jest dopuszczalne anulowanie faktury. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że anulowanie faktur powinno dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego. Anulowanie faktury powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Ponadto, podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną - stwierdził Dyrektor KIS.

W szczególności anulowanie może dotyczyć sytuacji, w których faktura nie dokumentuje rzeczywiście wykonanej czynności albo została przygotowana omyłkowo i zatrzymana na etapie wewnętrznej kontroli. Inaczej wygląda sytuacja, gdy po wystawieniu faktury dochodzi do zmian dotyczących rzeczywistego zdarzenia gospodarczego albo dokument zawiera błędy. W takim przypadku właściwym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej.

Kiedy trzeba wystawić fakturę korygującą? Przepisy wskazują konkretne przypadki

Faktura korygująca służy do doprowadzenia pierwotnego dokumentu do stanu zgodnego z rzeczywistością. Nie jest jednak narzędziem do poprawiania dokumentów, które nigdy nie zostały skutecznie wprowadzone do obrotu. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się między innymi wtedy, gdy:

  • zmieniła się podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana na fakturze,
  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Korekta może dotyczyć między innymi błędnej ceny, stawki podatku, kwoty VAT, danych lub innych elementów dokumentu. Jej celem jest przedstawienie prawidłowych informacji dotyczących transakcji. Jednocześnie skarbówka wskazała, że korekta jest możliwa dopiero wtedy, gdy istnieje faktura pierwotna, która została wprowadzona do obrotu prawnego. Jeżeli dokument nie został przekazany odbiorcy i nie wywołał żadnych skutków, nie ma podstaw do wystawiania faktury korygującej.

KSeF nie pozwoli anulować faktury po jej przyjęciu. Po wysyłce pozostaje korekta

Jednym z najważniejszych elementów stanowiska skarbówki jest kwestia faktur przesłanych już do KSeF. Jeżeli plik XML zostanie wysłany do systemu, zostanie zaakceptowany, a fakturze zostanie nadany numer identyfikujący w KSeF, dokument będzie uznany za wprowadzony do obrotu prawnego. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie będzie mógł anulować faktury w systemie. Jeżeli okaże się, że dokument zawiera błędy, konieczne będzie zastosowanie właściwej procedury i wystawienie faktury korygującej.

KSeF nie przewiduje bowiem możliwości anulowania wystawionej za jego pośrednictwem faktury. Moment przesłania i przyjęcia dokumentu przez system będzie więc granicą, po której podatnik musi korzystać z mechanizmu korekty. To oznacza, że przedsiębiorcy powinni szczególną uwagę zwracać na wewnętrzne procedury akceptacji dokumentów przed wysłaniem ich do KSeF.

Organ skarbowy wskazał, że „(...) w KSeF nie jest możliwe anulowanie wystawionej faktury. Jeśli plik xml został wysłany do KSeF, przyjęty w systemie i końcowo fakturze został nadany numer identyfikujący ją w KSeF, oznacza to, że faktura weszła do obrotu prawnego. W związku z powyższym, jeśli w wystawionej fakturze zidentyfikowano błędy, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą w celu poprawienia tych błędów.”

Błędna propozycja faktury w systemie księgowym może zostać usunięta. Organ potwierdził stanowisko podatnika

W analizowanej sprawie organ podatkowy uznał, że przedsiębiorca nie miał do czynienia z gotową fakturą, ale jedynie z jej projektem. Dokument określony jako „propozycja” faktury nie został bowiem wysłany do KSeF ani udostępniony nabywcy w jakikolwiek sposób. Dodatkowo dokument przechodził wewnętrzny proces akceptacji, podczas którego mogły zostać wykryte błędy. Jeżeli faktura nie została zaakceptowana, a jej treść nie odpowiadała rzeczywistemu zdarzeniu gospodarczemu, przedsiębiorca mógł ją usunąć na etapie tworzenia w systemie księgowym. W takim przypadku nie powstaje obowiązek przesyłania takiego dokumentu do KSeF ani wystawiania do niego korekty.

„(...) skoro w opisanej sytuacji mamy do czynienia z fakturami, które nie zostały wprowadzone do obiegu prawnego (nie zostały udostępnione nabywcy w żaden sposób i nie zostały przesłane do KSeF) oraz nie dokumentują one faktycznie wykonanych zdarzeń gospodarczych (ze względu np. na nieprawidłowy opis usługi, nieprawidłowe kwoty), to będą mieli Państwo prawo do anulowania tych faktur na etapie ich wewnętrznego tworzenia w systemie księgowym Spółki. Tym samym, nie będą mieli Państwo obowiązku wprowadzania takich faktur i ich korekt do KSeF - stwierdził Dyrektor KIS.

Stanowisko skarbówki oznacza więc, że przedsiębiorcy zachowują możliwość wycofania błędnych dokumentów przygotowanych wewnętrznie, ale tylko do momentu, w którym faktura zostanie przekazana do KSeF lub udostępniona kontrahentowi. Po tym etapie anulowanie dokumentu nie będzie już możliwe.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2026 roku, nr 0114-KDIP1-1.4012.220.2026.2.AWY. Możliwość anulowania faktury przygotowanej w systemie księgowym i nieudostępnionej nabywcy w żaden sposób, bez obowiązku wprowadzania do KSeF tej faktury ani jej korekty.

Powiązane
Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął już decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął już decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Duże zmiany w dowodach osobistych już od grudnia 2026 r. Seniorzy i rodzice zyskają najwięcej
Duże zmiany w dowodach osobistych już od grudnia 2026 r. Seniorzy i rodzice zyskają najwięcej
ZUS wydał nowy komunikat. Od stycznia 2027 r. renta wdowia mocno pójdzie w górę. Kto dostanie więcej pieniędzy?
ZUS wydał nowy komunikat. Od stycznia 2027 r. renta wdowia mocno pójdzie w górę. Kto dostanie więcej pieniędzy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Radni Lublina już zdecydowali. Tyle od nowego roku zapłacą właściciele nieruchomości
28 paź 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.
Wydatki na wieniec na pogrzeb pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
28 paź 2026

Czy sfinansowanie ze środków obrotowych pracodawcy zakupu wieńca na pogrzeb pracownika przyczynia się do uzyskania przychodów przez pracodawcę? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Poruszył też kwestię reprezentacji.
Zmiany w KSeF od 2027 r. Certyfikaty powiązane z NIP, identyfikatory zbiorcze do oznaczania płatności za więcej niż jedną fakturę, przedłużenie ważności tokenów. Nowelizacja rozporządzenia MFiG (projekt)
28 paź 2026

W dniu 27 października 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur. Rozporządzenie to ma na celu przedłużenie możliwości stosowania tokenów przy uwierzytelnianiu w KSeF po 2026 roku i wprowadzenie nowych zasad dla tokenów wytwarzanych od 1 stycznia 2027 r. Ponadto zostaną wprowadzone nowe przepisy w zakresie pobierania i użytkowania certyfikatów KSeF ze względu na ich przeznaczenie. Będzie możliwe wytwarzanie certyfikatów KSeF powiązanych z numerem identyfikacji podatkowej (NIP). Pojawi się także nowe uprawnienie w KSeF dotyczące obsługi identyfikatora zbiorczego w zakresie płatności. Zmiany te mają wejść w życie od początku 2027 roku.
Podatki 2027: zmiany w PIT i ograniczenie ryczałtu. Kto i ile straci a kto zyska na zmianach w opodatkowaniu [obliczenia]
27 paź 2026

Ponad 150 tys. zł więcej obciążeń z tytułu PIT i składki zdrowotnej w przypadku przejścia z ryczałtu na podatek liniowy, 10 tys. zł dodatkowego podatku od najmu własnej spółce albo 20 tys. zł daniny solidarnościowej od dochodów z IP Box. Takie różnice pokazują uproszczone wyliczenia skutków zmian podatkowych wynikających z uchwalonej już przez Sejm 22 października 2026 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne . Jednocześnie nowe progi na skali pozwoliłyby części przedsiębiorców zaoszczędzić do 3600 zł PIT rocznie. Ostateczny bilans zależy od przyjętej formy opodatkowania, wysokości dochodów i kosztów prowadzenia działalności.

REKLAMA

Ważny komunikat KRUS: Zmienia się ostateczny termin płatności. Znamy stawki za IV kwartał!
27 paź 2026

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała pilny komunikat dla rolników dotyczący składek za IV kwartał 2026 roku. Choć ustawowy termin upływa pod koniec października, w tym roku gospodarze zyskają dodatkowy czas na przelew ze względu na układ kalendarza. Mamy też dobrą wiadomość dla portfeli ubezpieczonych – wymiar opłat nie uległ zmianie. Sprawdź, do kiedy musisz uregulować należności, aby uniknąć odsetek, i jakiej wiadomości od KRUS możesz spodziewać się na swoim telefonie.
Nowe opłaty za małe paczki spoza UE. Od 1 listopada aż 4,6 mld przesyłek pod lupą
27 paź 2026

Od 1 listopada 2026 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zaczną pobierać nową opłatę manipulacyjną od małych przesyłek spoza wspólnoty. Komisja Europejska ustaliła ją na poziomie 2 euro za każdą pozycję w przesyłce. Nowa należność dołączy do obowiązującego od lipca cła w wysokości 3 euro, nakładanego na paczki o wartości nieprzekraczającej 150 euro, wysyłane bezpośrednio do konsumentów w UE. Skala zjawiska, w które uderzają nowe przepisy, jest ogromna – w 2024 roku na unijny rynek trafiło 4,6 mld małych paczek, a 91 proc. z nich pochodziło z Chin. Przewaga cenowa azjatyckich platform zaczyna się kurczyć, a walka o europejskiego klienta coraz wyraźniej przenosi się na jakość całego doświadczenia zakupowego.
Od 2027 r. nabywca usług odpowie za VAT kontrahenta
27 paź 2026

Solidarna odpowiedzialność VAT za usługi niematerialne wchodzi do polskiego systemu 1 stycznia 2027 r. Firma, która kupi usługi informatyczne, księgowe, doradcze, reklamowe czy rekrutacyjne, będzie mogła zostać wezwana do zapłaty VAT, którego nie wpłacił jej usługodawca. Nowelizacja z 4 września 2026 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 29 września 2026 r. (poz. 1270). Dla przedsiębiorców oznacza to powrót do dokumentowania „dochowania należytej staranności” przy doborze kontrahenta. Nadużycia w obrocie usługami wyglądają jednak zupełnie inaczej.
19% polskich firm MŚP ma stratę netto mimo poprawy rentowności. Usługi zarabiają więcej, handel i produkcja tracą marżę
27 paź 2026

Chociaż rentowność badanych firm poprawiła się w 2025 roku, 19 proc. z nich nadal wykazało stratę netto. Z raportu Value Finance opartego na wynikach 809 przedsiębiorstw z lat 2022–2025 wynika też, że poprawa była nierówna: usługi zwiększały zyski, podczas gdy handel i produkcja mierzyły się ze spadkiem marż.

REKLAMA

Rewolucja w portfelach już od 2027 r. Sejm wprowadza nowe progi 130 i 150 tys. zł oraz nieznaną dotąd stawkę podatku
27 paź 2026

Sejm oficjalnie przegłosował głęboką reformę systemu podatkowego, wprowadzając zupełnie nową skalę PIT i mechanizm ochrony przed inflacją. Podczas gdy jedna grupa podatników zyska na podniesieniu progów, inne przepisy drastycznie obcinają przywileje sporej części przedsiębiorców. Na jaw wyszły szczegóły niespodziewanego sojuszu posłów, który w ostatniej chwili uratował największe firmy przed wyższym CIT, ale przypieczętował los innej grupy. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2027 roku straci prawo do popularnej formy rozliczenia i za co zapłacimy więcej.
Opłata targowa do zmiany? Rzecznik MŚP uderza w przepisy, które dotyczą konkretnej grupy handlujących
27 paź 2026

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące opłaty targowej mogą wkrótce przejść rewolucję. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agnieszka Majewska, oficjalnie zainterweniowała u Ministra Finansów. Chodzi o ukryte, podwójne koszty, jakie ponosi jedna, konkretna grupa przedsiębiorców. Sprawdź, na czym polega problem i jakie dwa rozwiązania leżą obecnie na stole.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA