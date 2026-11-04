REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF w praktyce. Kiedy można anulować fakturę? Skarbówka wskazuje na ten jeden moment

KSeF w praktyce. Kiedy można anulować fakturę? Skarbówka wskazuje na ten jeden moment

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 listopada 2026, 08:14
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury firma
KSeF: kiedy można anulować fakturę? Skarbówka wyjaśnia
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, co zrobić z fakturą przygotowaną w systemie księgowym, która zawiera błędy, ale nie została jeszcze wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur ani przekazana kontrahentowi. Najnowsze stanowisko skarbówki pokazuje, że znaczenie ma moment, w którym dokument trafia do obrotu prawnego. Jeśli jest jedynie wewnętrzną propozycją faktury i nie został nigdzie udostępniony, możliwe jest jego anulowanie bez wprowadzania dokumentu do KSeF i bez wystawiania korekty.

rozwiń >

Co zrobić, gdy przedsiębiorca wykryje błąd na fakturze jeszcze przed wysłaniem jej do KSeF? Skarbówka wskazała moment, który decyduje o tym, czy dokument można usunąć, czy konieczna będzie już korekta. Dla firm korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur ta granica może mieć duże znaczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Skarbówka wskazała, co z błędną fakturą przygotowaną przed wysyłką do KSeF. Kluczowy jest jeden moment

Od 1 kwietnia 2026 r. część podatników jest zobowiązana do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. W praktyce oznacza to zmianę sposobu przygotowywania dokumentów sprzedaży i konieczność dostosowania systemów księgowych do nowych zasad. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy faktura zostanie wygenerowana w systemie, ale przed wysłaniem do KSeF zostanie wykryty błąd.

Może chodzić między innymi o nieprawidłowy opis usługi, błędną kwotę, pomyłkę w danych lub inne elementy dokumentu wymagające poprawy. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości, czy taki dokument należy wprowadzić do KSeF, a następnie korygować, czy możliwe jest jego usunięcie jeszcze przed wysyłką.

Sprawa dotyczyła podatnika VAT czynnego, który od momentu objęcia obowiązkiem korzystania z KSeF wystawia faktury w tym systemie. Podatnik wskazał, że w przyszłości mogą wystąpić sytuacje, w których plik XML przygotowany w systemie księgowym nie przejdzie wewnętrznej procedury akceptacji i konieczne będzie wycofanie takiej błędnej propozycji dokumentu.

REKLAMA

Faktura musi wejść do obrotu prawnego. Samo przygotowanie dokumentu nie zawsze oznacza wystawienie

Skarbówka zwróciła uwagę, że faktura jest dokumentem sformalizowanym, który ma potwierdzać konkretne zdarzenie gospodarcze. Nie jest więc wyłącznie technicznym zapisem w systemie księgowym, ale dokumentem mającym określone skutki podatkowe. Ważne znaczenie ma tutaj art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten przewiduje obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze, jeżeli podatnik wystawi dokument zawierający kwotę podatku. Z tego powodu istotne jest ustalenie, kiedy faktycznie dochodzi do wystawienia faktury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W interpretacji czytamy: „Faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Podatnik wystawia fakturę m.in. w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego.”

Według stanowiska organu podatkowego samo sporządzenie dokumentu w systemie nie zawsze oznacza jeszcze jego wystawienie. Znaczenie ma również przekazanie faktury innemu podmiotowi i wprowadzenie jej do obrotu prawnego. Oznacza to, że dokument przygotowany wewnętrznie, który nie został przekazany kontrahentowi ani wysłany do KSeF, może być traktowany inaczej niż faktura, która została już udostępniona lub zaakceptowana przez system.

Zobacz również:

Anulowanie faktury jest możliwe, ale tylko wyjątkowo. Nie każdą pomyłkę można po prostu usunąć

Przepisy dotyczące VAT nie zawierają szczegółowej regulacji opisującej procedurę anulowania faktur. W praktyce jednak dopuszcza się taką możliwość, ale wyłącznie w określonych sytuacjach. Skarbówka podkreśliła, że anulowanie powinno być stosowane wyjątkowo i tylko wtedy, gdy dokument nie został jeszcze wprowadzony do obrotu prawnego. Nie może ono zastępować standardowej procedury korygowania dokumentów, jeżeli faktura już wywołała skutki podatkowe.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

„Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjątku – jest dopuszczalne anulowanie faktury. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że anulowanie faktur powinno dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego. Anulowanie faktury powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Ponadto, podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną - stwierdził Dyrektor KIS.

W szczególności anulowanie może dotyczyć sytuacji, w których faktura nie dokumentuje rzeczywiście wykonanej czynności albo została przygotowana omyłkowo i zatrzymana na etapie wewnętrznej kontroli. Inaczej wygląda sytuacja, gdy po wystawieniu faktury dochodzi do zmian dotyczących rzeczywistego zdarzenia gospodarczego albo dokument zawiera błędy. W takim przypadku właściwym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej.

Kiedy trzeba wystawić fakturę korygującą? Przepisy wskazują konkretne przypadki

Faktura korygująca służy do doprowadzenia pierwotnego dokumentu do stanu zgodnego z rzeczywistością. Nie jest jednak narzędziem do poprawiania dokumentów, które nigdy nie zostały skutecznie wprowadzone do obrotu. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się między innymi wtedy, gdy:

  • zmieniła się podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana na fakturze,
  • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Korekta może dotyczyć między innymi błędnej ceny, stawki podatku, kwoty VAT, danych lub innych elementów dokumentu. Jej celem jest przedstawienie prawidłowych informacji dotyczących transakcji. Jednocześnie skarbówka wskazała, że korekta jest możliwa dopiero wtedy, gdy istnieje faktura pierwotna, która została wprowadzona do obrotu prawnego. Jeżeli dokument nie został przekazany odbiorcy i nie wywołał żadnych skutków, nie ma podstaw do wystawiania faktury korygującej.

KSeF nie pozwoli anulować faktury po jej przyjęciu. Po wysyłce pozostaje korekta

Jednym z najważniejszych elementów stanowiska skarbówki jest kwestia faktur przesłanych już do KSeF. Jeżeli plik XML zostanie wysłany do systemu, zostanie zaakceptowany, a fakturze zostanie nadany numer identyfikujący w KSeF, dokument będzie uznany za wprowadzony do obrotu prawnego. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie będzie mógł anulować faktury w systemie. Jeżeli okaże się, że dokument zawiera błędy, konieczne będzie zastosowanie właściwej procedury i wystawienie faktury korygującej.

KSeF nie przewiduje bowiem możliwości anulowania wystawionej za jego pośrednictwem faktury. Moment przesłania i przyjęcia dokumentu przez system będzie więc granicą, po której podatnik musi korzystać z mechanizmu korekty. To oznacza, że przedsiębiorcy powinni szczególną uwagę zwracać na wewnętrzne procedury akceptacji dokumentów przed wysłaniem ich do KSeF.

Organ skarbowy wskazał, że „(...) w KSeF nie jest możliwe anulowanie wystawionej faktury. Jeśli plik xml został wysłany do KSeF, przyjęty w systemie i końcowo fakturze został nadany numer identyfikujący ją w KSeF, oznacza to, że faktura weszła do obrotu prawnego. W związku z powyższym, jeśli w wystawionej fakturze zidentyfikowano błędy, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą w celu poprawienia tych błędów.”

Błędna propozycja faktury w systemie księgowym może zostać usunięta. Organ potwierdził stanowisko podatnika

W analizowanej sprawie organ podatkowy uznał, że przedsiębiorca nie miał do czynienia z gotową fakturą, ale jedynie z jej projektem. Dokument określony jako „propozycja” faktury nie został bowiem wysłany do KSeF ani udostępniony nabywcy w jakikolwiek sposób. Dodatkowo dokument przechodził wewnętrzny proces akceptacji, podczas którego mogły zostać wykryte błędy. Jeżeli faktura nie została zaakceptowana, a jej treść nie odpowiadała rzeczywistemu zdarzeniu gospodarczemu, przedsiębiorca mógł ją usunąć na etapie tworzenia w systemie księgowym. W takim przypadku nie powstaje obowiązek przesyłania takiego dokumentu do KSeF ani wystawiania do niego korekty.

„(...) skoro w opisanej sytuacji mamy do czynienia z fakturami, które nie zostały wprowadzone do obiegu prawnego (nie zostały udostępnione nabywcy w żaden sposób i nie zostały przesłane do KSeF) oraz nie dokumentują one faktycznie wykonanych zdarzeń gospodarczych (ze względu np. na nieprawidłowy opis usługi, nieprawidłowe kwoty), to będą mieli Państwo prawo do anulowania tych faktur na etapie ich wewnętrznego tworzenia w systemie księgowym Spółki. Tym samym, nie będą mieli Państwo obowiązku wprowadzania takich faktur i ich korekt do KSeF - stwierdził Dyrektor KIS.

Stanowisko skarbówki oznacza więc, że przedsiębiorcy zachowują możliwość wycofania błędnych dokumentów przygotowanych wewnętrznie, ale tylko do momentu, w którym faktura zostanie przekazana do KSeF lub udostępniona kontrahentowi. Po tym etapie anulowanie dokumentu nie będzie już możliwe.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2026 roku, nr 0114-KDIP1-1.4012.220.2026.2.AWY. Możliwość anulowania faktury przygotowanej w systemie księgowym i nieudostępnionej nabywcy w żaden sposób, bez obowiązku wprowadzania do KSeF tej faktury ani jej korekty.

Powiązane
Nowy komunikat ZUS. Już od stycznia 2027 roku renta wdowia pójdzie w górę. Kto dostanie więcej pieniędzy?
Nowy komunikat ZUS. Już od stycznia 2027 roku renta wdowia pójdzie w górę. Kto dostanie więcej pieniędzy?
Duże zmiany w dowodach osobistych już od grudnia 2026 r. Seniorzy i rodzice zyskają najwięcej
Duże zmiany w dowodach osobistych już od grudnia 2026 r. Seniorzy i rodzice zyskają najwięcej
Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął kluczową decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Emerytury i renty w 2027 r. Rząd podjął kluczową decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Od 2027 r. obowiązkowe stosowanie kodów PKD 2025. Kto musi je zaktualizować i dlaczego nie warto czekać na automatyczne przekształcenie w CEIDG i KRS?
04 lis 2026

ZUS przypomina, że w aktualnym stanie prawnym przedsiębiorcy mogą posługiwać się starymi kodami PKD 2007, jak i nowymi PKD 2025. Jednak okres przejściowy kończy się niedługo - 31 grudnia 2026 r. Od 1 stycznia 2027 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją będzie PKD 2025. Przedsiębiorcy, których wpisy nadal zawierają stare kody, mogą samodzielnie dostosować je do nowej klasyfikacji. Zmiana jest bezpłatna, a wniosek najlepiej złożyć już dziś i nie czekać na automatyczne przekształcenie w systemach CEIDG i KRS.
CIT, JPK CIT i ZUS. Nowe obszary tematyczne Asystentów AI w INFORLEX pomogą odpowiedzieć na trudne pytania
04 lis 2026

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS? Jak zastosować przepisy CIT? Który znacznik JPK CIT przypisać do konkretnego konta księgowego? To tylko niektóre pytania, na które pomagają odpowiadać nowi Asystenci AI w INFORLEX. Narzędzie rozwija się o kolejne obszary wiedzy, łącząc możliwości sztucznej inteligencji ze sprawdzonymi źródłami i nadzorem doświadczonych ekspertów. Sprawdź, co potrafi INFORLEX z Asystentem AI. Testuj bezpłatnie przez 5 dni.
Skarbówka szykuje rewolucję w kontaktach z podatnikami. Jeden szczegół może Cię zaskoczyć, chodzi o nagrywanie rozmów
04 lis 2026

Rząd oficjalnie zapowiedział głębokie zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej. W wykazie prac legislacyjnych pojawił się nowy projekt, który ma całkowicie zmienić sposób, w jaki załatwiamy sprawy urzędowe i jak komunikujemy się z fiskusem. Chociaż urzędnicy obiecują ułatwienia i nowoczesne narzędzia cyfrowe, to jeden z wprowadzanych przepisów budzi szczególne emocje – urzędy zyskają zupełnie nowe uprawnienie podczas każdej rozmowy.
Czy wspólnota mieszkaniowa zawsze musi składać JPK-CIT? Skarbówka zajęła stanowisko
04 lis 2026

Wspólnota prowadząca wyłącznie ewidencję pozaksięgową nie musi przesyłać fiskusowi ksiąg w JPK-CIT. Samo składanie CIT-8 o tym nie przesądza. Wspólnota prowadząca księgi rachunkowe musi natomiast sprawdzić zwolnienia i termin objęcia obowiązkiem.

REKLAMA

Czy faktura ustrukturyzowana może być „użyta w KSeF”, czy też używamy „wizualizacji”, które nie są fakturami?
03 lis 2026

W świetle art. 106gb ust 5 i 5a ustawy o VAT-u „faktura użyta poza KSeF” jest inną postacią tego dokumentu i dopiero ten dokument został wprowadzony do obrotu prawnego – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ważnej ulgi
03 lis 2026

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał jednoznaczną interpretację podatkową, która pozbawia kobietę możliwości skorzystania z popularnego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Wszystko przez nieruchomość, którą podatniczka otrzymała wcześniej w darowiźnie od swojego dziadka. Choć budynek nie ma ogrzewania i służy wyłącznie jako sezonowy dom letniskowy, urzędnicy uznali, że kluczowe znaczenie ma jego oficjalna klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków, gdzie figuruje on jako budynek mieszkalny jednorodzinny.
Donejty podczas transmisji online – kiedy są darowizną?
03 lis 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 7 lipca 2026 r., (sygn. III FSK 113/26 oraz III FSK 118/26) odniósł się do kwestii opodatkowania anonimowych darowizn tzw. donejtów w trakcie transmisji online. Do tej pory stanowisko w tej kwestii nie było jednolite, organy jak i WSA stawały zarówno na stanowisku zgodnie, z którym „donejty” nie mogły stanowić darowizny w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i tym samym podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rozstrzygnięcie to może mieć jednak duże znaczenie nie tylko dla twórców internetowych, ale również dla osób organizujących charytatywne zbiórki, w których możliwe jest dokonanie anonimowej wpłaty.
Oszustwa VAT - ryzyko, które dotyczy również uczciwych przedsiębiorców
03 lis 2026

W wydanym w dniu 29 października 2026 roku komunikacie poinformowano o wydaniu aktu oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2018–2022 na terenie Warszawy, Janek i Wólki Kosowskiej zajmowała się wyłudzeniami VAT, zaniżaniem wartości celnej importowanych towarów oraz transferowaniem środków za granicę.

REKLAMA

Progi podatkowe w PIT 2027: Ministerstwo Finansów drugi raz składa projekt ustawy. W tle wątpliwości konstytucyjne
03 lis 2026

W dniu 2 listopada 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy nowelizującej przepisy o PIT i CIT (UD496). To projekt podobny do tego, który przeszedł już przez Sejm i Senat i również dotyczy zmiany progów podatkowych w PIT (próg 130 tys. zł zamiast 120 tys. zł i nowy próg 150 tys. zł) oraz podwyższenia stawki CIT do 22% dla największych firm. Dlaczego Ministerstwo Finansów składa ponownie niemal taki sam projekt nowelizacji tych ustaw podatkowych?
Opłata uzdrowiskowa 2027: Kołobrzeg podjął radykalną decyzję. Turyści i mieszkańcy mocno odczują te zmiany w portfelach
03 lis 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Kołobrzeg, zapadły kluczowe decyzje, które zmienią koszty wypoczynku w największym polskim uzdrowisku. Choć lokalni urzędnicy tłumaczą zmiany koniecznością ratowania miejskiego budżetu i nowymi inwestycjami, opozycja bije na alarm, ostrzegając przed uderzeniem w drobny biznes i ryzykiem redukcji etatów. Co dokładnie zmieni się od 1 stycznia 2027 roku i dlaczego nadchodzący urlop nad Bałtykiem może okazać się znacznie droższy, niż planowałeś? Sprawdź, przed jakimi wydatkami nie uciekniesz podczas kolejnej wizyty w tym kurorcie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA