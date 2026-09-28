REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF nie wykryje fałszywej faktury. Przedsiębiorcy nadal muszą sprawdzać, za co płacą

KSeF nie wykryje fałszywej faktury. Przedsiębiorcy nadal muszą sprawdzać, za co płacą

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 września 2026, 08:28
oprac. Adam Kuchta
KSeF faktury prawo podatek vat
KSeF nie wykryje fałszywej faktury. Firmy w dalszym ciągu muszą sprawdzać, za co płacą
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

KSeF cyfryzuje obieg faktur, ale nie gwarantuje, że każda faktura w systemie dokumentuje prawdziwą transakcję. Eksperci wskazują, że przedsiębiorcy nadal potrzebują własnych mechanizmów kontroli, które sprawdzą zgodność dokumentu z zamówieniem, dostawą i wcześniejszą współpracą z kontrahentem.

Krajowy System e-Faktur przeniósł faktury z segregatorów do cyfrowego obiegu, zmieniając sposób ich wystawiania, odbierania i przechowywania. System ma pomóc uszczelnić system podatkowy, ograniczyć wyłudzenia VAT i zapewnić administracji skarbowej dostęp do danych o fakturach. Nie oznacza to jednak, że każdy dokument znajdujący się w KSeF jest automatycznie wiarygodny. System potwierdza, że faktura została wystawiona i wprowadzona do obiegu, ale nie weryfikuje, czy opisana transakcja rzeczywiście miała miejsce, czy jej warunki odpowiadają wcześniejszym ustaleniom ani czy wskazany rachunek bankowy jest prawidłowy. Właśnie dlatego cyfryzacji faktur powinno towarzyszyć wzmocnienie wewnętrznej kontroli dokumentów.

REKLAMA

REKLAMA

Fałszywych faktur przybywa. Sam KSeF nie rozwiąże problemu

Przedsiębiorcy mierzą się z fałszywymi fakturami od dawna, a skala problemu jeszcze w ubiegłym roku rosła. W 2025 r. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła blisko 377 tys. fikcyjnych faktur, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak przekazał w Studiu PAP wiceminister finansów i wiceszef KAS Zbigniew Stawicki, stało się to mimo mniejszej liczby kontroli celno-skarbowych.

Dane te dotyczą okresów objętych kontrolami prowadzonymi przed rozpoczęciem obowiązkowego KSeF, więc nie pozwalają jeszcze ocenić wpływu systemu na skalę wykrywanych nadużyć. Sama cyfryzacja obiegu faktur ogranicza część ryzyk związanych z obiegiem dokumentów, ale nie może być traktowana jako kompleksowe rozwiązanie problemu.

Gdzie KSeF nie wystarcza?

KSeF weryfikuje faktury jedynie na poziomie technicznym i strukturalnym i działa przede wszystkim na płaszczyźnie podatkowej. Utrudnia funkcjonowanie dokumentów poza oficjalnym systemem, co ma znaczenie dla ograniczania pustych faktur i nadużyć VAT. Na płaszczyźnie operacyjnej KSeF nie rozstrzyga natomiast, czy faktura odpowiada rzeczywistej transakcji i czy płatność powinna zostać zrealizowana. Te pytania zostają w całości po stronie firmy, dokładnie tak samo jak przed wdrożeniem systemu.

REKLAMA

Główną osią problemu jest fakt, że KSeF niejako narzuca przedsiębiorcy akceptację wszystkich faktur, które do niego trafią. To oznacza, że jeśli faktury formalnie wyglądają poprawnie, ale nie odpowiadają żadnemu rzeczywistemu zamówieniu po stronie firmy, to i tak trafiają do systemu. Bez mechanizmu sprawdzającego powiązanie z zamówieniem, umową czy odbiorcą usługi, dokument może zostać zaakceptowany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Weryfikacja formalna faktury nie odpowiada na pytanie o jej genezę. Dokument może być technicznie bezbłędny i jednocześnie niepowiązany z żadnym procesem zakupowym po stronie firmy. W takich przypadkach to wewnętrzny system przedsiębiorcy musi być w stanie wskazać, czy dokument ma swoje źródło w zamówieniu lub wcześniejszej relacji z kontrahentem" - zauważa Vaidas Knieža, CEO Fitek.

Automatyzacja może wychwycić podejrzane faktury

Trudno wyobrazić sobie, by ktoś sprawdzał szczegółowo każdą fakturę. Przy dużej liczbie dokumentów taki model szybko staje się niewydolny, a wraz z liczbą transakcji rośnie też ryzyko przeoczenia wynikającego ze zmęczenia lub rutyny. Rozwiązaniem jest automatyzacja procesów i mechanizm dopasowania trójstronnego (three-way matching). Łączy on fakturę, zamówienie i potwierdzenie odbioru i pozwala wychwycić rozbieżności zanim dokument trafi do akceptacji. Brak referencji do zamówienia automatycznie kieruje dokument do dodatkowej weryfikacji.

Kolejnym krokiem powinna być ocena kontekstu samego kontrahenta. Faktura od dostawcy, z którym firma nigdy wcześniej nie współpracowała, niesie inny poziom ryzyka niż faktura od stałego partnera. Systemy kontroli wykorzystujące AI mogą dodatkowo analizować zależności między danymi i wychwytywać nietypowe wzorce, które wymagają dodatkowego sprawdzenia. Pracownik wkracza jedynie tam, gdzie system wykryje odstępstwo. Nie musi już pamiętać historii każdego kontrahenta z osobna ani ręcznie porównywać numeru konta z poprzednimi płatnościami. To zdejmuje z niego zadanie, które przy większej skali i tak wcześniej czy później może generować błędy.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Uzupełnianie KSeF o dodatkową kontrolę

Przykładem takiego podejścia jest jedna z europejskich firm technologicznych. Spółka tworzy rozwiązania automatyzujące obieg faktur i procesy przedksięgowe. Nie zastępują one KSeF, ale uzupełniają go o mechanizmy wewnętrznej kontroli, pozwalające zweryfikować dokument w kontekście zamówienia, dostawy i wcześniejszej współpracy z kontrahentem.

„KSeF dostarcza firmie dokument, ale nie wie, kto zamówił daną usługę, czy towar został odebrany ani czy kwota i rachunek bankowy zgadzają się z wcześniejszymi ustaleniami. W naszych rozwiązaniach faktura może zostać automatycznie zestawiona z zamówieniem, potwierdzeniem odbioru oraz historią współpracy z kontrahentem. Jeżeli dane są zgodne, dokument trafia dalej ustaloną ścieżką akceptacji. Jeśli pojawia się rozbieżność, system zatrzymuje proces i kieruje fakturę do odpowiedniej osoby. Dzięki temu pracownicy nie muszą ręcznie sprawdzać każdego dokumentu, ale nadal zachowują kontrolę nad sytuacjami wymagającymi oceny" - wyjaśnia Vaidas Knieža.

KSeF nie decyduje, którą fakturę opłacić

KSeF zmienił sposób, w jaki faktura trafia do firmy, ale nie przejął odpowiedzialności za decyzję o jej opłaceniu. Bezpieczeństwo finansowe nadal zależy więc od tego, co dzieje się pomiędzy otrzymaniem dokumentu a wykonaniem przelewu. Automatyzacja może przejąć powtarzalne kontrole i wychwytywać odstępstwa, których przy setkach czy tysiącach faktur trudno skutecznie szukać ręcznie. Ostateczna decyzja pozostaje jednak po stronie człowieka.

Zobacz również:
Powiązane
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć nawet 2280 zł za samochód
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz, jak skarbówka pozwala odliczyć nawet 2280 zł za samochód
ZUS przelewa mu taką emeryturę, o której inni mogą tylko pomarzyć. Jest to najwyższe świadczenie w Polsce
ZUS przelewa mu taką emeryturę, o której inni mogą tylko pomarzyć. Jest to najwyższe świadczenie w Polsce
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nawet 15 mln zł na transformację firmy. Rusza ogromny fundusz z pożyczkami na 0,5%
28 wrz 2026

Polscy przedsiębiorcy zyskali właśnie potężne narzędzie do walki z rosnącymi kosztami energii i technologicznym zostawaniem w tyle. PARP wraz z Ministerstwem Funduszy uruchomili program z pulą blisko 800 mln zł, w którym oprocentowanie pożyczek wynosi symboliczne 0,5 proc. Wsparcie kryje jednak w sobie wyjątkowy mechanizm – przy spełnieniu konkretnych warunków, przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać całej pożyczonej kwoty. Kto i na jakich zasadach może liczyć na częściowe umorzenie długu?
Darowizna między małżonkami tej samej płci. Skarbówka: kiedy przysługuje zwolnienie z podatku?
27 wrz 2026

Dyrektor KIS uznał, że samo zawarcie za granicą małżeństwa z osobą tej samej płci nie daje prawa do zwolnienia z podatku od darowizn dla najbliższej rodziny. Interpretację wydano 22 września 2026 r., dwa dni przed interpretacją ogólną ministra finansów, która zrównuje w podatkach małżonków z transkrybowanym aktem małżeństwa z pozostałymi małżeństwami. Wnioskodawca transkrypcję już miał.
VAT 2027: nie będzie kar za błędy i ignorowanie KSeF ale KAS sprawdzi rzetelność firm, które omijają system. Cały czas jest ryzyko wysłania "pustej faktury"
27 wrz 2026

W dniu 23 września 2026 r. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o VAT dot. KSeF. Potwierdza on zapowiedzi Ministerstwa Finansów o przesunięciu sankcji pieniężnych za błędy w KSeF do 1 stycznia 2028 roku. Odroczenie kar nie oznacza jednak pełnej pobłażliwości dla firm ignorujących system. Zamiast automatycznych mandatów Krajowa Administracja Skarbowa wdroży procedurę przypomnień, a w przypadku braku reakcji – czynności sprawdzające i kontrolę rozliczeń podatku.
Likwidacja obowiązku wysyłania PIT-11 pracownikom. Doradca podatkowy: to będzie dla ludzi cyfrowa pułapka przy logowaniu do e-Urzędu Skarbowego
26 wrz 2026

Planowana przez rząd deregulacja podatkowa ma znieść obowiązek przesyłania pracownikom formularzy PIT-11 przez firmy. Resort finansów zakłada, że podatnicy mają dostęp do swoich dokumentów na portalu e-Urząd Skarbowy. Jak ostrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity, dla części obywateli brak PIT-11 od pracodawcy całkowicie zablokuje możliwość zalogowania się do rządowego serwisu.

REKLAMA

Nowe obowiązki z CRA już od września 2026 r. Unia dopłaci firmom do 30 tys. euro
25 wrz 2026

W dniu 11 września 2026 r. weszły w życie pierwsze obowiązki raportowe wynikające z Cyber Resilience Act (CRA). Producenci produktów z elementami cyfrowymi mają teraz ustawowe, bardzo krótkie terminy na zgłaszanie podatności i incydentów bezpieczeństwa – i to niezależnie od wielkości firmy. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność szybkiego uporządkowania procesów, a dla części z nich - szansę na pozyskanie dofinansowania z unijnego programu SECURE.
Data Act w praktyce: czym jest akt w sprawie danych, kogo dotyczy i jak wpływa na zamówienia publiczne
25 wrz 2026

Data Act, czyli unijny akt w sprawie danych, obowiązuje od 12 września 2025 r. i wprowadza nowe zasady dotyczące tego, kto może uzyskać dostęp do danych, na jakich warunkach można je wykorzystywać oraz kiedy posiadacz danych musi je udostępnić użytkownikowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Regulacja ma znaczenie nie tylko dla producentów urządzeń IoT i dostawców usług chmurowych, ale także dla firm startujących w przetargach, zamawiających publicznych oraz podmiotów korzystających z produktów skomunikowanych i usług powiązanych.
Przełomowa decyzja MF. Małżeństwa tej samej płci uzyskały prawa podatkowe
26 wrz 2026

Minister Finansów i Gospodarki wydał oficjalną interpretację, która diametralnie zmienia sytuację podatkową konkretnej grupy par w Polsce. Nowe przepisy nie tylko otwierają drzwi do wspólnych rozliczeń i ulg, ale też nakładają nowe obowiązki. Sprawdź, kogo dotyczą te zmiany i od kiedy wchodzą w życie.
Każdy dział firmy ma inne liczby – np. dot. poziomu sprzedaży, kosztów, marży. Największy problem, gdy nikt nie wie, które są prawdziwe
24 wrz 2026

W jednej firmie sprzedaż mówi o rekordowym miesiącu, operacje o rosnących kosztach, księgowość pokazuje niższą marżę, a zarząd zastanawia się, dlaczego mimo dobrych wyników na papierze, na koncie wciąż nie przybywa pieniędzy. Każdy z tych działów może mieć rację - problem w tym, że posługuje się innymi liczbami.

REKLAMA

Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat
24 wrz 2026

Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat. Złoty w środę 23 września mocno stracił wobec euro i dolara, do poziomów najsłabszych od 1,5-2 lat, a rentowności krajowych obligacji wzrosły o 10–14 pb. Zdaniem strategów, presja na krajową walutę płynie głównie ze strony umacniającego się dolara, po jastrzębich sygnałach ze strony przedstawicieli Fed.
Fiskus coraz bardziej działa jak firma technologiczna. Czy biura rachunkowe dotrzymają mu kroku?
23 wrz 2026

Ministerstwo Finansów ma oryginalny sposób wdrażania technologii: publikuje wymagania, wyznacza termin i tysiące firm muszą zainteresować się integracjami. Idealny model sprzedaży dla dostawców oprogramowania, ale całkowicie nieosiągalny. A jak w tym dynamicznym środowisku radzą sobie działy księgowości?

Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA