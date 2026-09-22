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Zwrot akcji w sprawie KSeF! Ministerstwo Finansów podjęło kluczową decyzję dla firm, która ułatwia przedsiębiorcom przygotowanie się do pełnego funkcjonowania w nowym systemie

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22 września 2026, 08:59
oprac. Adam Kuchta
KSeF ministerstwo finansów
Zwrot akcji w sprawie KSeF! Ministerstwo Finansów podjęło kluczową decyzję dla firm
gov.pl

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Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą. Resort finansów oficjalnie potwierdził wydłużenie okresu ochronnego przy wdrażaniu Krajowego Systemu e-Faktur. Kary za błędy zostaną odroczone aż do końca 2027 roku. Sprawdź, co ta rewolucyjna zmiana oznacza dla Twojego biznesu i od kiedy system będzie obowiązkowy.

Wielka ulga dla polskich przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów oficjalnie ogłosiło wydłużenie okresu bezkarnego testowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) aż do końca 2027 roku. Choć od stycznia przyszłego roku system stanie się obowiązkowy dla wszystkich firm, resort finansów zdecydował się na wprowadzenie rocznego „parasola ochronnego”. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na postulaty biznesu i ma uchronić zwłaszcza najmniejsze podmioty przed finansowymi konsekwencjami błędów w początkowej fazie cyfrowej rewolucji.

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KSeF z „parasolem ochronnym”. Ministerstwo Finansów wydłuża okres odroczenia kar za błędy aż do 31 grudnia 2027 r.

Resort finansów wsłuchał się w postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, organizacje branżowe i ekspertów podatkowych w związku z etapowym wdrożeniem systemu KSeF. MF pisze w komunikacie na swojej stronie internetowej, że od 1 stycznia 2027 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur staje się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, z uwagi na kończące się 31 grudnia 2026 r. okresy przejściowe dla niektórych podatników. W związku z tym MF podjęło decyzję o odroczeniu kar za błędne korzystanie z systemu na kolejny rok.

„KSeF jest projektem, który od początku był i nadal jest szeroko konsultowany z przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi, doradcami podatkowymi i dostawcami oprogramowania. Wsłuchujemy się w głos rynku i reagujemy na zgłaszane potrzeby. Wydłużenie odroczenia kar to rozwiązanie rozsądne, które daje przedsiębiorcom więcej czasu na pełne wdrożenie nowych procesów, a jednocześnie pozwala utrzymać tempo cyfryzacji systemu podatkowego” – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

MF: To rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo wdrożenia KSeF i ułatwia przedsiębiorcom przygotowanie się do pełnego funkcjonowania w nowym systemie

Zaproponowane rozwiązanie będzie szczególnie korzystne dla najmniejszych przedsiębiorców, dla których system stanie się obowiązkowy od 1 stycznia 2027 r. Z tym dniem kończą się bowiem przewidziane dla nich okresy przejściowe. Dzięki wydłużeniu okresu odroczenia kar, małe firmy zyskają dodatkowy czas na naukę obsługi systemu i dostosowanie procesów biznesowych bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności finansowej za błędne stosowanie KSeF.

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Jednocześnie jest to również wyjście naprzeciw potrzebom pozostałych uczestników rynku, którzy dostaną dodatkowy czas na doskonalenie procesów związanych z użytkowaniem systemu. Proponujemy rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo wdrożenia KSeF i ułatwia przedsiębiorcom przygotowanie się do pełnego funkcjonowania w nowym systemie. To kolejny przykład efektywnej współpracy między rynkiem a administracją” – podkreślił Marcin Łoboda Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

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Organy skarbowe będą reagować w przypadkach wystawiania faktur poza KSeF i badać, czy niestosowanie systemu nie prowadzi do nierzetelnego rozliczania podatku VAT

Odroczenie kar nie oznacza oczywiście braku obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. W 2027 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będzie w pierwszej kolejności wspierać przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu KSeF oraz przypominać o obowiązkach wynikających z ustawy o VAT. Z uwagi jednak na obowiązkowy charakter systemu organy KAS będą reagować w przypadkach wystawiania faktur poza KSeF (z wyjątkiem ustawowo określonych przypadków) oraz badać, czy niestosowanie systemu nie prowadzi do nierzetelnego rozliczania podatku.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że przez cały czas będzie również możliwość skorzystania z różnych form pomocy oferowanej przez resort. Proponowane wydłużenie okresu odroczenia kar wymaga zmian ustawowych. Resort finansów rozpoczyna prace nad projektem ustawy, tak aby zapewnić odpowiedni czas na przeprowadzenie procesu legislacyjnego. „KSeF pozostaje jednym z najważniejszych projektów cyfryzacji administracji skarbowej. Wprowadzane zmiany są efektem dialogu z uczestnikami rynku i mają wspierać bezpieczne, stopniowe oraz przewidywalne wdrożenie obowiązkowego e-fakturowania dla wszystkich przedsiębiorców” - pisze MF w komunikacie.

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Źródło: INFOR
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