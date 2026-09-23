Lawina pytań do skarbówki i miliony faktur w KSeF. Resort finansów ujawnił, co naprawdę dzieje się w systemie

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur działa już od kilku miesięcy, wywołując skrajne emocje wśród przedsiębiorców i księgowych. W odpowiedzi na poselską interpelację Ministerstwo Finansów po raz pierwszy wyłożyło karty na stół. Oficjalne statystyki pokazują gigantyczną skalę operacji, ale prawdziwym zaskoczeniem jest to, z jakimi problemami Polacy najczęściej dzwonią na infolinię. Sprawdź, co ujawnił resort.

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Wielkie wdrożenie stało się faktem. Jak KSeF zmienił polski biznes w 2026 roku?

„Krajowy System e-Faktur to system, który po wielokrotnym przesuwaniu terminu jego wdrożenia obowiązuje od 1 lutego 2026 r. Objął wtedy największych podatników, natomiast od 1 kwietnia 2026 r. obowiązek korzystania z KSeF został rozszerzony na zdecydowaną większość przedsiębiorców. Rok 2026 został jednocześnie określony jako okres przejściowy, w którym nie są stosowane sankcje za część błędów związanych z funkcjonowaniem systemu” - pisze w interpelacji do ministra finansów i gospodarki poseł Dariusz Piontkowski.

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Zdaniem posła po kilku miesiącach funkcjonowania KSeF zasadne wydaje się dokonanie pierwszej oceny działania systemu zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Przedsiębiorcy, biura rachunkowe oraz dostawcy oprogramowania wskazywali przed wdrożeniem na szereg potencjalnych problemów związanych z wydajnością systemu, integracją z programami finansowo-księgowymi, nadawaniem uprawnień czy obsługą sytuacji awaryjnych. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podkreślało, że KSeF ma uprościć proces fakturowania, ograniczyć liczbę błędów oraz zwiększyć skuteczność uszczelniania systemu podatkowego.

Mając powyższe na uwadze, poseł poprosił o odpowiedzi na następujące pytania:

Jak Ministerstwo Finansów ocenia pierwsze miesiące obowiązkowego funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur? Ilu przedsiębiorców korzysta obecnie z KSeF z podziałem na: duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze? Ile faktur zostało wystawionych za pośrednictwem KSeF od dnia rozpoczęcia obowiązkowego funkcjonowania systemu? Ile zgłoszeń dotyczących awarii, błędów technicznych oraz problemów z funkcjonowaniem systemu wpłynęło do Ministerstwa Finansów lub jednostek podległych? Jakie były najczęściej zgłaszane problemy przez przedsiębiorców i biura rachunkowe? Ile razy uruchamiano procedury awaryjne związane z niedostępnością systemu lub jego ograniczoną funkcjonalnością? Czy ministerstwo prowadzi badania satysfakcji użytkowników KSeF? Jeżeli tak, jakie są ich dotychczasowe wyniki? Czy na podstawie pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu zidentyfikowano potrzebę zmian legislacyjnych lub technicznych? Jeżeli tak, jakie zmiany są planowane? Czy ministerstwo odnotowało już pierwsze efekty KSeF w zakresie ograniczenia nadużyć podatkowych oraz uszczelnienia systemu VAT? Jakie są plany dotyczące dalszego rozwoju KSeF w latach 2026–2027 oraz jakie nowe funkcjonalności planowane są do wdrożenia? Czy ministerstwo planuje przygotowanie publicznego raportu podsumowującego pierwsze miesiące funkcjonowania KSeF, zawierającego analizę korzyści, problemów oraz rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju systemu?

Resort finansów zabiera głos. Oto oficjalny bilans pierwszych miesięcy z e-fakturami z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację podsumowuje początkowy okres obligatoryjnego funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jako stabilny i efektywny. Resort zwraca uwagę na przełomową skalę operacyjną – w systemie przetworzono setki milionów dokumentów – oraz na płynną integrację największych podmiotów gospodarczych w ramach pierwszych etapów wdrożenia.

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Wdrożenie KSeF było poprzedzone kampanią informacyjną, w którą zaangażowana była KAS i MF. Liczba dotychczas wystawionych faktur w KSeF, liczba uwierzytelnień w systemie oraz liczba użytkowników korzystających z KSeF pozwala ocenić pierwsze miesiące od wdrożenia obowiązkowego KSeF pozytywnie.

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Co istotne, do końca 2026 roku część podatników, u których wartość sprzedaży dokumentowana fakturami za okresy miesięczne nie przekracza kwoty 10 000 zł (brutto) nie jest zobowiązana do korzystania z KSeF. Dodatkowo również do końca 2026 r. możliwe jest wystawianie faktur przez kasy rejestrujące (w tym paragonów z NIP do 450 zł) i brak obowiązku ich wystawiania w KSeF.

W związku z zakończeniem obowiązywania ww. wyłączeń, od 1 stycznia 2027 r. zwiększy się liczba użytkowników i liczba faktur wystawionych w KSeF. W 2026 roku istotny jest również fakt braku karania podatników za błędy w KSeF.

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Ministerstwo Finansów nie prowadzi statystyk dotyczących kategorii przedsiębiorców wystawiających faktury w KSeF. Według stanu na dzień 02.09.2026 r. łączna liczba wystawców faktur wynosi 2 370 160. Według stanu na dzień 02.09.2026 r. w KSeF zostało wystawionych 657 378 248 faktur.

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Ministerstwo Finansów informuje, że dotychczas w 2026 r. w KSeF nie wystąpiły żadne awarie, które zgodnie z ustawą o VAT tj. art. 106nh, czy art. 106nf, wymagałyby stosowania tzw. trybów szczególnych wystawiania faktur - trybu offline spowodowanego niedostępnością KSeF czy trybu awaryjnego.

Od wdrożenia obligatoryjnego KSeF nie wystąpiła również awaria całkowita która uregulowana jest w treści art. 106ng ustawy VAT w przypadku której nie wystawia się faktur w KSeF. Dotychczas nie wpłynęły również zgłoszenia błędów oraz problemów technicznych, które uzasadniałyby wdrożenie ww. trybów awaryjnych określonych w ustawie VAT.

Pozostałe zgłoszenia dotyczące potencjalnych błędów technicznych oraz problemów z funkcjonowaniem KSeF wpływające od użytkowników, dotyczące indywidualnych okoliczności mających wpływ u danego użytkownika na działanie systemu są na bieżąco obsługiwane przez pracowników KAS w ramach wsparcia świadczonego przez pracowników KAS w tym przez infolinię KAS dedykowaną KSeF.

W ramach działania infolinii KAS, w okresie od 01.01.2026 r do dnia 07.09.2026 r. zostało zakolejkowanych na dedykowaną kolejkę dotyczącą KSeF 318 997 połączeń. W tym samym okresie w zakresie KSeF zostało również wysłanych 89 271 maili.

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Zgłaszane przez użytkowników systemu problemy z dostępnością dotyczyły głównie problemów w dostępie do internetu lub problemów po stronie użytkownika. Poza zgłaszanymi problemami technicznymi użytkownicy systemu, w tym biura rachunkowe najczęściej napotykają trudności czy też wątpliwości merytoryczne związane z funkcjonowaniem KSeF w zakresie rodzajów i zakresu uprawnień funkcjonujących w KSeF, a także w obszarze narzędzi uwierzytelniających w KSeF (np. działania podpisu kwalifikowanego) oraz procesu dostępu do KSeF. Problemy związane z KSeF związane są również z procesem wystawiania i odbierania faktur.

Wsparcie w udzielaniu odpowiedzi na bieżące problemy techniczne i merytoryczne związane z korzystaniem z KSeF świadczy infolinia Krajowej Administracji Skarbowej.

Ile razy uruchamiano procedury awaryjne związane z niedostępnością systemu lub jego ograniczoną funkcjonalnością?

Ministerstwo Finansów informuje, że dotychczas w 2026 r. w KSeF nie wystąpiły żadne awarie, które zgodnie z ustawą o VAT tj. art. 106nh, czy art. 106nf, wymagałyby stosowania tzw. trybów szczególnych wystawiania faktur - trybu offline spowodowanego niedostępnością KSeF czy trybu awaryjnego.

Od wdrożenia obligatoryjnego KSeF nie wystąpiła również awaria całkowita która uregulowana jest w treści art. 106ng ustawy VAT, w przypadku której nie wystawia się faktur w KSeF.

Czy Ministerstwo prowadzi badania satysfakcji użytkowników KSeF? Jeżeli tak, jakie są ich dotychczasowe wyniki?

Ministerstwo Finansów na bieżąco analizuje kierowane do resortu postulaty. Zgłaszane potrzeby dotyczą zarówno zmian na poziomie rozwiązań systemowych (tj. API KSeF) jak i zmian na poziomie konkretnych aplikacji. Duża liczba zgłoszeń i postulatów zmian oraz ich szeroki zakres merytoryczny i techniczny świadczy o ogromnym zainteresowaniu tym systemem i pozytywnym zaangażowaniu użytkowników w dalszy jego rozwój. Zarówno przed wdrożeniem KSeF w wersji obligatoryjnej, jak i po tym wdrożeniu Ministerstwo Finansów jest otwarte na wszelkie postulaty dotyczące funkcjonowania KSeF oraz mające wpływ na przyszły kształt oraz rozwój tego systemu.

Czy na podstawie pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu zidentyfikowano potrzebę zmian legislacyjnych lub technicznych? Jeżeli tak, jakie zmiany są planowane? Jakie są plany dotyczące dalszego rozwoju KSeF w latach 2026-2027 oraz jakie nowe funkcjonalności planowane są do wdrożenia?

Od momentu uruchomienia KSeF do Ministerstwa Finansów wpływają propozycje zmian i usprawnień, które mają pomóc w jeszcze bardziej intuicyjnej obsłudze faktur. Dlatego po 5 miesiącach od wdrożenia KSeF, 9 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyły się konsultacje dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur. Konsultacje odbyły się w formule hybrydowej, zarówno online, jak i stacjonarnie. Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi i propozycje usprawnień systemu. Obejmowały one propozycje wprowadzenia dodatkowych danych biznesowych w API KSeF 2.0 prezentowanych w formie zdarzeń powiązanych z e-fakturami, które obejmują zarówno zdarzenia wykonywane na fakturze przez podmiot, jak i inne zdarzenia biznesowe powiązane z e-fakturą.

Jedną z propozycji Ministerstwa Finansów jest utrzymanie tokenów jako alternatywnej metody logowania do KSeF. Z uwagi na zainteresowanie tym narzędziem, bezpieczeństwo jego użytkowania i wygodę w codziennej pracy, Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby tokeny były dostępne również po 31 grudnia 2026 r. Propozycja przygotowana przez Ministerstwo Finansów zawiera również ulepszenia takie jak określenie terminu ważności tokenów od 1 do 365 dni oraz wprowadzenie rozwiązania pozwalającego, po uprzedniej zgodzie właściciela, automatycznie odnowić token w systemie.

W ramach najważniejszych zadań związanych z rozwojem i zmianami KSeF planuje się przede wszystkim kontynuację prac w zakresie modeli zdarzeń biznesowych i synchronizacji zmian dla e-faktur, pozostawienie tokenów jako jednej z metod uwierzytelnienia w KSeF, wprowadzenie okresu ważności tokenów. Dodatkowo planowane jest wprowadzenie możliwości generowania certyfikatów KSeF na identyfikator wewnętrzny, co pozwoli sprawniej zarządzać dostępami w KSeF w ramach podmiotów o rozbudowanej strukturze wewnętrznej, oraz udostępnienie w API KSeF 2.0 możliwości generowania zbiorczego identyfikatora, który będzie wykorzystywany od 1 stycznia 2027 r. w przypadku dokonania płatności zbiorczej za e-Faktury (na środowisku testowym API KSeF 2.0 udostępnienie możliwości generowania zbiorczego identyfikatora planowane jest na 3-4 kwartał 2026 r.).



Szczegóły dotyczące API KSeF 2.0 dostępne są na stronie: KSeF API Roadmapa.

Propozycje zmian ze strony użytkowników systemu dotyczą również udostępnianych przez resort finansów bezpłatnych narzędzi (Aplikacji Podatnika KSeF, Aplikacji Mobilnej KSeF oraz e-mikrofirmy). Wszelkie propozycje zmian są analizowane przez wewnętrzny zespół.

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby, w Aplikacji Podatnika został wdrożony i udostępniony tzw. formularz skrócony. Umożliwia on wystawienie i wysłanie podstawowej, najpopularniejszej faktury do KSeF w kilkanaście sekund, zamykając cały proces na jednym ekranie. Planowane są również kolejne usprawnienia i zmiany, w tym zmiany w zakresie prezentacji faktur PEF, wspominane wyżej umożliwienie generowania certyfikatów KSeF dla jednostek wewnętrznych oraz wprowadzenie funkcji generowania identyfikatora zbiorczego.

Widoczne są już dla użytkownika Aplikacji Mobilnej KSeF zmiany dla związane ze zmodyfikowaniem filtrów wyszukiwania faktur. Odświeżony został także wygląd ekranów dodawania profilu i konfiguracji kopii zapasowej.W 2027 r. planowane jest wprowadzenie w Aplikacji Mobilnej KSeF możliwości wystawiania faktur w trybie offline.

Stale rozwijana jest również aplikacja e-mikrofirma. Na bieżąco analizowane są wpływające zgłoszenia dotyczące aplikacji, tak aby była ona w pełni przyjazna dla użytkowników.

Aktualnie trwają wewnętrzne uzgodnienia dotyczące terminu wdrożenia proponowanych rozwiązań. Informacje w zakresie harmonogramu wdrożenia poszczególnych funkcjonalności zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu ustaleń wewnętrznych, za pośrednictwem komunikatów oraz dokumentacji technicznej systemu.

Czy Ministerstwo odnotowało już pierwsze efekty KSeF w zakresie ograniczenia nadużyć podatkowych oraz uszczelnienia systemu VAT?

Dotychczas fundamentem w zakresie pozyskiwania danych był Jednolity Plik Kontrolny w zakresie ewidencji i deklaracji VAT. Ustrukturyzowane dane w ewidencji podatku od towarów i usług w postaci JPK funkcjonują już od wielu lat w polskim systemie podatkowym i są to kluczowe dane pozwalające na weryfikację poprawnego realizowania obowiązków przez podatników w zakresie VAT. Rekordy przekazywane w ramach tego pliku stanowią podstawę materiału analitycznego dla KAS. Dopełnieniem tych baz są również inne systemy takie jak system STIR, pozostałe struktury JPK na żądanie czy wdrożenie kas online. Bardzo ważnym uzupełnieniem tych informacji było wdrożenie w 2026 r. KSeF. Krajowy System e-Faktur poprzez przekazywanie danych de facto w czasie rzeczywistym daje szeroki wachlarz informacji o wystawianych fakturach. Dane z KSeF są systematycznie wykorzystywane w celu realizacji zadań określonych dla Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów.

Czy Ministerstwo planuje przygotowanie publicznego raportu podsumowującego pierwsze miesiące funkcjonowania KSeF, zawierającego analizę korzyści, problemów oraz rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju systemu?

Nie jest planowane przygotowanie publicznego, zbiorczego, raportu, który miałby podsumowywać pierwsze miesiące funkcjonowania KSeF. Plany dalszego rozwoju KSeF zostały zakomunikowane i publicznie ogłoszone w trybie konsultacji po częściowym wdrożeniu KSeF. Jak wskazano również w odpowiedzi na pytania powyżej, zakres projektowanych zmian KSeF po częściowym jego wdrożeniu został omówiony na spotkaniu konsultacyjnym 9 czerwca. Konsultacje obejmowały propozycje wprowadzenia dodatkowych danych biznesowych w API KSeF 2.0 prezentowanych w formie zdarzeń powiązanych z e-fakturami, które obejmują zarówno zdarzenia wykonywane na fakturze przez podmiot, jak i inne zdarzenia biznesowe powiązane z e-fakturą.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Zbigniew Stawicki na koniec podkreśla, że „Ministerstwo Finansów monitoruje funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur oraz analizuje uwagi i postulaty zgłaszane przez podatników, organizacje branżowe i dostawców oprogramowania. W ramach prowadzonych prac analizowane są zagadnienia związane z dalszym rozwojem systemu, ukierunkowane na usprawnienie korzystania z KSeF. Przedmiotem analiz pozostają również kwestie dotyczące praktycznego stosowania przepisów regulujących funkcjonowanie KSeF, w tym wpływu systemu na procesy biznesowe realizowane przez podatników.”