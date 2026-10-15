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Strona główna » Księgowość » KSeF » Polska ma kilka lat przewagi nad resztą świata. KSeF to rewolucja, której zachodnie firmy mogą nam zazdrościć

Polska ma kilka lat przewagi nad resztą świata. KSeF to rewolucja, której zachodnie firmy mogą nam zazdrościć

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15 października 2026, 08:43
oprac. Adam Kuchta
KSeF fakturowanie vat
KSeF, komputer, fakturowanie
Shutterstock

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Podczas gdy polscy przedsiębiorcy narzekają na Krajowy System e-Faktur, globalny rynek patrzy na nas z podziwem. W Niemczech czy USA działy finansowe wciąż toną w manualnym przepisywaniu PDF-ów, a Unia Europejska wprowadzi wspólny standard dopiero za kilka lat. Polskie firmy zyskały unikalną szansę na całkowitą automatyzację biznesu – pod jednym warunkiem: muszą przestać traktować KSeF wyłącznie jako kolejny obowiązek wobec fiskusa.

Niemcy i USA mogą nam zazdrościć systemu KSeF. Jak wygląda e-fakturowanie za granicą?

Jak pisze w swoim komentarzu Hristo Borisov, CEO i współzałożyciel Payhawk: KSeF jest dziś w Polsce postrzegany głównie jako kolejny obowiązek wobec fiskusa. Patrząc z perspektywy firmy działającej na ponad 30 rynkach, widzę w nim przede wszystkim przewagę, której polskie działy finansowe jeszcze nie wykorzystują. W wielu krajach zespoły finansowe wciąż dostają faktury mailem jako PDF-y lub skany i przepisują z nich dane ręcznie albo za pomocą narzędzi do odczytu dokumentów. W Niemczech, mimo obowiązku e-fakturowania, nie ma centralnego systemu, a faktury trafiają bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy. W USA obowiązku e-fakturowania między firmami nie ma w ogóle. Jesteśmy obecni na tych wszystkich rynkach i widzimy, jak obciążające to bywa dla lokalnych firm.”

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„W Polsce każda faktura zakupowa trafia do jednego systemu w ustandaryzowanym formacie od razu po wystawieniu. Dział finansowy nie musi jej szukać, przepisywać ani sprawdzać, czy nie zaginęła po drodze. Może natychmiast zobaczyć wszystkie zobowiązania firmy, a dzięki numerowi KSeF łatwiej wychwycić duplikaty. Na takich danych można oprzeć automatyzację: system sam połączy fakturę z płatnością i zamówieniem, a firma szybciej zamknie miesiąc i dokładniej zaplanuje przepływy pieniężne” - podkreśla ekspert.

Hristo Borisov zauważa, że „problem jest w tym, że wiele firm włożyło cyfrową fakturę w stary, niecyfrowy proces. Faktura przychodzi z KSeF w ustrukturyzowanej postaci, ale jej opisanie, przypisanie do właściwego wydatku i akceptacja wciąż odbywają się ręcznie, często poza systemem. Wtedy KSeF rzeczywiście wygląda jak dodatkowa praca, a nie ułatwienie”.

Polska zyskała kilka lat przewagi dzięki KSeF. Unia Europejska daleko w tyle

Wiele krajów Unii Europejskiej dopiero wprowadza e-faktury. W mojej rodzinnej Bułgarii projekt przepisów przewidujących obowiązek e-fakturowania od 2028 r. jest dopiero na etapie konsultacji, a Słowacja wprowadzi taki obowiązek od 2027 r. Francja wdraża go etapami od września 2026 r., a ogólnoeuropejskie e-fakturowanie transakcji wewnątrzunijnych ma ruszyć dopiero w 2030 r.” - wymienia ekspert.

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„Polska ma więc kilka lat przewagi. Pytanie, czy firmy wykorzystają ją do zautomatyzowania pracy wokół faktury, czy zatrzymają się na spełnieniu wymogów” - stwierdza Borisov.

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Źródło: INFOR
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