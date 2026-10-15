Polska ma kilka lat przewagi nad resztą świata. KSeF to rewolucja, której zachodnie firmy mogą nam zazdrościć

Podczas gdy polscy przedsiębiorcy narzekają na Krajowy System e-Faktur, globalny rynek patrzy na nas z podziwem. W Niemczech czy USA działy finansowe wciąż toną w manualnym przepisywaniu PDF-ów, a Unia Europejska wprowadzi wspólny standard dopiero za kilka lat. Polskie firmy zyskały unikalną szansę na całkowitą automatyzację biznesu – pod jednym warunkiem: muszą przestać traktować KSeF wyłącznie jako kolejny obowiązek wobec fiskusa.

Niemcy i USA mogą nam zazdrościć systemu KSeF. Jak wygląda e-fakturowanie za granicą?

Jak pisze w swoim komentarzu Hristo Borisov, CEO i współzałożyciel Payhawk: „KSeF jest dziś w Polsce postrzegany głównie jako kolejny obowiązek wobec fiskusa. Patrząc z perspektywy firmy działającej na ponad 30 rynkach, widzę w nim przede wszystkim przewagę, której polskie działy finansowe jeszcze nie wykorzystują. W wielu krajach zespoły finansowe wciąż dostają faktury mailem jako PDF-y lub skany i przepisują z nich dane ręcznie albo za pomocą narzędzi do odczytu dokumentów. W Niemczech, mimo obowiązku e-fakturowania, nie ma centralnego systemu, a faktury trafiają bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy. W USA obowiązku e-fakturowania między firmami nie ma w ogóle. Jesteśmy obecni na tych wszystkich rynkach i widzimy, jak obciążające to bywa dla lokalnych firm.”

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„W Polsce każda faktura zakupowa trafia do jednego systemu w ustandaryzowanym formacie od razu po wystawieniu. Dział finansowy nie musi jej szukać, przepisywać ani sprawdzać, czy nie zaginęła po drodze. Może natychmiast zobaczyć wszystkie zobowiązania firmy, a dzięki numerowi KSeF łatwiej wychwycić duplikaty. Na takich danych można oprzeć automatyzację: system sam połączy fakturę z płatnością i zamówieniem, a firma szybciej zamknie miesiąc i dokładniej zaplanuje przepływy pieniężne” - podkreśla ekspert.

Hristo Borisov zauważa, że „problem jest w tym, że wiele firm włożyło cyfrową fakturę w stary, niecyfrowy proces. Faktura przychodzi z KSeF w ustrukturyzowanej postaci, ale jej opisanie, przypisanie do właściwego wydatku i akceptacja wciąż odbywają się ręcznie, często poza systemem. Wtedy KSeF rzeczywiście wygląda jak dodatkowa praca, a nie ułatwienie”.

Polska zyskała kilka lat przewagi dzięki KSeF. Unia Europejska daleko w tyle

„Wiele krajów Unii Europejskiej dopiero wprowadza e-faktury. W mojej rodzinnej Bułgarii projekt przepisów przewidujących obowiązek e-fakturowania od 2028 r. jest dopiero na etapie konsultacji, a Słowacja wprowadzi taki obowiązek od 2027 r. Francja wdraża go etapami od września 2026 r., a ogólnoeuropejskie e-fakturowanie transakcji wewnątrzunijnych ma ruszyć dopiero w 2030 r.” - wymienia ekspert.

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„Polska ma więc kilka lat przewagi. Pytanie, czy firmy wykorzystają ją do zautomatyzowania pracy wokół faktury, czy zatrzymają się na spełnieniu wymogów” - stwierdza Borisov.

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