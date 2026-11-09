REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF potwierdza "autentyczność pochodzenia” także fałszywych faktur. Co powinien zrobić podatnik lub księgowy, gdy pobierze z KSeF taką fakturę?

KSeF potwierdza "autentyczność pochodzenia” także fałszywych faktur. Co powinien zrobić podatnik lub księgowy, gdy pobierze z KSeF taką fakturę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 listopada 2026, 11:58
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
ksef faktury
KSeF „zapewnia autentyczność pochodzenia” również fałszywych faktur. Co może zrobić podatnik lub biuro rachunkowe, gdy ściągnie z KSeF taką fakturę?
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Co mają robić podatnicy i biura rachunkowe, gdy ściągną z KSeF ustawowo „autentyczną” fakturę, która poświadcza nieprawdę? Są co najmniej dwie „szkoły” postępowania – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Jaki jest sens art. 106m ust. 1 ustawy o VAT

Podatnicy pytają coraz częściej o sens (a raczej bezsens) art. 106m ust. 1 ustawy o VAT. Przypomnę, że zgodnie z jego treścią KSeF z mocy prawa „zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność oraz czytelność faktur ustrukturyzowanych”. Dalej w tym samym przepisie napisane są jeszcze większe osobliwości: przez „autentyczność pochodzenia faktur rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy lub usługodawcę albo wystawcę faktury”.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Czyli dokument ten posiada szczególną moc dowodową, swoisty immunitet jurysdykcyjny: nawet gdy by był wystawiony w złej wierze lub pod wpływem błędu, dla nabywcy staje się on z mocy prawa w pełni autentyczny i wiarygodny.

Podatnicy na co dzień jednak dostają przysłowiową „makulaturę z KSeF”: np. każdy dowcipniś może przecież podać sprzedawcy nasz NIP i nakazać mu wysłanie do KSeF faktury za zakupiony przez niego alkohol lub papier toaletowy.

Jeżeli jesteśmy objęci normą wynikającą z art. 106na ust. 3 tej ustawy (fikcja prawna otrzymania KSeF), to w sensie prawnym otrzymaliśmy „fakturę autentyczną”, mimo że potwierdza nieprawdę, a została ona – zgodnie z oficjalną doktryną – „wprowadzona do obrotu prawnego”. Takiej faktury nie można anulować, a my drukując ją wewnętrznie po to, aby przeczytać, „używamy” jej (art. 106gb ust. 5a ustawy o VAT), czyli popełniamy czyn zabroniony (użycie fałszywej faktury, która jest ex lege „autentyczna”).

Czy można wymyślić coś bardziej absurdalnego? Zapewne tak, ale dla zwykłego podatnika to i tak za dużo.

Co więc mają robić podatnicy (i biura księgowe!), gdy ściągną z KSeF ustawowo „autentyczną” fakturę, która poświadcza nieprawdę?

Są co najmniej dwie „szkoły” postępowania.

Pierwsza polega na ignorowaniu tego bajzlu i pozostawieniu tej makulatury bez opisywania i księgowania, choć nie tylko „otrzymaliśmy” te faktury, ale nawet ich „użyliśmy poza KSeF”.

Druga polega na tworzeniu wewnętrznych procedur, odrębnym archiwizowaniu tych dokumentów, zawiadamianiu ich wystawców o tym, że wystawili jakiś nonsens, a nawet donosach do organów ścigania. Czyli wymyślanie sobie roboty, którą „podrzucił” nam nasz prześwietny ustawodawca podatkowy.

Biorąc pod uwagę istniejącą a zwłaszcza potencjalną skalę zjawiska „wirtualnego otrzymywania autentycznych faktur” potwierdzających nieprawdę, taka szkoła postępowania jest stratą czasu, bo nikt nie usunie wad KSeF-u, bo są one jego istotą. Jedną z metod odróżnienia naprawdę autentycznej faktury od tej „pseudoautentycznej” ale zarazem fałszywej, jest (niestety) podwójne fakturowanie: wobec niewiarygodności KSeF-u umawiamy się, że przynajmniej ważniejsze faktury przychodzą do nas w tradycyjnej i uzgodnionej postaci, której nie zna potencjalny oszust. Podatnicy już sygnalizują, że poprzez KSeF otrzymują prawdopodobnie fałszywe faktury, które dublują ich prawdziwą wersję. Biorąc pod uwagę, że cały ten system zbudowany jest na NIP-ie, a ten sam podmiot może mieć ich kilka, sprawa jest bardzo poważna. Na zadane często pytanie, czy legalne jest odliczenie z fałszywej faktury ustrukturyzowanej a jednocześnie „autentycznej” w rozumieniu art. 106m ust. 1 ustawy o VAT, którą w dodatku posłużyliśmy się poza KSeF, padają różne odpowiedzi: również złe. Dominuje już chyba przekonanie, że cały ten pomysł jest misternie skonstruowaną pułapką na naiwnych podatników, którzy zaufają fakturom otrzymywanym przez KSeF.

KSeF będzie zawieszony?

Jest pewna nadzieja: nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jest kilka istotnych partii politycznych, które umieszczą na swoich sztandarach wyborczych w 2027 r. hasło ZAWIESZENIA lub LIKWIDACJI KSEF. Rząd już kapituluje i zapowiada, że w przyszłym roku będzie on również faktycznie dobrowolny. Ta historia może się powtórzyć: tak jak Polski Ład pogrążył PIS w 2023 r., tak KSeF utopi politycznie byłe PO.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

REKLAMA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Obniżenie limitu dla ryczałtu od 2027 roku. Ministerstwo Finansów mówi o skutkach zmian
09 lis 2026

Obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro stało się faktem. Ministerstwo Finansów w oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską odsłoniło karty, podając dokładne statystyki oraz prognozowane skutki finansowe tej drastycznej reformy. Zmiany wejdą w życie bez żadnych okresów przejściowych, co oznacza, że o losie przedsiębiorców w 2027 roku przesądzą obroty generowane przez nich w całym roku 2026. Rząd bezlitośnie ucina podatkowy przywilej dla najlepiej zarabiających.
Druk nr 3003. Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę. "Zamrażanie majątków bez wyroku sądu" wywołało burzę
09 lis 2026

To były wyjątkowo burzliwe obrad w parlamencie. Sejm przegłosował rządowy projekt ustawy o środkach ograniczających, znany jako druk nr 3003. Przepisy, które mają być nową „konstytucją sankcyjną” Polski, wywołały ostrą dyskusję. Opozycja i część komentatorów mówią wprost o zagrożeniu dla wolności słowa i prawa własności. Rząd odpowiada: to konieczna broń w walce z wojną hybrydową. O co dokładnie chodzi?
Zmiany KSeF 2027: przelewy na nowych zasadach, koniec paragonów z NIP-em i najmniejsze firmy objęte obowiązkiem e-fakturowania
09 lis 2026

Obowiązkowy KSeF miał swoje wielkie wejście w 2026 roku. Kto jednak uznał, że najważniejsze zmiany są już za nami, może się zdziwić. Od stycznia 2027 roku przedsiębiorców czekają kolejne nowe obowiązki. Zmieni się sposób opłacania faktur, znikną niektóre dotychczasowe uproszczenia, a obowiązek korzystania z KSeF obejmie również najmniejsze firmy, które dotąd mogły korzystać z okresu przejściowego. Jest też dobra wiadomość – Ministerstwo Finansów chce dać przedsiębiorcom więcej czasu na naukę bez ryzyka kar za błędy związane z KSeF.
Zmiany w ulgach podatkowych PIT od 2027 r. Co można zrobić do końca 2026 r., żeby nie stracić odliczeń (ulga dla krwiodawców, ulga internetowa i ulga na ekspansję)
06 lis 2026

Sejm i Senat przyjęły ustawę, która od 2027 r. podwaja ulgę dla honorowych dawców krwi oraz likwiduje ulgę na internet i ulgę na ekspansję. Teraz czeka ona na podpis prezydenta. Nowe zasady obejmą dochody od 1 stycznia 2027 r., ale część spraw warto załatwić jeszcze w tym roku. Kto nigdy nie odliczał ulgi na internet, może ją zacząć ostatni raz w zeznaniu za 2026 r. Wtedy zachowa prawo do odliczenia także za 2027 r. Przed końcem roku warto więc sprawdzić, na kogo są wystawione faktury za internet. Krwiodawcy powinni z kolei poprosić o zaświadczenie o oddanej krwi, bo krew oddaną w 2026 r. rozliczą jeszcze po 130 zł za litr. Eksperci podatkowi wyjaśniają, co dokładnie się zmienia i ile na tym realnie zyskają lub stracą podatnicy.

REKLAMA

Koniec anonimowych przesyłek z e-commerce. Od 1 listopada 2026 r. nowe obowiązki w zgłoszeniach celnych
05 lis 2026

Od 1 listopada 2026 r. przedsiębiorcy uczestniczący w transgranicznym handlu elektronicznym muszą przekazywać organom celnym dodatkowe dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację importowanych produktów. Nowe wymagania dotyczą identyfikatorów produktów (PID – Product Identifiers) i mają zwiększyć skuteczność kontroli towarów sprzedawanych na odległość odbiorcom w Unii Europejskiej. Zmiana oznacza, że tradycyjny opis towaru i jego klasyfikacja taryfowa nie będą już wystarczające do spełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych w objętych nią zgłoszeniach celnych.
Kontrola po odprawie – dlaczego problem może zacząć się dopiero po zwolnieniu towaru?
05 lis 2026

Zwolnienie towaru do obrotu nie oznacza, że organy celne ostatecznie zaakceptowały prawidłowość zgłoszenia celnego. Dla przedsiębiorcy odprawa jest zazwyczaj zakończeniem określonego procesu, jednak z perspektywy organów celnych sprawa może pozostawać otwarta jeszcze przez kilka kolejnych lat. Kontrola przeprowadzona po zwolnieniu towarów może ujawnić błędy w klasyfikacji taryfowej, wartości celnej czy pochodzeniu towarów, prowadząc do konieczności zapłaty dodatkowych należności. Co istotne, nieprawidłowości mogą dotyczyć nie jednej, lecz nawet kilkuset operacji importowych.
Rabaty na studia podyplomowe. Czy skarbówka widzi w nich przychód?
05 lis 2026

Absolwenci, rodzeństwo i uczestnicy programów dla zdolnych płacą za studia podyplomowe mniej. Czy to przychód i czy uczelnia musi wystawić PIT-11? Dyrektor KIS przeanalizował trzy rodzaje uczelnianych rabatów i ich skutki podatkowe.
USA po wyborach połówkowych: ryzyka dla firm z Polski i UE. W jakim stanie jest amerykańska gospodarka?
04 lis 2026

Wyniki wyborów połówkowych w USA i wynikły z tego polityczny pat nie zatrzyma amerykańskiej gospodarki, ale zwiększy ryzyko zatorów w Kongresie. Dla europejskich eksporterów nie oznacza to ani handlowej odwilży, ani konieczności odwrotu z rynku USA. O powodzeniu sprzedaży coraz częściej zdecydują wybór branży i kontrahenta oraz realne perspektywy projektu, na którym opiera się zamówienie - uważają analitycy Allianz Trade.

REKLAMA

Dotacja z UE to nie od razu pieniądze na koncie. O czym przedsiębiorca musi wiedzieć, zanim ruszy z projektem
04 lis 2026

Milion złotych przyznanej dotacji nie oznacza miliona złotych dostępnego na firmowym koncie. Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje z dofinansowaniem unijnym mogą stanąć przed wyzwaniem, którego nie widać w samym budżecie projektu: koniecznością sfinansowania wydatków przed otrzymaniem refundacji. Do tego dochodzą koszty nieobjęte wsparciem, ryzyko opóźnień oraz obowiązki związane z rozliczeniem inwestycji. Dlatego o powodzeniu projektu decyduje nie tylko wysokość dotacji, ale przede wszystkim odpowiednie zaplanowanie finansowania, płynności i przyszłych korzyści biznesowych.
Od 2027 r. obowiązkowe kody PKD 2025. Kto musi je zaktualizować i dlaczego nie warto czekać na automatyczne przekształcenie w CEIDG i KRS?
06 lis 2026

ZUS przypomina, że w aktualnym stanie prawnym przedsiębiorcy mogą posługiwać się starymi kodami PKD 2007, jak i nowymi PKD 2025. Jednak okres przejściowy kończy się niedługo - 31 grudnia 2026 r. Od 1 stycznia 2027 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją będzie PKD 2025. Przedsiębiorcy, których wpisy nadal zawierają stare kody, mogą samodzielnie dostosować je do nowej klasyfikacji. Zmiana jest bezpłatna, a wniosek najlepiej złożyć już dziś i nie czekać na automatyczne przekształcenie w systemach CEIDG i KRS.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA