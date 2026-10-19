REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF „zapewnia autentyczność pochodzenia” także fałszywych faktur. Co może zrobić podatnik lub biuro rachunkowe, gdy ściągnie z KSeF taką fakturę?

KSeF „zapewnia autentyczność pochodzenia” także fałszywych faktur. Co może zrobić podatnik lub biuro rachunkowe, gdy ściągnie z KSeF taką fakturę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 października 2026, 15:49
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
ksef faktury
KSeF „zapewnia autentyczność pochodzenia” również fałszywych faktur. Co może zrobić podatnik lub biuro rachunkowe, gdy ściągnie z KSeF taką fakturę?
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Co mają robić podatnicy i biura rachunkowe, gdy ściągną z KSeF ustawowo „autentyczną” fakturę, która poświadcza nieprawdę? Są co najmniej dwie „szkoły” postępowania – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Jaki jest sens art. 106m ust. 1 ustawy o VAT

Podatnicy pytają coraz częściej o sens (a raczej bezsens) art. 106m ust. 1 ustawy o VAT. Przypomnę, że zgodnie z jego treścią KSeF z mocy prawa „zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność oraz czytelność faktur ustrukturyzowanych”. Dalej w tym samym przepisie napisane są jeszcze większe osobliwości: przez „autentyczność pochodzenia faktur rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy lub usługodawcę albo wystawcę faktury”.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Czyli dokument ten posiada szczególną moc dowodową, swoisty immunitet jurysdykcyjny: nawet gdy by był wystawiony w złej wierze lub pod wpływem błędu, dla nabywcy staje się on z mocy prawa w pełni autentyczny i wiarygodny.

Podatnicy na co dzień jednak dostają przysłowiową „makulaturę z KSeF”: np. każdy dowcipniś może przecież podać sprzedawcy nasz NIP i nakazać mu wysłanie do KSeF faktury za zakupiony przez niego alkohol lub papier toaletowy.

Jeżeli jesteśmy objęci normą wynikającą z art. 106na ust. 3 tej ustawy (fikcja prawna otrzymania KSeF), to w sensie prawnym otrzymaliśmy „fakturę autentyczną”, mimo że potwierdza nieprawdę, a została ona – zgodnie z oficjalną doktryną – „wprowadzona do obrotu prawnego”. Takiej faktury nie można anulować, a my drukując ją wewnętrznie po to, aby przeczytać, „używamy” jej (art. 106gb ust. 5a ustawy o VAT), czyli popełniamy czyn zabroniony (użycie fałszywej faktury, która jest ex lege „autentyczna”).

Czy można wymyślić coś bardziej absurdalnego? Zapewne tak, ale dla zwykłego podatnika to i tak za dużo.

Co więc mają robić podatnicy (i biura księgowe!), gdy ściągną z KSeF ustawowo „autentyczną” fakturę, która poświadcza nieprawdę?

Są co najmniej dwie „szkoły” postępowania.

Pierwsza polega na ignorowaniu tego bajzlu i pozostawieniu tej makulatury bez opisywania i księgowania, choć nie tylko „otrzymaliśmy” te faktury, ale nawet ich „użyliśmy poza KSeF”.

Druga polega na tworzeniu wewnętrznych procedur, odrębnym archiwizowaniu tych dokumentów, zawiadamianiu ich wystawców o tym, że wystawili jakiś nonsens, a nawet donosach do organów ścigania. Czyli wymyślanie sobie roboty, którą „podrzucił” nam nasz prześwietny ustawodawca podatkowy.

Biorąc pod uwagę istniejącą a zwłaszcza potencjalną skalę zjawiska „wirtualnego otrzymywania autentycznych faktur” potwierdzających nieprawdę, taka szkoła postępowania jest stratą czasu, bo nikt nie usunie wad KSeF-u, bo są one jego istotą. Jedną z metod odróżnienia naprawdę autentycznej faktury od tej „pseudoautentycznej” ale zarazem fałszywej, jest (niestety) podwójne fakturowanie: wobec niewiarygodności KSeF-u umawiamy się, że przynajmniej ważniejsze faktury przychodzą do nas w tradycyjnej i uzgodnionej postaci, której nie zna potencjalny oszust. Podatnicy już sygnalizują, że poprzez KSeF otrzymują prawdopodobnie fałszywe faktury, które dublują ich prawdziwą wersję. Biorąc pod uwagę, że cały ten system zbudowany jest na NIP-ie, a ten sam podmiot może mieć ich kilka, sprawa jest bardzo poważna. Na zadane często pytanie, czy legalne jest odliczenie z fałszywej faktury ustrukturyzowanej a jednocześnie „autentycznej” w rozumieniu art. 106m ust. 1 ustawy o VAT, którą w dodatku posłużyliśmy się poza KSeF, padają różne odpowiedzi: również złe. Dominuje już chyba przekonanie, że cały ten pomysł jest misternie skonstruowaną pułapką na naiwnych podatników, którzy zaufają fakturom otrzymywanym przez KSeF.

KSeF będzie zawieszony?

Jest pewna nadzieja: nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jest kilka istotnych partii politycznych, które umieszczą na swoich sztandarach wyborczych w 2027 r. hasło ZAWIESZENIA lub LIKWIDACJI KSEF. Rząd już kapituluje i zapowiada, że w przyszłym roku będzie on również faktycznie dobrowolny. Ta historia może się powtórzyć: tak jak Polski Ład pogrążył PIS w 2023 r., tak KSeF utopi politycznie byłe PO.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

REKLAMA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
INFORLEX Studio LIVE – cykl BEZPŁATNYCH spotkań online
19 paź 2026

Dołącz do INFORLEX Studio LIVE. 4 dni pełne wiedzy. Eksperci i praktyczna wiedza za darmo. Zmiany podatkowe 2027, JPK, mobbing i dyskryminacja, transparentność wynagrodzeń oraz nowa klasyfikacja budżetowa – to tylko część tematów, które zostaną poruszone podczas bezpłatnego cyklu spotkań online INFORLEX Studio LIVE.
KSeF „zapewnia autentyczność pochodzenia” także fałszywych faktur. Co może zrobić podatnik lub biuro rachunkowe, gdy ściągnie z KSeF taką fakturę?
19 paź 2026

Co mają robić podatnicy i biura rachunkowe, gdy ściągną z KSeF ustawowo „autentyczną” fakturę, która poświadcza nieprawdę? Są co najmniej dwie „szkoły” postępowania – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Koszmar klientów Zondacrypto. Ministerstwo Finansów wydało jasny komunikat w sprawie podatków
19 paź 2026

To dramatyczne wiadomości dla tysięcy Polaków, którzy utknęli na giełdzie kryptowalut Zondacrypto. Ministerstwo Finansów w oficjalnym stanowisku rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące rozliczenia podatkowego. Okazuje się, że fiskus może zażądać 19-procentowego podatku nawet od osób, które nie odzyskały z platformy ani grosza. Decydujący jest jeden szczegół, o którym wielu inwestorów nie miało pojęcia.
Puste faktury i śledztwa warte miliardy. Nowe dane KAS
19 paź 2026

Puste faktury nie służą już wyłącznie do oszustw podatkowych. Coraz częściej celem jest udokumentowanie fikcyjnego wykorzystania środków publicznych, w tym dotacji – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

KSeF a korekta danych nieliczbowych faktury. Problem większy niż sam błąd?
17 paź 2026

Paradoksalnie wiele problemów ujawnionych po wdrożeniu KSeF nie dotyczy dziś kluczowych elementów transakcji (kwot sprzedaży, asortymentu). Dotyczy danych, które przez lata traktowano jako drugorzędne lub do poprawienia przez nabywcę notą korygującą. W środowisku faktur ustrukturyzowanych takie elementy jak brak PO zamówienia, zły Incoterms, nieprawidłowy termin płatności, informacja o „odwrotnym obciążeniu”, czy brak przeliczonego VAT w PLN na samej fakturze stają się jednak częścią danych przetwarzanych automatycznie przez systemy podatników, kontrahentów i administracji skarbowej. W konsekwencji nawet przy całkowicie prawidłowych wartościach sprzedaży może pojawić się potrzeba wystawienia faktury korygującej.
Ważne zmiany dla kupujących. Koniec z podatkiem od drobnych zakupów
19 paź 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową nowelizację przepisów podatkowych, która przynosi rewolucyjne zmiany dla milionów Polaków. Zmiany dotkną zarówno osoby kupujące rzeczy z drugiej ręki, jak i wszystkich turystów oraz podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Nowy limit zwolnienia z podatku PCC zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku, natomiast rewolucja w opłatach lokalnych wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę. Od 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego
19 paź 2026

Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu kluczowych zmian w przepisach, które bezpośrednio uderzą w kieszenie osób podróżujących po Polsce. Nowelizacja drastycznie podnosi maksymalne stawki opłat doliczanych do rachunków za noclegi w hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych. Co kluczowe, rząd zdecydował się na całkowite zniesienie dotychczasowego, restrykcyjnego wymogu, który do tej pory blokował wielu gminom możliwość pobierania tych pieniędzy. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, a zyskają na nich przedsiębiorcy, którzy wezmą na siebie nowy obowiązek. Nie wszyscy jednak będą musieli płacić.
Rząd idzie na wojnę z wyciekami danych Polaków. Te firmy czekają teraz masowe kontrole i milionowe kary
16 paź 2026

Ministerstwo Cyfryzacji zmienia strategię i wprowadza bezkompromisowe przepisy w odpowiedzi na kolejne cyberataki w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział nie tylko drastyczne kary finansowe dla podmiotów, które zaniedbały procedury, ale także nową, bolesną dla wizerunku firm metodę dyscyplinowania. Na celowniku urzędników znalazły się przede wszystkim podmioty przetwarzające jeden konkretny rodzaj wrażliwych informacji. Oto co dokładnie czeka przedsiębiorców i jakie nowe prawa zyskają obywatele.

REKLAMA

Kolejny wyrok korzystny dla pracowników. Koszty zakwaterowania nie stanowią przychodu, pracodawca nie musi pobierać podatku [NSA]
18 paź 2026

Czy każde świadczenie, które pracownik uzyskuje od pracodawcy stanowi przychód i trzeba je opodatkować? Odpowiedź na to pytanie wciąż dzieli podatników i organy podatkowe. Również sądy nie są w tym zakresie jednomyślne, jednak NSA pozostaje w wydawanych wyrokach konsekwentny. Potwierdza to jedno z najnowszych orzeczeń.
Polska ma kilka lat przewagi nad resztą świata. KSeF to rewolucja, której zachodnie firmy mogą nam zazdrościć
15 paź 2026

Podczas gdy polscy przedsiębiorcy narzekają na Krajowy System e-Faktur, globalny rynek patrzy na nas z podziwem. W Niemczech czy USA działy finansowe wciąż toną w manualnym przepisywaniu PDF-ów, a Unia Europejska wprowadzi wspólny standard dopiero za kilka lat. Polskie firmy zyskały unikalną szansę na całkowitą automatyzację biznesu – pod jednym warunkiem: muszą przestać traktować KSeF wyłącznie jako kolejny obowiązek wobec fiskusa.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA