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Rewolucja w KSeF: Rząd zdecydował o wydłużeniu okresu ochronnego. Co czeka przedsiębiorców od 1 stycznia?

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22 października 2026, 10:31
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury kas rząd
Rewolucja w KSeF: Rząd zdecydował o wydłużeniu okresu ochronnego. Co czeka przedsiębiorców od 1 stycznia?
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Rada Ministrów oficjalnie przyjęła projekt ustawy, któr dotyczy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Choć od 1 stycznia 2027 roku cyfrowy obowiązek obejmie wszystkich przedsiębiorców w Polsce – w tym najmniejsze mikrofirmy – rząd zdecydował o wydłużeniu okresu ochronnego. Kary za błędy i brak faktur w systemie zostały odroczone aż do 31 grudnia 2027 roku. W tym samym pakiecie przepisów ukryto jeszcze jedną kluczową decyzję: przedłużenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT na rynku energii i gazu aż do połowy 2030 roku.

Zmiany w KSeF już pewne. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wydłuża okres odroczenia stosowania kar za błędy związane z korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur do 31 grudnia 2027 r. To nowe rozwiązanie rządowe przedłuża też do 30 czerwca 2030 r. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w obrocie gazem, energią elektryczną i uprawnieniami do emisji.

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KSeF jeszcze rok bez kar, czyli wielka taryfa ulgowa dla małego biznesu

Resort finansów przypomina, że z końcem 2026 r. wygasa okres przejściowy dla podatników, których wartość sprzedaży dokumentowana fakturami za okresy miesięczne nie przekracza kwoty 10 000 zł (brutto). W związku z tym, od 1 stycznia 2027 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur staje się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy, który zakłada, że mimo obowiązkowego charakteru KSeF, kary pieniężne za błędy związane z jego stosowaniem będą odroczone do końca 2027 r. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, w związku z wdrażaniem obowiązkowego systemu e-fakturowania. Celem tej zmiany jest zapewnienie przedsiębiorcom dodatkowego czasu na dostosowanie procesów i systemów informatycznych do nowych wymogów.

„Projektowane rozwiązanie będzie szczególnie istotne dla najmniejszych firm, które od 1 stycznia 2027 r. zostaną objęte obowiązkiem korzystania z KSeF. Dodatkowy okres bez sankcji pozwoli przedsiębiorcom na stopniowe wdrożenie nowych procedur, zdobycie doświadczenia w obsłudze systemu oraz dostosowanie procesów biznesowych. Zmiany zapewnią również dodatkowy czas pozostałym uczestnikom rynku na doskonalenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z obsługą faktur w KSeF” - napisało Ministerstwo Finansów w komunikacie na swojej stronie internetowej.

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Kiedy skarbówka zareaguje? Obowiązek KSeF pozostaje w mocy

Resort finansów informuje, że w okresie odroczenia kar administracja skarbowa nadal będzie koncentrować się przede wszystkim na wspieraniu przedsiębiorców w prawidłowym korzystaniu z systemu oraz na działaniach informacyjnych i edukacyjnych. Przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać z narzędzi wsparcia oraz pomocy oferowanej przez administrację skarbową w procesie wdrażania systemu.

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„Przyjęte rozwiązanie nie oznacza rezygnacji z obowiązku stosowania KSeF. Z uwagi na obowiązkowy charakter KSeF, organy Krajowej Administracji Skarbowej będą reagować w przypadkach wystawiania faktur poza systemem, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach. Weryfikowane będzie również, czy niestosowanie KSeF nie prowadzi do nierzetelnego rozliczania podatku” - wskazuje Ministerstwo Finansów.

Ważne

Krajowy System e-Faktur pozostaje jednym z kluczowych projektów cyfryzacji administracji skarbowej. Przyjęty przez rząd projekt ma zapewnić przedsiębiorcom większą przewidywalność i bezpieczeństwo procesu wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania, a jednocześnie umożliwić dalszą realizację celów związanych z modernizacją systemu podatkowego i usprawnieniem obrotu gospodarczego.

Cicha tarcza energetyczna: Odwrotne obciążenie VAT zostaje na dłużej

Dodatkowo, przyjęty projekt przedłuża stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej oraz usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Działanie to jest związane z prowadzonymi równolegle na forum UE pracami nad zmianą w dyrektywie VAT (2006/112/WE), ukierunkowaną na przedłużenie możliwości stosowania tego mechanizmu po 31 grudnia 2026 r.

Zdaniem resortu: „Projektowane rozwiązanie służy ochronie uczciwych uczestników obrotu gospodarczego, utrzymaniu szczelności systemu podatkowego oraz zachowaniu konkurencyjności przedsiębiorców działających na rynku giełdy towarowej względem podmiotów funkcjonujących w innych państwach członkowskich.”

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Sprawdź

Niniejszy projekt ustawy zostanie teraz skierowany do dalszych prac parlamentarnych. Zgodnie z przyjętym przez rząd harmonogramem, nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2026 roku.

źródło: Ministerstwo Finansów

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Źródło: INFOR
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