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Strona główna » Księgowość » KSeF » Czy faktura ustrukturyzowana może być „użyta w KSeF”, czy też używamy „wizualizacji”, które nie są fakturami?

Czy faktura ustrukturyzowana może być „użyta w KSeF”, czy też używamy „wizualizacji”, które nie są fakturami?

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03 listopada 2026, 15:06
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
VAT, podatek od towarów i usług, value added tax
Czy faktura ustrukturyzowana może być „użyta w KSeF”, czy też używamy „wizualizacji”, które nie są fakturami?
Shutterstock

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W świetle art. 106gb ust 5 i 5a ustawy o VAT-u „faktura użyta poza KSeF” jest inną postacią tego dokumentu i dopiero ten dokument został wprowadzony do obrotu prawnego – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Czym jest pojawienie się faktury w KSeF?

Wmawia się nam, że faktura, która pojawia się w KSeF (otrzymała numer urzędowy) jakoby „została wprowadzona do obrotu prawnego”, a adresat wszedł ex lege w jej posiadanie nawet bez własnej wiedzy i woli. Zgodnie z tą doktryną występuje tu przymusowe („przemocowe”) przyjęcie tego dokumentu, które wywołuje skutki prawne (wprowadzenie do obrotu prawnego oznacza, że dokument ten wywołuje skutki prawne po stronie wystawcy a przede wszystkim adresata).

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Ważne

Moim zdaniem pojawienie się faktury w KSeF jest w świetle przepisów jej WYSTAWIENIEM, czyli kreacją (powstaniem) tego dokumentu, a wprowadzenie do obrotu prawnego jest odrębną czynnością wystawcy: tak jak napisanie listu jest czymś odrębnym od jego doręczenia adresatowi (faktura VAT jest przecież listem).

Groźne skutki poglądu, że faktura wystawiona w KSeF jest jednocześnie wprowadzona do obrotu prawnego

Prześledźmy jednak skutki poglądu przeciwnego: jeśli tak jest, to każdy oszust lub dowcipniś może nam narobić kłopotów: wyśle do KSeF na nasz NIP fałszywy dokument (np. sprzedaż miliona prezerwatyw) a my „automatycznie” otrzymujemy ten dokument, którym „posługujemy się” w ten sposób, że jest już w naszej dokumentacji (KSeF jest w tym zakresie naszym archiwum). Jeśli tak, to już tylko krok do „posłużenia się” (albo „użycia”) tego dokumentu, które jest czynem zabronionym w rozumieniu KKS-u a nawet KK.
Jeśli zwizualizujemy wewnętrznie dokument, to już na pewno się nim „posługujemy”, bo jest on już zgodnie z oficjalnym poglądem „w obrocie prawnym”. Oficjele rzucają tu nam „koło ratunkowe”, bo twierdzą, że owa „wizualizacja” nie jest już „fakturą” w rozumieniu tej ustawy, a przecież faktury będącej w KSeF obiektywnie i subiektywnie nie da się „użyć”. Jeśli tak, to co wynika z art. 106gb ust. 5 i 5a ustawy, gdzie mowa o „użyciu FAKTURY poza KSeF”?

Nie da się również zaksięgować faktury ustrukturyzowanej (to też jej „użycie”): te czynności dotyczą jej „wizualizacji”. Jeśli to nie jest faktura, to wnioski są szokujące:
- nikt nie popełnia czynu zabronionego „posłużenia się” lub „użycia” faktury ustrukturyzowanej, bo ona jest tylko w KSeF,
- „posłużenie się” lub „użycie” wizualizacji nie jest czynem zabronionym dotyczącym faktury.

Prawny galimatias

A jak z tym galimatiasem dadzą sobie radę organy ścigania oraz sądy, zwłaszcza karne? Ma racje minister Domański kiedy twierdzi, że KSeF jest „fatalnie przygotowany” a tak naprawdę – nieprzygotowany: jeśli faktura ustrukturyzowana jest „automatycznie wprowadzana do obiegu prawnego”, to każdy z nas na co dzień „używa” faktur poświadczających nieprawdę, mimo że używa ich wizualizacji (czyli nie faktur).

A jeśli czym innym jest faktura w KSeF i jej „użycie poza KSeF”, to nie używamy w ogóle faktur ustrukturyzowanych tylko innych postaci faktur.

Podtrzymuje więc pogląd, że w świetle art. 106gb ust 5 i 5a ustawy o VAT-u „faktura użyta poza KSeF” jest inną postacią tego dokumentu i dopiero ten dokument został wprowadzony do obrotu prawnego.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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W świetle art. 106gb ust 5 i 5a ustawy o VAT-u „faktura użyta poza KSeF” jest inną postacią tego dokumentu i dopiero ten dokument został wprowadzony do obrotu prawnego – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
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