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Rodzic, dziecko i KSeF – kto wystawia fakturę za wynajem nieruchomości małoletniego?

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12 listopada 2026, 12:36
Beata Kociańska
Rodzic, dziecko i KSeF – kto wystawia fakturę za wynajem nieruchomości małoletniego?
Rodzic, dziecko i KSeF – kto wystawia fakturę za wynajem nieruchomości małoletniego?
Shutterstock

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Czy małoletni wynajmujący garaż firmie może być czynnym podatnikiem VAT? Czyje dane i NIP powinny zawierać faktury za wynajem garażu przez małoletniego podatnika VAT?

Problem

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Małoletni zamierza wynająć firmie odziedziczony w drodze spadku garaż. W celu rozliczenia tego wynajmu został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Jego przedstawicielem ustawowym została matka. Wykonuje ona w jego w imieniu obowiązki podatkowe. Czy faktury za najem garażu muszą być wystawiane w KSeF? Czy małoletni może korzystać z limitu 10 000 zł brutto miesięcznie? Jak wykazać faktury w JPK_VAT?

Rada

Najem garażu na rzecz firmy co do zasady podlega opodatkowaniu VAT według stawki 23%. Do końca 2026 r. małoletni może wystawiać faktury poza KSeF, jeżeli miesięczna wartość brutto faktur objętych obowiązkowym KSeF nie przekracza 10 000 zł. Faktury wystawione poza KSeF należy oznaczać w JPK_VAT kodem BFK, chyba że zostaną dobrowolnie przesłane do systemu i otrzymają numer KSeF. Od 2027 r. faktury za wynajem garażu małoletni będzie musiał wystawiać w KSeF. Faktury wystawione w tym systemie powinny zawierać jego dane i NIP.

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Uzasadnienie

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W opisanej sytuacji kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy małoletni może być podatnikiem VAT oraz jakie zasady wystawiania faktur i korzystania z KSeF mają w takim przypadku zastosowanie.

Małoletni może być podatnikiem VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) podatnikiem może być osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, w tym polegającą na ciągłym wykorzystywaniu majątku w celach zarobkowych. Przepisy nie wykluczają uzyskania statusu podatnika przez osobę małoletnią.

Ważne

Podatnikiem może być dziecko niepełnoletnie, które samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą. Kryterium wiekowe nie ma znaczenia dla uzyskania statusu podatnika.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 3 lipca 2026 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.225.2026.2.KOM) organ potwierdził obowiązek stosowania KSeF i wskazał, że faktury wystawiane przez małoletniego podatnika powinny zawierać jego dane i NIP. Takie samo stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.731.2021.1.MG), w której podkreślono, że małoletni może działać w charakterze podatnika. W kolejnej interpretacji indywidualnej z 1 czerwca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.45.2022.3.MS) Dyrektor KIS również potwierdził, że małoletni może być podatnikiem, jednak ponieważ:

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(...) małoletni nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, a zaistnieje z tytułu sprzedaży udziału w prawie własności działki nr … obowiązek opodatkowania tych czynności podatkiem od towarów i usług, to w ich imieniu i na ich rachunek ewentualnej rejestracji, jako podatników podatku od towarów i usług i wystawienia faktur VAT powinien dokonać rodzic, jako ich przedstawiciel ustawowy.

Limit 10 000 zł i obowiązek korzystania z KSeF

Podstawą prawną przejściowego limitu 10 000 zł jest art. 145m ustawy o VAT. Małoletni, jako czynny podatnik VAT wynajmujący garaż firmie, może do 31 grudnia 2026 r. wystawiać faktury poza KSeF, w formie papierowej lub elektronicznej, jeżeli łączna wartość brutto sprzedaży udokumentowanej fakturami podlegającymi obowiązkowemu KSeF, wystawionymi w danym miesiącu, nie przekracza 10 000 zł.

Limit obejmuje także inne faktury wystawiane przez małoletniego, jeżeli podlegają obowiązkowi wystawiania w KSeF. Po przekroczeniu limitu fakturę, którą go przekroczono, oraz kolejne faktury należy wystawiać w KSeF. Przykładowo, jeżeli czynsz za garaż wynosi 1000 zł brutto miesięcznie, a małoletni nie wystawia innych faktur uwzględnianych w limicie, może korzystać z tego ułatwienia do końca 2026 r. Od 1 stycznia 2027 r. opisane przejściowe ułatwienie dotyczące limitu 10 000 zł przestanie obowiązywać.

Ważne

Do końca 2026 r. małoletni podatnik VAT może wystawiać faktury poza KSeF, jeżeli wartość brutto faktur objętych obowiązkowym KSeF nie przekracza 10 000 zł miesięcznie. Po przekroczeniu tego limitu fakturę przekraczającą limit i kolejne należy wystawiać w KSeF.

Obowiązki związane z wystawianiem faktur i obsługą KSeF wykonuje w imieniu małoletniego jego matka jako przedstawiciel ustawowy. Faktury należy wystawiać jednak na dane małoletniego jako podatnika, z wykorzystaniem jego numeru NIP.

Podsumowując, jeżeli małoletni wynajmuje garaż firmie, a wartość brutto faktur podlegających obowiązkowemu KSeF nie przekracza 10 000 zł miesięcznie, do końca 2026 r. może wystawiać takie faktury poza tym systemem. Po przekroczeniu limitu fakturę, która go przekroczyła, oraz kolejne należy wystawiać w KSeF, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków.

Podstawa prawna

art. 15 ust. 1, ust. 2, art. 96 ust. 1, art. 106ga ust. 1 – 4, art. 113 ust. 1, art. 145m ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1263; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 1446)

Powołane interpretacje urzędowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 lipca 2026 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.225.2026.2.KOM)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25 listopada 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.731.2021.1.MG)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1 czerwca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.45.2022.3.MS)

Czy małoletni wynajmujący garaż firmie może być czynnym podatnikiem VAT?

Przepisy nie wykluczają uzyskania statusu podatnika VAT przez osobę małoletnią. Podatnikiem może być dziecko niepełnoletnie, które samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą; kryterium wiekowe nie ma znaczenia.

Kiedy małoletni podatnik VAT wynajmujący garaż firmie może wystawiać faktury poza KSeF?

Do 31 grudnia 2026 r. małoletni podatnik VAT może wystawiać faktury poza KSeF, w formie papierowej lub elektronicznej, jeżeli łączna wartość brutto faktur objętych obowiązkowym KSeF w danym miesiącu nie przekracza 10 000 zł.

Co po przekroczeniu limitu 10 000 zł brutto miesięcznie dla faktur małoletniego podatnika VAT?

Po przekroczeniu limitu fakturę, którą go przekroczono, oraz kolejne faktury należy wystawiać w KSeF. Od 1 stycznia 2027 r. przejściowe ułatwienie dotyczące limitu 10 000 zł przestanie obowiązywać.

Jak oznaczać w JPK_VAT faktury małoletniego podatnika VAT wystawione poza KSeF?

Faktury wystawione poza KSeF należy oznaczać w JPK_VAT kodem BFK, chyba że zostaną dobrowolnie przesłane do systemu i otrzymają numer KSeF.

Czyje dane i NIP powinny zawierać faktury za wynajem garażu przez małoletniego podatnika VAT?

Faktury za wynajem garażu należy wystawiać na dane małoletniego jako podatnika, z wykorzystaniem jego numeru NIP. Obowiązki związane z wystawianiem faktur i obsługą KSeF wykonuje w imieniu małoletniego jego matka jako przedstawiciel ustawowy.

Beata Kociańska - ekspert w zakresie VAT

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Źródło: INFOR
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