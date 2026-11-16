Krajowy System e-Faktur miał uprościć dokumentowanie transakcji gospodarczych i zwiększyć bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych. Tymczasem jedno z przyjętych rozwiązań może prowadzić do poważnych problemów interpretacyjnych, szczególnie podczas kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Chodzi o sytuację, w której przedsiębiorca wystawi fakturę na niewłaściwego nabywcę. Zamiast umożliwić poprawienie błędnych danych, KSeF wymaga wyzerowania pierwotnej faktury i wystawienia zupełnie nowej. Powstaje zatem zasadnicze pytanie: dlaczego błąd w identyfikacji kontrahenta ma być usuwany poprzez wystawienie dokumentu, który w obrocie gospodarczym może zostać odczytany jako potwierdzenie kolejnej transakcji?

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Korekta nabywcy, której KSeF nie przewiduje

W praktyce gospodarczej błędy w danych nabywców nie należą do rzadkości. Mogą wynikać z omyłkowego wyboru kontrahenta w systemie księgowym, wskazania niewłaściwego numeru NIP czy błędnego przypisania faktury do jednej ze spółek należących do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli rzeczywistym nabywcą towaru była spółka B, natomiast fakturę omyłkowo wystawiono na spółkę A, nie oznacza to przecież, że doszło do sprzedaży na rzecz A. Zdarzenie gospodarcze pozostaje niezmienione. Towar został sprzedany określonemu kontrahentowi, dostawa została zrealizowana, a strony transakcji wynikają z umowy, zamówienia, dokumentów przewozowych oraz pozostałej dokumentacji handlowej.

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Z punktu widzenia rzeczywistego przebiegu transakcji mamy zatem do czynienia z błędem w jej udokumentowaniu, a nie ze zmianą samej transakcji. Tymczasem zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, zawartymi w Podręczniku KSeF 2.0, jeżeli na fakturze wskazano błędny numer NIP nabywcy, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą do zera, a następnie nową fakturę pierwotną z prawidłowymi danymi kontrahenta. Nie przewidziano więc możliwości dokonania takiej zmiany poprzez jedną fakturę korygującą, która zachowałaby ciągłość dokumentowania pierwotnej sprzedaży. To właśnie w tym miejscu pojawia się zasadniczy problem.

Prawo przewiduje poprawianie błędów. System wymaga nowego dokumentu

Art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT przewiduje wystawienie faktury korygującej w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Co więcej, art. 106j ust. 2 pkt 6 przewiduje wskazanie prawidłowej treści korygowanych pozycji, jeżeli korekta nie wpływa na podstawę opodatkowania ani kwotę podatku. Z przepisów tych wynika, że ustawodawca dopuszcza korygowanie błędów w dokumentach sprzedażowych. Nie ustanawia przy tym ogólnej zasady, zgodnie z którą każda pomyłka dotycząca identyfikacji nabywcy musi prowadzić do wystawienia kolejnej faktury pierwotnej. Oczywiście zmiana rzeczywistej strony transakcji nie może następować wyłącznie poprzez korektę dokumentu. Jeżeli to spółka A faktycznie nabyła towar, nie można później dowolnie zastąpić jej spółką B. Jest to jednak zupełnie inna sytuacja niż omyłkowe wskazanie A na fakturze, gdy od początku rzeczywistym nabywcą była B.

W przypadku KSeF problem nie polega więc na braku prawnej możliwości korygowania błędów, lecz na przyjętym sposobie identyfikowania faktur i udostępniania ich kontrahentom. Numer NIP pełni w systemie funkcję identyfikacyjną. W konsekwencji zmiana tego numeru na NIP innego przedsiębiorcy nie jest obsługiwana jak zwykła korekta danych nabywcy. Ograniczenie techniczne systemu staje się w praktyce czynnikiem determinującym sposób dokumentowania zdarzenia gospodarczego. Powstaje pytanie, czy to prawo powinno wyznaczać funkcjonalność systemu, czy też przedsiębiorcy mają dostosowywać sposób dokumentowania rzeczywistych transakcji do ograniczeń informatycznych administracji.

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Nowa faktura nie oznacza nowej transakcji. Ale czy tak samo oceni to organ kontrolny?

Wystawienie nowej faktury pierwotnej jest w obrocie gospodarczym czynnością o określonym znaczeniu. Co do zasady taki dokument służy udokumentowaniu sprzedaży, która nie została wcześniej prawidłowo zafakturowana. W przypadku błędnego NIP w KSeF nowa faktura nie dokumentuje jednak kolejnej dostawy ani nowej usługi. Dotyczy dokładnie tego samego zdarzenia gospodarczego, które zostało już wcześniej udokumentowane, tyle że z błędnym oznaczeniem nabywcy. Ministerstwo Finansów traktuje tę operację jako sposób technicznego usunięcia nieprawidłowości. Problem polega na tym, że organy kontrolne, w szczególności organy Krajowej Administracji Skarbowej prowadzące kontrole celno-skarbowe, analizują nie tylko deklaracje podatkowe, ale również faktury, przepływy finansowe, dokumenty transportowe, zgłoszenia celne i rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych.

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Nowa faktura pierwotna może zostać potraktowana jako dokument wymagający odrębnego wyjaśnienia: czy dotyczy kolejnej sprzedaży, czy jedynie zastępuje dokument wystawiony wcześniej na niewłaściwego kontrahenta? W toku kontroli przedsiębiorca może zostać zobowiązany do wykazania, że nie doszło do ponownego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, nie wykonano drugiej usługi ani nie powstało kolejne zdarzenie gospodarcze. Nie oznacza to, że organ ma podstawę do automatycznego uznania nowej faktury za nową transakcję. Oznacza natomiast, że podatnik zostaje postawiony w sytuacji, w której musi wyjaśniać rozbieżność między formalnym sposobem wystawienia dokumentów a rzeczywistym przebiegiem sprzedaży. System, który miał ograniczać wątpliwości dokumentacyjne, może zatem generować nowe obszary ryzyka kontrolnego.

Szczególne zagrożenie w transakcjach międzynarodowych

Problem nabiera jeszcze większego znaczenia w przypadku przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym. W takich transakcjach faktura handlowa nie funkcjonuje w oderwaniu od pozostałych dokumentów. Jest elementem szerszego zbioru danych obejmującego między innymi zamówienia, dokumenty przewozowe, zgłoszenia celne, potwierdzenia dostawy, dokumenty pochodzenia oraz rozliczenia finansowe. Jeżeli faktura pierwotna została wykorzystana do udokumentowania określonej operacji, a następnie w KSeF zostanie wyzerowana i zastąpiona nową fakturą wystawioną na innego nabywcę, powstaje ryzyko niespójności dokumentacyjnej. Przykładowo zgłoszenie celne może odwoływać się do pierwotnego numeru faktury, podczas gdy w systemie księgowym funkcjonuje już nowy dokument. Jednocześnie faktura korygująca wskazuje wyzerowanie pierwotnej sprzedaży, mimo że sam towar został rzeczywiście dostarczony i nie nastąpił jego zwrot.

W kontroli celno-skarbowej takie rozbieżności mogą prowadzić do pytań dotyczących rzeczywistego nabywcy, wartości transakcyjnej, warunków dostawy, rozliczenia podatku VAT czy prawidłowości dokumentów przedstawionych organom celnym. Nie każda zmiana faktury powoduje oczywiście konieczność korekty zgłoszenia celnego. Wszystko zależy od tego, jakie dane zostały zgłoszone i czy ich treść odpowiada rzeczywistemu przebiegowi transakcji. Nie zmienia to jednak faktu, że nowa faktura wystawiona wyłącznie z przyczyn technicznych może zaburzać spójność dokumentacyjną jednej operacji gospodarczej. Z perspektywy kontroli retrospektywnych ma to szczególne znaczenie. Po kilku latach przedsiębiorca może być zmuszony do odtworzenia całej historii dokumentowania transakcji i wyjaśnienia, dlaczego jedna dostawa została powiązana z kilkoma dokumentami, w tym z fakturą korygującą do zera oraz kolejną fakturą pierwotną.

Organy podatkowe dostrzegają problem, ale nie rozwiązują go systemowo

Na uwagę zasługuje interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2026 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.375.2026.1.PS. Rozpatrywano w niej sytuację, w której podatnik omyłkowo wystawił fakturę na niewłaściwego nabywcę, a następnie skorygował ją do zera i wystawił nową fakturę na rzeczywistego kontrahenta. Organ zaakceptował rozliczenie obu dokumentów w okresie właściwym dla pierwotnej sprzedaży, uznając, że operacja ma charakter techniczny i nie zmienia rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. Stanowisko to jest istotne, ponieważ potwierdza podstawową zasadę: sposób poprawienia faktury w KSeF nie powinien prowadzić do wykreowania nowej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Jednak interpretacja dotyczyła określonych skutków w podatku VAT. Nie rozstrzyga wszystkich problemów dowodowych, które mogą pojawić się podczas kontroli celno-skarbowej, ani nie zastępuje odpowiedniej funkcjonalności systemu. Powstaje zatem paradoks. Administracja skarbowa wymaga wystawienia nowej faktury pierwotnej, a jednocześnie w interpretacji podatkowej potwierdza, że nie dokumentuje ona nowej transakcji. Z prawnego punktu widzenia jest to rozróżnienie możliwe do uzasadnienia. Z praktycznego punktu widzenia oznacza jednak dodatkowe obowiązki dokumentacyjne oraz konieczność wyjaśniania charakteru wystawionych faktur.

Czy przedsiębiorca powinien ponosić konsekwencje ograniczeń systemu?

Podstawowym celem faktury jest prawidłowe udokumentowanie rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. Dokument powinien odzwierciedlać to, co faktycznie nastąpiło pomiędzy stronami transakcji. KSeF nie powinien zmieniać tej zasady. Jeżeli rzeczywisty nabywca od początku był znany, a błędne oznaczenie kontrahenta wynikało wyłącznie z pomyłki przy wystawianiu faktury, właściwe rozwiązanie powinno pozwalać na jednoznaczne poprawienie danych bez tworzenia dokumentacyjnego wrażenia kolejnej sprzedaży. Tymczasem obecny model wymaga od przedsiębiorcy wykonania dwóch czynności: wyzerowania dokumentu wystawionego na niewłaściwy podmiot oraz wystawienia nowej faktury pierwotnej. Obie czynności mogą być neutralne podatkowo, ale nie pozostają neutralne z punktu widzenia ewidencji, obiegu dokumentów i późniejszej kontroli.

Warto przy tym zauważyć, że odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń oraz spójność dokumentacji pozostaje po stronie przedsiębiorcy. To podatnik będzie musiał wykazać, że nowa faktura nie oznacza nowej transakcji, lecz jest konsekwencją przyjętych zasad funkcjonowania KSeF. Trudno uznać taki stan za optymalny, szczególnie w systemie, którego jednym z celów jest zwiększenie pewności i przejrzystości obrotu gospodarczego.

Potrzebna jest funkcjonalność, która odróżni korektę od nowej sprzedaży

Rozwiązaniem problemu powinno być stworzenie w KSeF odpowiedniego mechanizmu korekty identyfikacji nabywcy. Mechanizm taki musiałby zapewniać prawidłowe przypisanie faktury właściwemu podmiotowi, zachowanie informacji o pierwotnym błędzie oraz pełnej historii zmian. Powinien również umożliwiać jednoznaczne powiązanie korekty z pierwotnym zdarzeniem gospodarczym.

Nie chodzi o umożliwienie dowolnego przenoszenia faktur pomiędzy przedsiębiorcami. Zmiana rzeczywistego nabywcy towaru nie może być dokonywana wyłącznie poprzez zmianę danych na dokumencie. Chodzi o sytuacje, w których strony transakcji nie uległy zmianie, a błędne było jedynie ich oznaczenie na fakturze. W takich przypadkach system powinien zapewniać rozwiązanie odpowiadające charakterowi pomyłki, zamiast wymagać wystawienia kolejnej faktury pierwotnej.

Podsumowanie – system nie może kreować rzeczywistości gospodarczej

KSeF jest narzędziem służącym dokumentowaniu transakcji, a nie ich kreowaniu. Faktura nie tworzy sama w sobie dostawy towarów ani świadczenia usług. Powinna jedynie odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenie gospodarcze. Wymaganie wystawienia nowej faktury pierwotnej w celu poprawienia błędnego nabywcy pokazuje, że rozwiązania techniczne KSeF nie zawsze odpowiadają logice obrotu gospodarczego i konstrukcji przepisów dotyczących faktur korygujących. Szczególnie niepokojące jest to w kontekście kontroli celno-skarbowych, podczas których spójność dokumentacji i możliwość jednoznacznego powiązania faktury z określoną dostawą mają fundamentalne znaczenie.

Przedsiębiorcy nie powinni być zmuszani do udowadniania, że nowa faktura nie oznacza nowej transakcji tylko dlatego, że system informatyczny nie pozwala poprawić błędnego numeru NIP w sposób zachowujący pełną ciągłość dokumentacyjną. Jeżeli prawo dopuszcza korygowanie błędów w fakturach, system służący ich wystawianiu powinien zapewniać funkcjonalności pozwalające na dokonanie takiej korekty w sposób zgodny z rzeczywistym charakterem zdarzenia gospodarczego. W przeciwnym razie powstaje niebezpieczna sytuacja, w której to nie rzeczywistość gospodarcza wyznacza treść dokumentacji, lecz ograniczenia systemu informatycznego determinują sposób jej tworzenia. A konsekwencje tej niespójności mogą ostatecznie ponosić przedsiębiorcy, nie zaś twórcy systemu.

dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego