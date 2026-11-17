Wynajem wspólnego lokalu użytkowego przez kilku współwłaścicieli to powszechna praktyka, która do tej pory często opierała się na prostym pełnomocnictwie dla jednej osoby. Jednak nadchodzący wielkimi krokami obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 1 stycznia 2027 roku wywraca dotychczasowe przyzwyczajenia do góry nogami. W najnowszej interpretacji indywidualnej fiskus bierze pod lupę najem w częściach ułamkowych i rozstrzyga kluczowy dylemat: czy pełnomocnik może wystawić jedną fakturę na pełną kwotę czynszu, oraz kto dokładnie musi wystąpić o nadanie numeru NIP.

Jak do tej pory wyglądało rozliczenie wspólnego lokalu i czego obawiają się właściciele?

Z wnioskiem o interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwróciła się podatniczka, która wspólnie z dwiema innymi osobami prywatnymi wynajmuje lokal użytkowy przedsiębiorcy. Dotychczas rozliczenia były scentralizowane i opierały się na prostym upoważnieniu wpisanym do umowy. Wnioskodawczyni opisała dotychczasową praktykę w następujący sposób: „Trzech właścicieli nieruchomości wynajmuje wspólnie pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu. Każdy z trójki właścicieli nieruchomości jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Natomiast firma wynajmująca pomieszczenie prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem podatku VAT. W umowie najmu jeden z właścicieli został ustanowiony pełnomocnikiem do realizacji niniejszej umowy najmu. Wystawia on rachunek za czynsz dzierżawny oraz za zużyte media (prąd i gaz) według obciążeń właściwego operatora”.

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Każdy z współwłaścicieli rozlicza przychód na własną rękę w ramach najmu prywatnego. Podatniczka wskazała we wniosku, że: „Każdy z wynajmujących, rozlicza się indywidualnie z należnego podatku od najmu wg skali 8,5% (PIT-28) w proporcji 1/3 należnej kwoty”. W uzupełnieniu dokumentów doprecyzowała swoją rolę w tym układzie: „Jest Pani jednym z współwłaścicieli lokalu o charakterze użytkowym. Na mocy umowy najmu została Pani upoważniona do pobierania czynszu i zarządzania tą nieruchomością w imieniu pozostałych współwłaścicieli (art. 353 Kodeksu Cywilnego)”.

W obliczu wchodzących od 1 stycznia 2027 roku przepisów o obowiązkowym KSeF dla najmniejszych podmiotów, pojawiło się pytanie o dalszy sposób dokumentowania najmu. Podatniczka zapytała fiskusa wprost: „Czy w związku z powyższym i obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od 1 stycznia 2027 roku, musi Pani wystąpić o nadanie numeru NIP i wystawiać fakturą na pełną kwotę czynszu?”.

Przedstawiając własne stanowisko w tej sprawie, wnioskodawczyni uznała, że ciężar nowych obowiązków ewidencyjnych powinien spocząć wyłącznie na niej jako osobie zarządzającej najmem. W piśmie czytamy: „Pani zdaniem, Pani jako pełnomocnik musi wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP. Wyłącznie Pani jako wyznaczony współwłaściciel wystawi fakturę w KSeF od 1 stycznia 2027 roku na całą kwotę czynszu dzierżawnego. Pani zdaniem pozostali współwłaściciele nie biorą udziału w fakturowaniu w KSeF i nie mają obowiązku wyrabiania NIP na potrzeby tej operacji”.

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Koniec z jednym rachunkiem za wspólny wynajem? Skarbówka wyjaśnia, jak rozliczać czynsz w KSeF od 2027 roku

Dyrektor KIS stwierdził wprost, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. Oto pełne uzasadnienie interpretacji indywidualnej: „Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.), zwanej dalej ustawą: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

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Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.



Według art. 2 pkt 22 ustawy: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.



W myśl art. 7 ust. 1 ustawy: Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).



Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy: Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.



Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pani jednym ze współwłaścicieli lokalu o charakterze użytkowym. Trzech właścicieli nieruchomości wynajmuje wspólnie pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu. Firma wynajmująca pomieszczenie prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku VAT.‪ W umowie najmu jeden z właścicieli (Pani) został ustanowiony pełnomocnikiem do realizacji niniejszej umowy najmu.

Na tle przedstawionego opisu sprawy Pani wątpliwości w zakresie podatku od towarów i usług dotyczą tego czy w związku z obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF od dnia 1 stycznia 2027 roku, musi Pani wystąpić o nadanie numeru NIP i wystawiać fakturę na pełną kwotę czynszu, jako pełnomocnik umocowany przez dwóch pozostałych współwłaścicieli.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że problematyka współwłasności została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz.795), zwanej dalej Kodeksem cywilnym.



Na mocy art. 195 Kodeksu cywilnego: Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Dowspółwłasności stosuje się – jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji – przepisy odnoszące się do własności.



Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Jak stanowi art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego: Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.



Na podstawie art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego: Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Przepis art. 198 Kodeksu cywilnego stanowi, że: Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.



W myśl art. 207 ustawy Kodeks cywilny: Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

W myśl art. 209 ustawy Kodeks cywilny: Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.



Współwłaściciel ma względem swojego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Rozporządzanie udziałem polega na tym, żewspółwłaściciel może zbyć swój udział.

Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.



Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że: Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy: Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.



W tym miejscu, należy wskazać, że umowa najmu jest umową cywilnoprawną, nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny: Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę.

Każda czynność wykonywana przez podatnika, której efektem jest świadczenie na rzecz drugiego podmiotu, jest w podatku od towarów i usług traktowana jako świadczenie usługi.



Oznacza to, że czynność polegająca na najmie nieruchomości w zamian za uzyskane wynagrodzenie spełnia warunki do uznania tej czynności za świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług najmu wypełnia, określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych, bez względu na to, czy najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji najem nieruchomości na podstawie przepisów ustawy należy uznać za świadczony w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i stanowi on odpłatne świadczenie usług,o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Z wniosku wynika że, właściciele nieruchomości posiadają udziały w wysokości 1/3. Najemcami lokalu jest firma prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Umowa najmu została zawarta przez trzech współwłaścicieli.



Jak wskazano wyżej, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług. Obrotem, będącym podstawą opodatkowania, jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

W opisanych okolicznościach każdy ze współwłaścicieli jest wynajmującym w odniesieniu do posiadanego udziału w nieruchomości i dla tych usług będzie każdy odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług (w odniesieniu do swojego udziału). Dlatego, jako współwłaścicielka lokalu użytkowego jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 iust. 2 ustawy z tytułu najmu, jedynie w stosunku do swojego udziału w nieruchomości. Tym samym, wpłaty najemców z tytułu najmu lokalu stanowią i będą stanowiły dla Pani zapłatę za odpłatne świadczenie usług w myśl art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy, jedynie w odniesieniu do Pani części nieruchomości. W konsekwencji, będzie miała Pani obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu należnego czynszu w części przypadającej na Panią tj. proporcjonalnie do posiadanego w nieruchomości udziału.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 151), zwanej dalej „ustawą o NIP”

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione wust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

Zasady dokumentowania przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu regulują przepisy art. 106a-106q ustawy.



Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy: Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;

3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:

a) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

b) czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,

c) dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

W myśl art. 106b ust. 2 ustawy: Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9, art. 113a ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy: Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:



1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a) czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4,

b) czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4,

1a) otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1,jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:

a) przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 1b i ust. 5 pkt 4 oraz art. 106a pkt 3 i 4,

b) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów – co do zasady – podatnik VAT jest zobowiązany wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika. Generalnie ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie przepisów ustawy lub rozporządzeń wykonawczych do niej oraz sprzedaż realizowaną na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT. Jednakże na żądanie nabywcy podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dot. m.in. czynności zwolnionych jak i sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych.

Faktura jest dokumentem wystawianym dla potrzeb dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dane, które powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106e ustawy:

Faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a oraz pkt 25;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b, pkt 26 i 27;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem (…)

Przepis art. 2 pkt 31 ustawy stanowi, że: Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.



Na podstawie art. 2 pkt 32 ustawy: Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w postaci elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.



Zgodnie z art. 2 pkt 32a ustawy: Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze ustrukturyzowanej - rozumie się przez to fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Stosownie do art. 106ga ustawy:

1. Podatnicy są obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e- Faktur.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wystawiania faktur:

1) przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;

2) przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;

3) przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7, 7a i 9, dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach;

4) na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

5) w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106s;

6) przez podatnika korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113a ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wystawia się faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane.

Dyrektor KIS: „faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”

W odniesieniu do wystawienia faktur z tytułu usług najmu wskazać należy, że faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Zatem, co do zasady, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami.

Z tych też powodów dokumentowanie usług najmu musi odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze. Jak już wyżej wskazano, z tytułu najmu każdy ze współposiadaczy jest podatnikiem podatku VAT w odniesieniu do wysokości udziału w nieruchomości. W konsekwencji jako podatnik podatku VAT, każdy ze współwłaścicieli będzie zobowiązany na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem podatku VAT, wystawiać fakturę, która będzie dokumentowała usługę najmu oraz określała wysokość wynagrodzenia - jedynie w odniesieniu do części wynagrodzenia przypadającego na danego współwłaściciela.

Zatem, będzie Pani zobowiązana do wystawienia faktury jedynie w zakresie w jakim usługa najmu jest świadczona przez Panią, tj. wysokość wynagrodzenia – czynszu dzierżawnego - przypadająca na Panią jako wynajmującą. Bez wpływu na takie postępowanie ma upoważnienie Pani przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w zakresie pobierania czynszu i zarządzania nieruchomością. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, do wystawienia faktury, w opisanych okolicznościach, jest uprawniony jedynie podatnik, który wykonuje daną czynność. Faktura jak wyżej wskazano musi odzwierciedlać faktyczne zdarzenia gospodarcze. Tym samym, nie będzie Pani uprawniona do wystawienia faktury za usługę najmu na pełną kwotę czynszu.

Ponadto od 1 stycznia 2027 r. będzie Pani zobowiązana do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF.

Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. ca) rozporządzenia Ministra Finansów z 29 października 2021r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U.z2021 r. poz. 1979 ze zm.) wskazano, że: Faktura dokumentująca w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych i faktur, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy – numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a gdy podatnik nie jest zarejestrowany na potrzeby podatku – numer identyfikacji podatkowej podatnika.

Wspólny wynajem lokalu użytkowego na nowych zasadach w KSeF. Trzeba wystąpić o nadanie numeru NIP

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur wprowadziła obowiązek podawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przez wystawcę faktury w każdym przypadku gdy podlega ona wystawieniu w KSeF. Aby spełnić obowiązki wynikające z obligatoryjnego KSeF, każdy podatnik jako wystawca faktury powinien wystąpić o nadanie numeru NIP do organu podatkowego (jeżeli nie posiada identyfikatora podatkowego w postaci NIP). Posiadanie identyfikatora podatkowego NIP jest niezbędne do wystawiania faktur w KSeF. Dotyczy to również podatników, którzy wykonują np. najem i w związku z tym są zobowiązani do wystawienia faktury w KSeF na rzecz innego podatnika.

Zatem, objęcie obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF powoduje, że będzie Pani zobowiązana do posługiwania się numerem NIP. W związku z brakiem numeru identyfikacji podatkowej będzie Pani musiała wystąpić o ten numer do organu podatkowego.

Podsumowując, aby Pani mogła wystawić w swoim imieniu fakturę ustrukturyzowaną w systemie KSeF, na kwotę czynszu w części przypadającej na Panią, koniecznym jest posiadanie numeru NIP. Tym samym, Pani stanowisko całościowo uznaję za nieprawidłowe.”