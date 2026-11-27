Wielu przedsiębiorców w Polsce planowało wykorzystać tryb offline24 w KSeF do wystawiania faktur na początku nowego miesiąca z datą ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. Najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jednoznacznie ucina takie praktyki. Fiskus wyjaśnia, jak data z pola P_1 wpływa na termin wysyłki dokumentu i dlaczego opóźnienie może narazić firmę na złamanie ustawy o VAT.

Pomysł firmy na obejście przepisów KSeF przez wpisywanie wstecznej daty w polu P_1 na przełomie miesiąca. Pytania do skarbówki

Z opisu sprawy zawartego w interpretacji do skarbówki wynika, że „Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Polski, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych. Z uwagi na wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur Spółka podejmuje działania mające na celu dostosowanie stosowanych w ramach jego działalności procesów fakturowania do nowych zasad regulujących wystawianie faktur ustrukturyzowanych. W ramach tych działań Spółka zamierza zamieścić na swojej stronie internetowej odrębną zakładkę zawierającą ogólne informacje dotyczące zasad fakturowania stosowanych przez Spółkę, wynikających z przepisów ustawy. Informacje te będą obejmowały w szczególności przytoczenie treści wybranych przepisów ustawy regulujących kwestie związane z fakturowaniem, w tym art. 106nda ust. 16 ustawy. W ocenie Spółki zamieszczenie takich informacji na stronie internetowej będzie stanowiło element komunikacji z kontrahentami i innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie zasad dokumentowania sprzedaży fakturami, w tym fakturami ustrukturyzowanymi wystawianymi przy użyciu KSeF. Spółka zamierza wskazać w informacjach zawartych w zakładce na stronie internetowej, że w niektórych sytuacjach sprzedaż realizowana w danym miesiącu zostanie zafakturowana po zakończeniu tego miesiąca. Chodzi o sprzedaż dokonaną pod koniec danego miesiąca, np. 30 listopada 2026 r. możliwe jest wtedy, że faktura zostanie przygotowywana i przesłana do KSeF na początku następnego miesiąca. Wówczas datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie każdorazowo data wskazana w treści faktury przez Spółkę (data podana w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej).

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Może się zdarzyć, że dana faktura wystawiona na początku danego miesiąca będzie mieć datę wystawienia podaną jako ostatni dzień poprzedniego miesiąca, mimo że faktura ta zostanie sporządzona w programie księgowym już na początku kolejnego miesiąca. Przykładowo dla dostaw towarów zrealizowanych przez Spółkę 30 listopada 2026 r. Spółka faktycznie sporządzi fakturę w dniu 1 grudnia 2026 r., a w jej treści (w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej) poda datę wystawienia przypadającą na dzień 30 listopada 2026 r. Innymi słowy, w przypadku sprzedaży zrealizowanej w listopadzie 2026 r., faktura dokumentująca tę sprzedaż może zostać utworzona i przesłana do KSeF przez Spółkę w dniu 1 grudnia 2026 r. W takim przypadku Spółka zamierza wskazać w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej datę 30 listopada 2026 r. jako datę wystawienia faktury. Jednocześnie faktyczna data utworzenia pliku XML będzie wynikać z pola DataWytworzeniaFa struktury faktury ustrukturyzowanej i będzie odpowiadać dacie rzeczywistego przygotowania dokumentu przez Spółkę, tj. w podanym przykładzie 1 grudnia 2026 r. Faktura ustrukturyzowana będzie następnie przesyłana przez Spółkę do KSeF niezwłocznie po jej wytworzeniu, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej wytworzenia wskazanym w polu „DataWytworzeniaFa” struktury faktury ustrukturyzowanej. W praktyce może zatem dojść do sytuacji, w której data wskazana w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej będzie wcześniejsza niż data faktycznego wytworzenia pliku XML faktury oraz data jego przesłania do KSeF. Różnica ta będzie skutkiem przyjętego sposobu miesięcznego fakturowania sprzedaży i sposobem funkcjonowania programu księgowego Spółki. Zgodnie z tymi zasadami, w relacjach z kontrahentami Spółka będzie traktować datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej jako datę wystawienia faktury. Spółka podkreśla, że wystawiane faktury będą każdorazowo wytwarzane i przesyłane do KSeF po wykonaniu czynności, których dotyczą, a wskazanie w polu P_1 ostatniego dnia miesiąca sprzedaży będzie miało na celu prawidłowe ujęcie sprzedaży w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy dana faktura”. W związku z tym we wniosku o wydanie interpretacji pojawiły się pytania:

Czy w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż dotyczącą danego miesiąca zostanie faktycznie sporządzona na początku kolejnego miesiąca, przy czym w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej zostanie wskazany ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy fakturowana sprzedaż, za datę wystawienia tej faktury należy uznać datę wskazaną w polu P_1, a nie datę faktycznego sporządzenia dokumentu ani datę jego przesłania do KSeF? Czy w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż dotyczącą danego miesiąca zostanie faktycznie sporządzona na początku kolejnego miesiąca, a następnie niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej faktycznego sporządzenia, przesłana do KSeF, przy czym data przesłania faktury do KSeF będzie późniejsza niż data wskazana w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej, Spółka naruszy przepisy ustawy o VAT dotyczące przesyłania faktur do KSeF?

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 1: „Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż dotyczącą danego miesiąca zostanie faktycznie wytworzona i przesłana do KSeF na początku kolejnego miesiąca, przy czym w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej zostanie wskazany ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy fakturowana sprzedaż, za datę wystawienia tej faktury należy uznać datę wskazaną w polu P_1, a nie datę jej faktycznego wytworzenia albo przesłania do KSeF.”

W zakresie pytania 2: „Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż dotyczącą danego miesiąca zostanie faktycznie wytworzona na początku kolejnego miesiąca, a następnie zostanie przesłana do KSeF niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej faktycznego sporządzenia, przy jednoczesnym wskazaniu w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy fakturowana sprzedaż, nie dojdzie do naruszenia przepisów ustawy o VAT dotyczących przesyłania faktur do KSeF.”

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Data wystawienia faktury w polu P_1 a moment przesłania dokumentu w trybie online oraz offline24 do KSeF

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, co następuje: „W pierwszej kolejności Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż dotyczącą danego miesiąca zostanie faktycznie sporządzona na początku kolejnego miesiąca, przy czym w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej zostanie wskazany ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy fakturowana sprzedaż, to za datę wystawienia tej faktury należy uznać datę wskazaną w polu P_1, a nie datę faktycznego sporządzenia dokumentu ani datę jego przesłania do KSeF.

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Przepis art. 106na ust. 1 ustawy stanowi, że datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej jest data przesłania faktury do KSeF – przy założeniu, że data wystawienia faktury, wskazana przez podatnika w polu P_1 jest tożsama z datą przesłania faktury do KSeF. Dotyczy to wyłącznie faktury wystawionej w trybie online. Fakturę uznaje się za wystawioną w trybie online, jeśli data przesłania faktury do KSeF będzie zgodna z datą wystawienia faktury zadeklarowaną przez podatnika w polu P_1 pliku xml faktury. Tego typu faktura jest wystawiana w KSeF w czasie rzeczywistym.

Element Fa zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji dokumentowanej fakturą. W szczególności są to elementy faktury wynikające z treści obowiązujących przepisów, jak również elementy dotyczące m.in. rozliczenia, płatności oraz warunków transakcji. Na strukturę elementu Fa składa się m.in. pole P_1 (data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy). Zatem w polu P_1 podaje się datę wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dodatkowo, istnieje szereg przypadków, w których data wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazana przez podatnika w polu P_1 stanowi formalną datę wystawienia faktury (kluczową dla weryfikacji terminowości wystawienia faktury). Mowa tu jest o:

fakturze wystawionej w trybie „offline24” (art. 106nda ust. 10 ustawy),

fakturze wystawionej w trybie „offline 24”, gdy data przesłania faktury do KSeF będzie późniejsza niż data wystawienia faktury, wskazana przez podatnika w polu P_1 (art. 106nda ust. 16 ustawy),

fakturze wystawionej w trybie „offline” w związku z niedostępnością KSeF (art. 106nda ust. 10 w związku z art. 106nh ust. 4 ustawy),

fakturze wystawionej w trybie awaryjnym w związku z awarią KSeF (art. 106nf ust. 9 ustawy).

Obowiązkowy termin wysyłki pliku XML do systemu KSeF po wystawieniu faktury poza siecią

Zgodnie z art. 106nda ust. 1 i ust. 2 ustawy, podatnik ma możliwość wystawienia faktury w postaci elektronicznej, pod warunkiem że faktura zostanie wystawiona zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej udostępnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy oraz niezwłocznie przesłana do KSeF, nie później niż w następnym dniu roboczym po jej wystawieniu. Za datę wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 – stosownie do art. 106nda ust. 10 ustawy – uznaje się datę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, wskazaną przez podatnika na tej fakturze. Dodatkowo, za fakturę o której mowa w ust. 1, uznaje się także fakturę ustrukturyzowaną, jeżeli data jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur jest późniejsza niż data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1, wskazana na tej fakturze.

Jeśli data przesłania faktury do KSeF będzie późniejsza niż data wskazana na fakturze przez podatnika w polu P_1, to w myśl art. 106nda ust. 16 ustawy, faktura zostanie uznana za fakturę wystawioną w trybie offline24, a datą jej wystawienia będzie data wskazana przez podatnika na fakturze w polu P_1 (a nie data przesłania jej do KSeF). W przypadku faktur wystawionych w trybach offline24, do którego odnosi się art. 106nda ustawy, datą wystawienia faktury jest zawsze data wskazana przez podatnika na tej fakturze w polu P_1.

Co do zasady, zgodnie z art. 106nda ust. 2 ustawy, faktury wystawione w trybie offline24 podatnicy obowiązani będą niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia, przesyłać do KSeF w celu przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

Rzeczywista data wytworzenia dokumentu a wpisywanie wstecznej daty na przełomie miesiąca

Jak Państwo wskazali we wniosku, w przypadku sprzedaży zrealizowanej w listopadzie 2026 r., faktura dokumentująca tę sprzedaż może zostać utworzona i przesłana do KSeF przez Spółkę w dniu 1 grudnia 2026 r. W takim przypadku Spółka zamierza wskazać w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej datę 30 listopada 2026 r. jako datę wystawienia faktury. Jednocześnie faktyczna data utworzenia pliku XML będzie wynikać z pola DataWytworzeniaFa struktury faktury ustrukturyzowanej i będzie odpowiadać dacie rzeczywistego przygotowania dokumentu przez Spółkę, tj. w podanym przykładzie 1 grudnia 2026 r. Faktura ustrukturyzowana będzie następnie przesyłana przez Spółkę do KSeF niezwłocznie po jej wytworzeniu, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej wytworzenia wskazanym w polu „DataWytworzeniaFa” struktury faktury ustrukturyzowanej. W praktyce może zatem dojść do sytuacji, w której data wskazana w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej będzie wcześniejsza niż data faktycznego wytworzenia pliku XML faktury oraz data jego przesłania do KSeF

W takiej sytuacji faktura taka nie spełnia założeń faktury wystawianej zgodnie z art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy. I w efekcie data w polu P_1 będzie wcześniejsza o dwa dni niż data przesłania takiej faktury do KSeF.

Odpowiadając na Państwa pytanie, mając na uwadze powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie data w polu P_1 winna odpowiadać dacie, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, zatem w polu P_1 powinna zostać wskazana faktyczna data wystawienia faktury, rzeczywisty dzień/miesiąc/rok jej wystawienia, a nie ewentualny wsteczny termin. W tym konkretnym, podanym przez Państwa przykładzie datą w polu P_1 winna zostać wskazana data 1 grudnia 2026 r. Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest nieprawidłowe.

Niedochowanie ustawowego terminu wysyłki faktury do KSeF jako naruszenie przepisów ustawy o VAT

Kolejne Państwa wątpliwości dotyczą wskazania, czy w przypadku, gdy faktura dokumentująca sprzedaż dotyczącą danego miesiąca zostanie faktycznie sporządzona na początku kolejnego miesiąca, a następnie niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej faktycznego sporządzenia, przesłana do KSeF, przy czym data przesłania faktury do KSeF będzie późniejsza niż data wskazana w polu P_1 struktury faktury ustrukturyzowanej, Spółka naruszy przepisy ustawy dotyczące przesyłania faktur do KSeF.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy wskazać, że opisany we wniosku sposób fakturowania przez Spółkę, z uwzględnieniem terminu wysyłki pliku xml do KSeF należy uznać za niezgodny z zasadami określonymi w przepisach ustawy o VAT.

W efekcie odpowiadając na pytanie Spółki należy wskazać, że w przypadku, gdy Spółka wystawi fakturę i wskaże na niej, w polu P_1 datę ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy fakturowana sprzedaż, jednocześnie przesyłając dokument xml do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu faktycznego jej wytworzenia, ale później niż jak wynika z daty wskazanej w polu P_1, nie dochowa ustawowego terminu wysyłki pliku xml do KSeF. Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest nieprawidłowe.”