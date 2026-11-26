Wiek nie zwalnia z podatkowych obowiązków. Nawet dzieci poniżej 13. roku życia, które odziedziczyły nieruchomość i czerpią z niej zyski z najmu, są traktowane jak pełnoprawni podatnicy VAT i muszą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur – potwierdza najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wejście w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur rodzi w praktyce wiele pytań, zwłaszcza w mniej typowych sytuacjach życiowych. Jedną z nich jest dziedziczenie nieruchomości przez nieletnich i konieczność rozliczania trwających umów najmu. Najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 listopada 2026 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.630.2026.1.PRM) rzuca nowe światło na ten problem i pokazuje, że organy podatkowe nie przewidują w tym zakresie żadnej taryfy ulgowej ze względu na wiek właściciela. Rozstrzygnięcie dotyczyło trojga rodzeństwa poniżej 13. roku życia, które w spadku po dziadku otrzymało po 1/3 udziału w lokalu apartamentowym wynajmowanym na cele użytkowe firmie będącej czynnym podatnikiem VAT. Poniżej przedstawiamy pełną treść uzasadnienia organu podatkowego, które precyzyjnie wyjaśnia, jak w takiej sytuacji należy postępować z NIP-em, fakturami oraz Profilem Zaufanym rodzica.

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Kiedy małoletni właściciel odziedziczonej nieruchomości staje się podatnikiem VAT z tytułu umowy najmu?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji podatkowej, co następuje: „Co do zasady – podatnik VAT jest zobowiązany wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż towarów i usług na rzecz innego podatnika. Generalnie ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie przepisów ustawy lub rozporządzeń wykonawczych do niej oraz sprzedaż realizowaną na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT. Jednakże, stosownie do art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy, na zgłoszone w odpowiednim terminie żądanie nabywcy (niebędącego podatnikiem), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż.

Faktura jest dokumentem wystawianym dla potrzeb dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dane, które powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106e ustawy. Faktura jest zatem dokumentem (dowodem) potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego dokonanego przez podatnika VAT. Wystawienie faktury w znaczeniu literalnym odnosi się do fizycznego utworzenia (wytworzenia) dokumentu, który zawiera dane wynikające z art. 106e ust. 1 ustawy.

Państwa wątpliwości dotyczą potwierdzenia, że Małoletni będący podatnikami podatku VAT z tytułu najmu (każde w zakresie udziału 1/3), korzystający ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zobowiązani są do wystawiania 3 faktur w równych wysokościach pod Państwa nr NIP przez przedstawiciela ustawowego przy użyciu KSeF, z uwierzytelnieniem faktury Profilem Zaufanym rodzica.

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Z wniosku wynika, że są Państwo osobami Małoletnimi (poniżej 13 roku życia). W 2025 r. w drodze zapisu windykacyjnego - dokonanego przez Państwa dziadka, który zmarł 3 stycznia 2025 r. - każdy z Państwa otrzymał udział w wysokości 1/3 w lokalu apartamentowym. Ww. nieruchomość jest przedmiotem najmu do 30 września 2035 r. na cele inne niż mieszkaniowe. Wynajmującym opisany lokal jest spółka zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. Wstąpili Państwo w stosunek najmu na podstawie art. 922 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z umową rozliczenie najmu wymaga wystawienia faktury.

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W Państwa sytuacji mamy zatem do czynienia z wykonywaniem usługi najmu lokalu apartamentowego w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W związku z powyższym, świadczoną usługę najmu ww. lokalu należy uznać – zgodnie z przywołanym wyżej art. 15 ust. 2 ustawy – za działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu.

Analiza przywołanych powyżej przepisów ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że każde z Państwa spełnia przesłanki do uznania za podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy w związku z najmem lokalu w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy do wysokości przysługującego w nim udziału. W związku z tym na każdym z Państwu spoczywa obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT.”

Od kiedy obowiązek korzystania z KSeF dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT?

Organ skarbowy stwierdził dalej, że „faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej transakcji, a ustawodawca określił w jakich okolicznościach należy ją wystawić. Przede wszystkim faktury wystawiane przez podatników podatku VAT muszą dokumentować wykonanie przez nich czynności, tj. dostawy towarów lub świadczenia usług.

Należy podkreślić, że wraz z wejściem w życie obowiązkowego e-fakturowania nie ulegają zmianie zasady wystawiania faktur określone w art. 106b ustawy. Zatem w przypadku świadczenia usług najmu na cele użytkowe, dokonywane przez osobę fizyczną korzystającą ze zwolnienia podmiotowego z VAT, na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – wystąpi obowiązek wystawienia faktury w przypadku zgłoszenia żądania nabywcy usługi, na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy.

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego (w przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy) jest zobowiązany wystawiać faktury w KSeF od 1 kwietnia 2026 r. jeśli łączna wartość sprzedaży udokumentowana fakturami elektronicznymi lub fakturami w postaci papierowej, wystawionymi w danym miesiącu jest większa niż 10 000 zł.

W przypadku, natomiast gdy łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku u ww. podatników udokumentowana fakturami elektronicznymi lub fakturami w postaci papierowej, wystawionymi w danym miesiącu, będzie mniejsza lub równa 10 000 zł – to obowiązek wystawienia faktury w KSeF podatnicy będą mieli dopiero od 1 stycznia 2027 r.”

Dlaczego każde dziecko musi posiadać własny numer NIP do wystawiania e-faktur za swój udział?

Osoby fizyczne świadczące usługę najmu, które są zobligowane do wystawienia faktury, mogą uzyskać identyfikator podatkowy NIP. Posiadanie identyfikatora podatkowego NIP jest niezbędne do wystawiania faktur w KSeF. Dotyczy to również podatników, którzy wykonują np. najem i w związku z żądaniem wystawienia faktury na rzecz innego podatnika będą zobowiązani do wystawienia tej faktury w KSeF.

Dyrektor KIS zauważył, że „ opisie sprawy wskazali Państwo, że każdy z Małoletnich zarejestrowany jest jako podatnik VAT korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy i posiada własny numer NIP. Roczna wartość sprzedaży z najmu wynosi 44 tys. zł rocznie, tj. nie przekracza 240 000 zł zarówno łącznie, jak i w części przypadającej na każdego z Państwa. Zgodnie z opisem sprawy, czynności związane z najmem - w tym jego dokumentowanie fakturami w KSeF – w Państwa imieniu są wykonywane przez Państwa przedstawiciela ustawowego – Rodzica”.

Jak rodzic powinien uwierzytelnić i wystawić faktury w KSeF w imieniu nieletnich współwłaścicieli?

Ostatecznie organ skarbowy wskazał: „Przepisy podatkowe nie przewidują zwolnień małoletnich podatników VAT z obowiązkowego fakturowania w KSeF. Obowiązek ten powinien być realizowany – zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – przez przedstawiciela ustawowego. Zarząd majątkiem małoletniego obejmuje czynności faktyczne i organizacyjne związane z prowadzeniem spraw tego małoletniego. Zatem fakturowanie, które jest czynnością dokumentacyjną i nie stanowi choćby potencjalnego zagrożenia naruszenia interesów majątkowych dziecka, powinno zostać wykonane przez przedstawiciela ustawowego.

W konsekwencji, w Państwa sprawie należy stwierdzić, że Małoletni będący podatnikami podatku VAT z tytułu najmu lokalu użytkowego, (każde z Państwa w zakresie udziału 1/3), korzystający ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy, zobowiązani są do wystawiania 3 faktur w równych wysokościach pod nr NIP Małoletnich przez przedstawiciela ustawowego przy użyciu KSeF, z uwierzytelnieniem faktur Profilem Zaufanym pełnomocnika ustawowego rodzica. Tym samym Państwa stanowisko uznaję za prawidłowe.”