Przyznajesz klientowi kwartalny lub roczny rabat i wystawiasz jedną zbiorczą fakturę korygującą? Jeżeli korekta obejmuje setki, a nawet tysiące faktur, pojawia się praktyczny problem: jak zmieścić wszystkie dane w strukturze KSeF? Pominięcie części faktur i przesłanie kontrahentowi pełnej listy w Excelu lub PDF nie rozwiązuje problemu.

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Ważne W przypadku zbiorczej faktury korygującej wystawianej w KSeF należy wskazać faktury pierwotne objęte daną korektą. Jeżeli ze względów technicznych nie można prawidłowo ująć ich w jednym dokumencie, rozwiązaniem może być podzielenie korekty na kilka faktur korygujących.

Zbiorcza korekta rabatu w KSeF

Problem szczególnie dotyczy firm, które udzielają kontrahentom okresowych rabatów uzależnionych np. od wartości lub wolumenu zakupów. Wyobraźmy sobie hurtownika, który po zakończeniu kwartału przyznaje dużemu odbiorcy rabat dotyczący kilku tysięcy wcześniejszych transakcji. Naturalnym rozwiązaniem biznesowym jest wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej. W KSeF może jednak pojawić się problem techniczny. Im więcej faktur pierwotnych obejmuje korekta, tym większy jest plik XML przesyłany do systemu.



Powstaje więc pytanie: czy można wskazać w KSeF tylko część faktur pierwotnych, a pełną listę przesłać klientowi osobno, np. w Excelu albo PDF?



Odpowiedź organów podatkowych jest negatywna.

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Excel lub PDF nie zastąpi danych w fakturze korygującej

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się m.in. wtedy, gdy po wystawieniu faktury:

- zmieniła się podstawa opodatkowania lub kwota podatku,

- udzielono opustu albo obniżki ceny,

- dokonano zwrotu towarów lub zapłaty,

- stwierdzono pomyłkę w fakturze.



Przepisy określają również dane wymagane w fakturze korygującej.



W przypadku korekty dotyczącej faktury wystawionej w KSeF znaczenie ma m.in. powiązanie korekty z fakturą pierwotną, w tym poprzez numer identyfikujący ją w KSeF, jeżeli taki numer został nadany. [Art. 106j ust. 2 pkt 2a ustawy o VAT – faktura korygująca powinna zawierać numer identyfikujący w KSeF fakturę, której dotyczy korekta, z wyjątkiem faktur, dla których nie nadano takiego numeru.]



Przy zbiorczej korekcie obowiązek ten należy rozpatrywać w odniesieniu do faktur pierwotnych objętych korektą.



Dlatego przedsiębiorca nie powinien tworzyć zbiorczej korekty w taki sposób, że w jej strukturze wskazuje np. 500 spośród 3000 korygowanych faktur, a pozostałe 2500 wykazuje wyłącznie w osobnym zestawieniu przesłanym kontrahentowi.

Dlaczego zewnętrzny załącznik nie wystarczy?

KSeF zasadniczo zmienia sposób patrzenia na dokument faktury. Faktura ustrukturyzowana jest dokumentem elektronicznym wystawianym zgodnie z określoną strukturą logiczną. Art. 106j ust. 4 ustawy o VAT – fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej albo faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1.]. Od 1 lutego 2026 r. stosowana jest struktura FA(3).



Jeżeli zatem przedsiębiorca:

1) wystawi fakturę korygującą w KSeF,

2) wskaże w jej strukturze jedynie część faktur pierwotnych,

3) utworzy kompletne zestawienie w Excelu albo PDF,

4) prześle zestawienie kontrahentowi e-mailem,

samo takie działanie nie powoduje, że Excel lub PDF staje się częścią faktury ustrukturyzowanej.

Ważne Zewnętrzne zestawienie może mieć znaczenie pomocnicze i biznesowe, ale nie powinno zastępować wymaganych danych samego dokumentu wystawionego w KSeF.

Gdzie w FA(3) wykazuje się dane faktur korygowanych?

W strukturze FA(3) przewidziane są odpowiednie elementy służące przedstawieniu danych związanych z fakturą korygowaną. W praktyce przy przygotowaniu systemu finansowo-księgowego lub modułu fakturowania kluczowe jest więc prawidłowe tworzenie struktur XML dla korekt, a nie tylko generowanie czytelnej dla klienta wizualizacji PDF. To istotna różnica.



PDF jest przede wszystkim sposobem prezentowania informacji człowiekowi. W KSeF kluczowe znaczenie ma prawidłowo przygotowany dokument ustrukturyzowany.

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A co z uproszczoną zbiorczą fakturą korygującą?

Ustawa o VAT przewiduje możliwość wystawienia zbiorczej korekty w przypadku udzielania opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw dokonanych na rzecz jednego odbiorcy w określonym okresie. [Art. 106j ust. 3 ustawy o VAT – faktura korygująca dotycząca dostaw towarów lub usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, zawierająca dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się opust lub obniżka.]



Takie rozwiązanie pozwala uprościć dokumentowanie rabatów okresowych. Nie oznacza jednak, że można dowolnie pominąć informacje pozwalające prawidłowo określić dokumenty objęte korektą. Uproszczenie zbiorczej korekty nie powinno być więc utożsamiane z możliwością przeniesienia części obowiązkowych danych poza KSeF.

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Co zrobić, gdy korekta obejmuje tysiące faktur?

To najbardziej praktyczny problem. Firma może posiadać kontrahenta, dla którego w ciągu kwartału wystawia kilka tysięcy faktur. Przyznanie rabatu kwartalnego może wówczas prowadzić do powstania bardzo obszernego dokumentu XML. Jeżeli przygotowanie jednej prawidłowej korekty napotyka ograniczenia techniczne, rozwiązaniem może być podział korekty na kilka dokumentów.



Przykładowo rabat za IV kwartał można podzielić:

- według miesięcy: październik, listopad i grudzień,

- według określonych zakresów numeracji,

- według serii faktur,

- według kolejnych, jednoznacznie zdefiniowanych grup dokumentów.



Najważniejsze jest zachowanie kompletności. Jeżeli pierwsza korekta obejmuje 800 faktur, powinna prawidłowo identyfikować faktury należące do tej grupy. Druga korekta może obejmować kolejną grupę itd.

Podział nie powinien prowadzić do sytuacji, w której:

- faktura pierwotna zostanie pominięta,

- ta sama faktura znajdzie się w dwóch grupach,

- część rabatu nie będzie możliwa do przyporządkowania do właściwej korekty.

Stanowisko Dyrektora KIS

Praktyczne znaczenie problemu potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lipca 2026 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.348.2026.1.JKU.



Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy planującego właśnie taki model: ze względu na ograniczenia techniczne KSeF chciał umieszczać w strukturze faktury jedynie część odwołań do faktur pierwotnych, natomiast kompletny wykaz przekazywać nabywcy poza KSeF. Organ nie zaakceptował takiego rozwiązania.



Wniosek praktyczny jest istotny: zewnętrzne zestawienie może wspierać rozliczenie korekty, ale nie zastępuje wymaganych informacji, które powinny znajdować się w prawidłowo wystawionej fakturze korygującej.

Co powinny zrobić firmy wystawiające zbiorcze korekty?

Przed rozpoczęciem masowego wystawiania faktur korygujących warto przeprowadzić test procesu w systemie finansowo-księgowym.

1. Sprawdź liczbę faktur. Ustal maksymalną liczbę faktur pierwotnych występującą przy kwartalnych lub rocznych rabatach dla największych kontrahentów.

2. Przetestuj generowanie XML. Nie wystarczy sprawdzić, jak wygląda PDF. Należy zweryfikować plik zgodny ze strukturą FA(3), który rzeczywiście będzie przesyłany do KSeF.

3. Ustal zasady podziału dużych korekt. Jeżeli jedna korekta okaże się problematyczna technicznie, procedura powinna z góry określać sposób tworzenia grup faktur. Dobrym rozwiązaniem może być podział według miesiąca lub kolejności numerów faktur.

4. Kontroluj kompletność. System powinien umożliwiać sprawdzenie, czy:

każda faktura została uwzględniona,

żadna nie została wykazana podwójnie,

kwoty poszczególnych korekt sumują się do faktycznie przyznanego rabatu.

5. Zestawienie dla klienta traktuj pomocniczo. Excel czy PDF nadal może być bardzo użyteczny. Może pokazywać:

numer faktury,

datę sprzedaży,

wartość transakcji,

podstawę naliczenia rabatu,

procent rabatu,

wartość korekty,

numer odpowiedniej faktury korygującej.

Jest to jednak dokument pomocniczy do rozliczenia, a nie zamiennik wymaganych danych faktury wystawionej w KSeF.

KSeF wymaga zmiany procesu, a nie tylko formatu faktury

Ta kwestia pokazuje szerszy problem wdrażania KSeF. Przedsiębiorca może poprawnie wyliczyć rabat, prawidłowo obniżyć podstawę opodatkowania i VAT oraz udostępnić klientowi pełne zestawienie transakcji, a mimo to sposób przygotowania faktury korygującej może być nieprawidłowy. KSeF oznacza bowiem nie tylko zmianę kanału wysyłki faktury. W wielu firmach wymaga zmiany całego procesu wystawiania, kontroli i korygowania dokumentów.



Szczególnie powinny zwrócić na to uwagę podmioty:

- prowadzące sprzedaż hurtową,

- mające dużą liczbę transakcji z jednym odbiorcą,

- stosujące bonusy retrospektywne,

- udzielające kwartalnych lub rocznych rabatów,

- automatycznie generujące zbiorcze korekty w systemach ERP.

Najważniejsze wnioski

Zbiorcza faktura korygująca w KSeF musi pozwalać prawidłowo powiązać korektę z fakturami pierwotnymi, których dotyczy.



Pełnego wykazu wymaganych danych nie należy zastępować Excelem lub PDF przekazywanym kontrahentowi poza systemem.



Jeśli liczba dokumentów powoduje problemy techniczne, praktycznym rozwiązaniem jest odpowiednie podzielenie rozliczenia na kilka zbiorczych faktur korygujących i zapewnienie kompletności danych objętych każdą z nich.



Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność przetestowania nie tylko wystawiania zwykłych faktur w KSeF, ale również znacznie mniej standardowych procesów: rabatów okresowych, bonusów, zwrotów i masowych korekt. Właśnie w takich operacjach najczęściej ujawniają się ograniczenia procesu, których nie widać przy pojedynczej fakturze.



Autorka: Aneta Szymik, Product Line Director, Impel Business Solutions sp. z o.o.