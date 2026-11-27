KSeF zmienia nie tylko sposób wystawiania i odbierania faktur. Kolejna ważna zmiana dotyczy samego procesu płatności. Od 1 stycznia 2027 r. w pewnych przypadkach przedsiębiorca dokonujący przelewu za fakturę będzie miał obowiązek wskazać numer KSeF albo identyfikator zbiorczego (jeżeli płatność obejmuje kilka faktur). Dla firm oznacza to konieczność połączenia trzech procesów, które dotychczas często funkcjonowały niezależnie: obiegu faktur, księgowości oraz bankowości.

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Ważne Od 1 stycznia 2027 r. przy płatności za fakturę objętą KSeF trzeba będzie – w określonych ustawą o VAT przypadkach – podać numer KSeF (przy jednej fakturze) albo identyfikator zbiorczy (przy kilku fakturach). Największym wyzwaniem nie będzie sama zmiana tytułu przelewu, lecz połączenie obiegu faktur, księgowości i bankowości.

Czym właściwie jest numer KSeF?

Numer KSeF to unikalny numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur. Jest nadawany automatycznie przez system po przyjęciu faktury do KSeF. Co istotne, numer KSeF nie jest tym samym co numer faktury nadany przez sprzedawcę.



Przykładowo faktura może mieć numer: FV/123/12/2026 a niezależnie od niego otrzymać własny numer identyfikacyjny KSeF.



Z perspektywy płatności od 2027 r. to właśnie numer nadany w KSeF będzie miał szczególne znaczenie.

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Od kiedy numer KSeF trzeba będzie podawać przy przelewie?

Nowy obowiązek zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 r. Od tego dnia nabywca będący czynnym podatnikiem VAT, dokonując płatności na rzecz innego czynnego podatnika VAT za fakturę objętą regulacjami KSeF, będzie w określonych ustawą przypadkach zobowiązany do podania:

- numeru KSeF, jeżeli płaci za pojedynczą fakturę, albo

- identyfikatora zbiorczego, jeżeli płatność obejmuje kilka faktur.



Obowiązek ten wynika z art. 108g ustawy o podatku od towarów i usług, który ma być stosowany do płatności dokonywanych od 1 stycznia 2027 r.

Obowiązek dotyczy płatności dokonywanych za pomocą polecenia przelewu lub innego instrumentu płatniczego umożliwiającego podanie tytułu transferu środków.

Ta regulacja obejmie również płatności realizowane w mechanizmie podzielonej płatności (MPP).

Jedna faktura = numer KSeF

Najprostszy przypadek będzie dotyczył zapłaty za jedną fakturę. Jeżeli przedsiębiorca reguluje pojedynczą fakturę objętą obowiązkiem, przy płatności powinien posłużyć się jej numerem KSeF.



Oznacza to zmianę organizacyjną: dział płatności nie może już bazować wyłącznie na numerze faktury widocznym na jej wizualizacji.



Przed wykonaniem przelewu dane konkretnej faktury muszą zostać powiązane z numerem nadanym jej przez KSeF.

A co, jeśli jednym przelewem płacimy za kilka faktur?

To sytuacja bardzo częsta w praktyce, firma otrzymuje od jednego kontrahenta kilkanaście lub kilkadziesiąt faktur, a następnie reguluje je jedną płatnością. W takim przypadku rozwiązaniem będzie identyfikator zbiorczy.



Identyfikator zbiorczy pozwala powiązać jedną płatność z co najmniej dwiema fakturami KSeF danego sprzedawcy.



Zamiast umieszczania w tytule przelewu długiej listy numerów KSeF przedsiębiorca będzie mógł posłużyć się jednym identyfikatorem obejmującym wskazany zestaw faktur.

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Ważne Wygenerowanie identyfikatora zbiorczego wymaga wskazania numerów KSeF faktur, które mają wejść do danego zbioru.

Przykład Spółka ABC otrzymała od jednego dostawcy pięć faktur:

• FV/101/12/2026,

• FV/115/12/2026,

• FV/126/12/2026,

• FV/130/12/2026,

• FV/141/12/2026.

Każdej fakturze KSeF nadał odrębny numer identyfikacyjny.

Jeżeli spółka zdecyduje się uregulować pięć dokumentów jednym przelewem, zamiast ręcznie wpisywać do tytułu płatności wszystkie numery KSeF może zostać wykorzystany identyfikator zbiorczy, który łączy wskazane faktury.

To szczególnie istotne przy dużej liczbie dokumentów i automatyzacji płatności.

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Kto może wygenerować identyfikator zbiorczy?

Identyfikator zbiorczy nie jest rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla sprzedawcy. Może go wygenerować zarówno wystawca, jak również przykładowo odbiorca faktur czy inny podmiot związany z fakturą, posiadający odpowiednie możliwości dostępu do danych. Obsługa identyfikatorów ma być dostępna m.in. w rozwiązaniach finansowo-księgowych zintegrowanych z API KSeF oraz w narzędziach udostępnianych w ramach KSeF.



To ważna kwestia dla firm korzystających z outsourcingu księgowości. W praktyce trzeba będzie ustalić, kto odpowiada za wygenerowanie identyfikatora i przygotowanie danych do płatności: klient, biuro rachunkowe czy system finansowo-księgowy.

Dlaczego ta zmiana jest ważniejsza niż może się wydawać?

Na pierwszy rzut oka nowy obowiązek można potraktować jako dodatkową informację wpisywaną w tytule przelewu. W praktyce problem jest szerszy, ponieważ numer KSeF nie istnieje w chwili wystawienia faktury przez sprzedawcę – powstaje dopiero w systemie KSeF i musi dotrzeć aż do przelewu.



Numer KSeF powstaje dopiero w systemie KSeF. Dlatego proces płatności powinien umożliwiać prawidłowe połączenie:

faktury → numeru KSeF → zobowiązania w systemie finansowo-księgowym → paczki płatności → przelewu bankowego.

Ważne W firmach przetwarzających kilka lub kilkanaście tysięcy faktur miesięcznie ręczne kopiowanie numerów KSeF do przelewów nie będzie bezpiecznym rozwiązaniem.



Największym wyzwaniem może okazać się więc nie sama znajomość nowych przepisów, lecz integracja systemów finansowo-księgowych, workflow faktur i bankowości elektronicznej.

Na co firmy powinny zwrócić uwagę jeszcze przed 1 stycznia 2027 r.?

Wdrożenie warto rozpocząć od przeanalizowania procesu płatności.

1. Sprawdź, gdzie przechowywany jest numer KSeF. System finansowo-księgowy powinien umożliwiać zapisanie numeru KSeF przy konkretnym zobowiązaniu.

2. Zweryfikuj sposób przygotowywania przelewów. Jeśli paczki płatnicze są eksportowane z systemu ERP lub programu księgowego do banku, należy sprawdzić, czy numer KSeF może zostać automatycznie przeniesiony do odpowiedniego pola płatności.

3. Przetestuj płatności zbiorcze. Firmy rozliczające wiele faktur jednego kontrahenta powinny przeanalizować wykorzystanie identyfikatora zbiorczego.

4. Ustal odpowiedzialność. Należy jasno określić, kto odpowiada za:

- pobranie numeru KSeF,

- powiązanie go z fakturą w księgach,

- wygenerowanie identyfikatora zbiorczego,

- przygotowanie paczki płatniczej,

- kontrolę poprawności danych przed wysłaniem przelewu.



5. Szczególnie sprawdź proces MPP. Nowe zasady mają znaczenie również dla płatności realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności. Dlatego testami powinny zostać objęte także przelewy wykonywane z wykorzystaniem komunikatu przelewu MPP.

Co z fakturami wystawianymi w trybach offline?

Obowiązek nie ogranicza się wyłącznie do faktur wystawianych od razu online w KSeF. Regulacje obejmują również określone faktury wystawiane w trybach offline i następnie przekazywane do systemu.



Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że firma nie powinna zakładać, iż każdy dokument będzie miał numer KSeF już w chwili otrzymania go poza systemem.



Procedura płatności musi więc uwzględniać moment, w którym numer KSeF staje się dostępny.

KSeF zaczyna łączyć fakturę z płatnością

Nowy obowiązek pokazuje, że Krajowy System e-Faktur nie będzie wyłącznie elektronicznym repozytorium dokumentów.



Od 2027 r. numer nadany fakturze w KSeF zacznie służyć także do jej opłacania, dzięki czemu faktura i odpowiadająca jej płatność będą znacznie łatwiej identyfikowane i łączone.



Dla przedsiębiorców oznacza to jednak dodatkowe wymagania organizacyjne i technologiczne.



Do 1 stycznia 2027 r. warto zatem sprawdzić nie tylko, czy firma potrafi wystawiać i odbierać faktury w KSeF, ale także, czy potrafi poprawnie za nie zapłacić.

Krótka checklista przed 2027 r.

☐ Czy system księgowy zapisuje numer KSeF przy zobowiązaniu?

☐ Czy numer KSeF trafia automatycznie do procesu płatności?

☐ Czy system obsługuje identyfikatory zbiorcze?

☐ Czy proces działa również przy płatnościach MPP?

☐ Czy przetestowano faktury wystawione w trybach offline?

☐ Czy ustalono odpowiedzialność księgowości, działu płatności i biura rachunkowego?

☐ Czy system bankowy/ERP został przygotowany do nowych danych w płatnościach?

☐ Czy przed 1 stycznia 2027 r. wykonano test całego procesu od pobrania faktury z KSeF do wysłania przelewu?



autorka: Aneta Szymik, Product Line Director, Impel Business Solutions sp. z o.o.



Źródła:

Krajowy System e-Faktur: Numer KSeF i identyfikator zbiorczy (ksef.podatki.gov.pl),

Ministerstwo Finansów: Ostatni etap wdrożenia KSeF – zmiany od 1 stycznia 2027 r. (gov.pl),

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - art. 108g.