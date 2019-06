Przepisy dostosowujące RODO – 3 ważne zmiany dla mikroprzedsiębiorców od 4 maja 2019 r.

Kodeks pracy, czyli jakich danych może żądać pracodawca?

Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany w zakresie kodeksu pracy, w tym na zakres danych, których żądają od osoby ubiegającej się o pracę i od pracownika. Nowelizacja Kodeksu pracy [„KP”] była bez wątpienia jedną z najszerzej komentowanych zmian. Znowelizowano podstawowy katalog danych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika. O ile dotychczas pracodawca miał prawo – a nie obowiązek – żądania od pracownika / kandydata określonych informacji („Pracodawca ma prawo żądać…”), z którego to prawa mógł skorzystać lub nie, o tyle aktualne przepisy nakładają na niego obowiązek żądania informacji wskazanych w art. 221 („Pracodawca żąda…”).

Czego możemy żądać od kandydata?

Aktualnie, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pracodawca żąda podania następujących danych:

1/ imienia i nazwiska;

2/ daty urodzenia;

3/ danych kontaktowych wskazanych przez taką osobę (czyli: to kandydat decyduje o tym, jakie dane kontaktowe poda: e-mail, telefon, adres, itp.)

4/ informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jednak wyłącznie, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Podsumowując: danych z pkt 1-3 należy żądać zawsze, natomiast tych z pkt 4 tylko w sytuacji, gdy uzasadnia to charakter pracy. Co zmieniło się w stosunku do poprzednich przepisów? Pracodawca nie ma prawa, by żądać podania imion rodziców (punkt ten został wykreślony); natomiast „miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny)” zastąpiono „danymi kontaktowymi wskazanymi przez taką osobę” (tj. kandydata). Widać więc, że ustawodawca pozostawił większą swobodę po stronie osoby ubiegającej się o pracę.

A czego od pracownika?

Dodatkowo (a więc ponad dane, których można żądać od kandydata), od pracownika , pracodawca żąda podania:

adresu zamieszkania; numeru PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość; innych danych pracownika / członków jego rodziny, związanych z korzystaniem z uprawnień wynikających z prawa pracy (przykładowo: świadczenia z ZFŚS); wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie istniała podstawa, by ubiegać się o nie wcześniej; numeru rachunku bankowego.

Co zmieniło się w stosunku do poprzednich przepisów? Wcześniej pracodawca mógł żądać podania jedynie nr PESEL, obecnie może to być również inny dokument potwierdzający tożsamość (przykładowo: paszport). W zakresie danych związanych ze świadczeniami socjalnymi, pracodawca był uprawniony do żądania „imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika”; aktualne KP wskazuje na „dane dzieci pracownika” – a więc w tym przypadku większą swobodę uzyskali pracodawcy, ponieważ przepis nie wymienia konkretnych danych.

Z innych zmian wprowadzonych do KP warto wspomnieć o uregulowaniu kwestii przetwarzania danych wrażliwych. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę takich danych jedynie w sytuacji, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Nowością jest również zakaz monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej; natomiast w odniesieniu do pomieszczeń sanitarnych wprowadzono wymóg uzyskania przez pracodawcę uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej / przedstawicieli pracowników.

