Nadchodzą mikropłatności kryptowalutami w polskim Internecie

Od kilkunastu do 300 zł miesięcznie może na kopaniu kryptowalut zarobić użytkownik GamerHash korzystający z nadwyżek mocy obliczeniowej swojego komputera. Należąca do CoinAxe aplikacja wymienia bitcoiny m.in. na doładowania do telefonów, vouchery Allegro lub konta Netflix Premium. Wkrótce, w porozumieniu z wydawcami portali internetowych, ma być także możliwe korzystanie z treści online dostępnych do tej pory wyłącznie po opłaceniu subskrypcji.