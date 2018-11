Prawna ochrona danych osobowych w sieci - przepisy RODO

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) klienci przedsiębiorstw zostali wręcz zasypani wiadomościami mailowymi o tym, jakie posiadają prawa i dlaczego ich dane są gromadzone przez poszczególne firmy. Widać jednak wyraźnie, że to co piszą prywatne firmy nie zawsze jest zgodne z tym, co miał na myśli ustawodawca.