Zmiana formy opodatkowania firmy w 2019 r.

20 stycznia pełnił dla przedsiębiorców prowadzących firmę graniczną datę, do której można było dokonać zmiany formy opodatkowania firmy na kolejny rok podatkowy. Od początku roku 2019 zmiana formy opodatkowania jest możliwa poprzez zgłoszenie do urzędu skarbowego zmiany do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym.