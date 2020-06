Wsparcie dla brytyjskich firm w związku z COVID-19

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników

Wiele firm dotkniętych kryzysem zostało zmuszonych do redukcji etatów. Aby zapobiec zwolnieniom, brytyjski rząd zdecydował się zrefundować aż 80% ich wynagrodzeń, pokrywając dodatkowo koszty ubezpieczeń. Przedsiębiorcom pozwoli to na zatrzymanie pracowników w firmie, a pracowników uchroni przed utratą stałego źródła zarobku. Wniosek o dopłatę pracodawca można wypełnić online, a pieniądze trafiają bezpośrednio jego konto w ciągu 6 dni.

Pożyczki rządowe

Małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli takie które wykazały obrót do 45 milionów funtów rocznie, mogą skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach. W zależności od przeznaczenia oraz branży, firmy mogą liczyć na wsparcie od 2000 do 50000 funtów w gotówce lub regulację długoterminowych zobowiązań do kwoty 5 milionów funtów. Dodatkowo rząd Wielkiej Brytanii wystawia kredytobiorcom gwarancje kredytowe do wysokości 80% pożyczki, aby zapewnić im dostęp do finansowania. W przypadku niektórych pożyczek raty oraz odsetki zamrożone są przez pierwsze 12 miesięcy. Pożyczki mogą być zaciągnięte na okres do 6 lat.

Pomoc dla samozatrudnionych

Nie tylko MŚP mogą liczyć na pomoc rządu. Każdy samozatrudniony, który pokaże, że utracił dochody z powodu koronawirusa, może liczyć na bezzwrotny grant w wysokości 80% swoich zysków z poprzednich lat, lecz nie więcej niż 2500 funtów netto w skali miesiąca. Dotacja niestety podlega opodatkowaniu oraz objęciu składkami ubezpieczeniowymi, tak jak zwykły dochód.

Płatności podatku VAT

Na obecną chwilę rząd brytyjski zwalnia przedsiębiorców z obowiązku płacenia podatku VAT w terminie i oferuje dodatkowe 3 miesiące na zapłatę tego podatku. Należy jednak pamiętać o tym, aby nadal składać rozliczenia w terminie.

Pomoc dla pracowników

Jeśli pracodawca został zmuszony do zwolnienia pracownika z powodu epidemii, rząd może wypłacić zwolnionemu 80% wynagrodzenia przez okres czterech miesięcy. Dodatkowo w trakcie choroby rząd zwiększył kwotę pomocy dla osób, które nie mogą wykonywać swojej pracy ze względu na stan zdrowia do 94,25 funta tygodniowo, czyli blisko 2000 zł miesięcznie. Zasiłek wypłacany jest już od pierwszego dnia zwolnienia, a nie jak do tej pory od czwartego.

