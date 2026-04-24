Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Co to jest inwestycja w obcym środku trwałym? Tylko ulepszenie, czy również remont?

Co to jest inwestycja w obcym środku trwałym? Tylko ulepszenie, czy również remont?

24 kwietnia 2026, 08:22
Kancelaria Mentzen
Doradztwo podatkowe, prawne oraz księgowość
oprac. Paweł Huczko
prawo, przepisy, podatki, środki trwałe, inwestycje
Co to jest inwestycja w obcym środku trwałym? Tylko ulepszenie, czy także remont?
Pojęcie „inwestycji w obcym środku trwałym” nie zostało bezpośrednio zdefiniowane zarówno w ustawie o PIT jak i w ustawie o CIT. W związku z tym, u podatnika, mogą pojawić się wątpliwości przy próbie ustalenia, czy dana czynność będzie spełniała znamię inwestycji w obcym środku trwałym.

Co to jest inwestycja?

Mówiąc o „inwestycji”, w rozumieniu sformułowania „inwestycji w obcym środku trwałym”, powinniśmy mieć na myśli jedynie nakłady na ulepszenie (nie remont) obcego środka trwałego. W skrócie – remont zakłada przywrócenie danego elementu do stanu pierwotnego (nie wyklucza „ulepszenia” w rozumieniu praktycznym, tzn. np. wymiany paneli podłogowych na takie z wyższą klasą ścieralności), natomiast ulepszenie, w sensie podatkowym, oznacza montaż czegoś, czego wcześniej nie było bądź było, ale wartość użytkowa nowego elementu jest nieporównywalnie wyższa, a wynika to z zastosowania wyższego standardu, a nie z racji postępu technicznego (np. wymiana wbudowanej kuchenki gazowej na indukcyjną).

Jako generalną zasadę można przyjąć, iż:
- wymiana na nowe wyposażenie będzie stanowiła remont, nawet jeżeli wartość użytkowa nowego wyposażenia jest wyższa od wymienianych elementów, lecz wzrost wartości użytkowej nie wynika z zastosowania wyższego standardu, lecz z postępu technicznego w produkcji wyrobów tego rodzaju;
- wymiana na nowe wyposażenie o wyższym standardzie oraz o wyższych wartościach użytkowych stanowi ulepszenie, a w konsekwencji inwestycję w obcym środku trwałym.

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Co to jest obcy środek trwały?

Planując dokonanie inwestycji w obcym środku trwałym może pojawić się również wątpliwość, co tak naprawdę należy rozumieć przez „środek trwały”? Czy dana rzecz, aby była środkiem trwałym, musi koniecznie być częścią działalności gospodarczej innego podmiotu?

Zgodnie z art. 16a ustawy o CIT, środkami trwałymi są:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu.

Analogiczny przepis znajduje się również w art. 22a ustawy o PIT.

W poniższym fragmencie wyroku NSA o sygn. FSK 1370/04, zostało stwierdzone, że skoro ustawa definiuje czym jest środek trwały, nie powinniśmy rozumieć tego pojęcia inaczej i przypisywać mu innych definicji.
Ponadto, skoro ustawodawca w tym przypadku użył określenia „środek trwały” i pojęcie to zdefiniował w ramach tej samej ustawy, to nie można temu pojęciu /wobec braku wskazówek, pozwalających na przyjęcie innego znaczenia/ nadawać znaczenia odmiennego przy definiowaniu pojęcia inwestycji w środkach trwałych niż znaczenie zdefiniowane przy określaniu środków trwałych /innych niż grunt i prawo wieczystego użytkowania, por. M. Zieliński- Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Wyd. Prawnicze LexisNexis 2002 str. 203-205/. Skoro inwestycja ma być dokonana w obcym środku trwałym, to środek ten stanowić będzie jednocześnie własność innej osoby. Pojęcie środka trwałego należy zatem zdefiniować zgodnie ze znaczeniem, nadanym mu przez ustawodawcę w art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Ważne

Okazuje się zatem, że, na potrzeby „inwestycji w obcym środku trwałym”, uznanie rzeczy za środek trwały nie musi być uzależnione od tego, czy jest ona składnikiem majątku działalności gospodarczej.

Bowiem na gruncie art. 16a ustawy o CIT (art. 22a ustawy o PIT) za środek trwały są również uznawane, m.in. lokale, maszyny, środki transportu oraz inne rzeczy, które są przedmiotem umowy najmu. Niezależnie czy wynajem prowadzony jest prywatnie czy jest on przedmiotem działalności gospodarczej. Oczywiście, zakładając jednocześnie, że przewidywany okres użytkowania takiej rzeczy będzie dłuższy niż rok.

Autor: Krzysztof Soczyński Kancelaria Mentzen

Zobacz również:
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
24 kwi 2026

Wzrost podatku CIT dla banków już po dwóch miesiącach 2026 roku wyraźnie odbił się na wynikach finansowych sektora. Dane pokazują spadek zysków nawet o jedną trzecią w skali roku, co może ograniczyć zdolność banków do finansowania gospodarki.
Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów i korekt. Emeryci, studenci, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki zleceniobiorców
24 kwi 2026

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.

KSeF - polskie firmy weszły w erę bezpowrotnej digitalizacji. Technologia to tylko 20% sukcesu. Reszta to procedury
23 kwi 2026

Ponad 150 milionów ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych w zaledwie kilka tygodni - to skala, która ostatecznie zamknęła erę papieru i PDF-ów w polskim biznesie. Krajowy System e-Faktur przestał być teoretycznym projektem Ministerstwa Finansów, stając się codziennością polskich firm. Choć dla wielu organizacji ostatnie tygodnie były testem odporności systemów i nerwów, pierwsze doświadczenia pokazują, że era „mailowej” księgowości bezpowrotnie mija. Podobnie jak nie ma już miejsca na podejście: „jakoś to będzie”.
Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar
23 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.
Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.
Nie uzgodniłeś sposobu udostępnienia faktury wystawionej w KSeF, to nabywca jej formalnie nie dostał. Dwa najważniejsze przepisy dotyczące KSeF
23 kwi 2026

Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje dwa najważniejsze przepisy dot. obowiązkowego KSeF: art. 106ba oraz art. 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. I wyjaśnia ich treść normatywną oraz znaczenie w praktyce.

Ponad 80 proc. księgowych korzysta z AI poza kontrolą pracodawcy. Kto odpowie za błędne rekomendacje?
23 kwi 2026

Pracowników księgowości i kadr w Polsce nie trzeba przekonywać do sztucznej inteligencji, już 80% z nich używa jej w pracy – wynika z raportu Wolters Kluwer. W większości przypadków odbywa się to jednak poza oficjalnymi narzędziami firmowymi. Tylko 17% badanych korzysta z rozwiązań udostępnianych przez pracodawcę, podczas gdy zdecydowana większość sięga po duże modele językowe dostępne bezpłatnie, takie jak ChatGPT czy Gemini.
Bez kar za KSeF do końca 2026 roku? Niezupełnie. Gdzie leży błąd, gdy KSeF odrzuca dokument?
23 kwi 2026

Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy KSeF stał się rzeczywistością dla dużych firm, a od 1 kwietnia - dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kiedy system odrzuca dokument, problem rzadko bywa „awarią systemu”. Częściej to efekt nieuporządkowanych procesów i słabej higieny danych. Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty techniczne i tryby awaryjne, ale to nie zastąpi poprawnej struktury XML, właściwych uprawnień i procedur wewnętrznych.
