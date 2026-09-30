Działalność nierejestrowana - własny biznes bez składek ZUS. Limit w 2026 r., formalności i obowiązki. Kiedy trzeba już zarejestrować firmę?

Rozpoczęcie własnej działalności nie musi od razu oznaczać wpisu do CEIDG, comiesięcznych składek ZUS i rozbudowanej księgowości. Działalność nierejestrowana pozwala legalnie przetestować pomysł na biznes przy ograniczonych przychodach. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje ważna zmiana: zamiast limitu miesięcznego, stosuje się limit kwartalny. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z tej formy, jak liczyć limit 10 813,50 zł, jakie obowiązki pozostają pomimo braku rejestracji oraz kiedy przejść na zarejestrowaną działalność gospodarczą.

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Działalność nierejestrowana – na czym polega

Działalność nierejestrowana, nazywana również działalnością nieewidencjonowaną, to drobna aktywność zarobkowa osoby fizycznej, która po spełnieniu ustawowych warunków nie jest uznawana za działalność gospodarczą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców. Nie trzeba zgłaszać jej do CEIDG.



Może to być dobry sposób na rozpoczęcie sprzedaży rękodzieła, produktów cyfrowych, wypieków lub drobnych usług. Brak wpisu do CEIDG nie oznacza jednak braku obowiązków. Trzeba między innymi kontrolować przychód należny, dokumentować sprzedaż, rozliczyć dochód w PIT oraz przestrzegać praw konsumentów. W zależności od rodzaju sprzedaży mogą również pojawić się obowiązki dotyczące VAT, kasy fiskalnej, NIP lub przepisów branżowych.

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Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną w 2026 roku?

Z tej formy można korzystać, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) działalność prowadzi osoba fizyczna uprawniona do wykonywania takiej aktywności w Polsce;

2) przychód należny z działalności nie przekracza w żadnym kwartale 225% minimalnego wynagrodzenia;

3) w ciągu ostatnich 60 miesięcy osoba nie wykonywała działalności gospodarczej – okres zawieszenia działalności jest traktowany jako jej niewykonywanie;

4) działalność nie wymaga koncesji, licencji, zezwolenia ani wpisu do rejestru działalności regulowanej;

5) działalność nie jest prowadzona w ramach spółki cywilnej.



Warto sprawdzić również wymagania dotyczące konkretnego rodzaju sprzedaży. Przykładowo działalność związana z żywnością, kosmetykami, opieką nad dziećmi, transportem czy niektórymi usługami specjalistycznymi może podlegać dodatkowym przepisom sanitarnym, zawodowym albo administracyjnym. Samo zmieszczenie się w limicie przychodu nie zwalnia z tych wymagań.

Nowy kwartalny limit w 2026 roku – ile wynosi i jak go liczyć?

Od 1 stycznia 2026 roku limit działalności nierejestrowanej jest liczony kwartalnie. Wynosi 225% minimalnego wynagrodzenia za pracę.



Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku wynosi 4 806 zł brutto, dlatego limit to: 4 806 zł × 225% = 10 813,50 zł przychodu należnego w kwartale.



Kwartały należy rozumieć jako okresy kalendarzowe:

I kwartał: styczeń–marzec;

II kwartał: kwiecień–czerwiec;

III kwartał: lipiec–wrzesień;

IV kwartał: październik–grudzień.

Ważne Nowe rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza przy działalności sezonowej. Można osiągnąć większy przychód w jednym miesiącu, a mniejszy w pozostałych, o ile suma przychodu należnego w całym kwartale nie przekroczy 10 813,50 zł.

Przykład Osoba sprzedająca upominki osiągnęła w III kwartale 2026 roku następujący przychód należny:

- w kwietniu – 1 500 zł;

- w maju – 2 800 zł;

- w czerwcu – 6 000 zł.



Łącznie jest to 10 300 zł. Mimo że czerwcowa sprzedaż przekroczyła dawny limit miesięczny, limit kwartalny nie został przekroczony i działalność może pozostać nierejestrowana.

Liczy się przychód należny, a nie dochód ani wyłącznie otrzymane wpłaty

Do limitu działalności nierejestrowanej wlicza się przychód należny, czyli kwoty, które przysługują sprzedawcy, nawet jeśli klient jeszcze ich nie zapłacił. Pomija się wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.



Nie należy odejmować kosztów. Jeśli klient ma zapłacić 1 000 zł, a wykonanie zamówienia kosztowało 400 zł, do limitu wlicza się 1 000 zł, a nie 600 zł dochodu.



To ważne, ponieważ w PIT obowiązuje inna zasada: przychodem z działalności nierejestrowanej są co do zasady kwoty faktycznie otrzymane lub postawione do dyspozycji. W praktyce warto więc prowadzić ewidencję umożliwiającą ustalenie zarówno przychodu należnego do kontroli limitu, jak i kwot otrzymanych do rozliczenia podatku.

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Co po przekroczeniu limitu?

Ważne Jeśli przychód należny przekroczy 10 813,50 zł w danym kwartale, działalność staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym doszło do przekroczenia. Od tego momentu biegnie 7-dniowy termin na złożenie wniosku o wpis do CEIDG.

Nie czeka się do końca kwartału ani do kolejnego miesiąca, dlatego limit należy monitorować na bieżąco, zwłaszcza przy większych lub sezonowych zamówieniach.

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Checklista przed rozpoczęciem działalności nierejestrowanej

● W ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałem działalności gospodarczej.

● Moja działalność nie wymaga koncesji, licencji, zezwolenia ani wpisu do rejestru działalności regulowanej.

● Sprawdziłem wymogi branżowe dotyczące mojego produktu albo usługi.

● Wiem, że w 2026 roku kwartalny limit przychodu należnego wynosi 10 813,50 zł.

● Prowadzę ewidencję pozwalającą kontrolować przychód należny i otrzymane wpłaty.

● Przechowuję dokumenty potwierdzające koszty.

● Sprawdziłem obowiązki w VAT i dotyczące kasy fiskalnej.

● Wiem, czy przy fakturach B2B potrzebuję NIP i KSeF.

● Mam przygotowane informacje dla klientów, zasady reklamacji i – przy sprzedaży na odległość – procedurę odstąpienia od umowy.

● Wiem, że po przekroczeniu limitu działalność staje się gospodarcza od dnia przekroczenia i mam 7 dni na wpis do CEIDG.

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrowaną?

1. Prowadzenie ewidencji sprzedaży

Najbezpieczniej prowadzić prostą ewidencję od pierwszego dnia sprzedaży. Powinna pozwalać ustalić co najmniej datę sprzedaży, kwotę przychodu należnego, kwotę otrzymaną, narastającą sumę kwartalną oraz ewentualne zwroty, bonifikaty i skonta. Warto oddzielnie przechowywać potwierdzenia kosztów: faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów i inne dowody zakupu.

2. Dokumentowanie sprzedaży

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może wystawiać faktury. W określonych sytuacjach ma również obowiązek wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Nie trzeba więc zakładać firmy tylko po to, aby udokumentować sprzedaż dla kontrahenta.

Zakres danych na dokumencie zależy między innymi od statusu w VAT, rodzaju sprzedaży i sposobu wystawienia faktury. W 2026 roku przy fakturach B2B trzeba dodatkowo sprawdzić zasady KSeF opisane niżej.

3. Rozliczenie podatku dochodowego

Dochód z działalności nierejestrowanej rozlicza się według skali podatkowej w zeznaniu PIT-36. Wykazuje się przychód, udokumentowane koszty oraz dochód albo stratę. Dochód łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi skalą, na przykład z wynagrodzeniem z umowy o pracę.

Nie ma obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na PIT. Rozliczenie następuje w zeznaniu rocznym, składanym zasadniczo od 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku.

4. Przestrzeganie praw konsumenta

W relacjach z konsumentami osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest traktowana jak przedsiębiorca. Musi więc między innymi rzetelnie informować o towarze lub usłudze, cenie i danych sprzedawcy, rozpatrywać reklamacje oraz respektować prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem, gdy takie prawo przysługuje.

Dotyczy to także sprzedaży w internecie i za pośrednictwem platform handlowych.

5. Ochrona danych i obowiązki branżowe

Jeśli zbierane są dane klientów, na przykład do realizacji wysyłki lub newslettera, mogą mieć zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych. Trzeba również sprawdzić regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów, znakowania, żywności, odpadów, opakowań lub innych wymogów właściwych dla danej branży.

ZUS, VAT, kasa fiskalna i KSeF – o czym trzeba pamiętać?

ZUS

Samo prowadzenie działalności nierejestrowanej nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego. Nie opłaca się więc składek przedsiębiorcy tylko z tego powodu.

Osobno trzeba jednak ocenić umowy dotyczące wykonywania usług. Jeżeli konkretna relacja spełnia warunki umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług, po stronie zleceniodawcy mogą powstać obowiązki płatnika składek. Zależy to od zakresu danej usługi, statusu wykonawcy i innych tytułów do ubezpieczeń. W razie wątpliwości warto zweryfikować konkretną współpracę przed jej rozpoczęciem.

VAT

Działalność nierejestrowana nie jest automatycznie wyłączona z VAT. Na gruncie ustawy o VAT osoba sprzedająca towary lub świadcząca usługi może być podatnikiem, nawet bez wpisu do CEIDG.

W 2026 roku limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 240 000 zł wartości sprzedaży rocznie, a przy rozpoczęciu sprzedaży w trakcie roku ustala się go proporcjonalnie. W typowej działalności nierejestrowanej limit kwartalny z Prawa przedsiębiorców zostanie przekroczony znacznie wcześniej.



Nie każdy może jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Obowiązek rejestracji do VAT od pierwszej sprzedaży może dotyczyć między innymi wybranych usług doradczych, prawniczych, jubilerskich, ściągania długów oraz określonych towarów, w tym niektórych kosmetyków sprzedawanych na odległość. Przed startem należy sprawdzić pełny katalog z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Kasa fiskalna

Sprzedaż na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych może wymagać stosowania kasy fiskalnej. Dostępne są zwolnienia, między innymi ze względu na wartość sprzedaży – co do zasady do 20 000 zł, proporcjonalnie w roku rozpoczęcia – albo sposób zapłaty i dokumentowania transakcji.

Niektóre towary i usługi są jednak wyłączone ze zwolnień. Dotyczy to między innymi usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, napraw pojazdów oraz sprzedaży niektórych urządzeń elektronicznych i optycznych. Od 1 kwietnia 2026 roku katalog obejmuje również usługi parkingu dla samochodów i innych pojazdów.

Jeżeli kasa jest obowiązkowa, trzeba uzyskać NIP i zainstalować ją przed pierwszą sprzedażą objętą tym obowiązkiem.

KSeF w 2026 roku

W 2026 roku zaczynają obowiązywać zasady związane z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, która wystawia faktury dla firm, powinna sprawdzić, czy dana faktura musi trafić do KSeF. Do wystawiania faktur w systemie potrzebny jest NIP.



Do końca 2026 roku przewidziano możliwość wystawiania faktur B2B poza KSeF, jeżeli łączna wartość sprzedaży brutto udokumentowana takimi fakturami u danego podatnika nie przekracza 10 000 zł w miesiącu. Jednak już od stycznia 2027 roku limity te przestaną obowiązywać.

Dlaczego warto zacząć od działalności nierejestrowanej?

Najważniejsze zalety tej formy to:

- brak obowiązku wpisu do CEIDG;

- brak składek ZUS należnych z samego tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej;

- możliwość sprawdzenia popytu bez ponoszenia stałych kosztów typowych dla firmy;

- prosta ewidencja zamiast księgowości właściwej dla zarejestrowanej działalności;

- brak miesięcznych zaliczek na PIT;

- większa elastyczność dzięki kwartalnemu limitowi przychodów;

- możliwość legalnego budowania portfolio, marki i bazy pierwszych klientów.



Działalność nierejestrowana najlepiej sprawdza się jako etap testowy: pozwala sprawdzić, czy klienci rzeczywiście chcą kupować dany produkt lub usługę, jakie ceny akceptują i czy pomysł daje szansę na rozwój.

Kiedy warto albo trzeba zarejestrować firmę?

Rejestracja obowiązkowa – po przekroczeniu limitu

Najważniejszym momentem jest przekroczenie kwartalnego limitu przychodu należnego. Wtedy działalność staje się gospodarczą w dniu przekroczenia, a wniosek do CEIDG należy złożyć w ciągu 7 dni.

Rejestracja dobrowolna – zanim limit zostanie przekroczony

Nie trzeba czekać na przekroczenie limitu. Rejestrację warto rozważyć wcześniej, gdy:

● przychód regularnie zbliża się do limitu i widać dalszy wzrost;

● pojawiają się stałe, większe zamówienia;

● planowane są inwestycje, leasing, finansowanie lub dotacja;

● potrzebny jest zespół albo stała współpraca z podwykonawcami;

● kontrahenci wymagają rozbudowanych procedur zakupowych lub stałej współpracy B2B;

● potrzebne są większe zakupy i forma opodatkowania lepiej dopasowana do kosztów biznesu;

● działalność wymaga koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej;

● właściciel chce rozwijać markę na większą skalę i nie ograniczać sprzedaży ze względu na limit.

Sam zamiar wystawiania faktur albo współpracy z firmami nie oznacza automatycznie konieczności rejestracji w CEIDG. Trzeba natomiast prawidłowo ustalić obowiązki dotyczące VAT, NIP i KSeF.

Jak przejść z działalności nierejestrowanej na firmę?

1. Ustal dzień rozpoczęcia działalności

Przy dobrowolnej rejestracji działalność nierejestrowana przekształca się w działalność gospodarczą w dniu wskazanym we wniosku. Po przekroczeniu limitu jest nią już od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie – niezależnie od daty faktycznego złożenia wniosku.

2. Złóż wniosek do CEIDG

Rejestracja jednoosobowej działalności w CEIDG jest bezpłatna. Można jej dokonać online przez stronę Biznes.gov.pl albo w urzędzie gminy. Przy czym ta druga opcja obowiązuje tylko do 31 października 2026 roku - po tym czasie zakładanie działalności będzie możliwe tylko elektronicznie. We wniosku podaje się między innymi nazwę firmy, adresy, datę rozpoczęcia, kody PKD oraz wybraną formę opodatkowania.

3. Wybierz formę opodatkowania

Najczęściej dostępne są:

- skala podatkowa – 12% i 32%;

- podatek liniowy – 19%;

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki właściwej dla rodzaju działalności.



Wybór powinien uwzględniać przewidywany przychód, poziom kosztów, inne dochody, prawo do ulg oraz składkę zdrowotną. Nie ma jednej formy najlepszej dla każdego.

4. Dopełnij formalności ZUS

Po rejestracji trzeba zgłosić się do odpowiednich ubezpieczeń. Termin wynosi co do zasady 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Zależnie od sytuacji można skorzystać z ulgi na start, a następnie z preferencyjnych składek. Ulga na start zwalnia ze składek społecznych, ale nie obejmuje składki zdrowotnej.

5. Uporządkuj księgowość, VAT, kasę i fakturowanie

Trzeba wybrać właściwą ewidencję podatkową, sprawdzić status VAT i obowiązek kasy fiskalnej, ustalić zasady fakturowania w KSeF oraz przechowywania dokumentów. Warto też rozdzielić finanse prywatne i firmowe, nawet jeżeli odrębny rachunek bankowy nie jest w danym przypadku obowiązkowy.

Na co zwrócić uwagę po zarejestrowaniu firmy?

Największa zmiana to pojawienie się stałych obowiązków i kosztów. Dochodzą terminy podatkowe, prowadzenie odpowiedniej ewidencji oraz – zależnie od sytuacji – obowiązki VAT, JPK, KSeF i kasy fiskalnej.

Przed rejestracją warto przygotować prosty budżet. Powinien uwzględniać składki, podatek, księgowość, oprogramowanie, reklamę, koszty płatności, zwroty i reklamacje. Pozwala to sprawdzić, czy dotychczasowe ceny nadal zapewnią opłacalność.

Kiedy warto zarejestrować firmę?

Działalność nierejestrowana w 2026 roku jest bardziej elastyczna niż wcześniej. Kwartalny limit 10 813,50 zł pozwala prowadzić sprzedaż sezonową i testować rynek bez ryzyka, że jeden lepszy miesiąc automatycznie wymusi rejestrację firmy.

Nie jest to jednak działalność bez formalności. Kluczowe jest prawidłowe liczenie przychodu należnego, prowadzenie ewidencji, rozliczenie PIT oraz sprawdzenie VAT, kasy fiskalnej, KSeF, praw konsumenta i wymogów branżowych.

Jeżeli sprzedaż rośnie, zamówienia stają się regularne, a limit zaczyna ograniczać rozwój, lepiej z wyprzedzeniem zaplanować rejestrację firmy. Warto dobrze wybrać formę opodatkowania, zaplanować składki i uniknąć błędów w momencie wypełniania wniosku, zwłaszcza jeśli będzie to miało miejsce po 1 listopada, gdy początkujący przedsiębiorca będzie mógł założyć firmę wyłącznie online. Nie oznacza to jednak braku wsparcia - biura rachunkowe sieci OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) oferują pomoc w zakresie zgłoszenia nowych firm do CEIDG, uwzględniając branżę i charakter prowadzonej działalności.



Agata Ptaszyńska - Centrum Księgowo-Kadrowe AGMA z Wysokie Mazowieckie zrzeszone w ramach Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)