e-Doręczenia 2026 – od 1 października obowiązek objął tych przedsiębiorców. Założenie i aktywacja skrzynki to nie wszystko

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Pozwalają na bezpieczne przesyłanie korespondencji, a doręczenie za pośrednictwem tego systemu wywołuje określone skutki prawne. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest nie tylko samo posiadanie adresu do e-Doręczeń, ale również aktywowanie skrzynki i jej regularne monitorowanie. Od 1 października 2026 r, obowiązek ten objął kolejną grupę przedsiębiorców.

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Czym są e-Doręczenia?

e-Doręczenia to usługa publiczna realizowana przez operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska SA) polegająca na elektronicznym przesyłaniu korespondencji, która ma takie same skutki prawne jak tradycyjny list polecony za potwierdzeniem odbioru.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może otrzymać z urzędu pismo na swoją skrzynkę e-Doręczeń zamiast w formie papierowej.

Podmioty publiczne wykorzystują e-Doręczenia do komunikacji z przedsiębiorcami i obywatelami, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy doręczenia.



Korespondencja wysyłana w ramach publicznej usługi PURDE jest bezpłatna.



E-Doręczenia zapewniają elektroniczne potwierdzenie nadania i odbioru.



Adres przedsiębiorcy jest wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).

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Ważne Od 1 stycznia 2026 r. e-Doręczenia są podstawowym sposobem komunikacji elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi i niepublicznymi, z uwzględnieniem wyjątków wynikających z przepisów szczególnych.

Kogo dotyczą e-Doręczenia?

Obowiązek stosowania e-Doręczeń wprowadzano etapami.



Od 1 stycznia 2025 r. obowiązek objął m.in. nowe podmioty zakładane w CEIDG i KRS oraz przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.



Od 1 kwietnia 2025 r. obowiązek objął podmioty wpisane do KRS przed 2025 r.



Od 1 października 2026 r. obowiązek posiadania aktywnego adresu do e-Doręczeń objął przedsiębiorców wpisanych do CEIDG przed 1 stycznia 2025 r.



Obecnie każdy przedsiębiorca powinien mieć już aktywną skrzynkę do e-doręczeń.

Adres prywatny a adres firmowy

Posiadanie osobistego adresu do e-Doręczeń nie zastępuje adresu wykorzystywanego przez przedsiębiorcę.



Jeżeli klient prowadzi działalność gospodarczą, powinien posiadać odpowiedni dla niej adres do e-Doręczeń.



To szczególnie ważne w przypadku osób prowadzących JDG, które mogą korzystać również z prywatnych usług elektronicznych.

Założenie adresu to nie wszystko

Proces składa się z dwóch etapów:



Krok 1 – uzyskanie adresu

Przedsiębiorca składa wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń. Można złożyć go online, a uzyskanie adresu jest bezpłatne.



Krok 2 – aktywacja skrzynki

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba aktywować skrzynkę.



W praktyce należy:

1. zalogować się do serwisu mObywatel.gov.pl,

2. wejść w zakładkę „Twoje skrzynki”,

3. wybrać odpowiednią skrzynkę,

4. kliknąć „Aktywuj skrzynkę”,

5. wskazać adres e-mail do powiadomień,

6. zaakceptować wymagane warunki i zakończyć aktywację.

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Dopiero aktywna skrzynka pozwala na korzystanie z e-Doręczeń i odbieranie korespondencji.

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Najważniejsza rzecz: e-Doręczenia trzeba monitorować

Samo założenie skrzynki nie powinno być traktowane jako zakończenie tematu.



Jeżeli urząd prześle pismo na aktywny adres do e-Doręczeń, przedsiębiorca powinien regularnie sprawdzać skrzynkę.



Dlaczego? Obowiązuje tzw. fikcja doręczenia.



Jeżeli korespondencja od podmiotu publicznego wpłynie na adres przedsiębiorcy i nie zostanie odebrana, po upływie 14 dni uznaje się ją za doręczoną, nawet jeżeli przedsiębiorca faktycznie jej nie otworzył.



Oznacza to, że przedsiębiorca może nie przeczytać pisma, a mimo to będzie ono prawnie uznane za doręczone. Od tego momentu mogą rozpocząć bieg określone terminy procesowe.

6. Kto powinien obsługiwać skrzynkę?

Przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby było jasne:

● kto sprawdza skrzynkę,

● jak często jest ona monitorowana,

● kto reaguje na otrzymaną korespondencję,

● kto zastępuje administratora podczas jego nieobecności.

Możliwe jest wskazanie administratora odpowiedzialnego za obsługę skrzynki.

W przypadku firm, w których korespondencją zajmuje się więcej niż jedna osoba, warto ustalić wewnętrzną procedurę, aby żadna wiadomość nie została przeoczona. Podobne wyzwania pojawiają się na uczelniach wyższych, gdzie pisma mogą dotyczyć różnych jednostek, a ich obsługa wymaga współpracy wielu działów.

Jak zauważa Adam Przymusiała, prezes Akademusa - samo odebranie pisma nie kończy jego obsługi. Dokument powinien trafić do osoby odpowiedzialnej za daną sprawę, a sposób jego przekazania musi być jasno określony. Na uczelni warto ustalić, kto kieruje korespondencję do właściwej jednostki, kto pilnuje dalszych działań i kto przejmuje te zadania podczas nieobecności pracownika. Bez takich zasad elektroniczne pismo może utknąć między działami równie łatwo jak papierowe. Dlatego wdrożeniu e-Doręczeń powinno towarzyszyć uporządkowanie wewnętrznego obiegu dokumentów.

Na co szczególnie uczulać przedsiębiorców?

Najczęstszy błąd to założenie: „Mam adres e-Doręczeń, więc temat jest załatwiony.”



Tymczasem przedsiębiorca powinien pamiętać o całym procesie: adres → aktywacja skrzynki → regularne sprawdzanie → reakcja na korespondencję.

Warto również pamiętać, że powiadomienie e-mail jest tylko informacją o nowej korespondencji. To nie ono stanowi właściwe doręczenie. Dlatego brak wiadomości e-mail, przeoczenie powiadomienia czy trafienie wiadomości do SPAM-u nie powinny być traktowane jako brak doręczenia pisma.

Najważniejsze do zapamiętania

e-Doręczenia to nie tylko kolejna skrzynka elektroniczna.



Dla przedsiębiorcy jest to kanał oficjalnej komunikacji z administracją, a otrzymana korespondencja może uruchamiać ważne terminy prawne i podatkowe.



Dlatego warto sprawdzać klientów nie tylko pod kątem tego, czy mają adres do e-Doręczeń, ale przede wszystkim czy ich skrzynka jest aktywna i regularnie monitorowana.



Od 1 października 2026 r. obowiązek posiadania aktywnego adresu do e-Doręczeń obejmuje również przedsiębiorców wpisanych do CEIDG przed 1 stycznia 2025 r.



Autorka: Karolina Kasprzyk - Liderka Zespołu Ekspertów CashDirector