Od 2027 r. obowiązkowe kody PKD 2025. Kto musi je zaktualizować i dlaczego nie warto czekać na automatyczne przekształcenie w CEIDG i KRS?

ZUS przypomina, że w aktualnym stanie prawnym przedsiębiorcy mogą posługiwać się starymi kodami PKD 2007, jak i nowymi PKD 2025. Jednak okres przejściowy kończy się niedługo - 31 grudnia 2026 r. Od 1 stycznia 2027 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją będzie PKD 2025. Przedsiębiorcy, których wpisy nadal zawierają stare kody, mogą samodzielnie dostosować je do nowej klasyfikacji. Zmiana jest bezpłatna, a wniosek najlepiej złożyć już dziś i nie czekać na automatyczne przekształcenie w systemach CEIDG i KRS.

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Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025) - na razie dobrowolna, od 2027 r. obowiązkowa

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025). Zastąpiła ona dotychczas stosowaną klasyfikację PKD 2007, dostosowując opisy działalności gospodarczych do współczesnych realiów rynkowych. Teraz trwa okres przejściowy, w którym zarówno stare, jak i nowe kody są akceptowane. Natomiast za niecałe dwa miesiące, od 1 stycznia 2027 r., jedyną obowiązkową klasyfikacją będzie PKD 2025.

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Kto musi zaktualizować kody?

Obowiązek aktualizacji kodów spoczywa na wszystkich płatnikach składek, którzy są wpisani do:

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

- Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).



Co ważne dostosowanie wpisu jest całkowicie bezpłatne. Przedsiębiorca musi jedynie złożyć wniosek o zmianę wpisu w odpowiednim dla siebie rejestrze – CEIDG lub KRS.

Korzyści z samodzielnego zmienienia kodów

Jeśli przedsiębiorca nie dokona aktualizacji do końca 2026 roku, 1 stycznia 2027 r. systemy CEIDG i KRS przekształcą kody automatycznie. - Istnieje jednak duże ryzyko, że odgórne przypisanie na podstawie ogólnych kluczy powiązań GUS nie odzwierciedli dokładnie rzeczywistego profilu firmy. Jest to kluczowe w sytuacjach, gdy jednemu staremu kodowi odpowiada kilka nowych opcji do wyboru – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jakie skutki braku kodów PKD we wpisie?

Jeśli we wpisie CEIDG widnieje puste pole, „brak danych” lub błędne znaki, a przedsiębiorca nie uzupełni danych do 31 grudnia 2026 r., to po 31 stycznia 2027 r. jego wpis zostanie automatycznie wykreślony z rejestru. Skutkuje to natychmiastowym wyrejestrowaniem z ZUS jako płatnika i ubezpieczonego, co pozbawia przedsiębiorcę prawa do świadczeń (np. zasiłku chorobowego).

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Gdzie zgłosić zmianę kodu PKD?

Zmianę zgłasza się wyłącznie w CEIDG lub KRS. Rejestry te automatycznie powiadomią ZUS o aktualizacji danych. Przedsiębiorca nie musi ponownie zgłaszać do ubezpieczeń ani firmy, ani swoich pracowników. Zmiana klasyfikacji nie wpływa też bezpośrednio na podstawę wymiaru składek.

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Nowe PKD 2025 a wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe

Kod przeważającej działalności decyduje o przypisaniu firmy do konkretnej grupy ryzyka, co wpływa na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stare kody PKD 2007 posłużą do ustalania tej grupy tylko do 30 grudnia 2026 r. Wysokość składki wypadkowej na nowy rok składkowy (od 1 kwietnia 2027 r.) zostanie wyliczona już na podstawie nowego kodu PKD 2025, według stanu bazy danych na dzień 31 grudnia 2026 r.



Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego