ZUS przypomina, że w aktualnym stanie prawnym przedsiębiorcy mogą posługiwać się starymi kodami PKD 2007, jak i nowymi PKD 2025. Jednak okres przejściowy kończy się niedługo - 31 grudnia 2026 r. Od 1 stycznia 2027 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją będzie PKD 2025. Przedsiębiorcy, których wpisy nadal zawierają stare kody, mogą samodzielnie dostosować je do nowej klasyfikacji. Zmiana jest bezpłatna, a wniosek najlepiej złożyć już dziś i nie czekać na automatyczne przekształcenie w systemach CEIDG i KRS.

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Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025) - na razie dobrowolna, od 2027 r. obowiązkowa

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025). Zastąpiła ona dotychczas stosowaną klasyfikację PKD 2007, dostosowując opisy działalności gospodarczych do współczesnych realiów rynkowych. Teraz trwa okres przejściowy, w którym zarówno stare, jak i nowe kody są akceptowane. Natomiast za niecałe dwa miesiące, od 1 stycznia 2027 r., jedyną obowiązkową klasyfikacją będzie PKD 2025.

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Kto musi zaktualizować kody?

Obowiązek aktualizacji kodów spoczywa na wszystkich płatnikach składek, którzy są wpisani do:

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

- Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).



Co ważne dostosowanie wpisu jest całkowicie bezpłatne. Przedsiębiorca musi jedynie złożyć wniosek o zmianę wpisu w odpowiednim dla siebie rejestrze – CEIDG lub KRS.

Korzyści z samodzielnego zmienienia kodów

Jeśli przedsiębiorca nie dokona aktualizacji do końca 2026 roku, 1 stycznia 2027 r. systemy CEIDG i KRS przekształcą kody automatycznie. - Istnieje jednak duże ryzyko, że odgórne przypisanie na podstawie ogólnych kluczy powiązań GUS nie odzwierciedli dokładnie rzeczywistego profilu firmy. Jest to kluczowe w sytuacjach, gdy jednemu staremu kodowi odpowiada kilka nowych opcji do wyboru – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wyszukiwarka kodów PKD, klucze powiązań

Zanim przedsiębiorca złoży wniosek aktualizacyjny, musi ustalić nowe kody odpowiadające profilowi jego firmy. Główny Urząd Statystyczny udostępnia bezpłatne narzędzia ułatwiające przejście ze starej klasyfikacji:



Oficjalna wyszukiwarka kodów PKD 2025: Wyszukiwarka ta umożliwia wyszukiwanie po słowach kluczowych, branżach lub opisie wykonywanych czynności.



Klucze powiązań (przejścia) PKD 2007→ PKD 2025: Tabele porównawcze pokazujące relacje między starymi a nowymi kodami (relacje 1:1, 1:N oraz N:1).



Interpretacje GUS: W przypadku nietypowej działalności można wystąpić o wydanie oficjalnej informacji o zaliczeniu działalności do właściwego kodu PKD.

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Jakie skutki braku kodów PKD we wpisie?

Jeśli we wpisie CEIDG widnieje puste pole, „brak danych” lub błędne znaki, a przedsiębiorca nie uzupełni danych do 31 grudnia 2026 r., to po 31 stycznia 2027 r. jego wpis zostanie automatycznie wykreślony z rejestru. Skutkuje to natychmiastowym wyrejestrowaniem z ZUS jako płatnika i ubezpieczonego, co pozbawia przedsiębiorcę prawa do świadczeń (np. zasiłku chorobowego).

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Gdzie i jak zgłosić zmianę kodu PKD?

Zmianę zgłasza się wyłącznie w CEIDG lub KRS. Rejestry te automatycznie powiadomią ZUS o aktualizacji danych. Przedsiębiorca nie musi ponownie zgłaszać do ubezpieczeń ani firmy, ani swoich pracowników. Zmiana klasyfikacji nie wpływa też bezpośrednio na podstawę wymiaru składek.

W zależności od formy prawnej firmy, procedury aktualizacji kodów PKD wykazują pewne odrębności co do formy i właściwego urzędu.

1. Wniosek CEIDG-1 (→ Platforma Biznes.gov.pl lub urząd gminy). Dotyczy działalności wpisanych do CEIDG:

- Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG).

- Osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych (każdy wspólnik zgłasza zmianę w swoim indywidualnym wpisie).



2. Wniosek RG-OF (→ lista urzędów statystycznych ) Dotyczy osób fizycznych niewpisanych do CEIDG, a wpisanych do rejestru REGON:

- Rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne.

- Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej (np. szklarnie, pasieki, pieczarkarnie).

- Osoby prowadzące działalność w zakresie leśnictwa.

- Osoby prowadzące działalność w zakresie rybactwa śródlądowego.

- Komornicy sądowi.

3. Portal Rejestrów Sądowych / KRS . Dotyczy podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS:

- Spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne.

- Spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), proste spółki akcyjne (P.S.A.), akcyjne (S.A.).

- Przedsiębiorstwa państwowe, instytucje gospodarki budżetowej, instytuty badawcze.

- Spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji wzajemnej.

- Spółki i spółdzielnie europejskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych.

- Oddziały przedsiębiorców zagranicznych.

- Organizacje pozarządowe i społeczne, które zgłosiły prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Wniosek NIP-8 (→ Urząd Skarbowy) Dotyczy działalności statutowej podmiotów wpisanych tylko do rejestru stowarzyszeń KRS (nieprowadzących działalności gospodarczej):

- Fundacje i stowarzyszenia rejestrowe.

- Związki stowarzyszeń, związki zawodowe, zrzeszenia międzybranżowe.

- Związki pracodawców, izby gospodarcze i rzemieślnicze, cechy.

- Organizacje rolnicze, branżowe i sportowe.

- Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ).

5. Wniosek RG-OP (→ lista urzędów statystycznych ) - dla jednostek lokalnych Dotyczy aktualizacji danych adresowych i profili działalności (PKD) dla jednostek wyodrębnionych:

- Wszystkie podmioty wpisane do KRS (przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia), które zgłaszają zmiany dla swoich oddziałów, filii, zakładów lub punktów obsługi.

6. Wniosek RG-OP (→ lista urzędów statystycznych ) - dla podmiotów bez wpisu do KRS i CEIDG Dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, rejestrowanych bezpośrednio w GUS:

- Spółki cywilne (jako odrębny podmiot z własnym numerem REGON i NIP).

- Jednostki administracji publicznej (urzędy, ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego).

- Wspólnoty mieszkaniowe.

- Stowarzyszenia zwykłe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne.

- Parafie i inne kościelne jednostki organizacyjne.

Nowe PKD 2025 a wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe

Kod przeważającej działalności decyduje o przypisaniu firmy do konkretnej grupy ryzyka, co wpływa na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stare kody PKD 2007 posłużą do ustalania tej grupy tylko do 30 grudnia 2026 r. Wysokość składki wypadkowej na nowy rok składkowy (od 1 kwietnia 2027 r.) zostanie wyliczona już na podstawie nowego kodu PKD 2025, według stanu bazy danych na dzień 31 grudnia 2026 r.

