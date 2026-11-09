REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » 90% firm nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. 4 punkty, które warto sprawdzić w umowie

90% firm nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. 4 punkty, które warto sprawdzić w umowie

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 listopada 2026, 20:23
energia elektryczna, rachunki
90% firm nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. 4 punkty, które warto sprawdzić w umowie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z szacunków opartych na danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że co najmniej 9 na 10 odbiorców biznesowych w Polsce nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. Tymczasem zbliżający się koniec roku to dobry moment, aby sprawdzić warunki firmowych kontraktów na kolejny okres. Szczególnej uwagi wymagają data zakończenia umowy, termin jej wypowiedzenia i zasady automatycznego przedłużenia. Przeoczenie tych zapisów może ograniczyć przedsiębiorcy możliwość wyboru innej oferty w dogodnym terminie.

Dlaczego firmy rzadko zmieniają sprzedawcę prądu?

Pod koniec 2024 roku w Polsce było około 2,5 mln punktów poboru energii poza gospodarstwami domowymi. Wśród odbiorców są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i niewielkie sklepy, warsztaty, piekarnie czy zakłady usługowe. Każdy z nich może wybrać sprzedawcę energii, jednak możliwość ta nie jest powszechnie wykorzystywana.

Według danych URE w pierwszym kwartale 2025 r. sprzedawcę energii zmieniło około 8,1 tys. odbiorców z grup taryfowych A, B i C. Niewielka skala zmian nie przesądza o tym, czy firmy są zadowolone z dotychczasowych warunków. Może jednak wskazywać, że zakup energii nie zawsze podlega tak regularnej analizie jak inne koszty działalności.

Dla mniejszych przedsiębiorstw istotnym wyzwaniem może być także sam proces zmiany sprzedawcy, szczególnie gdy wymaga sprawdzenia terminów, porównania ofert i dopełnienia formalności.

REKLAMA

REKLAMA

Cztery zapisy, które warto sprawdzić w umowie

W pierwszej kolejności należy zweryfikować datę zakończenia umowy oraz okres wypowiedzenia. Kontrakt może obowiązywać przez rok lub kilka lat, a rezygnacja z jego przedłużenia może wymagać odpowiednio wcześniejszego działania. Równie ważne są zasady automatycznego przedłużenia. W zależności od postanowień umowy brak wypowiedzenia w określonym terminie może skutkować kontynuacją współpracy na kolejny okres. Warto też sprawdzić ewentualne opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz zapisy dotyczące zmian cen i aneksów. Pozwoli to ocenić, kiedy i na jakich warunkach przedsiębiorca może skorzystać z innej oferty.

Przedsiębiorcy analizują koszty leasingu, najmu czy zakupu surowców, ale warunki dostaw energii potrafią pozostawać poza bieżącą kontrolą. To błąd, ponieważ nie chodzi wyłącznie o wysokość stawki za kilowatogodzinę. Równie ważne jest to, czy firma zachowuje swobodę wyboru oferty na kolejny okres. Przeoczony termin wypowiedzenia może oznaczać, że decyzję o zakupie energii na następny rok podejmie za przedsiębiorcę mechanizm zapisany w umowie – mówi Mirosław Bieliński, współzałożyciel Pstryk i prezes Bankilo Obrót.

Cena prądu zależy również od godziny jego zużycia

Przegląd kontraktu to okazja, aby zastanowić się nie tylko nad wyborem sprzedawcy, ale także sposobem rozliczania energii. Alternatywą dla ofert ze stałą ceną mogą być taryfy dynamiczne, w których cena energii zmienia się wraz z sytuacją na rynku.

W godzinach intensywnej produkcji ze źródeł odnawialnych energia bywa tańsza, natomiast w okresach wysokiego zapotrzebowania jej cena może wyraźnie wzrastać. Dla części przedsiębiorstw oznacza to możliwość dostosowania pracy urządzeń do godzin korzystniejszych cenowo.

Takie rozwiązanie mogą rozważyć między innymi firmy korzystające z ładowarek samochodów elektrycznych, urządzeń pracujących według elastycznego harmonogramu czy magazynów energii. W przypadku działalności, w której większość zużycia przypada na niezmienne godziny, potencjalne korzyści mogą być mniejsze, a ryzyko wzrostu kosztów większe.

Zmianę sprzedawcy można przygotować z wyprzedzeniem

Przedsiębiorca nie musi czekać do ostatniego miesiąca obowiązywania kontraktu, aby zacząć porównywać oferty. Wcześniejsze zaplanowanie zmiany pozwala uwzględnić okres wypowiedzenia i uniknąć podejmowania decyzji pod presją czasu.

Warto wiedzieć, że wybór nowego sprzedawcy nie musi oznaczać natychmiastowego zakończenia obecnej umowy. Można zaplanować zmianę z wyprzedzeniem, tak aby nowy kontrakt zaczął obowiązywać w odpowiednim momencie. W Pstryk umożliwiamy podpisanie umowy wcześniej i wskazanie daty zakończenia dotychczasowej współpracy, a następnie zajmujemy się procesem wypowiedzenia we właściwym terminie. Przedsiębiorca nie musi sam pilnować tej daty – wyjaśnia Mirosław Bieliński.

Przed końcem roku warto zatem odnaleźć aktualną umowę na energię, sprawdzić jej najważniejsze zapisy i porównać dostępne możliwości. Nawet jeśli firma ostatecznie pozostanie przy dotychczasowym sprzedawcy, decyzja będzie wynikiem świadomego wyboru, a nie przeoczenia terminu.

REKLAMA

***
Pstryk to polska firma technologiczna działająca na rynku energii. Założona w 2024 roku, oferuje klientom w całej Polsce energię elektryczną w cenach dynamicznych, rozliczaną według rzeczywistych godzinowych cen rynkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
90% firm nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. 4 punkty, które warto sprawdzić w umowie
09 lis 2026

Z szacunków opartych na danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że co najmniej 9 na 10 odbiorców biznesowych w Polsce nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. Tymczasem zbliżający się koniec roku to dobry moment, aby sprawdzić warunki firmowych kontraktów na kolejny okres. Szczególnej uwagi wymagają data zakończenia umowy, termin jej wypowiedzenia i zasady automatycznego przedłużenia. Przeoczenie tych zapisów może ograniczyć przedsiębiorcy możliwość wyboru innej oferty w dogodnym terminie.
Kawa z INFORLEX: JPK CIT i nowe obowiązki raportowania. Jak zmieni się praca księgowych i biur rachunkowych w 2027 roku?
09 lis 2026

Nowe obowiązki związane z JPK CIT, postępująca automatyzacja księgowości i coraz większa rola technologii zmieniają sposób pracy księgowych oraz biur rachunkowych. Jak przygotować się do nowych wymagań, usprawnić codzienne procesy i wykorzystać cyfryzację do rozwoju usług księgowych? O tym będzie mowa 19 listopada 2026 r. o godz. 9:00 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX. JPK CIT – nowe obowiązki dla księgowych i biur rachunkowych.
Od 2027 r. znika ulga podatkowa wprowadzoną w Polskim Ładzie. Do końca 2026 r. trzeba ponieść wydatki (do 1 mln zł), by móc je odliczyć
09 lis 2026

Od 1 stycznia 2027 r. może zniknąć tzw. ulga na ekspansję, która obowiązuje w obu podatkach dochodowych (PIT i CIT). Nowelizacja zmieniająca przepisy przeszła już przez Sejm i Senat i czeka już tylko na podpis Prezydenta Nawrockiego i publikację w Dzienniku Ustaw. Na dotychczasowych zasadach będzie można rozliczyć wyłącznie koszty poniesione do końca 2026 r. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki m.in. na udział w targach, promocję i certyfikację produktów. Limit odliczenia wynosi 1 mln zł rocznie. Przy 19-procentowej stawce podatku oznacza to do 190 tys. zł niższego podatku za dany rok. Wydatki trzeba sfinansować z bieżących środków lub finansowania zewnętrznego. Korzyść podatkowa pojawi się dopiero w rozliczeniu rocznym. Dla części przedsiębiorców oczekujących na płatności może to być niełatwe zadanie. W III kw. 2026 r. odroczony termin płatności miało aż 62,7 proc. faktur wystawianych przez MŚP.
Marsz Niepodległości 11 listopada. Marcin Kierwiński i Donald Tusk reagują na plotki
09 lis 2026

Czy tegoroczny Marsz Niepodległości zostanie zakazany lub rozwiązany? Szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz premier Donald Tusk jednoznacznie ucięli pojawiające się w sieci spekulacje na temat planowanego zablokowania warszawskiej manifestacji. Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, gdzie w wyniku ataku napastnika na Rynku Głównym zginęło sześć osób, polskie służby i policja zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Minister spraw wewnętrznych ujawnił kulisy przygotowań do zabezpieczenia zgromadzeń i zaapelował do Polaków o szczególną czujność na ulicach stolicy.

REKLAMA

Zarząd spółki (także jednoosobowy) powinien dokumentować swoje decyzje nie tylko protokołem. To może ochronić członków zarządu przed odpowiedzialnością
09 lis 2026

Dokumentowanie decyzji zarządu to nie tylko formalność korporacyjna. To również sposób zabezpieczenia interesów spółki i samych członków zarządu. W razie sporu, kontroli, problemów finansowych czy postępowania sądowego dokumentacja może mieć istotne znaczenie dla wykazania, że decyzje podejmowano świadomie, po analizie dostępnych informacji i z uwzględnieniem interesu spółki. Dotyczy to zarówno zarządów wieloosobowych, jak i tych, w których wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba.
Jednorazowa amortyzacja: trzy sposoby rozliczenia środków trwałych
09 lis 2026

Maszyna, samochód ciężarowy czy komputer mogą trafić do kosztów już w roku, w którym zostaną wprowadzone do ewidencji. Trzeba jednak wiedzieć, z której z trzech dostępnych ścieżek się korzysta, bo każda ma inne warunki, inny katalog środków trwałych i własne pułapki.
Nowe formy zapłaty podatku w eUrząd Skarbowy od 5 listopada. Kiedy Skarbówka zaksięguje płatność?
09 lis 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 9 listopada 2026 r., że od 5 listopada w w eUrzędzie Skarbowym zostały udostępnione nowe formy płatności . Należność z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) można już zapłacić nie tylko kartą, BLIKIEM lub przelewem elektronicznym, lecz także przez Google Pay albo Apple Pay. Te nowe metody płatności są dostępne w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej eUS. Za płatność kartą, Google Pay lub Apple Pay nie ma w tym przypadku opłaty transakcyjnej.
Obniżenie limitu dla ryczałtu od 2027 roku. Ministerstwo Finansów mówi o skutkach zmian
09 lis 2026

Obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro stało się faktem. Ministerstwo Finansów w oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską odsłoniło karty, podając dokładne statystyki oraz prognozowane skutki finansowe tej drastycznej reformy. Zmiany wejdą w życie bez żadnych okresów przejściowych, co oznacza, że o losie przedsiębiorców w 2027 roku przesądzą obroty generowane przez nich w całym roku 2026. Rząd bezlitośnie ucina podatkowy przywilej dla najlepiej zarabiających.

REKLAMA

Druk nr 3003. Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę. "Zamrażanie majątków bez wyroku sądu" wywołało burzę
09 lis 2026

To były wyjątkowo burzliwe obrad w parlamencie. Sejm przegłosował rządowy projekt ustawy o środkach ograniczających, znany jako druk nr 3003. Przepisy, które mają być nową „konstytucją sankcyjną” Polski, wywołały ostrą dyskusję. Opozycja i część komentatorów mówią wprost o zagrożeniu dla wolności słowa i prawa własności. Rząd odpowiada: to konieczna broń w walce z wojną hybrydową. O co dokładnie chodzi?
Zmiany KSeF 2027: przelewy na nowych zasadach, koniec paragonów z NIP-em i najmniejsze firmy objęte obowiązkiem e-fakturowania
09 lis 2026

Obowiązkowy KSeF miał swoje wielkie wejście w 2026 roku. Kto jednak uznał, że najważniejsze zmiany są już za nami, może się zdziwić. Od stycznia 2027 roku przedsiębiorców czekają kolejne nowe obowiązki. Zmieni się sposób opłacania faktur, znikną niektóre dotychczasowe uproszczenia, a obowiązek korzystania z KSeF obejmie również najmniejsze firmy, które dotąd mogły korzystać z okresu przejściowego. Jest też dobra wiadomość – Ministerstwo Finansów chce dać przedsiębiorcom więcej czasu na naukę bez ryzyka kar za błędy związane z KSeF.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA