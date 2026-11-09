90% firm nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. 4 punkty, które warto sprawdzić w umowie

Z szacunków opartych na danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że co najmniej 9 na 10 odbiorców biznesowych w Polsce nigdy nie zmieniło sprzedawcy energii elektrycznej. Tymczasem zbliżający się koniec roku to dobry moment, aby sprawdzić warunki firmowych kontraktów na kolejny okres. Szczególnej uwagi wymagają data zakończenia umowy, termin jej wypowiedzenia i zasady automatycznego przedłużenia. Przeoczenie tych zapisów może ograniczyć przedsiębiorcy możliwość wyboru innej oferty w dogodnym terminie.

Dlaczego firmy rzadko zmieniają sprzedawcę prądu?

Pod koniec 2024 roku w Polsce było około 2,5 mln punktów poboru energii poza gospodarstwami domowymi. Wśród odbiorców są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i niewielkie sklepy, warsztaty, piekarnie czy zakłady usługowe. Każdy z nich może wybrać sprzedawcę energii, jednak możliwość ta nie jest powszechnie wykorzystywana.



Według danych URE w pierwszym kwartale 2025 r. sprzedawcę energii zmieniło około 8,1 tys. odbiorców z grup taryfowych A, B i C. Niewielka skala zmian nie przesądza o tym, czy firmy są zadowolone z dotychczasowych warunków. Może jednak wskazywać, że zakup energii nie zawsze podlega tak regularnej analizie jak inne koszty działalności.



Dla mniejszych przedsiębiorstw istotnym wyzwaniem może być także sam proces zmiany sprzedawcy, szczególnie gdy wymaga sprawdzenia terminów, porównania ofert i dopełnienia formalności.

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Cztery zapisy, które warto sprawdzić w umowie

W pierwszej kolejności należy zweryfikować datę zakończenia umowy oraz okres wypowiedzenia. Kontrakt może obowiązywać przez rok lub kilka lat, a rezygnacja z jego przedłużenia może wymagać odpowiednio wcześniejszego działania. Równie ważne są zasady automatycznego przedłużenia. W zależności od postanowień umowy brak wypowiedzenia w określonym terminie może skutkować kontynuacją współpracy na kolejny okres. Warto też sprawdzić ewentualne opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz zapisy dotyczące zmian cen i aneksów. Pozwoli to ocenić, kiedy i na jakich warunkach przedsiębiorca może skorzystać z innej oferty.



– Przedsiębiorcy analizują koszty leasingu, najmu czy zakupu surowców, ale warunki dostaw energii potrafią pozostawać poza bieżącą kontrolą. To błąd, ponieważ nie chodzi wyłącznie o wysokość stawki za kilowatogodzinę. Równie ważne jest to, czy firma zachowuje swobodę wyboru oferty na kolejny okres. Przeoczony termin wypowiedzenia może oznaczać, że decyzję o zakupie energii na następny rok podejmie za przedsiębiorcę mechanizm zapisany w umowie – mówi Mirosław Bieliński, współzałożyciel Pstryk i prezes Bankilo Obrót.

Cena prądu zależy również od godziny jego zużycia

Przegląd kontraktu to okazja, aby zastanowić się nie tylko nad wyborem sprzedawcy, ale także sposobem rozliczania energii. Alternatywą dla ofert ze stałą ceną mogą być taryfy dynamiczne, w których cena energii zmienia się wraz z sytuacją na rynku.



W godzinach intensywnej produkcji ze źródeł odnawialnych energia bywa tańsza, natomiast w okresach wysokiego zapotrzebowania jej cena może wyraźnie wzrastać. Dla części przedsiębiorstw oznacza to możliwość dostosowania pracy urządzeń do godzin korzystniejszych cenowo.



Takie rozwiązanie mogą rozważyć między innymi firmy korzystające z ładowarek samochodów elektrycznych, urządzeń pracujących według elastycznego harmonogramu czy magazynów energii. W przypadku działalności, w której większość zużycia przypada na niezmienne godziny, potencjalne korzyści mogą być mniejsze, a ryzyko wzrostu kosztów większe.

Zmianę sprzedawcy można przygotować z wyprzedzeniem

Przedsiębiorca nie musi czekać do ostatniego miesiąca obowiązywania kontraktu, aby zacząć porównywać oferty. Wcześniejsze zaplanowanie zmiany pozwala uwzględnić okres wypowiedzenia i uniknąć podejmowania decyzji pod presją czasu.



– Warto wiedzieć, że wybór nowego sprzedawcy nie musi oznaczać natychmiastowego zakończenia obecnej umowy. Można zaplanować zmianę z wyprzedzeniem, tak aby nowy kontrakt zaczął obowiązywać w odpowiednim momencie. W Pstryk umożliwiamy podpisanie umowy wcześniej i wskazanie daty zakończenia dotychczasowej współpracy, a następnie zajmujemy się procesem wypowiedzenia we właściwym terminie. Przedsiębiorca nie musi sam pilnować tej daty – wyjaśnia Mirosław Bieliński.



Przed końcem roku warto zatem odnaleźć aktualną umowę na energię, sprawdzić jej najważniejsze zapisy i porównać dostępne możliwości. Nawet jeśli firma ostatecznie pozostanie przy dotychczasowym sprzedawcy, decyzja będzie wynikiem świadomego wyboru, a nie przeoczenia terminu.

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Pstryk to polska firma technologiczna działająca na rynku energii. Założona w 2024 roku, oferuje klientom w całej Polsce energię elektryczną w cenach dynamicznych, rozliczaną według rzeczywistych godzinowych cen rynkowych.

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