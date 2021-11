Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?

Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?

Polski Ład zmienia opłacalność leasingu samochodów

Opublikowana już ustawa podatkowa wprowadzająca Polski Ład (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105) zmienia zasady korzystania z samochodów firmowych. Przedsiębiorca będzie mógł sprzedać auto bez podatku i składki zdrowotnej dopiero po 6 latach od momentu wycofania pojazdu z działalności gospodarczej. Dziś jest to możliwe już po 6 miesiącach. Z tej perspektywy czas użytkowania zakupionego auta wydłuża się więc potencjalnie aż o 5,5 roku.

Leasing (do końca 2021 r.) z preferencjami podatkowymi

Praktyką na rynku wśród przedsiębiorców jest obecnie leasingowanie pojazdu przez kilka lat, przeprowadzenie na koniec okresu umowy leasingowej tzw. wykupu prywatnego, a następnie sprzedaż auta bez obciążeń podatkowych po minimum 6 miesiącach. Dzięki temu cała inwestycja w samochód wypada bardzo korzystanie – koszty miesięcznych rat leasingowych, wpłaty własnej, ubezpieczenia czy serwisów przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i dodatkowo odliczyć sobie np. połowę VATu (użytkowanie mieszane). Na koniec auto może sprzedać jako prywatne, a więc bez obciążeń podatkowych.

To m.in. te korzystne zapisy spowodowały, że leasing stał się zdecydowanie najpopularniejszą formą finansowania samochodów. Jest to też forma wygodna, bo auta nie wprowadza się do środków trwałych, nie amortyzuje, tylko rozlicza w kosztach fakturę z tytułu leasingu.

W trzech pierwszych kwartałach 2021 r. firmy leasingowe sfinansowały zakup samochodów osobowych na kwotę ponad 25 miliardów złotych. W Polsce ok. 75% nowych aut kupowanych jest „na firmę” (z obecnych preferencji podatkowych korzystają w szczególności drobni przedsiębiorcy), a leasingiem finansowana jest ponad połowa firmowych zakupów nowych samochodów osobowych. Od kilu lat na naszym rynku intensywnie rozwija się wynajem długoterminowy, ale jego skala wciąż jest dużo mniejsza od leasingu (co piąte nowe auto kupione „na firmę”, w samochodach używanych usługa dopiero raczkuje).

Abonamenty zyskają dzięki zmianom podatkowym

Czy to się zmieni po wprowadzeniu Polskiego Ładu? – W roku 2022 zobaczymy już pierwsze efekty reformy podatkowej w postaci zwiększonego zainteresowania wynajmem samochodu kosztem leasingu. Będzie to jednak okres adaptacyjny, a jednocześnie czas dalszego mierzenia się rynku z ograniczonymi dostawami aut – ocenia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile. – Istotnego wzrostu popularności wynajmu, widocznego już w statystykach ogólnorynkowych, spodziewam się od 2023 roku. Zakładam, że w ciągu 3 lat licząc od dziś, abonamenty samochodowe staną się w Polsce bardziej popularną formą finasowania nowych aut niż leasing – ocenia Knitter.

Historia pokazuje, że zmiany podatkowe w Polsce mają bardzo silny wpływ na sprzedaż, zwłaszcza nowych samochodów (np. słynne auta „z kratką”). W przypadku wynajmu chodzi jednak nie tylko o rachunek ekonomiczny, ale też o wygodę. – Abonament sprawia, że płacimy jedną miesięczną ratę i nie musimy martwić się o ubezpieczenie, serwis, a na koniec umowy nie musimy zajmować się sprzedażą samochodu, który po prostu oddajemy. Leasing jest pod tym względem bardziej skomplikowany, bo musimy te czynności wykonywać samodzielnie – wylicza Knitter. Ten czynnik powoduje, że wielu klientów już dziś świadomie wybiera wynajem.

Koszt leasingu wzrośnie

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu, już nie tylko wygoda, ale też rachunek ekonomiczny może wyraźnie przemawiać na korzyść wynajmu długoterminowego. Będzie to spowodowane przede wszystkim opodatkowaniem sprzedaży auta. Z analizy przeprowadzonej przez Carsmile wynika, że po wprowadzeniu reformy podatkowej, leasing będzie o ok. 20% droższy od wynajmu. Dziś – pod względem czystego rachunku ekonomicznego – nieco korzystniejszym rozwiązaniem jest leasing.

Co się bardziej opłaci w 2022 roku? Wynajem czy leasing?

Analitycy Carsmile porównali koszt 3-letniego wynajmu długoterminowego samochodu z 3-letnim leasingiem tego samego auta, które po zakończeniu umowy jest najpierw wykupywane, a następnie po 6 miesiącach odsprzedawane jako pojazd firmowy.

Analizę przeprowadzono na przykładzie trzech samochodów z trzech półek cenowych: (taniego) Hyundaia i30, (średniego) BMW 381i oraz (drogiego) Volvo XC90. Wkład własny oraz rata za wynajem stanowią koszt uzyskania przychodu, a w przypadku leasingu przedsiębiorca dodatkowo odlicza ratę wykupu, ubezpieczenie, serwisy opony oraz drobne naprawy. Po zakończeniu umowy leasingu samochód jest sprzedawany, a przychód zostaje obciążony podatkiem PIT i składką zdrowotną. Założono, że przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, rozlicza się według liniowej stawki PIT, a samochód wykorzystuje w tzw. trybie mieszanym (odlicza połowę VATu).

Z symulacji wynika, że koszt 3-letniego leasingu połączonego z wykupem oraz odsprzedażą auta na nowych zasadach (Polski Ład) jest średnio o ok. 20% droższy od kosztu wynajmu, dla którego podatkowo nic się nie zmienia. W wartościach bezwzględnych różnica wynosi od 6,8 tys. zł dla Hyundaia do 29,3 tys. zł dla Volvo.

Będziemy dłużej eksploatować samochody

Jakie mogą być alternatywne konsekwencje zmian podatkowych? – Z powodu niemożności sprzedaży auta bez podatku w krótkim czasie po zakończeniu umowy leasingu, przedsiębiorcy będą dłużej użytkować samochody, rzadziej je wymieniać, a przez to pogorszy się już i tak zły stan techniczny pojazdów na polskich drogach – ocenia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile. Przypomnijmy, że według zaktualizowanych danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, średni wiek samochodu osobowego w Polsce przekracza 14 lat, a jedną piątą aut stanowią pojazdy mające więcej niż 20 lat! Gdyby okres leasingu z symulacji Carsmile powiększyć o 6 lat „zamrożenia” auta w majątku prywatnym, uzyskujemy łącznie 9 lat. Przy 5-letnim okresie leasingowania byłoby to już 11 lat użytkowania pojazdu przez pierwszego właściciela.

Katarzyna Siwek