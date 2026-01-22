REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Finanse i inwestycje » Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]

Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 stycznia 2026, 16:24
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Stabilny Baker Tilly TPA Index – niewielkie wahania w ostatnich latach

Raport przedstawiający analizy, na podstawie których określamy wskaźnik Baker Tilly TPA Index, ukazuje się regularnie od ponad 5 lat, co pozwala nam porównywać odczyty i obserwować zmiany wskaźnika w czasie. Wnioski z najnowszej edycji raportu wskazują na stabilne utrzymywanie się dobrej koniunktury z jedynie niewielkimi wahaniami w ostatnich dwóch latach. Najnowsze dane potwierdzają stabilizację: od listopada 2023 r. wskaźnik Baker Tilly TPA Index utrzymuje się w przedziale 0,60–0,65, a bieżący odczyt za 4Q 2025 wynosi 0,65.

REKLAMA

REKLAMA

Polskie firmy płacą więcej za finansowanie? Dane o marżach kredytowych dla przedsiębiorców

W ostatnich latach marże kredytowe w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej podlegały wahaniom, odzwierciedlając zróżnicowaną sytuację gospodarczą, działania w zakresie polityki monetarnej oraz zmieniające się podejście banków do oceny ryzyka kredytowego. Zmiany te wpływały bezpośrednio na warunki finansowania działalności przedsiębiorstw, a marże kredytowe w Polsce kształtowały się na poziomie wyraźnie różniącym się od wartości obserwowanych w innych krajach UE, w szczególności w porównaniu do rozwiniętych państw Europy Zachodniej.

Analizy w dodatku do Baker Tilly TPA Index pokazują, że w dłuższym horyzoncie koszt finansowania długiem dla firm w Polsce bywa wyższy niż w wielu krajach UE. W okresie 2018 – listopad 2025:
• średni poziom marży kredytowej w Polsce wyniósł 2,12%,
• średnia dla UE wyniosła 1,92%.

Oznacza to, że w ujęciu wieloletnim marże kredytowe w Polsce były przeciętnie wyższe o 0,20 p.p., co przekłada się na wyższy koszt zadłużenia dla polskich przedsiębiorstw i może odzwierciedlać wyższe ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym i/lub niższą konkurencję w sektorze w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.

W ujęciu punktowym, na listopad 2025 r. Polska znalazła się wśród krajów z relatywnie wyższymi marżami:
• Polska: 1,85% (7. miejsce w UE),
• średnia UE: 1,62%,

Wyraźnie niższe marże widzimy w dużych gospodarkach Europy Zachodniej, m.in.: Dania 0,97%, Niemcy 1,09%, Holandia 1,10%.

„Dla wielu firm różnica rzędu kilku dziesiątych punktu procentowego w marży kredytowej nie jest detalem – przy większych kwotach i dłuższym okresie finansowania może realnie zmieniać ekonomikę projektu inwestycyjnego” – mówi Tomasz Manowiec, Associate Partner, Baker Tilly TPA.

Porównanie marż kredytowych dla przedsiębiorców w państwach Unii Europejskiej

Zgodnie ze stanem na listopad 2025 r., Polska zajmowała siódme miejsce pośród państw Unii Europejskiej pod względem wysokości marży kredytowej, z wynikiem 1,85%. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyższe marże obserwowane były jedynie w małych państwach nadbałtyckich (Litwa, Estonia i Łotwa), a także w stosunkowo małych gospodarkach Słowacji i Grecji. Wyraźnie niższe poziomy marż obserwowane były w dużych i wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, takich jak Dania (0,97%), Niemcy (1,09%), Holandia (1,10%). Średnia dla całej UE wyniosła 1,62%.

REKLAMA

Wzrost PKB, inflacja i podejście RPP do stóp procentowych: komentarz eksperta z mBank

W najnowszej edycji Baker Tilly TPA Index dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBank odnosi się m.in. do procesu dezinflacji, kontekstu popytowego oraz scenariuszy dalszego luzowania polityki pieniężnej. Wskazuje również na znaczenie inwestycji i finansowania przedsiębiorstw dla aktywności gospodarczej.

„Oficjalnie RPP pozostaje w trybie wyczekiwania, deklarując czujność wobec napływających danych, jednak rzeczywistość zaczyna weryfikować te deklaracje. Oficjalne projekcje inflacyjne wydają się przestrzeliwać realne odczyty już od pierwszego kwartału – zakładane średnioroczne 2,9% na początku 2026 r. brzmi dziś jak scenariusz wybitnie nieprawdopodobny. Logika podpowiada więc, że przy tak szybkim wygasaniu presji cenowej, powrót do obniżek stóp procentowych nastąpi już w marcu.” – podkreśla dr Marcin Mazurek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: Baker Tilly TPA Index - styczeń 2026 r.

Baker Tilly TPA Index to kwartalna publikacja łącząca syntetyczną ocenę koniunktury w Polsce z analizą aktywności transakcyjnej (M&A) oraz rynków kapitałowych. W każdej edycji raport uzupełniany jest o wybrane tematy specjalne z obszaru finansów przedsiębiorstw.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
22 sty 2026

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Chiński Nowy Rok 2026 - kiedy dwa tygodnie wolne od pracy. Importerzy mają czas do końca stycznia na złożenie zamówień. Przestój produkcyjny i logistyczny może potrwać nawet 8 tygodni
22 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy importują towary z Chin mają już niewiele czasu na finalizację zamówień przed najdłuższym w roku przestojem w globalnych łańcuchach dostaw. Oficjalne obchody Chińskiego Nowego Roku w 2026 r. wypadają między 17 lutego a 3 marca, jednak realny przestój produkcyjny i logistyczny może przedłużyć się nawet do 6-8 tygodni.
Zwolnienie z obowiązkowego KSeF w 2026 roku. Jak liczyć sprzedaż do limitu 10 000 zł? Od kiedy po przekroczeniu limitu trzeba fakturować w KSeF?
22 sty 2026

Zgodnie z przepisami dot. VAT w 2026 r. podatnicy, u których miesięczna wartość sprzedaży ﻿brutto udokumentowana fakturami nie będzie przekraczała 10 000 zł, będą mogli wystawiać faktury na starych zasadach, poza KSeF. Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień wynika, że do limitu nie będziemy wliczali np. faktur konsumenckich czy paragonów uznanych za faktury.
Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z konsumentami sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?
22 sty 2026

Faktur mogą żądać też konsumenci. A przepis ustawy o VAT wymaga aby z każdym konsumentem uzgodniono sposób udostępniania tej faktury. Profesor Witold Modzelewski pyta z iloma milionami konsumentów dokonano tych UZGODNIEŃ i czy sprzedawcy są w posiadaniu jednoznacznych i formalnych zgód nabywców na wystawianie faktur przy użyciu KSeF?

REKLAMA

Mały ZUS plus w 2026 r. Przedsiębiorca może płacić niższe składki przez pełne 36 miesięcy nawet jeżeli już z ulgi korzystał wcześniej. Nowe zasady liczenia limitu i ważne terminy (np. 31 stycznia)
22 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. Mały ZUS plus (MZ+) jest dostępny na nowych zasadach. Przedsiębiorcy zyskali możliwość skorzystania z nowej puli 36 miesięcy ulgi, niezależnie od tego, czy limit ten był już wykorzystany przed 2026 r.
Od kiedy będzie dostępny Twój e-PIT za rok 2025? Resort przypomina: nie wszystkie PIT-y zatwierdzą się automatycznie
22 sty 2026

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, zostaną udostępnione wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok – podało w czwartek MF. Z usługi mogą korzystać zarówno podatnicy indywidualni, jak i przedsiębiorcy.
Fałszywe, fikcyjne faktury w KSeF. Jak je wykryć i zgłosić skarbówce?
22 sty 2026

Obowiązkowe fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) ma - w założeniach Ministerstwa Finansów - usprawnić rozliczenia podatkowe. Ale wprowadzenie ustrukturyzowanego obiegu dokumentów odsłoniło nowe pole do nadużyć w postaci wystawiania faktur fikcyjnych (scamowych). Mogą one trafiać do przedsiębiorców nie będących stroną rzeczywistych transakcji. W obliczu bezpośredniego przesyłania dokumentów na konta firm w KSeF, realne stało się ryzyko omyłkowej płatności faktury nienależnej. Administracja podatkowa przygotowuje mechanizmy zgłaszania takich praktyk, by chronić uczciwych podatników przed oszustwami i stratami.

Skarbówka potwierdza: Zakup okularów korekcyjnych można odliczyć w PIT. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Częściowe dofinansowanie np. z zfśs pomniejsza odliczenie
22 sty 2026

Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na zakup okularów korekcyjnych (szkła korekcyjne z oprawkami), które ułatwiają podatnikowi wykonywanie czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym poniesiono te wydatki. Koszty tych zakupów można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Nie można odliczyć wydatku w tej części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana – np. ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) lub innych źródeł. Tak uznaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacjach podatkowych.

REKLAMA

Od 1 lutego 2026 r. 645 km nowych odcinków płatnych dróg w Polsce i wyższe opłaty w systemie e-TOLL
22 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 19 stycznia 2026 r., że od 1 lutego 2026 r. sieć dróg płatnych w Polsce ulegnie rozszerzeniu oraz zmienią się wysokości stawek opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL. Wnoszenie opłaty elektronicznej jest obowiązkowe dla użytkowników pojazdów ciężkich tj. pojazdów samochodowych, zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów.
Osoby z niepełnosprawnością mogą odliczyć w PIT wydatki na zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych i baterii. Jakie warunki trzeba spełnić i jak udokumentować prawo do ulgi?
22 sty 2026

Wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na zakup aparatów słuchowych, baterii do aparatów oraz wkładek usznych, które ułatwiają podatnikowi wykonywanie czynności życiowych mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za rok, w którym poniesiono te wydatki. Koszty tych zakupów można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionej przez podatnika. Nie można odliczyć wydatku w tej części, która została pokryta z otrzymanego dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych źródeł. Tak interpretuje od lat przepisy podatkowe Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA